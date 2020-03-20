[Индекс номера 30 (17.04.2020)]

 Лица улиц 
Улица Диксона

В этом году юбилей отмечает Талнах: 55 лет назад он получил статус рабочего посёлка. «Заполярка» в подарок ему продолжает полюбившийся читателям проект — «Лица улиц». Мы будем гулять по Талнаху и рассказывать его истории.
5 жилых домов расположены на ул. Диксона: три дома серии К-69, хрущёвка и гостинка, реконструированная в 1994 году. Ещё одна гостинка была снесена.
1281 человек живёт в домах этой улицы. К их услугам – спортклуб, банк, библиотека, торговый центр, супермаркет, блинная, а также Талнахское территориальное управление.
1972 год дал старт началу строительства. Тогда началось возведение двух первых домов – № 4 и № 6, улице было присвоено имя в честь посёлка Диксон.
1 памятный знак, 1 арт-объект и световые деревья украшают улицу Диксона. Летом на ней выставляют архитектурные формы, цветочные композиции и беседку.
494 метра протяжённость улицы. Она пролегает от пересечения с ул. Кравца до улицы Маслова.
Плюсы и минусы
В историческом путешествии по строящемуся посёлку Талнах мы добрались до третьего микрорайона — улицы Диксона. А вместе с тем и до нового десятилетия: на смену 1960–м годам, принёсшим открытие и рождение Талнаха, пришли трудовые 1970–е. К этому времени правобережье стало основной рудной базой Норильска: первый рудник «Маяк» вышел на проектную мощность, началось строительство гигантского закладочного комплекса второго рудника — «Комсомольского». А госкомиссия утвердила запасы ещё одного медно–никелевого месторождения — Октябрьского.
Улица Диксона. Июль 1988 года
В самом посёлке к 1970 году была сдана первая очередь ТЭЦ, работали клуб и спортзал, открылся первый гастроном, появились даже два памятника: у подножья горы Отдельной установили макет буровой с надписью «Здесь начинался Талнах», а на месте первых палаток строителей — монумент «Первым!». В апреле того же года по итогам юбилейного соревнования городов края Талнаху присудили первое место среди рабочих посёлков.
Но в то же время имелись и серьёзные проблемы: территория посёлка оставалась неблагоустроенной — не было подъездных дорог и наружного освещения улиц. Теплом посёлок и рудники снабжала угольная котельная, но к началу десятилетия её мощности уже было недостаточно. Несмотря на ускоренные темпы строительства, по–прежнему не хватало жилья. В 1970–м горсовет утвердил проект детальной планировки микрорайона № 3, но при этом всё ещё отсутствовало разрешение Госстроя РСФСР на строительство в Талнахе девятиэтажных жилых домов: в связи с этим решено было уплотнять застройку второго микрорайона пятиэтажными хрущёвками.
Вперёд и вверх
Но решение о высотном строительстве всё же было принято. В 1970 году в Норильске появились две первые высотки: девятиэтажка на ул. Нансена и 12–этажка на ул. Красноярской. А вслед за этим и в Талнахе начали возводить многоэтажные дома: это были как гостинки, рассчитанные на заселение тысячи и более человек, так и дома новой улучшенной серии К–69 — заимствованной и адаптированной под северные условия институтом «Норильскпроект».
Универмаг «Таймырский»
Вслед за Норильском решать жилищную проблему высотным способом принялся и Талнах. В промежутке с 1972 по 1976 год были построены все шесть жилых домов улицы Диксона: одна хрущёвка, две девятиэтажных гостинки и три дома К–69. Последние — самое комфортабельное и просторное жильё, которое можно было вообразить на тот момент, — с эркерами, кладовыми и встроенными шкафами, дети в коридорах этих квартир играли в футбол и катались на велосипедах.
Первые этажи таких новостроек по–прежнему отдавались под встроенные объекты культуры и быта. На улице Диксона появились самые крупные магазины Талнаха: в 1973 году открылся гастроном «Черёмушки», в 1974–м — универмаг «Таймырский», а в 1975–м — «Книги» и сберкасса. В этих центральных магазинах часто «давали дефицит»: в гастрономе — сгущёнку, тушёнку, югославскую ветчину, в универмаге — мохеровые шарфы и кроссовки. Чтобы покупатели не загораживали входы в магазин, такая торговля велась через боковой выход. И талнахцы занимали сразу две очереди — например, за сгущёнкой и за шарфами — и бегали между двумя магазинами отмечаться.
«Вино», «Овощи-фрукты» и приём стеклотары
В 1980–х годах конкуренцию этим главным «сокровищницам» составили три другие торговые точки улицы Диксона — стоящие на отшибе одноэтажные павильоны «Овощи–фрукты», «Вино» и «Приёмный пункт стеклопосуды». Позади них, на травке, разместилось место отдыха талнахцев, в простонародье — ресторан «Пеньки». Во время горбачёвской антиалкогольной кампании эти павильоны осаждали длинные очереди. А в 1990–х на их базе возник талнахский рынок.
Улица Диксона была названа в духе освоения Заполярья, как и Дудинская, Игарская, Таймырская, Енисейская... Своё имя она получила в 1972 году вместе с восемью своими «соседками» — первыми улицами Талнаха. Её дома только строились, и в приказе Талнахского поселкового Совета она описана загадочно: «с юго–восточной стороны микрорайона № 3 и спортивного комплекса от пикета 1–8–6 — ул. Диксона». Сама же улица была названа в честь посёлка Диксон, тот, в свою очередь, получил имя от острова, на котором был основан, а острову имя дал шведский путешественник Норденшельд, чью экспедицию финансировал купец Оскар Диксон.
Белый дом
При строительстве администрации выкопали огромный котлован: ходили слухи – под бомбоубежище
Кстати, о поселковом Совете. Здание, где обитает Талнахское территориальное управление — ул. Диксона, 10 — сегодня задаёт тон всей улице. Но администрация размещалась там не всегда. Первый орган исполнительной власти Талнаха начал свою работу 1 января 1965 года и подчинялся исполкому Норильского городского Совета. Первые выборы в поссовет состоялись 14 марта того же года, в него вошли 35 талнахцев. Расположился он на первом этаже жилой пятиэтажки — ул. Таймырской, 10.
С ростом Талнаха увеличивался и штат его поссовета, который расширял свою территорию за счёт соседних жилых квартир, но со временем понадобилось и собственное здание. Так, в 1982 году, когда Талнах получил статус города, а поссовет стал, соответственно, горсоветом, власти переехали на ул. Спортивную, 10а, где позже открылся «Талнахторг». Новое здание — на ул. Диксона, 10, — как раз и строилось для конторы работников торговли, но, видимо, место на центральной площади показалось властям более привлекательным, и после его сдачи в 1987 году администрация Талнаха ещё раз переехала. В том же 1987–м был избран и новый председатель Талнахского городского Совета — Юрий Лукс. Впрочем, подробнее расскажет он сам...

Юрий Лукс, в 1987–1991 годах — председатель городского Совета Талнаха, с 1997 по 2002 год — глава Талнаха:
– Я живу в Талнахе с 1974 года. Начинал работать на руднике «Комсомольский» слесарем скипового подъёма. В 1982–м возглавил централизованные ремонтные цеха, в 1984–м — специализированное шахторемонтное управление. В июне 1987 года меня избрали депутатом Талнахского городского Совета народных депутатов. Я только защитил второй диплом по специальности «горный инженер». Мне позвонил директор ГРУ Казбек Каргинов: «Срочно приезжай. Есть предложение избрать тебя председателем Талнахского горсовета, председателем исполкома». Я стал упираться, у меня в то время зарплата была 1 200 рублей. У председателя исполкома – 600 рублей. «Но Родина зовёт на трудный участок работы». И участок оказался действительно трудным.
Положение дел на 1987 год было из рук вон плохим. Не хватало мест в детских садах, школы работали в три смены. Дворы никогда не видели асфальта. Не хватало жилья, 537 семей жили в балках. В 1960–х годах поселковый Совет Талнаха выдавал молодожёнам ключи от таких балков с правом прописки. Они и в 1980–х по–прежнему находились и в посёлке Геологов, и в районе рудника «Маяк», и по правой стороне от нынешней улицы Рудной. В общем, завал. Что делать?
Добился встречи с директором НГМК Борисом Колесниковым. Тот собрал совещание по проблемам города. Народу в кабинете было человек тридцать. Все самые крутые специалисты комбината, партийные руководители. Очередь в детский сад — 4 000 человек. Детская поликлиника находится на первом этаже жилого здания, работает с тяжелейшим перегрузом. Идёт загрязнение подземных озёр, которые обеспечивают артезианской водой город в 50 тысяч человек. Директор ходил по кабинету и курил, после моего выступления спросил мнение у присутствующих. Все молчат. Тогда он подвёл итог совещания. Снять с плана строительства по одной школе и по одному детскому саду в Норильске и Кайеркане, перенести их в Талнах. Приступить к асфальтировке дворов, расселить в нормальное жильё жителей балков, постепенно ликвидировать посёлок Геологов. Подобрать площадки под строительство детской поликлиники, Дворца культуры горняков, Дома быта, горного ПТУ на 960 учащихся. Руководители Норильска и Кайеркана Юрий Смолов и Фаина Степаненко вышли с совещания злые на меня. У них тоже было не очень хорошо, но в Талнахе всё обстояло ещё хуже.
За четыре года построили и сдали две школы и пять детских садиков. Первым заасфальтировали двор дома № 9 на ул. Полярной, где я жил. Половина талнахцев судачили, что негодяй Лукс заасфальтировал свой двор, а вторая половина, наоборот, одобряла: «Правильно сделал, что это за хозяин города, если не может у собственного дома положить асфальт». До 1990 года все 537 семей из балков расселили в микрорайон № 5. Так в Талнахе было ликвидировано ветхое жильё.
Но многое так и не успели сделать. После отъезда Бориса Колесникова на должность замминистра по строительству в Москву в Талнахе так и не построили Дворец культуры, который должен был встать на площади Горняков, между зданием администрации и бассейном. ПТУ для подготовки рударей хотели построить на улице Федоровского, его учебная штольня уходила бы в гору 5–го микрорайона. Но и это не было осуществлено. А ведь стояло в планах на 1991–1995 годы, уже были готовы проекты. Начиналась перестройка, и для развития Талнаха крушение планов было огромной потерей.


Светлана Гунина
Фото из архива «Заполярной Правды»

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