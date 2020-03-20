[Индекс номера 30 (17.04.2020)]

 Юбилей 
Короли пусконаладки

Даже в самое непростое время производство не стоит, действительно незаменимые люди делают своё дело. Место есть даже праздникам. Пусть и отметят их в торжественной обстановке только после снятия карантина. «Заполярка» дистанционно пообщалась со специалистами пусконаладочного управления «Норильскэнергоремонта», отметившего 1 апреля 30–летний юбилей.
Особая гордость управления – люди
В приказе от 27 марта 1990 года значится, что управление организовано по причине «введения дополнительных мощностей энергооборудования, что значительно увеличило объём и разнопрофильность работ по наладке и испытаниям». В наши дни всего 118 человек обеспечивают исправность работы этих колоссальных производственных объёмов. В Норильске нет ни одного завода, цеха, передела, где бы не пригодились пусконаладчики. Начальник управления Виталий Кузьменко признаётся, что они – люди абсолютно разные по образованию, направлениям деятельности, темпераменту и увлечениям.
За гранью возможного
Конечно, за три десятилетия существования многое изменилось в структуре и функционале управления. Технический прогресс не стоял на месте, менялось законодательство, нормы и правила. Естественно, компьютеры и современные технологии частично заменили людской труд, но и сейчас новое оборудование по– прежнему требует человеческого ухода и внимания, чтобы вдохнуть в него жизнь, а потом эту жизнь поддерживать.
Виталий Кузьменко объяснил «Заполярке», что пусконаладочные работы являются заключительным этапом любого строительства:
– Перед запуском всё оборудование проходит испытание. Простым языком, мы его ломаем строго в рамках требований норм и правил, и, если это оборудование не сломалось — значит, оно пригодно к эксплуатации. Мы выдаём протокол, в котором так и написано: «Испытание выдержало». Далее происходит индивидуальная настройка, но и в этом случае оборудование ещё не готово выдать продукцию: необходимо настраивать каждый узел в отдельности, именно на те параметры, которые нужны технологам. А потом начинается заключительный этап: всё, что было настроено, корректируется под требования выпуска конкретной продукции. По прошествии времени требуются новые корректировки, настройки и испытания оборудования — и так на протяжении всего жизненного цикла. Всё это называется пусконаладкой.
Особая гордость руководства — конечно же, люди. Сам Виталий Кузьменко убеждён, что для его работников нет ничего невозможного:
– Был случай на объектах капитального строительства НМЗ — при увеличении мощности пирометаллургического производства с переработкой всего никелевого сырья ЗФ. Мы наладили оборудование и начали его опробование, даже доложили об этом на планёрке. Однако в ответ услышали, что в проект внесены изменения, и чертежи устарели. Меньше чем за сутки мы полностью переделали схему работы, которой до этого занимались две недели.
Многие трудовые коллективы сравнивают со сплочённой дружной семьей, вот и пусконаладочное управление нельзя назвать исключением из правил.
– Всем работникам по случаю юбилея управления хочется пожелать здоровья. Мы впитали в себя знания и не растеряли умения, теперь это надо преумножить, сохранить и передать следующему поколению, — добавил Виталий Кузьменко.
Кадровое богатство
К юбилею 30 сотрудников пусконаладочного управления будут премированы и награждены благодарственными письмами и почётными грамотами. Естественно, награды найдут своих героев. Среди них есть и молодые специалисты, и ветераны. Со дня основания пусконаладочного управления здесь трудятся: Елена Никитина, Игорь Здравило, Сергей Абалешев, Игорь Нижников, Александр Коуба, Александр Тетерин и Ирина Сайко, которая отмечает день рождения в один день с ПНУ. В этот список входит и руководитель управления Виталий Кузьменко, начинавший с должности электромонтёра.
Помимо производственных достижений работников управления можно отметить за заслуги и в спорте, и в творчестве: из года в год они принимают участие в фестивале «Корпорация звёзд». Всё управление поддерживает благотворительные акции, экологические инициативы, многие работники состоят в волонтёрском движении. Можно смело сказать, что эти люди привыкли проявлять себя достойным образом в любой предложенной сфере, причём делают это с удовольствием и азартом.


Надежда Петрова
Фото предоставлено РМСТ «Норильскэнергоремонт»

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