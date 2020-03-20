

[Индекс номера 30 (17.04.2020)]



Тема недели

Лекарство от глупости

Пока традиционная медицина борется с коронавирусом, людей не оставляет надежда на средства медицины народной. В тренде то витамин С, то имбирь, то уринотерапия (не шучу!). А пока люди паникуют, ситуацией пользуются мошенники, для которых пандемия — лишь новый способ обмануть доверчивых сограждан.

Панацеи нет Ещё 9 апреля российский Минздрав опубликовал обновленные рекомендации по лечению коронавируса. В документе указывалось, что проверенного препарата против заболевания пока нет, но специалисты ведомства предлагают набор лекарств на основе анализа лечения других коронавирусов. В список, в частности, попали такие препараты, как «Хлорохин», «Гидроксихлорохин» и «Лопинавир + Ритонавир». Кроме того, одним из способов профилактики заражения является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли. Также ведомство настаивает на соблюдении обычных профилактических мер: личной гигиене, медицинских масках и так далее. Хорошие» новости Видя тревогу граждан, самостоятельно ищущих способы защиты, ВОЗ развеял мифы о распространении вируса. Например, оказалось, что воздействие на организм солнца или температуры свыше +25 не является средством предотвращения заболевания COVID–19, впрочем как и пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить вирус. Не станет защитой от заболевания употребление алкоголя, чеснока, антибиотиков, принятие горячих ванн, вакцины против пневмонии. Способность задержать дыхание на 10 секунд и дольше без кашля или чувства дискомфорта не означает отсутствия заболевания коронавирусом или другой легочной болезнью, настаивают в ВОЗ: «Поставить диагноз с помощью вышеописанного дыхательного упражнения невозможно, к тому же оно может привести к опасным последствиям. Наиболее точным способом подтверждения заражения является лабораторный тест». Зато были и хорошие новости: вирус не передаётся через укусы комаров. Волшебная пилюля Но людей в желании защититься не остановить, и в ход идут народные средства, обычно применяемые при ОРЗ. В результате «имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса. Российские поставщики и ритейлеры говорят о кратном росте цен на свежий имбирь и лимоны», пишут «Ведомости». «Поставщики увеличили цену на лимоны в шесть раз, на имбирь — в пять», — рассказал директор крупнейшей в Восточной Сибири торговой сети «Командор» Андрей Тетерин. Он винит повышенный спрос, спекуляции, дефицит и временные ограничения на границах. О скачке цен на два эти продукта говорит и Екатерина Ломакова, вице–президент по коммерческой деятельности «Азбуки вкуса»: «Закупочная цена лимона доходит до 500 рублей за килограмм, имбиря — до 2000». Отпускная цена, понятно, ещё выше. Не застрахован никто Интересно, что общему настроению поддались и в высших кругах. Так, пресс–секретарь главы государства Дмитрий Песков пришел на одно из совещаний с блокатором вирусов в виде бейджа на груди. Принцип действия подобных блокаторов основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух. «Знаете, каждый сейчас носит все что можно, с точки зрения каких–то превентивных средств», — приводит слова Пескова портал BFM. Радиостанция под видом клиента обратилась в интернет–магазин, торгующий подобной продукцией. Оператор отметила, что после такой «рекламы» от Дмитрия Пескова спрос заметно вырос. При этом польза блокатора в борьбе с коронавирусом не доказана. А вот как средство от гриппа и простуды эти товары себя и в самом деле показывают хорошо. Позднее Песков заявил, что не будет пользоваться блокатором. Деньги не пахнут А вот кто действительно не страдает от коронавируса, так это мошенники всех мастей. Они стали использовать текущую ситуацию для хищения денег со счетов, предупреждает Центробанк. Злоумышленники используют несколько стандартных приемов: обзванивают клиентов банков или рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. Всё в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из смс–сообщения или самостоятельно осуществить платеж на некий счет. ЦБ зафиксировал звонки мошенников людям с обещанием разного рода компенсаций, отсрочки по выплате кредитов или услуг по диагностике заражения коронавирусом. Преступники часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций: Минздрава, Роспотребнадзора, ВОЗ и ЦБ. Популярны сегодня фирмы–однодневки, которые обещают решить любые вопросы с банковскими кредитами, а также продают в интернете поддельные справки и больничные листы с отметкой о коронавирусе. В погоне за золотым тельцом Мошенники также обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиабилеты, волонтерство, пишет портал Forbes. Некоторые используют в своих целях перевод на удаленную работу. Сотруднику приходит письмо от имени его ИТ–службы: адрес отправителя маскируется под домен компании. В сообщении адресата просят зайти на «рабочий» портал и протестировать удалённый доступ. Там он вводит логин и пароль от учетной записи на рабочем компьютере, которые уходят киберпреступникам. С ними хакеры могут атаковать уже саму организацию. Особенно популярной схемой среди обманщиков стала компенсация каких бы то ни было затрат. Они пишут письма от лица представителей ВОЗ или общественных организаций, обещающих выплаты различным категориям населения, предлагают возмещение пострадавшим от вируса, получение социальных выплат и компенсаций, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные. Распространен также сбор средств якобы на различные благотворительные цели. — Схемы корона–мошенничеств, в принципе, те же, какими обычно пользуются остапы бендеры. И способы защиты от них не изменились. Власти настаивают: находясь в самоизоляции, нельзя терять бдительность. И с ними трудно не согласиться. Почти все преступные схемы, которые проворачивают мошенники в связи с коронавирусом, — в сущности, старые и уже проверенные. Судите сами: «Злоумышленники проникают к пожилым людям в дома под видом дезинфекторов и работников соцслужб, предлагают купить «чудо–лекарства» от COVID–19 или провести экспресс–тесты на наличие вируса и похищают деньги», — сообщает телеканал RT. Вспомните случаи, когда обманщики представлялись врачами, сотрудниками Пенсионного фонда, — всё то же самое, да? Хотя есть и новые приёмчики... «Преступники рассылают лжеуведомления о штрафах за нарушение карантина. Также они пытаются запугивать своих жертв: сообщают, что люди находились в одном поезде, самолёте или автобусе с заражённым человеком. После этого обманщики пытаются получить личные сведения, в первую очередь банковские реквизиты», — говорит телеканал. Параллельно увеличилось число попыток мошенничества в интернете: вирусные письма, сайты, предлагающие тесты, лечение, помощь разоряющемуся сегодня бизнесу... Тоже довольно знакомая схема, верно? К чему я веду, говоря о том, что схемы корона–мошенничеств, в принципе, те же, какими обычно пользуются остапы бендеры? К тому, что и способы защиты от них не изменились. Власти настаивают: находясь в самоизоляции, нельзя терять бдительность. И с ними трудно не согласиться. Вряд ли, к примеру, какая–то частная лаборатория синтезирует лекарство от коронавируса, которое будет оставаться неизвестным ВОЗ, но при этом будет продаваться на сайтах, да ещё и «по уникальной цене, только вам и только сегодня!» Подумайте и над этим: если в стране не хватает тестов на выявление вируса для всех контактных граждан, каким образом могут появиться бесплатные тесты для всех желающих? Если проверка всех пожилых людей и будет проводиться, об этом объявят на федеральном, региональном или местном уровнях официально. Понятно, что вся эта шумиха рассчитана в первую очередь на старшее поколение, которое не сидит на сайтах, не чатится с друзьями из других регионов и стран, не задаёт вопросы на сайтах ВОЗ и Минздрава. Словом, на тех, кто обладает меньшим объёмом информации. Так что наша задача — не вестись самим на подозрительные звонки и письма и оградить наших родителей, бабушек и дедушек. Помните, как в самолёте: «Наденьте маску на себя, потом на ребёнка»? Кстати, московская полиция уже запустила в соцсетях хештег #РасскажиРодителям, направленный на предупреждение граждан пожилого возраста о возможных случаях дистанционного мошенничества. Молодёжи предлагают напомнить своим родственникам, что в условиях ограничительных мер они должны быть особенно бдительными. Каждому из нас надо очень внимательно относиться к персональным данным. Если вам звонят и что–то предлагают, сделайте глубокий вдох, возьмите паузу и, не сообщая никаких сведений, попросите позвонить через полчаса. За это время подумайте, посмотрите новости, и, возможно, это оградит вас от потери средств. И ещё: не стесняйтесь перезванивать в банк, медучреждение, полицию, жэк или Роспотребнадзор и уточнять, действительно ли от них пришла проверка, письмо или дезинфекторы? Вряд ли там откажутся ответить. Потому что сдерживать панику — тоже их забота. А наша забота — ей не поддаваться.



Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ещё 9 апреля российский Минздрав опубликовал обновленные рекомендации по лечению коронавируса. В документе указывалось, что проверенного препарата против заболевания пока нет, но специалисты ведомства предлагают набор лекарств на основе анализа лечения других коронавирусов. В список, в частности, попали такие препараты, как «Хлорохин», «Гидроксихлорохин» и «Лопинавир + Ритонавир». Кроме того, одним из способов профилактики заражения является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли. Также ведомство настаивает на соблюдении обычных профилактических мер: личной гигиене, медицинских масках и так далее.Видя тревогу граждан, самостоятельно ищущих способы защиты, ВОЗ развеял мифы о распространении вируса. Например, оказалось, что воздействие на организм солнца или температуры свыше +25 не является средством предотвращения заболевания COVID–19, впрочем как и пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить вирус. Не станет защитой от заболевания употребление алкоголя, чеснока, антибиотиков, принятие горячих ванн, вакцины против пневмонии. Способность задержать дыхание на 10 секунд и дольше без кашля или чувства дискомфорта не означает отсутствия заболевания коронавирусом или другой легочной болезнью, настаивают в ВОЗ: «Поставить диагноз с помощью вышеописанного дыхательного упражнения невозможно, к тому же оно может привести к опасным последствиям. Наиболее точным способом подтверждения заражения является лабораторный тест». Зато были и хорошие новости: вирус не передаётся через укусы комаров.Но людей в желании защититься не остановить, и в ход идут народные средства, обычно применяемые при ОРЗ. В результате «имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса. Российские поставщики и ритейлеры говорят о кратном росте цен на свежий имбирь и лимоны», пишут «Ведомости». «Поставщики увеличили цену на лимоны в шесть раз, на имбирь — в пять», — рассказал директор крупнейшей в Восточной Сибири торговой сети «Командор» Андрей Тетерин. Он винит повышенный спрос, спекуляции, дефицит и временные ограничения на границах. О скачке цен на два эти продукта говорит и Екатерина Ломакова, вице–президент по коммерческой деятельности «Азбуки вкуса»: «Закупочная цена лимона доходит до 500 рублей за килограмм, имбиря — до 2000». Отпускная цена, понятно, ещё выше.Интересно, что общему настроению поддались и в высших кругах. Так, пресс–секретарь главы государства Дмитрий Песков пришел на одно из совещаний с блокатором вирусов в виде бейджа на груди. Принцип действия подобных блокаторов основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух. «Знаете, каждый сейчас носит все что можно, с точки зрения каких–то превентивных средств», — приводит слова Пескова портал BFM. Радиостанция под видом клиента обратилась в интернет–магазин, торгующий подобной продукцией. Оператор отметила, что после такой «рекламы» от Дмитрия Пескова спрос заметно вырос. При этом польза блокатора в борьбе с коронавирусом не доказана. А вот как средство от гриппа и простуды эти товары себя и в самом деле показывают хорошо. Позднее Песков заявил, что не будет пользоваться блокатором.А вот кто действительно не страдает от коронавируса, так это мошенники всех мастей. Они стали использовать текущую ситуацию для хищения денег со счетов, предупреждает Центробанк. Злоумышленники используют несколько стандартных приемов: обзванивают клиентов банков или рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. Всё в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из смс–сообщения или самостоятельно осуществить платеж на некий счет. ЦБ зафиксировал звонки мошенников людям с обещанием разного рода компенсаций, отсрочки по выплате кредитов или услуг по диагностике заражения коронавирусом. Преступники часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций: Минздрава, Роспотребнадзора, ВОЗ и ЦБ. Популярны сегодня фирмы–однодневки, которые обещают решить любые вопросы с банковскими кредитами, а также продают в интернете поддельные справки и больничные листы с отметкой о коронавирусе.Мошенники также обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиабилеты, волонтерство, пишет портал Forbes. Некоторые используют в своих целях перевод на удаленную работу. Сотруднику приходит письмо от имени его ИТ–службы: адрес отправителя маскируется под домен компании. В сообщении адресата просят зайти на «рабочий» портал и протестировать удалённый доступ. Там он вводит логин и пароль от учетной записи на рабочем компьютере, которые уходят киберпреступникам. С ними хакеры могут атаковать уже саму организацию. Особенно популярной схемой среди обманщиков стала компенсация каких бы то ни было затрат. Они пишут письма от лица представителей ВОЗ или общественных организаций, обещающих выплаты различным категориям населения, предлагают возмещение пострадавшим от вируса, получение социальных выплат и компенсаций, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные. Распространен также сбор средств якобы на различные благотворительные цели.

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