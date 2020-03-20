

[Индекс номера 30 (17.04.2020)]



Благотворительность

Кто, если не мы?

Волонтёры благотворительного фонда «Территория добра» вместе с норильскими предпринимателями передали нуждающимся горожанам более ста продуктовых наборов и помогли разрешить множество бытовых и житейских вопросов. Участники общероссийской акции #Мывместе #Заботарядом продолжают бескорыстно делать добрые дела.

Добровольцы готовят продуктовые наборы для благополучателей фонда, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Весь апрель в благотворительном фонде царит боевая атмосфера. Бесконечные звонки, движение людей, перемещение коробок и пакетов с продуктами и средствами гигиены и защиты, перчатки, маски, дезинфицирующие средства смешиваются в одну круговерть. И во всём этом нужно мгновенно сориентироваться, разобраться, скоординировать действия добровольцев и благополучателей. Чем и занимаются председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник и её помощники Владислав Шукшин и Нина Кокоулина. Трудовые будни сотрудников фонда начинаются рано утром. Первым оживает рабочий чат акции #Мывместе. Здесь объединились более ста добровольцев 18 лет и старше со всего Большого Норильска. Все последние новости и просьбы о помощи попадают в чат. Это позволяет добровольцам быть в курсе событий, потребностей благополучателей фонда и в считанные минуты реагировать на них. Одновременно с чатом пробуждаются телефоны руководителя, сотрудников фонда и волонтёров, которые оказывают консультативную и психологическую поддержку. Номера горожане узнают благодаря сарафанному радио и из расклеенных в подъездах норильских многоэтажек объявлений. К горожанам–добровольцам и общероссийскому движению #Мывместе #Заботарядом активно присоединяются норильские бизнесмены: индивидуальные предприниматели, целые торговые сети, фирмы такси, ателье и другие. Наталья Солодовник говорит, что это не может не радовать, поскольку такое тесное партнёрство общественных организаций и бизнеса помогает эффективнее решать возникающие вопросы. Волонтёры «Территории добра» собирают продукты для горожан на самоизоляции В течение дня в фонд поступает более десяти звонков–обращений. Каждое кропотливо отрабатывается. Сотрудники фонда проверяют заявителя по базам фонда, сверяются с данными официальных служб, задают уточняющие вопросы самому звонящему и только после этого принимают решение об оказании помощи. Влад и Нина объясняют, что это жизненная необходимость, поскольку в фонде стараются, чтобы помощь была по–настоящему адресной. К полудню вырисовывается план заданий на день. Он не окончательный и в течение дня периодически корректируется: решаются старые задачи и появляются новые. Случаются и авралы. Одной из пожилых горожанок срочно понадобились лекарства, и тут же в волонтёрском чате появляется информация об этом. Через несколько минут мобильная группа уже мчится по нужному адресу. Жители обращаются в фонд с различными просьбами: одни просят приобрести продукты и привезти домой, кому–то необходимы памперсы для детей, а кто–то просит доставить из пункта А в пункт Б костыли для травмировавшегося родственника. – Начиная со 2 апреля, с момента запуска акции #Мывместе #Заботарядом, и до сегодняшнего дня не было такого, чтобы в группе было затишье, а волонтёры оставались без дела, — говорит Наталья Солодовник. — Особенно напряжённой выдалась первая неделя самоизоляции, когда город буквально опустел, но потребность в продуктах, лекарствах, средствах дезинфекции и гигиены у людей осталась. Сейчас поспокойнее. Может, люди начинают привыкать к сложившимся условиям, а может, и благодаря большому количеству добровольцев, готовых помогать. Творим добро с улыбкой Силами волонтёров уже сформировано более ста продуктовых наборов для нуждающихся горожан, и в каждый из них вложена защитная маска, сшитая руками норильских мастериц под руководством Виктории Артёменко. К защитной маске прилагается письмо с душевным пожеланием. Сегодня–завтра готовые продуктовые наборы поедут к горожанам. Вовсю кипит работа по подготовке подарочных комплектов к Пасхе, в которых будет не только кулич, но и защитная маска, поздравительная открытка и сладкий презент к чаю. В воскресенье мобильная группа волонтёров развезёт подарки пожилым благополучателям фонда и ветеранам. А сколько продуктовых пакетов было собрано волонтёрами в магазинах — и сказать трудно. Да их никто и не считал. Норильчанин Евгений Стренадко говорит, что о волонтёрском движении узнал на сайте госуслуг, потом увидел информацию на страничке благотворительного фонда «Территория добра» в «Фейсбуке» и решил познакомиться с сотрудниками фонда ближе. Пообщался и решил помогать: собирал, развозил и разносил продукты. – Поскольку я представитель Русского географического общества, то свой небольшой финансовый вклад решили сделать и мы, — рассказывает Евгений. — На собранные средства купили немного продуктов, которыми дополнили основные наборы. Участвуя в этой акции, я своими глазами увидел, насколько важна работа, которую мы делаем, и как люди реагируют. Для многих стало неожиданностью то, что мы развозим продукты совершенно бесплатно и не получаем за это зарплату. Особенно трогательно проходит общение с пожилыми норильчанами. Для людей старшего поколения любая поддержка бесценна, и при этом они сами пытаются помогать по мере своих сил и возможностей. Это просто невероятно. Помощь стучится в ваш дом Анна Карлова считает, что пандемия коронавируса в какой–то степени объединила всех людей. Её мама живёт в Ростовской области, и девушка надеется, что кто–то подсобит и ей, когда возникнет необходимость. Анна рассказывает, что однажды должна была отвезти продукты многодетной семье из Кайеркана, но пурга и плохая видимость помешали вовремя это сделать. Её поразило то, с какой благодарностью люди принимали долгожданную помощь и насколько она для них важна. – Здорово, что здесь, в Норильске, движение сформировалось и заработало оперативно, — добавляет Анна. — Это позволило быстро снять напряжённость. Кому–то помогает «Комбинат добра», кто–то получил помощь от управления социальной политики, а кто–то стал благополучателем «Территории добра». Дмитрий Губарев — предприниматель, волонтёр и автомобилист в «одном флаконе». Транспортная помощь была очень нужной и востребованной, поскольку давала возможность в короткие сроки доставить продукты многим маломобильным и малоимущим гражданам. Где–то он ездил сам, нередко предоставлял транспорт для доставки продуктов. Дмитрий говорит, что только из одного магазина забирал на доставку до ста продуктовых наборов для людей, находящихся на самоизоляции. – Была ситуация, когда в фонд позвонила многодетная мама, — рассказывает Дмитрий. — Она была в панике. Муж в больнице, продукты заканчиваются, а выйти из дома нет возможности, так как не с кем оставить детей. Собрали для неё продуктовый набор со всем необходимым. В такие минуты ты чувствуешь, что живёшь не зря. Если у тебя есть возможность помочь, то почему бы это не сделать. Затишье в волонтёрском чате наступает только к 23 часам, и к этому времени уже составлен примерный план задач на завтра, появились новые заявки от горожан и новые идеи, как объединить норильчан.



Наталья Черкашина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ, Владимира МАКУШКИНА Фото из архива «Территории добра»

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Весь апрель в благотворительном фонде царит боевая атмосфера. Бесконечные звонки, движение людей, перемещение коробок и пакетов с продуктами и средствами гигиены и защиты, перчатки, маски, дезинфицирующие средства смешиваются в одну круговерть. И во всём этом нужно мгновенно сориентироваться, разобраться, скоординировать действия добровольцев и благополучателей. Чем и занимаются председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник и её помощники Владислав Шукшин и Нина Кокоулина.Трудовые будни сотрудников фонда начинаются рано утром. Первым оживает рабочий чат акции #Мывместе. Здесь объединились более ста добровольцев 18 лет и старше со всего Большого Норильска. Все последние новости и просьбы о помощи попадают в чат. Это позволяет добровольцам быть в курсе событий, потребностей благополучателей фонда и в считанные минуты реагировать на них. Одновременно с чатом пробуждаются телефоны руководителя, сотрудников фонда и волонтёров, которые оказывают консультативную и психологическую поддержку. Номера горожане узнают благодаря сарафанному радио и из расклеенных в подъездах норильских многоэтажек объявлений.К горожанам–добровольцам и общероссийскому движению #Мывместе #Заботарядом активно присоединяются норильские бизнесмены: индивидуальные предприниматели, целые торговые сети, фирмы такси, ателье и другие. Наталья Солодовник говорит, что это не может не радовать, поскольку такое тесное партнёрство общественных организаций и бизнеса помогает эффективнее решать возникающие вопросы.В течение дня в фонд поступает более десяти звонков–обращений. Каждое кропотливо отрабатывается. Сотрудники фонда проверяют заявителя по базам фонда, сверяются с данными официальных служб, задают уточняющие вопросы самому звонящему и только после этого принимают решение об оказании помощи. Влад и Нина объясняют, что это жизненная необходимость, поскольку в фонде стараются, чтобы помощь была по–настоящему адресной.К полудню вырисовывается план заданий на день. Он не окончательный и в течение дня периодически корректируется: решаются старые задачи и появляются новые. Случаются и авралы. Одной из пожилых горожанок срочно понадобились лекарства, и тут же в волонтёрском чате появляется информация об этом. Через несколько минут мобильная группа уже мчится по нужному адресу.Жители обращаются в фонд с различными просьбами: одни просят приобрести продукты и привезти домой, кому–то необходимы памперсы для детей, а кто–то просит доставить из пункта А в пункт Б костыли для травмировавшегося родственника.– Начиная со 2 апреля, с момента запуска акции #Мывместе #Заботарядом, и до сегодняшнего дня не было такого, чтобы в группе было затишье, а волонтёры оставались без дела, — говорит Наталья Солодовник. — Особенно напряжённой выдалась первая неделя самоизоляции, когда город буквально опустел, но потребность в продуктах, лекарствах, средствах дезинфекции и гигиены у людей осталась. Сейчас поспокойнее. Может, люди начинают привыкать к сложившимся условиям, а может, и благодаря большому количеству добровольцев, готовых помогать.Силами волонтёров уже сформировано более ста продуктовых наборов для нуждающихся горожан, и в каждый из них вложена защитная маска, сшитая руками норильских мастериц под руководством Виктории Артёменко. К защитной маске прилагается письмо с душевным пожеланием. Сегодня–завтра готовые продуктовые наборы поедут к горожанам. Вовсю кипит работа по подготовке подарочных комплектов к Пасхе, в которых будет не только кулич, но и защитная маска, поздравительная открытка и сладкий презент к чаю. В воскресенье мобильная группа волонтёров развезёт подарки пожилым благополучателям фонда и ветеранам.А сколько продуктовых пакетов было собрано волонтёрами в магазинах — и сказать трудно. Да их никто и не считал.Норильчанин Евгений Стренадко говорит, что о волонтёрском движении узнал на сайте госуслуг, потом увидел информацию на страничке благотворительного фонда «Территория добра» в «Фейсбуке» и решил познакомиться с сотрудниками фонда ближе. Пообщался и решил помогать: собирал, развозил и разносил продукты.– Поскольку я представитель Русского географического общества, то свой небольшой финансовый вклад решили сделать и мы, — рассказывает Евгений. — На собранные средства купили немного продуктов, которыми дополнили основные наборы. Участвуя в этой акции, я своими глазами увидел, насколько важна работа, которую мы делаем, и как люди реагируют. Для многих стало неожиданностью то, что мы развозим продукты совершенно бесплатно и не получаем за это зарплату. Особенно трогательно проходит общение с пожилыми норильчанами. Для людей старшего поколения любая поддержка бесценна, и при этом они сами пытаются помогать по мере своих сил и возможностей. Это просто невероятно.Анна Карлова считает, что пандемия коронавируса в какой–то степени объединила всех людей. Её мама живёт в Ростовской области, и девушка надеется, что кто–то подсобит и ей, когда возникнет необходимость. Анна рассказывает, что однажды должна была отвезти продукты многодетной семье из Кайеркана, но пурга и плохая видимость помешали вовремя это сделать. Её поразило то, с какой благодарностью люди принимали долгожданную помощь и насколько она для них важна.– Здорово, что здесь, в Норильске, движение сформировалось и заработало оперативно, — добавляет Анна. — Это позволило быстро снять напряжённость. Кому–то помогает «Комбинат добра», кто–то получил помощь от управления социальной политики, а кто–то стал благополучателем «Территории добра».Дмитрий Губарев — предприниматель, волонтёр и автомобилист в «одном флаконе». Транспортная помощь была очень нужной и востребованной, поскольку давала возможность в короткие сроки доставить продукты многим маломобильным и малоимущим гражданам. Где–то он ездил сам, нередко предоставлял транспорт для доставки продуктов. Дмитрий говорит, что только из одного магазина забирал на доставку до ста продуктовых наборов для людей, находящихся на самоизоляции.– Была ситуация, когда в фонд позвонила многодетная мама, — рассказывает Дмитрий. — Она была в панике. Муж в больнице, продукты заканчиваются, а выйти из дома нет возможности, так как не с кем оставить детей. Собрали для неё продуктовый набор со всем необходимым. В такие минуты ты чувствуешь, что живёшь не зря. Если у тебя есть возможность помочь, то почему бы это не сделать.Затишье в волонтёрском чате наступает только к 23 часам, и к этому времени уже составлен примерный план задач на завтра, появились новые заявки от горожан и новые идеи, как объединить норильчан.

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