Театр юного актера «Зазеркалье» и в карантин вдохновляется творчеством любимого Чехова. Самоизоляция – не причина забыть о 160–летии классика. А ещё о подготовке к 75–летию Великой Победы и 85–летию Норильского комбината.
|Инга Садовская с юными артистами театра
Руководит «Зазеркальем» на театральном отделении Талнахской детской школы искусств деятельная Инга Садовская. Три пятилетки, после окончания Норильского колледжа искусств, где училась у известного пианиста Игоря Кухарева, она учит детей прекрасному в ТДШИ. В 2008–м стала преподавать у юных театралов, а несколько лет назад возглавила отделение, которое в следующем году отметит 20–летие. Заведовала им с самого начала подвижница Елена Мирошникова, ставшая наставником Инги на поприще театрального искусства. А идея театра юного актёра «Зазеркалье» родилась во время постановки, задуманной специально для учеников Инги по мотивам мультика «Красная Шапочка энд Серый Волк». В этой работе многое перемешалось, как в Зазеркалье. С тех пор было создано немало оригинальных спектаклей, которые принесли детскому коллективу известность в нашем городе и на Таймыре.— Инга, как живется театралам на карантине?
— Онлайн–уроки, индивидуальные и в мини–группах, по художественному слову и актёрскому мастерству, это мой первый опыт. Признаюсь, сознание протестует: дом — это дом, а трудиться надо на работе. Но справляемся общими усилиями. Запустили в соцсетях с выпускниками отделения, как сейчас модно говорить, челлендж, который назвали «Помним классика: Чехову — 160!». Ребята, с которыми мы готовили спектакль по рассказам Антона Павловича, представляют занятные истории, фрагменты из рассказов, будут проводить викторины о жизни и творчестве писателя. Наша выпускница, актриса «Зазеркалья» Мария Терешковец уже предстала в комической роли подруги генеральши Булдеевой. А Анна Деркач нашла исторический анекдот, связанный с именами Чехова и Станиславского, и рассказала его в соцсетях в образе, который стал ей родным, из нашего спектакля «В городе N». В этой постановке сплелись судьбы героев пяти рассказов писателя: «Ну, публика», «Дачники», «Лошадиная фамилия», «Хамелеон» и «Восклицательный знак». Ребята играют в каждом спектакле новую роль, так что работа у нас продолжается даже в формате онлайн.— Будет ли продолжение замечательной просветительской постановки «Земля Таймыра»?
— Мы за творческий 2018-2019 год при поддержке программы «Мир новых возможностей» «Норникеля» создали девять постановок по сказкам коренных народов Крайнего Севера — нганасан, долган, ненцев, энцев и эвенков. Показали свои мини–сказки во всех детсадах Талнаха, на фестивале «Большой Аргиш», на I Молодёжном форуме коренных малочисленных народов Таймыра и в интернате в Дудинке, в детском этнолагере на турбазе «Оль–Гуль». Год назад нашу энецкую сказку «Найденные люди» увидели в столице Таймыра на праздновании Дня оленевода. Сейчас работа над этими спектаклями продолжается. – А как готовитесь к 75–летию Великой Победы?
— Мы уже показали в 33–й школе постановку «Вчерашние мальчишки и девчонки». На нашем отделении есть и новый театр юного артиста «Образ», который представил спектакль «Дети Норильска в годы войны». Специально написаны сценарии для учащихся 3–го класса театрального отделения. Планировали, что эти работы станут основой для большого спектакля на тему Великой Победы и объединят воспитанников двух театральных коллективов. Но пандемия пока вносит свои коррективы. Мы хотели участвовать и в городском конкурсе, посвящённом юбилею Норильского комбината, но в связи с карантином конкурс для нас не состоялся. Однако «Зазеркалье» так просто не сдаётся. На днях мы представили в соцсетях первую часть постановки «Норильск — наш город!».– А как вы сотрудничаете с другими театральными коллективами?
– Идея театрального фестиваля «Браво!» возникла у нас в прошлом году. Отозвался ЦВР Талнаха и режиссёр экспериментального театра «ШТЭК» 23–й школы Светлана Варламова. И, конечно, в нашей команде – театр «Образ», которым руководит новый молодой преподаватель театрального отделения Олеся Бугрим. В свой первый творческий сезон в нашей школе она успела поставить спектакль и принять участие в городском театральном фестивале «Молодые люди».— За прошлый творческий год, слышала, легкое на подъём театральное отделение подготовило и приняло участие в 60 разнообразных мероприятиях... Как вам это удаётся?
— Это большая общая работа 76 учащихся нашего отделения и нас, двоих преподавателей. Очень вдохновляют коллеги, родители, наши болельщики и партнёры. Мы тесно сотрудничаем с Культурно–досуговым центром имени Владимира Высоцкого, уже стали добрыми друзьями. Крепка творческая дружба и с Талнахским филиалом Музея Норильска, публичной библиотекой, мы трижды принимали участие в «Библионочи». Ежегодно проводим Неделю театра для школьников Талнаха, любим устраивать концерты, в которых ребята показывают только театральные номера и работают юные актёры–ведущие. Получается необычный, сотканный из десятка, на первый взгляд, не связанных между собой постановок, спектакль.— Обычно в апреле начинается приём учащихся в наши школы искусств, в том числе и на театральное отделение ТДШИ... Как будет в этом году?
— Пока нет конкретной информации. Сами ждем решения властей. И очень хотим, чтобы наше «Зазеркалье» поскорее вышло на сцену, чтобы показать своим зрителям новые работы. Пока же давайте встречаться на просторах интернета.Ирина ДаниленкоФото Андрея КИЙКОwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда