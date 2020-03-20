«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.
Дорогие норильчане!
Норильск и комбинат сыграли в моей жизни огромную роль. В начале пятидесятых годов я ещё пацаном работал статистом в Норильском драмтеатре, на сцену выходил, держась за штаны будущей знаменитости — Иннокентия Смоктуновского. Там же сдружился на всю жизнь с другим великим артистом — Георгием Жжёновым. В 16 лет устроился в ЦАТК шофёром, возил руду на БОФ. Одновременно работал оператором–кинохроникёром зарождающейся Норильской телестудии и внештатным корреспондентом «Заполярной Правды». В школе же у меня состоялись первые выступления в качестве певца. В Норильске я встретил и свою первую любовь: это было во время лагерного восстания летом 1953 года. В северном городе я также начал писать стихи, что продолжаю делать до сих пор.
Дорогие друзья! Прежде всего я хочу пожелать всем норильчанам крепкого здоровья, неуёмной энергии, успехов в труде, радости в отдыхе и счастья в личной жизни. Берегите город, не забывайте тех, кто в нём жил и работал до вас, и думайте, каким вы оставите его и производство будущим поколениям. И главное — не болейте и берегите себя! Владислав Пьявко
• Владислав Пьявко — заслуженный артист РСФСР. Почётный гражданин Норильска. Награждён орденами имени Ломоносова, Петра Великого I степени, Александра Невского I степени и другими.
• Трудовую деятельность начал в 1955 году на Норильском горно–металлургическом комбинате — водителем в ЦАТК.
• С 1965 года почти четверть века служит в Государственном академическом Большом театре.Надежда ПетроваФото из архива Владислава ПЬЯВКОwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда