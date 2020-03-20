

[Индекс номера 30 (17.04.2020)]



другие берега

Картина карантина

Говорят, что после пандемии мир не будет прежним... А каким он стал уже сейчас? На вопрос «Как дела?» ответили друзья «Заполярки», живущие в разных уголках планеты.

Китай Алексей Кан, журналист, Пекин: – Эпидемия в Китае закончилась. Страна потихоньку восстанавливается. Была волна завозных случаев заболевания в начале марта, когда все «зарубежные китайцы» подались на родину, думая, что здесь теперь более безопасно, но въезд ограничили. Сегодня новых эпизодов внутри страны практически нет. Магазины, торговые центры и рестораны открыты, но не все — часть попросту не пережила период карантина. Спортзалы пока не работают. Люди стали чувствовать себя свободнее — многие, например, носят маски на подбородке. При этом власти не расслабляются. Например, чтобы выехать из ныне разблокированного Уханя, достаточно пройти температурный контроль, показать зелёный QR–код (код здоровья). По нему с помощью сим–карты отслеживаются перемещения человека — если фиксируется пересечение с больным, об этом станет известно контролирующим органам, и тебя изолируют. А для того чтобы въехать в мегаполисы типа Пекина, Шанхая и так далее, нужно сдать тест на коронавирус. Причём два раза: за семь дней до поездки — только после этого тебе продадут билет, — и через неделю после прибытия в пункт назначения. Китай. Основные достопримечательности страны сегодня открыты Фото: weather.com В середине марта, когда стало понятно, что пик заболеваемости пройден, пекинцы высыпали на улицу. При этом противоэпидемические меры продолжают действовать до сих пор: так, при входе в любое здание, неважно парикмахерская это, торговый центр или офис, нужно пройти температурный контроль. В магазинах раньше следовало вписать в журнал свою фамилию, номер телефона и показатель температуры. Если потом выявляли заболевшего и устанавливали, что он посещал данную торговую точку, всех посетителей тестировали на коронавирус. Парки открыли, но число посетителей держали под контролем: на входе в некоторые писали, сколько человек зашло, чтобы каждый последующий желающий чётко понимал, нет ли там столпотворения. А для того чтобы сегодня попасть в особо популярные парки, нужно разместить бронь на сайте: я вот не смог сфотографировать цветущую сакуру, так как не зарегистрировался заранее. Не все желающие могут прогуляться и по Великой Китайской стене. Как сказал председатель КНР Си Цзиньпин, оптимальная загрузка достопримечательностей в этот сложный эпидемический период — 30% от прошлогоднего показателя. Новость о блокировке Уханя мы дали день в день. А когда следующим утром пришли на работу, на входе нас встретили люди со сканерами температуры, все уже ходили в масках. Большинство сотрудников сразу же перевели на «дистанционку», оставшимся стали оплачивать такси от дома до работы и обратно — раньше оплачивали дорогу домой тем, у кого смена заканчивалась после 22.00. Метро опустело мгновенно. Хотя тут надо учитывать такой момент: 25 января празднуется китайский Новый год, и обычно в это время мегаполисы пустеют, из Пекина выезжает больше половины населения, соответственно, крупные города в дни каникул выглядят как города–призраки. Поэтому сюжеты, которые вы могли видеть в первые дни эпидемии — дескать, всё кругом вымерло, — меня лично не напугали, а наоборот, рассмешили. А вот когда каникулы продлили, появились вопросы. Карантин, который введён в России и в европейских странах сейчас, это «цветочки» по сравнению с тем, что было в Ухане и во всей провинции Хубэй. Там полностью остановили транспортное сообщение, люди не могли покидать дома, по сути, это был домашний арест. Лишь одному члену семьи разрешалось раз в два–три дня ходить в супермаркет, но в большинстве случаев даже продукты приносили на дом. Отмечу, что в Китае очень развита система домоуправлений, и они, на мой взгляд, сыграли главную роль в эффективности противоэпидемических мер. Дело в том, что в здешних мегаполисах очень мало отдельно стоящих домов. Они сгруппированы в жилые комплексы на пять–шесть тысяч жителей и огорожены забором, так что доступ посторонним ограничить было очень просто. С одной стороны, это доставляло жильцам неудобства: приходилось выходить к воротам, чтобы забрать у курьера заказанные через интернет продукты и товары. Но с другой – это было отличным способом сдерживания распространения инфекции. Также обслуживающая компания организовывала поквартирный обход — в Ухане, например, все квартиры обошли по несколько раз, что и позволило выявить всех заболевших. США Василий Знаменский, преподаватель физики, Нью–Йорк: – Для того, кто провёл детство в Норильске, режим самоизоляции, по сути, напоминает дни и недели актировок, когда отменяли занятия в школах, а выход на улицу сопровождался гораздо большей подготовкой, чем надевание защитной маски и резиновых перчаток. Иногда я погружаюсь в те забытые норильские ощущения, и мне кажется, что если я выгляну в окно, то увижу снежные хлопья метели в сумраке полярной ночи. Но нет, в Бруклине, где я теперь живу, светит весеннее солнце, расцветают деревья, и тянет погулять по набережной, что мы и делали всегда в это время. Если не смотреть телевизор, можно отключиться от внешнего мира, тратя всё время на какие–то текущие дела. До пандемии я так часто сидел за монитором, что порой у меня возникало лёгкое беспокойство: а не стал ли я компьютерозависимым? Теперь же все сомнения отброшены: всё взаимодействие с внешним миром идёт через компьютер — лекции, семинары, даже лабораторные занятия. США. На улицах Нью-Йорка непривычно пусто Фото: rbc.ru Но новости вносят беспокойство и в твой «самоизолированный» мир. Узнаёшь, что кому–то очень не повезло, его окна выходят на госпиталь, и он видит, как перед фасадом выстроились рефрижераторы... У нас окна выходят на самую стоянку автомобилей у соседнего здания, где вроде бы ничего не меняется. Но нет: вот человек достал покупки из багажника и несёт их к дому, надев маску. Впрочем, обстановка на улице не располагает к особой тревоге, её, скорее, вызывают вывешенные в аптеке списки из дюжины наименований — в том числе спиртосодержащие санитайзеры, перекись водорода, защитные маски — с припиской: «Нет в наличии». И всё это пропало из аптек не вчера, такая ситуация длится несколько недель. Из того, что известно от близких: товарищ неделю пролежал в постели с высокой температурой. Сейчас он идёт на поправку, но так напугал соседа, что того хватил удар. Другой наш друг, врач одного из нью–йоркских госпиталей, заразился коронавирусом и сам стал пациентом. Беда подошла близко, но в худшее всё–таки не верится, всё же это — Америка. Канада Инесса Остин, бухгалтер, Торнхилл: Канада. Граница страны на замке. Но не для всех Фото: thesun.ie – Мне кажется, что мы с мужем уже переболели: ездили отдыхать на Карибы, там подхватили что–то очень похожее на этот вирус, и все дни провалялись в номере. Вернувшись домой, провели две недели в изоляции, а потом в стране начался карантин... Сколько он продлится, неизвестно, говорят, что до июля. Люди напряжены, тревожатся, что же будет дальше, раздумывают, как будут выживать после обвала экономики. У супруга работы нет, никто сейчас дома не ремонтирует, у меня тоже трудовая деятельность приостановилась. Нам повезло, у нас частный загородный дом, мы можем выходить во двор и дышать свежим воздухом, намного тяжелее тем, кто живет в многоэтажках. Кстати, если там выявлен больной с подозрением на коронавирус, то специальные службы начинают обработку здания, не дожидаясь результатов теста. В магазинах немного выросли цены на продукты. Зато в два раза подешевел бензин. Санитайзеров, спирта и масок в продаже нет. Иногда не сыскать муки. Но правительство уверяет, что запасов хватает, и паниковать не надо. Поддержка властей ощущается: стали выплачивать пособия тем, кто потерял работу, увеличили дотации на детей, вводят новые законы в пользу бизнеса. Так что по сравнению с многими другими странами мы не в самом худшем положении. Италия Моника Манкова, медсестра, Турин: Италия. Балконный фитнес Фото: zen.yandex.lv – Многие итальянцы сегодня без работы и без денег. Например, сидят без дела мой муж — сантехник, старшая дочь — официантка и её парень — повар. Дома и трое детей–школьников — правда, они заняты, делают уроки онлайн. Мы все очень переживаем: сложно быть запертыми в четырёх стенах. И в то же время опасаемся, что я могу принести болезнь домой из клиники, хотя там введены строгие ограничения, мы тщательно проверяем всех посетителей, чтобы не пропустить инфицированного. Медикам сейчас очень тяжело: до сих пор не все итальянцы понимают всю серьёзность ситуации... В магазинах иногда нет яиц, муки и дрожжей. Если ты выходишь из дома, тебя обязательно остановит полицейский, впрочем, у меня есть разрешение на перемещение к месту работы. Мы не знаем, как долго сможем держаться на плаву. Но паники нет, есть грусть. И надежда на то, что эпидемия скоро закончится. Всё, что сегодня происходит, это хороший жизненный урок, ведь раньше мы не ценили так свободу и здоровье. И лично я снова начала молиться Богу. Португалия Жуао Бернардино, фотограф, дизайнер, блогер, Порту: – Я сижу дома с женой и двумя детьми. В супермаркет выхожу раз в неделю. В начале самоизоляции думал, что будет намного труднее, в первую очередь из–за детей. Но они, кажется, наслаждаются неожиданными каникулами. Как выяснилось, наш дом достаточно большой для того, чтобы комфортно находиться в нём целыми днями всей семьёй. Конечно, у меня как у фотографа были запланированы поездки, которые не состоялись. Но, с другой стороны, я сегодня работаю над множеством новых проектов, связанных с веб–дизайном, поступает немало заказов от интернет–магазинов, поскольку люди изо всех сил стараются сохранить свой бизнес. Когда коронавирус ударил по северной Италии, мы уже знали, что Португалия, особенно её северный регион, тоже будут поражены, потому что между Порто и Миланом отлично налажено авиасообщение, рейсов очень много, и люди активно летают из страны в страну. Португальское правительство закрыло школы и потребовало соблюдать социальную дистанцию в начале марта, когда появились первые случаи заболевания. К всеобщему удивлению (португальцы не слишком дисциплинированные люди), соблюдение новых правил оказалось на высоком уровне, жизнь в стране почти остановилась. При этом в первые недели марта инфекция распространялась очень быстро. Но благодаря изоляции нам удалось выровнять кривую. Сегодня в стране около 14 тысяч заболевших и 400 погибших, новые случаи есть, но их уже намного меньше. Сейчас мы начинаем думать, что через месяц–два сможем начать потихоньку возвращаться к обычной жизни. Испания Марта Каява, технический редактор Amazon, Мадрид: Испания. В госпиталь принимают больных только в критическом состоянии Фото: nv.ua – В Испании сейчас происходят огромные изменения в жизни каждого. Занимательно, но креативность за время карантина в разных сферах побила все рекорды: люди массово занимаются спортом онлайн, обучаются по интернету. И в то же время тысячи новых безработных или одиноких людей обращаются за психологической помощью. Граждане с симптомами гриппа автоматически признаются заболевшими CОVID–19. Проблема в том, что симптоматика выявлена у такого большого числа людей, что нет ни смысла, ни возможности протестировать всех. В госпиталь принимают только при пневмонии, в критическом состоянии. Мой 64–летний отец был инфицирован, его госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь и победили. Моя младшая сестра также инфицирована. Они с отцом сейчас в самоизоляции дома. Все тяготы пали на мою маму, врача общей практики в мадридской государственной поликлинике. Так как члены семьи находятся в разных комнатах, она готовит еду и оставляет её на стуле в коридоре, после — обязательная дезинфекция посуды. Уборка помещений — несколько раз в день. Как для заболевших, так и для тех, кто о них заботится, это время упорной борьбы за спасение жизни. Иран Джавад Хусейни, менеджер в парке развлечений, Тегеран: Иран. Защита от вируса нужна даже в мечети Фото: khaleejtimes.com – Я и около тридцати работников нашего парка остались без средств к существованию. Обычно в это время у нас отличный заработок — празднуется персидский Новый год, и в парках большой наплыв как иранцев, так и иностранных туристов. А из–за коронавируса все сидят по домам. Когда в Иране появились первые заболевшие, большинство сразу же самоизолировались, но некоторые продолжали работать и жить, как прежде. На входе в наш парк, например, установили флаконы с дезинфицирующей жидкостью для посетителей, сотрудники надели маски и перчатки. Мы не были напуганы, думали, что раз прекратилось авиасообщение с Китаем, то и проблем удастся избежать. Но через неделю после начала пандемии большинство моих коллег заболели. И я тоже стал сильно кашлять, но до сих пор не знаю, что это всё–таки было — обычный грипп или новая зараза, тесты не делали. Когда парк закрыли, мы поначалу не сильно расстроились, подумали, что неплохо было бы и отдохнуть. Но, чем больше сидели дома, тем невыносимее становилось. Хотя сейчас многие уже адаптировались к ситуации. Почти все члены моей семьи, кроме брата, который работает в больнице, сидят дома. Думаю, эпидемия показала нам, какие мы слабые и неорганизованные и что перед лицом опасности мы должны в первую очередь объединиться с семьёй, коллегами, жителями своего города и всей страной. Главное в сложной ситуации — чувствовать плечо друг друга и поддержку правительства. Хотя люди у нас властям не слишком доверяют. Одна из причин, по которой большинство иранцев с первых же дней заперлись дома, — это подозрение, что правительство не особо беспокоится о том, сколько людей пострадает. При этом многие верующие поняли, что от вируса не спрятаться даже в мечети и никакие, даже самые искренние молитвы не повлияют на распространение болезни. Я надеюсь, что иранцы наконец–то осознают, как важно вкладывать средства в развитие науки. Порой мне кажется, что то, что сейчас происходит, это сон, и мы проснёмся, но уже с изменённым сознанием. Турция Ирен Озчилик, аудитор, Стамбул: – Перед объявлением комендантского часа в Турции толпы людей бросились в супермаркеты, чтобы запастись едой. Я думаю, этот факт свёл на нет все меры предосторожности, принятые ранее. Скорее всего, после взрыва паники резко увеличится число заражённых... До этого же правительство просило людей оставаться дома, и те, кто может выполнять свою работу удалённо, самоизолировались и перешли на онлайн–покупки. Но большинство, в частности, в Стамбуле, продолжали трудиться и жить, как раньше. При этом некоторые специалисты говорили, что причин для паники нет. Сейчас мы видим, что они дезинформировали население. Нельзя было продолжать посещать рынки, устраивать пикники на пляжах и в парках даже в масках и перчатках. Нужно было сразу всем закрыться дома. Думаю, Турция немного опоздала с введением жёстких мер. Пакистан Билал Захид, преподаватель университета, Фейсалабад: Пакистан. Температурный контроль на вокзале в столице страны Исламабаде Фото: xinhuanet.com – Некоторые беспечные пакистанцы не воспринимают мировую проблему всерьёз. Они выходят на улицу, устраивают вечеринки. Но рассудительные люди остаются дома. Продуктовые магазины открыты с девяти утра до пяти вечера. Аптеки работают круглосуточно. Правительство даёт пособие и выделяет продукты малоимущим. Также власти призывают богатых пакистанцев в сложной для страны ситуации помогать бедным, и многие бизнесмены откликаются на этот призыв. Да, оппозиция всегда критикует правительство, но я — с правительством, потому что наш премьер–министр — хороший лидер. И хороший человек.











Индия Дипак Лаксман Павар, наладчик полиграфического концерна «Мануграф», Колхапур: – Я должен был в апреле по работе ехать в Южную Корею... А в итоге вместе с женой и детьми мы переехали к родителям на ферму в деревню в 150 км от нашего города. Родительский дом большой, есть сад, и дети даже не понимают, что в нашей жизни происходит что–то особенное: они, как и прежде, резвятся во дворе, правда, бабушка и дедушка пока тесно с ними не общаются, ссылаясь на занятость. Индия. Полицейские строго следят за соблюдением требований правительства Фото: turist.delfi.ee Первый заболевший в Индии был выявлен 30 января. Правительство сразу же стало принимать меры по сдерживанию распространения коронавируса, такие же, как в большинстве других стран, однако количество инфицированных медленно, но росло. И 22 марта власти призвали жителей не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, такси, метро и железных дорог. И такой режим будет действовать до 3 мая. Премьер–министр Нарендра Моди выразил признательность жителям Индии, которые соблюдают требования. В частности, он сказал, что мы спасаем страну, принеся огромные жертвы. Да, из–за карантина безработными стали десятки миллионов человек. И чтобы выйти из экономического кризиса, нам понадобится несколько лет. Но мы поддерживаем правительство, гордимся социальными работниками и врачами, поскольку они — единственный луч надежды, только они могут вытащить всех нас из этой ситуации. С нетерпением ждём, когда создадут лекарства и вакцины, которые спасут человечество. В следующем номере — весточки из Австралии, Бразилии, Малави, Египта, Ирландии, Болгарии, Чехии, Германии, Бельгии и Дании.



Ирина Даниленко, Надежда Сидор Переводчик Наталья Попова

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Эпидемия в Китае закончилась. Страна потихоньку восстанавливается. Была волна завозных случаев заболевания в начале марта, когда все «зарубежные китайцы» подались на родину, думая, что здесь теперь более безопасно, но въезд ограничили. Сегодня новых эпизодов внутри страны практически нет. Магазины, торговые центры и рестораны открыты, но не все — часть попросту не пережила период карантина. Спортзалы пока не работают. Люди стали чувствовать себя свободнее — многие, например, носят маски на подбородке. При этом власти не расслабляются. Например, чтобы выехать из ныне разблокированного Уханя, достаточно пройти температурный контроль, показать зелёный QR–код (код здоровья). По нему с помощью сим–карты отслеживаются перемещения человека — если фиксируется пересечение с больным, об этом станет известно контролирующим органам, и тебя изолируют. А для того чтобы въехать в мегаполисы типа Пекина, Шанхая и так далее, нужно сдать тест на коронавирус. Причём два раза: за семь дней до поездки — только после этого тебе продадут билет, — и через неделю после прибытия в пункт назначения.В середине марта, когда стало понятно, что пик заболеваемости пройден, пекинцы высыпали на улицу. При этом противоэпидемические меры продолжают действовать до сих пор: так, при входе в любое здание, неважно парикмахерская это, торговый центр или офис, нужно пройти температурный контроль. В магазинах раньше следовало вписать в журнал свою фамилию, номер телефона и показатель температуры. Если потом выявляли заболевшего и устанавливали, что он посещал данную торговую точку, всех посетителей тестировали на коронавирус.Парки открыли, но число посетителей держали под контролем: на входе в некоторые писали, сколько человек зашло, чтобы каждый последующий желающий чётко понимал, нет ли там столпотворения. А для того чтобы сегодня попасть в особо популярные парки, нужно разместить бронь на сайте: я вот не смог сфотографировать цветущую сакуру, так как не зарегистрировался заранее. Не все желающие могут прогуляться и по Великой Китайской стене. Как сказал председатель КНР Си Цзиньпин, оптимальная загрузка достопримечательностей в этот сложный эпидемический период — 30% от прошлогоднего показателя.Новость о блокировке Уханя мы дали день в день. А когда следующим утром пришли на работу, на входе нас встретили люди со сканерами температуры, все уже ходили в масках. Большинство сотрудников сразу же перевели на «дистанционку», оставшимся стали оплачивать такси от дома до работы и обратно — раньше оплачивали дорогу домой тем, у кого смена заканчивалась после 22.00. Метро опустело мгновенно. Хотя тут надо учитывать такой момент: 25 января празднуется китайский Новый год, и обычно в это время мегаполисы пустеют, из Пекина выезжает больше половины населения, соответственно, крупные города в дни каникул выглядят как города–призраки. Поэтому сюжеты, которые вы могли видеть в первые дни эпидемии — дескать, всё кругом вымерло, — меня лично не напугали, а наоборот, рассмешили. А вот когда каникулы продлили, появились вопросы.Карантин, который введён в России и в европейских странах сейчас, это «цветочки» по сравнению с тем, что было в Ухане и во всей провинции Хубэй. Там полностью остановили транспортное сообщение, люди не могли покидать дома, по сути, это был домашний арест. Лишь одному члену семьи разрешалось раз в два–три дня ходить в супермаркет, но в большинстве случаев даже продукты приносили на дом.Отмечу, что в Китае очень развита система домоуправлений, и они, на мой взгляд, сыграли главную роль в эффективности противоэпидемических мер. Дело в том, что в здешних мегаполисах очень мало отдельно стоящих домов. Они сгруппированы в жилые комплексы на пять–шесть тысяч жителей и огорожены забором, так что доступ посторонним ограничить было очень просто. С одной стороны, это доставляло жильцам неудобства: приходилось выходить к воротам, чтобы забрать у курьера заказанные через интернет продукты и товары. Но с другой – это было отличным способом сдерживания распространения инфекции. Также обслуживающая компания организовывала поквартирный обход — в Ухане, например, все квартиры обошли по несколько раз, что и позволило выявить всех заболевших.– Для того, кто провёл детство в Норильске, режим самоизоляции, по сути, напоминает дни и недели актировок, когда отменяли занятия в школах, а выход на улицу сопровождался гораздо большей подготовкой, чем надевание защитной маски и резиновых перчаток. Иногда я погружаюсь в те забытые норильские ощущения, и мне кажется, что если я выгляну в окно, то увижу снежные хлопья метели в сумраке полярной ночи. Но нет, в Бруклине, где я теперь живу, светит весеннее солнце, расцветают деревья, и тянет погулять по набережной, что мы и делали всегда в это время. Если не смотреть телевизор, можно отключиться от внешнего мира, тратя всё время на какие–то текущие дела. До пандемии я так часто сидел за монитором, что порой у меня возникало лёгкое беспокойство: а не стал ли я компьютерозависимым? Теперь же все сомнения отброшены: всё взаимодействие с внешним миром идёт через компьютер — лекции, семинары, даже лабораторные занятия.Но новости вносят беспокойство и в твой «самоизолированный» мир. Узнаёшь, что кому–то очень не повезло, его окна выходят на госпиталь, и он видит, как перед фасадом выстроились рефрижераторы... У нас окна выходят на самую стоянку автомобилей у соседнего здания, где вроде бы ничего не меняется. Но нет: вот человек достал покупки из багажника и несёт их к дому, надев маску. Впрочем, обстановка на улице не располагает к особой тревоге, её, скорее, вызывают вывешенные в аптеке списки из дюжины наименований — в том числе спиртосодержащие санитайзеры, перекись водорода, защитные маски — с припиской: «Нет в наличии». И всё это пропало из аптек не вчера, такая ситуация длится несколько недель.Из того, что известно от близких: товарищ неделю пролежал в постели с высокой температурой. Сейчас он идёт на поправку, но так напугал соседа, что того хватил удар. Другой наш друг, врач одного из нью–йоркских госпиталей, заразился коронавирусом и сам стал пациентом. Беда подошла близко, но в худшее всё–таки не верится, всё же это — Америка.– Мне кажется, что мы с мужем уже переболели: ездили отдыхать на Карибы, там подхватили что–то очень похожее на этот вирус, и все дни провалялись в номере. Вернувшись домой, провели две недели в изоляции, а потом в стране начался карантин... Сколько он продлится, неизвестно, говорят, что до июля. Люди напряжены, тревожатся, что же будет дальше, раздумывают, как будут выживать после обвала экономики. У супруга работы нет, никто сейчас дома не ремонтирует, у меня тоже трудовая деятельность приостановилась. Нам повезло, у нас частный загородный дом, мы можем выходить во двор и дышать свежим воздухом, намного тяжелее тем, кто живет в многоэтажках. Кстати, если там выявлен больной с подозрением на коронавирус, то специальные службы начинают обработку здания, не дожидаясь результатов теста.В магазинах немного выросли цены на продукты. Зато в два раза подешевел бензин. Санитайзеров, спирта и масок в продаже нет. Иногда не сыскать муки. Но правительство уверяет, что запасов хватает, и паниковать не надо. Поддержка властей ощущается: стали выплачивать пособия тем, кто потерял работу, увеличили дотации на детей, вводят новые законы в пользу бизнеса. Так что по сравнению с многими другими странами мы не в самом худшем положении.– Многие итальянцы сегодня без работы и без денег. Например, сидят без дела мой муж — сантехник, старшая дочь — официантка и её парень — повар. Дома и трое детей–школьников — правда, они заняты, делают уроки онлайн. Мы все очень переживаем: сложно быть запертыми в четырёх стенах. И в то же время опасаемся, что я могу принести болезнь домой из клиники, хотя там введены строгие ограничения, мы тщательно проверяем всех посетителей, чтобы не пропустить инфицированного. Медикам сейчас очень тяжело: до сих пор не все итальянцы понимают всю серьёзность ситуации...В магазинах иногда нет яиц, муки и дрожжей. Если ты выходишь из дома, тебя обязательно остановит полицейский, впрочем, у меня есть разрешение на перемещение к месту работы. Мы не знаем, как долго сможем держаться на плаву. Но паники нет, есть грусть. И надежда на то, что эпидемия скоро закончится. Всё, что сегодня происходит, это хороший жизненный урок, ведь раньше мы не ценили так свободу и здоровье. И лично я снова начала молиться Богу.– Я сижу дома с женой и двумя детьми. В супермаркет выхожу раз в неделю. В начале самоизоляции думал, что будет намного труднее, в первую очередь из–за детей. Но они, кажется, наслаждаются неожиданными каникулами. Как выяснилось, наш дом достаточно большой для того, чтобы комфортно находиться в нём целыми днями всей семьёй. Конечно, у меня как у фотографа были запланированы поездки, которые не состоялись. Но, с другой стороны, я сегодня работаю над множеством новых проектов, связанных с веб–дизайном, поступает немало заказов от интернет–магазинов, поскольку люди изо всех сил стараются сохранить свой бизнес.Когда коронавирус ударил по северной Италии, мы уже знали, что Португалия, особенно её северный регион, тоже будут поражены, потому что между Порто и Миланом отлично налажено авиасообщение, рейсов очень много, и люди активно летают из страны в страну. Португальское правительство закрыло школы ипотребовало соблюдать социальную дистанцию в начале марта, когда появились первые случаи заболевания. К всеобщему удивлению (португальцы не слишком дисциплинированные люди), соблюдение новых правил оказалось на высоком уровне, жизнь в стране почти остановилась. При этом в первые недели марта инфекция распространялась очень быстро. Но благодаря изоляции нам удалось выровнять кривую. Сегодня в стране около 14 тысяч заболевших и 400 погибших, новые случаи есть, но их уже намного меньше. Сейчас мы начинаем думать, что через месяц–два сможем начать потихоньку возвращаться к обычной жизни.– В Испании сейчас происходят огромные изменения в жизни каждого. Занимательно, но креативность за время карантина в разных сферах побила все рекорды: люди массово занимаются спортом онлайн, обучаются по интернету. И в то же время тысячи новых безработных или одиноких людей обращаются за психологической помощью. Граждане с симптомами гриппа автоматически признаются заболевшими CОVID–19. Проблема в том, что симптоматика выявлена у такого большого числа людей, что нет ни смысла, ни возможности протестировать всех.В госпиталь принимают только при пневмонии, в критическом состоянии. Мой 64–летний отец был инфицирован, его госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь и победили. Моя младшая сестра также инфицирована. Они с отцом сейчас в самоизоляции дома. Все тяготы пали на мою маму, врача общей практики в мадридской государственной поликлинике. Так как члены семьи находятся в разных комнатах, она готовит еду и оставляет её на стуле в коридоре, после — обязательная дезинфекция посуды. Уборка помещений — несколько раз в день. Как для заболевших, так и для тех, кто о них заботится, это время упорной борьбы за спасение жизни.– Я и около тридцати работников нашего парка остались без средств к существованию. Обычно в это время у нас отличный заработок — празднуется персидский Новый год, и в парках большой наплыв как иранцев, так и иностранных туристов. А из–за коронавируса все сидят по домам. Когда в Иране появились первые заболевшие, большинство сразу же самоизолировались, но некоторые продолжали работать и жить, как прежде. На входе в наш парк, например, установили флаконы с дезинфицирующей жидкостью для посетителей, сотрудники надели маски и перчатки. Мы не были напуганы, думали, что раз прекратилось авиасообщение с Китаем, то и проблем удастся избежать. Но через неделю после начала пандемии большинство моих коллег заболели. И я тоже стал сильно кашлять, но до сих пор не знаю, что это всё–таки было — обычный грипп или новая зараза, тесты не делали. Когда парк закрыли, мы поначалу не сильно расстроились, подумали, что неплохо было бы и отдохнуть. Но, чем больше сидели дома, тем невыносимее становилось. Хотя сейчас многие уже адаптировались к ситуации. Почти все члены моей семьи, кроме брата, который работает в больнице, сидят дома.Думаю, эпидемия показала нам, какие мы слабые и неорганизованные и что перед лицом опасности мы должны в первую очередь объединиться с семьёй, коллегами, жителями своего города и всей страной. Главное в сложной ситуации — чувствовать плечо друг друга и поддержку правительства. Хотя люди у нас властям не слишком доверяют. Одна из причин, по которой большинство иранцев с первых же дней заперлись дома, — это подозрение, что правительство не особо беспокоится о том, сколько людей пострадает. При этом многие верующие поняли, что от вируса не спрятаться даже в мечети и никакие, даже самые искренние молитвы не повлияют на распространение болезни. Я надеюсь, что иранцы наконец–то осознают, как важно вкладывать средства в развитие науки. Порой мне кажется, что то, что сейчас происходит, это сон, и мы проснёмся, но уже с изменённым сознанием.– Перед объявлением комендантского часа в Турции толпы людей бросились в супермаркеты, чтобы запастись едой. Я думаю, этот факт свёл на нет все меры предосторожности, принятые ранее. Скорее всего, после взрыва паники резко увеличится число заражённых... До этого же правительство просило людей оставаться дома, и те, кто может выполнять свою работу удалённо, самоизолировались и перешли на онлайн–покупки. Но большинство, в частности, в Стамбуле, продолжали трудиться и жить, как раньше. При этом некоторые специалисты говорили, что причин для паники нет. Сейчас мы видим, что они дезинформировали население. Нельзя было продолжать посещать рынки, устраивать пикники на пляжах и в парках даже в масках и перчатках. Нужно было сразу всем закрыться дома. Думаю, Турция немного опоздала с введением жёстких мер.– Некоторые беспечные пакистанцы не воспринимают мировую проблему всерьёз. Они выходят на улицу, устраивают вечеринки. Но рассудительные люди остаются дома. Продуктовые магазины открыты с девяти утра до пяти вечера. Аптеки работают круглосуточно. Правительство даёт пособие и выделяет продукты малоимущим. Также власти призывают богатых пакистанцев в сложной для страны ситуации помогать бедным, и многие бизнесмены откликаются на этот призыв. Да, оппозиция всегда критикует правительство, но я — с правительством, потому что наш премьер–министр — хороший лидер. И хороший человек.– Я должен был в апреле по работе ехать в Южную Корею... А в итоге вместе с женой и детьми мы переехали к родителям на ферму в деревню в 150 км от нашего города. Родительский дом большой, есть сад, и дети даже не понимают, что в нашей жизни происходит что–то особенное: они, как и прежде, резвятся во дворе, правда, бабушка и дедушка пока тесно с ними не общаются, ссылаясь на занятость.Первый заболевший в Индии был выявлен 30 января. Правительство сразу же стало принимать меры по сдерживанию распространения коронавируса, такие же, как в большинстве других стран, однако количество инфицированных медленно, но росло. И 22 марта власти призвали жителей не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, такси, метро и железных дорог. И такой режим будет действовать до 3 мая.Премьер–министр Нарендра Моди выразил признательность жителям Индии, которые соблюдают требования. В частности, он сказал, что мы спасаем страну, принеся огромные жертвы. Да, из–за карантина безработными стали десятки миллионов человек. И чтобы выйти из экономического кризиса, нам понадобится несколько лет. Но мы поддерживаем правительство, гордимся социальными работниками и врачами, поскольку они — единственный луч надежды, только они могут вытащить всех нас из этой ситуации. С нетерпением ждём, когда создадут лекарства и вакцины, которые спасут человечество.В следующем номере — весточки из Австралии, Бразилии, Малави, Египта, Ирландии, Болгарии, Чехии, Германии, Бельгии и Дании.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















