[Индекс номера 30 (17.04.2020)]

 НАШ ОБЩИЙ ЮБИЛЕЙ 
Норильску из Москвы

«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.
Дорогие норильчане!
Норильск и комбинат сыграли в моей жизни огромную роль. В начале пятидесятых годов я ещё пацаном работал статистом в Норильском драмтеатре, на сцену выходил, держась за штаны будущей знаменитости — Иннокентия Смоктуновского. Там же сдружился на всю жизнь с другим великим артистом — Георгием Жжёновым. В 16 лет устроился в ЦАТК шофёром, возил руду на БОФ. Одновременно работал оператором–кинохроникёром зарождающейся Норильской телестудии и внештатным корреспондентом «Заполярной Правды». В школе же у меня состоялись первые выступления в качестве певца. В Норильске я встретил и свою первую любовь: это было во время лагерного восстания летом 1953 года. В северном городе я также начал писать стихи, что продолжаю делать до сих пор.
Дорогие друзья! Прежде всего я хочу пожелать всем норильчанам крепкого здоровья, неуёмной энергии, успехов в труде, радости в отдыхе и счастья в личной жизни. Берегите город, не забывайте тех, кто в нём жил и работал до вас, и думайте, каким вы оставите его и производство будущим поколениям. И главное — не болейте и берегите себя!

Владислав Пьявко

• Владислав Пьявко — заслуженный артист РСФСР. Почётный гражданин Норильска. Награждён орденами имени Ломоносова, Петра Великого I степени, Александра Невского I степени и другими.
• Трудовую деятельность начал в 1955 году на Норильском горно–металлургическом комбинате — водителем в ЦАТК.
• С 1965 года почти четверть века служит в Государственном академическом Большом театре.


Надежда Петрова
Фото из архива Владислава ПЬЯВКО

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НАШ ОБЩИЙ ЮБИЛЕЙ 
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Наша сегодняшняя героиня — девушка целеустремлённая и амбициозная, в спорте иначе нельзя. Знакомьтесь: Анастасия Целлер, тренер спортивной школы, фитнес–тренер, фитнес–диетолог, автор проектов по снижению веса.

Тема недели 
Пока традиционная медицина борется с коронавирусом, людей не оставляет надежда на средства медицины народной. В тренде то витамин С, то имбирь, то уринотерапия (не шучу!). А пока люди паникуют, ситуацией пользуются мошенники, для которых пандемия — лишь новый способ обмануть доверчивых сограждан.

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Даже в самое непростое время производство не стоит, действительно незаменимые люди делают своё дело. Место есть даже праздникам. Пусть и отметят их в торжественной обстановке только после снятия карантина. «Заполярка» дистанционно пообщалась со специалистами пусконаладочного управления «Норильскэнергоремонта», отметившего 1 апреля 30–летний юбилей.

Подробно 
Коронавирус нарушил наш привычный ход жизни. Особенно режим самоизоляции сказывается на привыкших к активному отдыху любителях физкультуры и спорта, для которых нахождение в четырёх стенах — настоящее мучение. О том, как поддержать тело в тонусе, не утратив при этом мотивации и не навредив себе, мы поговорили с президентом федерации функционального многоборья кроссфит Константином Кочаном.

другие берега 
Говорят, что после пандемии мир не будет прежним... А каким он стал уже сейчас? На вопрос «Как дела?» ответили друзья «Заполярки», живущие в разных уголках планеты.

Перспективы 
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 17 апреля 2020 
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17:04 Почему в одних дворах снегоуборочная техника появляется часто, а в других - редко, но зато чистит «до асфальта»?
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17:01 Всероссийские проверочные работы в школах перенесены на следующий учебный год.
16:40 Новые площади. Четыре новые детские площадки появятся нынешним летом в Норильске.
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15:31 Норильские единороссы оказали поддержку врачам инфекционной больницы.
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