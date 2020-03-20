[Индекс номера 30 (17.04.2020)]

 Перспективы 
Вне игры

В связи с пандемией коронавируса были перенесены все спортивные мероприятия, в том числе и Олимпийские игры. О том, как мировой спорт собирается выбираться из ямы, в которую его загнала вынужденная самоизоляция, – в материале «Заполярной Правды».
Олимпиаде в 2020 году сказали - нет
Серьёзнее некуда
Многие до последнего были уверены, что угроза коронавируса, мягко говоря, преувеличена. Но, если вы, как и я, интересуетесь спортом, и каждое ваше утро начинается с просмотра спортивных новостей, то, думаю, в последнее время ваше мнение наверняка поменялось. Сегодня все спортивные события, имеющие хоть какую–то международную значимость, приостановлены, что говорит лишь о том, что вокруг нас действительно происходит что–то неладное.
После того как ведущие чемпионаты дали красный свет национальным розыгрышам, Международный олимпийский комитет объявил о переносе XXXII Олимпийских игр, а это, скажу я вам, не какой–то там островок футбола или хоккея, за которым следят любители конкретной игры, а целый, по спортивным меркам, континент. Да и прежде Игры отменяли — во время обеих мировых войн, но, нужно подчеркнуть, их никогда не переносили. Это беспрецедентный случай, который войдёт в историю, но, надеемся, больше никогда не повторится.
Итак, Олимпиада в 2020 году не состоится, её перенесли на следующий год. Пройдёт она всё там же — в Японии, причём под прежней вывеской – «Токио–2020». Изменения коснутся бюджета принимающей стороны, уже вложившей в организацию Игр свыше 12 млрд долларов. По подсчётам аналитиков, из–за переноса сроков проведения Олимпиады рост ВВП Японии может замедлиться на 1,4%. Что же касается Международного олимпийского комитета, то на этой неделе президент организации Томас Бах заявил, что МОК тоже предстоят дополнительные расходы: по предварительным подсчётам несколько сотен миллионов долларов. Вообще–то МОК был застрахован, но на случай отмены Олимпиады, а не её переноса. Примечательно, что решение о переносе поддержали все 206 национальных олимпийских комитетов.
Выход есть
Однако не все мало–мальски заметные в мире спортивные баталии приостановлены. Наряду с четырьмя футбольными чемпионатами: в Белоруссии, Таджикистана, Бурунди и Никарагуа — в США, сильнее всего пострадавших от пандемии, по–прежнему проводятся выступления по рестлингу. Впрочем, назвать рестлинг полноценным видом спорта нельзя: по сути, это шоу, в котором победители и проигравшие заранее прописаны. Это зрелище по своей популярности за океаном находится в топ–списках и привлекает огромную телеаудиторию, а значит, и доходы от него колоссальные. Организаторы шоу поступили мудро, закрыв доступ зрителей на трибуны, а персонал и участников регулярно проверяют на вирус.
Сильнее всего COVID–19 сказался на командных видах спорта: футболе, хоккее, баскетболе... Болеют все — от сотрудников клубов до тренеров и игроков. Под натиск пандемии попали не только внутренние чемпионаты и международные выступления, но и вся система подготовки турниров — тренировки, сборы, селекционная работа. Впрочем, учитывая медленное, но всё же отступление коронавируса с территорий большинства ранее наиболее пострадавших стран, а также крепкий иммунитет спортсменов и введённый повсюду режим тотальной самоизоляции, руководители некоторых европейских чемпионатов уже заявили о том, что, возможно, через месяц или два игроки смогут приступить к полноценным групповым тренировкам. Вместе с тем летом рассматривается и возможность возобновления регулярных матчей, но при пустых трибунах. Так, Союз европейских футбольных ассоциаций и Ассоциация европейских клубов договорились в августе завершить еврокубковый сезон. Однако очевидно, что многие из тех, кто до пандемии усиленно готовился к решающим встречам сезона и набрал отличную физическую форму, могут элементарно «перегореть» и по выходу из карантина оказаться в психологической яме, растеряв кураж и мотивацию.
Один за всех, и все за одного
Сколько именно продлится вся эта эпопея с коронавирусом, точно пока никто не знает. По мнению многих специалистов, COVID–19 останется с нами навсегда, но со временем будут разработаны необходимые лекарства, у людей сформируется иммунитет, а сам вирус станет не опаснее гриппа или ОРВИ. Но, пока мы не в силах обуздать эту заразу, важно сохранить как можно больше жизней, для чего каждому из нас необходимо не только тщательно соблюдать рекомендации ВОЗ и не поддаваться панике, но и, что особенно важно, в случае необходимости иметь смелость протянуть руку помощи товарищам по несчастью.
Вообще, взаимовыручка и дух командного единения — это то, из–за чего многие миллионы людей дорожат спортом. Поэтому отрадно видеть, как мировое спортивное сообщество демонстрирует сплочённость. Например, многие высокооплачиваемые спортсмены жертвуют большие деньги на борьбу с пандемией, а спортивные клубы и организации предоставляют свои арены и базы под нужды госпиталей и волонтёров.
Главное для каждого из нас — оставаться в команде, если даже соперник играет грубо и не по правилам.


Михаил Туаев
Фото с сайта sovsport.ru

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