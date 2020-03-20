

[Индекс номера 30 (17.04.2020)]



Промышленный словарь

НОФ... ...обогащение

Все мы, норильчане, даже не являясь работниками компании, знаем о производственной цепочке больше, чем многие жители материка. И это понятно и правильно. Ведь «Норникель», который в нынешнем году празднует 85–летний юбилей, — градообразующее предприятие. «Заполярка» решила отметить эту дату по–особенному и предлагает читателям проверить себя, а именно — заглянуть в промышленный словарь. И ещё раз сказать слова благодарности нашим землякам, чей труд связан с непростым делом производства металлов.

Талнахская обогатительная фабрика НОФ — Норильская обогатительная фабрика. В 2018 году вошла вместе с частью активов Заполярного филиала в дочернюю компанию — ООО «Медвежий ручей». В новую структуру были также включены рудник «Заполярный», хвостохранилище № 1 и хвостохранилище «Лебяжье». Цель такого обособления — разделение Талнахской площадки и площадки «Медвежий ручей» с тем, чтобы увеличение производственных мощностей последней могло финансироваться за счёт привлечённых инвестиций. Норильская обогатительная фабрика перерабатывает весь объём вкрапленных руд, медистые руды Октябрьского и Талнахского месторождений, бедные обороты с медного завода с получением никелевого и медного концентратов. Основные технологические операции: дробление, измельчение, гравитационное и флотационное обогащение, сгущение. Сгущённые концентраты Норильской и Талнахской обогатительных фабрик по гидротранспорту передаются для дальнейшей переработки на металлургические предприятия. Обжиг — процесс, протекающий при нагреве и выдержке различных материалов (руд, концентратов и других) с целью удаления из них летучих компонентов и изменения химического состава материала при температуре, достаточной для протекания различных химических реакций твёрдых составляющих обрабатываемого материала с газами и недостаточной для расплавления твёрдых составляющих. На Кольском полуострове «Норникель» реализует ряд масштабных экологических инициатив. Так, в 2016 году в Кольской ГМК отказались от обжига концентрата — его брикетируют и только потом отправляют на плавку. В настоящее время на площадке в Заполярном завершают проект, который предусматривает разделение концентрата обогатительной фабрики на бедный и богатый по содержанию меди и никеля. Это позволит добиться снижения выбросов диоксида серы на границе с Норвегией на 50%. Также принято решение о закрытии плавильного цеха в посёлке Никель. Обогащение — искусственное повышение содержания минералов в сырье для металлургического производства путем удаления большей части пустой породы. Обогатительные мощности на норильской площадке «Норникеля» представляют Талнахская и Норильская обогатительные фабрики ТОФ и НОФ. На ТОФ проводится глубокая модернизация с целью увеличения её мощности и получения качественно нового концентрата. Основная фаза масштабной реконструкции фабрики началась в апреле 2014 года. В январе 2015 года был запущен первый пусковой комплекс, в мае 2016 года — второй. На проектную мощность третий пусковой комплекс выйдет в течение 2023 — 2025 годов.



Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Норильская обогатительная фабрика. В 2018 году вошла вместе с частью активов Заполярного филиала в дочернюю компанию — ООО «Медвежий ручей». В новую структуру были также включены рудник «Заполярный», хвостохранилище № 1 и хвостохранилище «Лебяжье». Цель такого обособления — разделение Талнахской площадки и площадки «Медвежий ручей» с тем, чтобы увеличение производственных мощностей последней могло финансироваться за счёт привлечённых инвестиций. Норильская обогатительная фабрика перерабатывает весь объём вкрапленных руд, медистые руды Октябрьского и Талнахского месторождений, бедные обороты с медного завода с получением никелевого и медного концентратов. Основные технологические операции: дробление, измельчение, гравитационное и флотационное обогащение, сгущение.Сгущённые концентраты Норильской и Талнахской обогатительных фабрик по гидротранспорту передаются для дальнейшей переработки на металлургические предприятия.— процесс, протекающий при нагреве и выдержке различных материалов (руд, концентратов и других) с целью удаления из них летучих компонентов и изменения химического состава материала при температуре, достаточной для протекания различных химических реакций твёрдых составляющих обрабатываемого материала с газами и недостаточной для расплавления твёрдых составляющих.На Кольском полуострове «Норникель» реализует ряд масштабных экологических инициатив. Так, в 2016 году в Кольской ГМК отказались от обжига концентрата — его брикетируют и только потом отправляют на плавку.В настоящее время на площадке в Заполярном завершают проект, который предусматривает разделение концентрата обогатительной фабрики на бедный и богатый по содержанию меди и никеля. Это позволит добиться снижения выбросов диоксида серы на границе с Норвегией на 50%. Также принято решение о закрытии плавильного цеха в посёлке Никель.— искусственное повышение содержания минералов в сырье для металлургического производства путем удаления большей части пустой породы. Обогатительные мощности на норильской площадке «Норникеля» представляют Талнахская и Норильская обогатительные фабрики ТОФ и НОФ.На ТОФ проводится глубокая модернизация с целью увеличения её мощности и получения качественно нового концентрата. Основная фаза масштабной реконструкции фабрики началась в апреле 2014 года. В январе 2015 года был запущен первый пусковой комплекс, в мае 2016 года — второй. На проектную мощность третий пусковой комплекс выйдет в течение 2023 — 2025 годов.

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