

[Индекс номера 30 (17.04.2020)]



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Лаборатория горного дела

Именно так называли рудник «Комсомольский», потому что он всегда был на передовых позициях и своими достижениями вписал не одну страницу в славную историю компании «Норникель».

Уважаемые коллеги, друзья! Этот год особенный. Наша страна отметит 75–летие Великой Победы, а компания «Норникель» — своё 85–летие. Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним подвиги героев–освободителей, сокрушивших нацизм, отстоявших родную землю от врага. Особые слова благодарности норильчанам — труженикам тыла, чей труд оказал огромное влияние на промышленный рост советской цветной металлургии. Мы знаем, каким героическим трудом был выдан фронту первый норильский никель, в какие сжатые сроки строился комбинат в тяжёлые послевоенные годы. Открытие талнахских месторождений стало мощным толчком к его развитию комбината, в строительстве участвовала молодёжь всей страны — романтики своего времени. Юбилей — это повод подвести итоги проделанной работы и поставить перед собой новые задачи. Сегодня, благодаря слаженной работе всех составляющих этого огромного конгломерата, компания стабильно работает и развивается, внося достойный вклад в социально–экономическое развитие города. Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающими праздниками — годовщиной Великой Победы и юбилеем компании! Искренне хочу пожелать доброго здоровья и долгих лет жизни ветеранам, процветания и реализации планов работникам компании, а молодому поколению — расти, развиваться и, сохраняя традиции, находить нестандартные, современные решения самых сложных задач. Иван Гринчук,

и. о. директора рудника «Комсомольский» Со знаком качества «Комсомольский» является одним из крупных и перспективных горных подразделений Заполярного филиала «Норникеля». Предприятие занимается добычей сульфидных медно–никелевых руд, в числе которых богатые, медистые и вкрапленные, на двух месторождениях — Талнахском и Октябрьском. Руда «Комсомольского» содержит металлы, которые представляют полный спектр продукции компании. Поле рудника вскрыто 7 стволами глубиной от 420 до 720 м. Протяжённость шахтного поля «Комсомольского» — более 12 км, максимальная ширина — 3,5 км. Общая протяжённость действующих выработок — более 280 км, суммарная протяжённость подземного железнодорожного полотна — около 35 км. За всю историю рудника было добыто 130 млн тонн руды, заложено 38 млн кубометров пустот, пройдено более 771 км горных выработок, выдано 40 млн кубометров горной массы. Строительство «Комсомольского» началось в апреле 1965 года. Первый железнодорожный состав с рудой был отправлен в Норильск 29 марта 1971 года — именно эта дата считается днём рождения рудника. На пороге серьёзный юбилей — в 2021 году предприятие отметит своё 50–летие. «Комсомольский» всегда славился передовыми технологиями, высококвалифицированными кадрами и производственными рекордами. Только за последние пять лет введены в эксплуатацию несколько новых видов оборудования, в том числе самоходные буровые установки (СБУ) для механизированного крепления, более мощные шахтные электровозы с цепным весом 20 тонн; осуществлён переход на автоматизированное бурение, внедрены система позиционирования персонала и горно–геологические информационные системы. Цифровизация и автоматизация основных технологических процессов давно стали приоритетными направлениями производственной деятельности во всём мире. Рудник «Комсомольский» придерживается общемировых тенденций. Так, в марте этого года здесь был открыт единый операционный центр в рамках программы «Технологический прорыв». Задача новой во всех отношениях структуры — используя современные цифровые и программные технологии, в режиме реального времени круглосуточно контролировать процесс добычи руды и планировать горные работы на всех этапах. Также рассматриваются решения по автономному и дистанционному управлению электровозной откаткой и беспилотному управлению самоходным оборудованием, что позволит исключить присутствие работников в опасных условиях и снизить травматизм. Все достижения рудника — это в первую очередь заслуга коллектива предприятия. Сегодня здесь работают 1 530 человек, средний возраст которых 36 лет. «Комсомольский» принимает активное участие в реализации программ по улучшению социально–бытовых условий работников подразделений, социально ориентированных проектов, в спортивных мероприятиях. «Приоритетными направлениями деятельности предприятия являются повышение производительности труда, снижение себестоимости добычи руды, улучшение условий труда и безопасность, — отмечает исполняющий обязанности директора рудника «Комсомольский» Иван Гринчук. — Чтобы не снижать производственные показатели, необходимо наращивать объёмы добычи, строить дополнительные объекты, модернизировать существующие, внедрять передовые технологии производства. Именно это предусматривает программа развития рудника. Перспективной задачей «Комсомольского» является увеличение объёмов добычи руды до 6 млн тонн в год за счёт вовлечения дополнительных производственных мощностей, переоснащения Северного вентиляционного ствола под выдачу горной массы, строительства поверхностно–закладочного комплекса (ПЗС) № 2 и некоторых других технических решений. С началом реализации комплексного проекта развития рудника уместно говорить уже об открытии «третьего» дыхания «Комсомольского», которое в состоянии обеспечить жизнедеятельность предприятия минимум на 80 лет». 1964 год — Постановлением Совета Министров СССР принято решение о разработке проектного задания и строительстве подземного рудника, в том числе первой очереди мощностью 700 тыс. тонн богатой руды в год. 1965 год — утверждён проект, и начато строительство рудника «Комсомольский». 1971 год — отправлен в Норильск состав с первой рудой «Комсомольского». В этот день государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь рудника. 1971 год — вступила в строй вторая очередь. За неполный год «Комсомольский» выдал объёмы руды, которые полностью окупили стоимость строительства первой очереди. 1972 год — Государственная комиссия приняла пусковые объекты третьей очереди рудника. 1973 год — введена в эксплуатацию четвёртая очередь, мощность рудника доведена до 52% от проектной. 1975 год — введена в эксплуатацию пятая очередь, рудник вышел на проектную мощность. 1998 год — рудники «Маяк», «Комсомольский» и новый строящийся «Скалистый» объединены как шахты в структуру рудника «Комсомольский». 2003 год — рудник «Комсомольский» преобразован в рудоуправление «Талнахское», в состав которого вошли рудники «Комсомольский», «Маяк» и «Скалистый». 2007 год — завершена модернизация скипового подъёма рудника «Комсомольский» с целью увеличения производительности на 45%. 2010 год — упразднено рудоуправление «Талнахское» и утверждена структура рудника «Комсомольский», в состав которого вошли шахты «Комсомольская», «Маяк» и «Скалистая». 2011 год — сдан в эксплуатацию первый пусковой комплекс проекта по использованию отвальных породных хвостов Талнахской обогатительной фабрики для закладки выработанного пространства. 2012 год — рудник «Комсомольский» выдал на–гора 100– миллионную тонну руды. 2014 год — из организационной структуры «Комсомольского» выведена шахта «Маяк» и преобразована в рудник «Маяк». 2018 год — шахта «Скалистая» преобразована в самостоятельное производственное подразделение — рудник «Скалистый».



Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Этот год особенный. Наша страна отметит 75–летие Великой Победы, а компания «Норникель» — своё 85–летие. Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним подвиги героев–освободителей, сокрушивших нацизм, отстоявших родную землю от врага. Особые слова благодарности норильчанам — труженикам тыла, чей труд оказал огромное влияние на промышленный рост советской цветной металлургии. Мы знаем, каким героическим трудом был выдан фронту первый норильский никель, в какие сжатые сроки строился комбинат в тяжёлые послевоенные годы. Открытие талнахских месторождений стало мощным толчком к его развитию комбината, в строительстве участвовала молодёжь всей страны — романтики своего времени.Юбилей — это повод подвести итоги проделанной работы и поставить перед собой новые задачи. Сегодня, благодаря слаженной работе всех составляющих этого огромного конгломерата, компания стабильно работает и развивается, внося достойный вклад в социально–экономическое развитие города.Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающими праздниками — годовщиной Великой Победы и юбилеем компании! Искренне хочу пожелать доброго здоровья и долгих лет жизни ветеранам, процветания и реализации планов работникам компании, а молодому поколению — расти, развиваться и, сохраняя традиции, находить нестандартные, современные решения самых сложных задач.и. о. директора рудника «Комсомольский»«Комсомольский» является одним из крупных и перспективных горных подразделений Заполярного филиала «Норникеля». Предприятие занимается добычей сульфидных медно–никелевых руд, в числе которых богатые, медистые и вкрапленные, на двух месторождениях — Талнахском и Октябрьском. Руда «Комсомольского» содержит металлы, которые представляют полный спектр продукции компании.Поле рудника вскрыто 7 стволами глубиной от 420 до 720 м. Протяжённость шахтного поля «Комсомольского» — более 12 км, максимальная ширина — 3,5 км. Общая протяжённость действующих выработок — более 280 км, суммарная протяжённость подземного железнодорожного полотна — около 35 км. За всю историю рудника было добыто 130 млн тонн руды, заложено 38 млн кубометров пустот, пройдено более 771 км горных выработок, выдано 40 млн кубометров горной массы.Строительство «Комсомольского» началось в апреле 1965 года. Первый железнодорожный состав с рудой был отправлен в Норильск 29 марта 1971 года — именно эта дата считается днём рождения рудника. На пороге серьёзный юбилей — в 2021 году предприятие отметит своё 50–летие.«Комсомольский» всегда славился передовыми технологиями, высококвалифицированными кадрами и производственными рекордами. Только за последние пять лет введены в эксплуатацию несколько новых видов оборудования, в том числе самоходные буровые установки (СБУ) для механизированного крепления, более мощные шахтные электровозы с цепным весом 20 тонн; осуществлён переход на автоматизированное бурение, внедрены система позиционирования персонала и горно–геологические информационные системы.Цифровизация и автоматизация основных технологических процессов давно стали приоритетными направлениями производственной деятельности во всём мире. Рудник «Комсомольский» придерживается общемировых тенденций. Так, в марте этого года здесь был открыт единый операционный центр в рамках программы «Технологический прорыв». Задача новой во всех отношениях структуры — используя современные цифровые и программные технологии, в режиме реального времени круглосуточно контролировать процесс добычи руды и планировать горные работы на всех этапах. Также рассматриваются решения по автономному и дистанционному управлению электровозной откаткой и беспилотному управлению самоходным оборудованием, что позволит исключить присутствие работников в опасных условиях и снизить травматизм.Все достижения рудника — это в первую очередь заслуга коллектива предприятия. Сегодня здесь работают 1 530 человек, средний возраст которых 36 лет. «Комсомольский» принимает активное участие в реализации программ по улучшению социально–бытовых условий работников подразделений, социально ориентированных проектов, в спортивных мероприятиях.«Приоритетными направлениями деятельности предприятия являются повышение производительности труда, снижение себестоимости добычи руды, улучшение условий труда и безопасность, — отмечает исполняющий обязанности директора рудника «Комсомольский» Иван Гринчук. — Чтобы не снижать производственные показатели, необходимо наращивать объёмы добычи, строить дополнительные объекты, модернизировать существующие, внедрять передовые технологии производства. Именно это предусматривает программа развития рудника. Перспективной задачей «Комсомольского» является увеличение объёмов добычи руды до 6 млн тонн в год за счёт вовлечения дополнительных производственных мощностей, переоснащения Северного вентиляционного ствола под выдачу горной массы, строительства поверхностно–закладочного комплекса (ПЗС) № 2 и некоторых других технических решений. С началом реализации комплексного проекта развития рудника уместно говорить уже об открытии «третьего» дыхания «Комсомольского», которое в состоянии обеспечить жизнедеятельность предприятия минимум на 80 лет».

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