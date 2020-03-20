

[Индекс номера 30 (17.04.2020)]



Ситуация

Быть или не быть

Малый и средний бизнес не справляется с условиями карантина. Отраслей, которые сумели адаптироваться, крайне мало. Закрыты парикмахерские, точки общепита, непродовольственные магазины работают вполсилы. Многим до полной остановки деятельности остались считанные дни, в лучшем случае — недели.

Государство нам поможет? Аналитический центр НАФИ опросил 1 508 предпринимателей, чтобы выяснить, какие отрасли пострадают из–за карантина больше других. 73% участников опроса отметили, что их бизнесу нужна финансовая поддержка государства, пишет РБК. По мнению респондентов, сильнее всего пандемия ударит по общепиту и туризму (37% и 34% опрошенных соответственно). 26% уверены, что убытки понесёт торговля, ещё 22% — сфера обслуживания. Предприниматели считают, что карантин также повредит сфере развлечений (18%), рынку транспорта и грузоперевозок (17%). Почти половина опрошенных (43%) утверждают, что ситуация вернётся в норму не раньше, чем через год. Норильские предприниматели тоже оказались в сложной, если не сказать безвыходной, ситуации. – Дело не в том, что мы не копим деньги и потому оказались без финансовой подушки. Малый и средний бизнес всегда в первую очередь вкладывает средства в оборот товара. Вот сейчас, например, у меня идёт один контейнер на 440 тысяч рублей, ещё один уже пришёл, стоит на складе, за его хранение начисляют пеню, — говорит владелец фирмы по установке окон Евгений. Никуда не делись арендные платежи, выплата заработной платы сотрудникам, мартовские налоги, есть обязательства перед поставщиками, перевозчиками. Перейти в онлайн–режим эта компания не может: по интернету окно не поставишь. Можно только принимать заказы, но это не приносит денег, сетует предприниматель. Сейчас офисы фирмы закрыты, а между тем именно весной начинается «урожайный» сезон для этой отрасли. Ведь ремонты люди делают, как правило, в тёплое время года. Всё это вынудило Евгения стать инициатором обращения к местным и региональным властям, которое на сегодня уже подписали свыше ста предпринимателей из самых разных сфер бизнеса. «Мы, представители малого бизнеса НПР, просим пересмотреть ограничительные меры по работе малых предприятий на территории нашего города во время самоизоляции. Вынужденный простой в течение месяца приведёт к банкротствам, стопроцентной потере прибыли за этот период, существенному снижению числа рабочих мест. Как показала практика, интернет–торговля в Норильске не развита и не обеспечивает даже 20% от прошлого объёма продаж. Мы, несомненно, сможем выполнить санитарно–эпидемиологические, превентивные требования Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом, а потому просим разрешить работать нашим предприятиям по полному или сокращённому графику на период до 30 апреля или до окончательного снятия режима самоизоляции; открыть торговые центры на полный или сокращённый рабочий день; применить более мягкий режим самоизоляции для граждан, который бы позволил им приобретать необходимые товары и получать услуги; рассмотреть возможность компенсации арендной платы для арендаторов коммерческих помещений за период закрытия наших предприятий; компенсации заработной платы нашим сотрудникам; предоставления налоговых каникул для всех предпринимателей, пострадавших от закрытия их предприятий», — говорится в письме. В свою очередь, администрацией города совместно с Агентством развития Норильска в правительство Красноярского края ходатайство о том, чтобы в нашем городе смогли возобновить работу предприятия в отдельных сферах малого бизнеса. Максим Миронов, директор АРН, так пояснил позицию Агентства: – Сфера бытовых услуг — это специализированные места, в которых нет большого скопления людей, мастера там принимают в основном по записи. И самое главное, что в этих точках всегда соблюдаются санитарные нормы и правила. Вынужденные каникулы с 27 марта по 30 апреля — очень большой срок. Парикмахеры начинают работать на дому, и тогда члены их семей рискуют заразиться коронавирусом. Если мы говорим про СТО и автомойки, понимаем, что люди продолжают пользоваться автотранспортом. К тому же наступает весна, машину необходимо «переобувать», а кому–то и ремонтировать, надо дать людям возможность это сделать. Специалисты АРН провели онлайн–опрос о мерах поддержки, которые предприниматели хотели бы получить от местных властей. В акции участвовали порядка 190 представителей малого и среднего бизнеса, из внесённых ими предложений были отобраны 18 наиболее актуальных. Большая часть из них, по предположению Максима Миронова, будет реализована, например, можно рассчитывать на отсрочку до конца года платежей за аренду и субаренду муниципальных торговых площадей и земельных участков. Крик души Но у некоторых предприятий малого и среднего бизнеса времени на ожидание нет. – Ежемесячно мы должны оплачивать ипотеку и коммуналку — порядка 70 тысяч рублей, ещё 30 тысяч — за аренду помещения, где у нас стоит обжиговая печь, и 8 тысяч — за роялти франшизы (компенсация за право пользования предметом лицензионного соглашения), плюс кредиты, взятые на открытие, — рассказывает владелица гончарной мастерской Елена. «Гончарка» начала работу в декабре прошлого года, Елене с мужем пришлось взять в ипотеку большое помещение, и теперь, говорит она, когда предприятие только стало выходить на уверенный курс, и в апреле–мае ожидался высокий спрос на работу мастерской, случилось то, к чему не были готовы, — карантин. Главный офис сети гончарных мастерских, чью франшизу реализуют в Норильске супруги, предоставил скидку в 50% оплаты роялти, но это — капля в море. Положение крайне сложное: в этом месяце им удалось погасить платежи за счёт накоплений, сделанных ранее, и если супруги не смогут оплачивать ипотеку, банк просто заберёт у них помещение. И мечта ребят о собственном гончарном деле, ставшая явью, закончится, едва начавшись. – Мы обращались в банк с письмами, где просили об ипотечных каникулах, но там сказали, что их дают только тем, кто болен коронавирусом. А что делать тем, кому завтра будет не на что есть, — не уточнили, — горько усмехается Елена. – Банки умалчивают, что если и предоставляют ипотечные каникулы, то после повысят процентную ставку, — делится другая предпринимательница Евгения, владелица парикмахерского салона. На ней и её семье — две ипотеки и три потребительских кредита, итого: около 70 тысяч рублей ежемесячно. Собственное предприятие она открыла с месяц назад, до этого длительное время арендовала кресла в разных салонах. «Пул» клиентов у неё сформирован, и люди хотят прийти, да нельзя. – Не понимаю, почему бы не сделать послабления — ведь работают же частные стоматологии! Мы могли бы принимать клиентов по одному со всеми мерами предосторожности, — говорит она. — Спасибо будущему мужу, который оплачивает обязательные платежи, но вот он получил зарплату, и её хватило ровно на 10 минут. А ведь нам ещё надо как–то жить, у нас ребёнок... Карантин сказался и на личных планах предпринимательницы. Пришлось отложить бракосочетание, намеченное на апрель. – А как сейчас свадьбы играть? Собираться нельзя, рестораны не работают, фотографа не позвать, арендовать турбазу — тоже никак, — грустит она. – Федеральные власти, конечно, предлагают разные способы помощи малому бизнесу, но некоторые неактуальны. Например, послабление налога на «вменёнку». Зачем он нужен, если его платят поквартально, и в марте уже заплатили? Кто знает, что случится через три месяца? Сейчас нужны более решительные меры, иначе бОльшая часть малого бизнеса умрёт. Часть из потерявших своё дело потом смогут подняться, но целая армия безработных пойдёт в Центр занятости. Так почему бы не помочь сейчас, чем потом взваливать на бюджет эту ношу, пусть и в другом формате? — размышляет Евгения.



Татьяна Зачупейко

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Аналитический центр НАФИ опросил 1 508 предпринимателей, чтобы выяснить, какие отрасли пострадают из–за карантина больше других. 73% участников опроса отметили, что их бизнесу нужна финансовая поддержка государства, пишет РБК. По мнению респондентов, сильнее всего пандемия ударит по общепиту и туризму (37% и 34% опрошенных соответственно). 26% уверены, что убытки понесёт торговля, ещё 22% — сфера обслуживания. Предприниматели считают, что карантин также повредит сфере развлечений (18%), рынку транспорта и грузоперевозок (17%). Почти половина опрошенных (43%) утверждают, что ситуация вернётся в норму не раньше, чем через год.Норильские предприниматели тоже оказались в сложной, если не сказать безвыходной, ситуации.– Дело не в том, что мы не копим деньги и потому оказались без финансовой подушки. Малый и средний бизнес всегда в первую очередь вкладывает средства в оборот товара. Вот сейчас, например, у меня идёт один контейнер на 440 тысяч рублей, ещё один уже пришёл, стоит на складе, за его хранение начисляют пеню, — говорит владелец фирмы по установке окон Евгений.Никуда не делись арендные платежи, выплата заработной платы сотрудникам, мартовские налоги, есть обязательства перед поставщиками, перевозчиками. Перейти в онлайн–режим эта компания не может: по интернету окно не поставишь. Можно только принимать заказы, но это не приносит денег, сетует предприниматель. Сейчас офисы фирмы закрыты, а между тем именно весной начинается «урожайный» сезон для этой отрасли. Ведь ремонты люди делают, как правило, в тёплое время года.Всё это вынудило Евгения стать инициатором обращения к местным и региональным властям, которое на сегодня уже подписали свыше ста предпринимателей из самых разных сфер бизнеса. «Мы, представители малого бизнеса НПР, просим пересмотреть ограничительные меры по работе малых предприятий на территории нашего города во время самоизоляции. Вынужденный простой в течение месяца приведёт к банкротствам, стопроцентной потере прибыли за этот период, существенному снижению числа рабочих мест. Как показала практика, интернет–торговля в Норильске не развита и не обеспечивает даже 20% от прошлого объёма продаж. Мы, несомненно, сможем выполнить санитарно–эпидемиологические, превентивные требования Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом, а потому просим разрешить работать нашим предприятиям по полному или сокращённому графику на период до 30 апреля или до окончательного снятия режима самоизоляции; открыть торговые центры на полный или сокращённый рабочий день; применить более мягкий режим самоизоляции для граждан, который бы позволил им приобретать необходимые товары и получать услуги; рассмотреть возможность компенсации арендной платы для арендаторов коммерческих помещений за период закрытия наших предприятий; компенсации заработной платы нашим сотрудникам; предоставления налоговых каникул для всех предпринимателей, пострадавших от закрытия их предприятий», — говорится в письме.В свою очередь, администрацией города совместно с Агентством развития Норильска в правительство Красноярского края ходатайство о том, чтобы в нашем городе смогли возобновить работу предприятия в отдельных сферах малого бизнеса.Максим Миронов, директор АРН, так пояснил позицию Агентства:– Сфера бытовых услуг — это специализированные места, в которых нет большого скопления людей, мастера там принимают в основном по записи. И самое главное, что в этих точках всегда соблюдаются санитарные нормы и правила. Вынужденные каникулы с 27 марта по 30 апреля — очень большой срок. Парикмахеры начинают работать на дому, и тогда члены их семей рискуют заразиться коронавирусом. Если мы говорим про СТО и автомойки, понимаем, что люди продолжают пользоваться автотранспортом. К тому же наступает весна, машину необходимо «переобувать», а кому–то и ремонтировать, надо дать людям возможность это сделать.Специалисты АРН провели онлайн–опрос о мерах поддержки, которые предприниматели хотели бы получить от местных властей. В акции участвовали порядка 190 представителей малого и среднего бизнеса, из внесённых ими предложений были отобраны 18 наиболее актуальных. Большая часть из них, по предположению Максима Миронова, будет реализована, например, можно рассчитывать на отсрочку до конца года платежей за аренду и субаренду муниципальных торговых площадей и земельных участков.Но у некоторых предприятий малого и среднего бизнеса времени на ожидание нет.– Ежемесячно мы должны оплачивать ипотеку и коммуналку — порядка 70 тысяч рублей, ещё 30 тысяч — за аренду помещения, где у нас стоит обжиговая печь, и 8 тысяч — за роялти франшизы (компенсация за право пользования предметом лицензионного соглашения), плюс кредиты, взятые на открытие, — рассказывает владелица гончарной мастерской Елена.«Гончарка» начала работу в декабре прошлого года, Елене с мужем пришлось взять в ипотеку большое помещение, и теперь, говорит она, когда предприятие только стало выходить на уверенный курс, и в апреле–мае ожидался высокий спрос на работу мастерской, случилось то, к чему не были готовы, — карантин. Главный офис сети гончарных мастерских, чью франшизу реализуют в Норильске супруги, предоставил скидку в 50% оплаты роялти, но это — капля в море. Положение крайне сложное: в этом месяце им удалось погасить платежи за счёт накоплений, сделанных ранее, и если супруги не смогут оплачивать ипотеку, банк просто заберёт у них помещение. И мечта ребят о собственном гончарном деле, ставшая явью, закончится, едва начавшись.– Мы обращались в банк с письмами, где просили об ипотечных каникулах, но там сказали, что их дают только тем, кто болен коронавирусом. А что делать тем, кому завтра будет не на что есть, — не уточнили, — горько усмехается Елена.– Банки умалчивают, что если и предоставляют ипотечные каникулы, то после повысят процентную ставку, — делится другая предпринимательница Евгения, владелица парикмахерского салона. На ней и её семье — две ипотеки и три потребительских кредита, итого: около 70 тысяч рублей ежемесячно. Собственное предприятие она открыла с месяц назад, до этого длительное время арендовала кресла в разных салонах. «Пул» клиентов у неё сформирован, и люди хотят прийти, да нельзя.– Не понимаю, почему бы не сделать послабления — ведь работают же частные стоматологии! Мы могли бы принимать клиентов по одному со всеми мерами предосторожности, — говорит она. — Спасибо будущему мужу, который оплачивает обязательные платежи, но вот он получил зарплату, и её хватило ровно на 10 минут. А ведь нам ещё надо как–то жить, у нас ребёнок...Карантин сказался и на личных планах предпринимательницы. Пришлось отложить бракосочетание, намеченное на апрель.– А как сейчас свадьбы играть? Собираться нельзя, рестораны не работают, фотографа не позвать, арендовать турбазу — тоже никак, — грустит она.– Федеральные власти, конечно, предлагают разные способы помощи малому бизнесу, но некоторые неактуальны. Например, послабление налога на «вменёнку». Зачем он нужен, если его платят поквартально, и в марте уже заплатили? Кто знает, что случится через три месяца? Сейчас нужны более решительные меры, иначе бОльшая часть малого бизнеса умрёт. Часть из потерявших своё дело потом смогут подняться, но целая армия безработных пойдёт в Центр занятости. Так почему бы не помочь сейчас, чем потом взваливать на бюджет эту ношу, пусть и в другом формате? — размышляет Евгения.

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