

[Индекс номера 30 (17.04.2020)]



ПЕРСПЕКТИВЫ

Будет легче

Губернатор края Александр Усс провёл заседание оперативного штаба по противодействию распространению среди жителей региона коронавирусной инфекции COVID–19. По его итогам глава региона дал развёрнутый комментарий о складывающейся в крае ситуации и о планах на ближайшую перспективу.

Послабления в режиме самоизоляции объяснимы и понятны В своём обращении к жителям края Александр Усс в очередной раз подчеркнул, какой ответственный и сложный период проходит вся страна. Эпидемия коронавируса начинает приобретать всё более серьёзный масштаб. Процесс этот, к сожалению, неизбежный, но вместе с тем прогнозируемый и ожидаемый. Переболеем постепенно Один из самых распространенных вопросов, волнующих жителей края, заключается в несоответствии, по их мнению, степени опасности и масштабности ограничительных мер. Тем более что две недели назад они были беспрецедентно жёсткими, а сейчас при росте числа заболевших объявляются послабления. – Хочу абсолютно ответственно вам сказать, что в этом есть своя понятная и объяснимая логика. Эти две недели нам были необходимы для того, чтобы мы могли решить две основные задачи. А именно — немного отодвинуть начало эпидемии и подготовиться. Я далёк от мысли, что сегодня у нас, с точки зрения материально–технического обеспечения, средств индивидуальной защиты, наличия аппаратов ИВЛ и многого другого, всё обстоит идеально. Это, конечно, не так. Проблем у нас хватает. Однако то, что было месяц назад, и то, что мы имеем сейчас, — небо и земля. Сейчас мы готовы гораздо лучше. Вторая задача, по мнению губернатора, заключалась в некой активизации населения по соблюдению санитарно–эпидемиологических требований. Губернатор края отметил, что остановить распространение коронавируса невозможно. По утверждениям медиков, вирус пришёл к нам навсегда, и с течением времени им переболеет большинство населения, как обычным гриппом. Для основной массы переболевших он не будет представлять фатальной угрозы для жизни и здоровья. Первостепенная задача на несколько ближайших месяцев — не допустить резкого всплеска заболеваемости, что означало бы опасность перегрузить систему здравоохранения со всеми вытекающими последствиями. Актуальные меры Ориентируясь на международный и общероссийский опыт, в Красноярском крае уже есть представление о том, как будет развиваться ситуация. Общеизвестно, что количество заболевших будет пропорционально числу приехавших из–за границы. По первому показателю Красноярский край входил в десятку по России, и теперь статистика заболевших в сравнении с другими регионами эту теорию подтверждает. – Какие выводы нужно сделать? Скорее всего, в течение этой недели край перейдёт на оказание медицинской помощи заболевшим в амбулаторной форме. Для этого есть все основания. Мы по зарубежному и по российскому опыту хорошо знали о том, что госпитализации будут требовать не более 10 или 20 процентов заболевших. И тот факт, что у нас тяжёлых случаев буквально единицы, является наглядным тому подтверждением. Можно, но осторожно Говоря о послаблениях в режиме самоизоляции, Александр Усс отметил их неизбежность. Невозможно прекратить работу большинства предприятий и организаций. Более того, решения ждут такие неотвратимые сезонные работы, как северный завоз, посевная, дачный и лесопожарные сезоны. Второй немаловажный аспект, по словам губернатора, чисто психологический. Люди должны чувствовать себя более свободно при условии соблюдения санитарно–эпидемиологических требований. В ранее подписанный указ о самоизоляции внесены изменения. В частности, жителям региона разрешено гулять с детьми в закрытых колясках возле дома и на расстоянии трёх метров от других людей; заниматься спортом и физкультурой на улице самостоятельно или семьёй; ездить на дачу для садоводства и огородничества; участвовать в похоронах и прочее. Главное при этом — соблюдать дистанцию и минимизировать контакты. Помимо перечисленных послаблений Александр Усс анонсировал в ближайшем будущем переход на новую систему выдачи электронных пропусков. – В заключение я бы хотел вам сказать нечто очень важное. Мы должны следить за плавным развитием этой ситуации. И в том случае, если совместными усилиями нам не удастся обеспечить её контролируемое течение, мы будем вынуждены резко нажать на тормоза. То есть ввести полный карантин, с запретом работы предприятий, учреждений, с запретом выхода из дома, для того чтобы не допустить выхода ситуации из–под контроля. Всё это будет зависеть от нас с вами. От того, насколько ответственно мы будем подходить к своему поведению, соблюдать все требования и рекомендации, которые дают нам вирусологи и врачи. Поэтому я искренне желаю всем вам выдержки, оптимизма и, конечно, здоровья!



Надежда Петрова Фото gornovosti.ru

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В своём обращении к жителям края Александр Усс в очередной раз подчеркнул, какой ответственный и сложный период проходит вся страна. Эпидемия коронавируса начинает приобретать всё более серьёзный масштаб. Процесс этот, к сожалению, неизбежный, но вместе с тем прогнозируемый и ожидаемый.Один из самых распространенных вопросов, волнующих жителей края, заключается в несоответствии, по их мнению, степени опасности и масштабности ограничительных мер. Тем более что две недели назад они были беспрецедентно жёсткими, а сейчас при росте числа заболевших объявляются послабления.– Хочу абсолютно ответственно вам сказать, что в этом есть своя понятная и объяснимая логика. Эти две недели нам были необходимы для того, чтобы мы могли решить две основные задачи. А именно — немного отодвинуть начало эпидемии и подготовиться. Я далёк от мысли, что сегодня у нас, с точки зрения материально–технического обеспечения, средств индивидуальной защиты, наличия аппаратов ИВЛ и многого другого, всё обстоит идеально. Это, конечно, не так. Проблем у нас хватает. Однако то, что было месяц назад, и то, что мы имеем сейчас, — небо и земля. Сейчас мы готовы гораздо лучше.Вторая задача, по мнению губернатора, заключалась в некой активизации населения по соблюдению санитарно–эпидемиологических требований. Губернатор края отметил, что остановить распространение коронавируса невозможно. По утверждениям медиков, вирус пришёл к нам навсегда, и с течением времени им переболеет большинство населения, как обычным гриппом. Для основной массы переболевших он не будет представлять фатальной угрозы для жизни и здоровья. Первостепенная задача на несколько ближайших месяцев — не допустить резкого всплеска заболеваемости, что означало бы опасность перегрузить систему здравоохранения со всеми вытекающими последствиями.Ориентируясь на международный и общероссийский опыт, в Красноярском крае уже есть представление о том, как будет развиваться ситуация. Общеизвестно, что количество заболевших будет пропорционально числу приехавших из–за границы. По первому показателю Красноярский край входил в десятку по России, и теперь статистика заболевших в сравнении с другими регионами эту теорию подтверждает.– Какие выводы нужно сделать? Скорее всего, в течение этой недели край перейдёт на оказание медицинской помощи заболевшим в амбулаторной форме. Для этого есть все основания. Мы по зарубежному и по российскому опыту хорошо знали о том, что госпитализации будут требовать не более 10 или 20 процентов заболевших. И тот факт, что у нас тяжёлых случаев буквально единицы, является наглядным тому подтверждением.Говоря о послаблениях в режиме самоизоляции, Александр Усс отметил их неизбежность. Невозможно прекратить работу большинства предприятий и организаций. Более того, решения ждут такие неотвратимые сезонные работы, как северный завоз, посевная, дачный и лесопожарные сезоны. Второй немаловажный аспект, по словам губернатора, чисто психологический. Люди должны чувствовать себя более свободно при условии соблюдения санитарно–эпидемиологических требований.В ранее подписанный указ о самоизоляции внесены изменения. В частности, жителям региона разрешено гулять с детьми в закрытых колясках возле дома и на расстоянии трёх метров от других людей; заниматься спортом и физкультурой на улице самостоятельно или семьёй; ездить на дачу для садоводства и огородничества; участвовать в похоронах и прочее. Главное при этом — соблюдать дистанцию и минимизировать контакты. Помимо перечисленных послаблений Александр Усс анонсировал в ближайшем будущем переход на новую систему выдачи электронных пропусков.– В заключение я бы хотел вам сказать нечто очень важное. Мы должны следить за плавным развитием этой ситуации. И в том случае, если совместными усилиями нам не удастся обеспечить её контролируемое течение, мы будем вынуждены резко нажать на тормоза. То есть ввести полный карантин, с запретом работы предприятий, учреждений, с запретом выхода из дома, для того чтобы не допустить выхода ситуации из–под контроля. Всё это будет зависеть от нас с вами. От того, насколько ответственно мы будем подходить к своему поведению, соблюдать все требования и рекомендации, которые дают нам вирусологи и врачи. Поэтому я искренне желаю всем вам выдержки, оптимизма и, конечно, здоровья!

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