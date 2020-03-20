[Индекс номера 30 (17.04.2020)]

 ЖКХ 
Компания с историей

Компания с советскими традициями — так о своём предприятии говорит генеральный директор управляющей компании «Заполярный жилищный трест» Ольга Арапова.
Ольга Арапова: «Наша главная задача — создавать уют и комфорт в домах норильчан»
Давно нет управления общежитий, которое входило в состав «Норильскбыта», общежития теперь стали домами гостиничного типа, но осталась главная задача — создавать уют и комфорт в домах.
«Жилищно–коммунальный трест», «Жилищный трест», «Заполярный жилищный трест»... Управляющая компания, которую норильчане знают под такими названиями, была создана в 2004 году. Но многие даже не догадываются, что история предприятия началась в 1970–х. В 1974 году в составе «Норильск-быта» было образовано управление общежитий.
— Это было большое предприятие, — рассказывает Ольга Арапова, — и сфера деятельности была намного шире. Я пришла в «Норильскбыт» в 1991-м, начинала сестрой–хозяйкой в наркологии. Раньше сотрудники управления общежитий обслуживали больницы и многие другие учреждения. Спустя несколько лет, после окончания торгового техникума, я работала бухгалтером, затем главным бухгалтером, заместителем гендиректора уже управляющей компании и с 2014 года — генеральным директором. За эти годы многое изменилось, но по старой доброй традиции всё общежития так к нам и относятся.
Хозяйство у «Заполярного жилищного треста» небольшое, но хлопотное: от гостинок до объектов культурного наследия. На подведомственной управляющей компании территории — дома нечётной стороны Ленинского проспекта и улицы Комсомольской — сталинки, построенные в 1950–х годах. Возможно, ещё и поэтому «ЗЖТ» — приверженец старых добрых традиций. УК — одна из немногих, кто не прибегает к услугам клининговых компаний, у них свои дворники и подсобные рабочие. Так, уверена Ольга Арапова, повышается эффективность и оперативность работы.
В «Заполярном жилищном тресте» трудятся 158 человек. Многие специалисты с большим стажем. Текучки нет.
— Люди у нас замечательные, умеют работать. А после последнего шторма некоторых своих коллег я считаю героями, — говорит Ольга Арапова.
Работа на доме № 4 на ул. Комсомольской, который принял на себя основной удар стихии, началась ещё под порывами ветра. Плотники с чердака пытались закрепить оставшуюся кровлю. Сварщики переваривали трубы, меняя схему разводки тепло– и водоснабжения. Пока одни спасали дом, другие обеспечивали безопасность возле него. Как рассказывает Ольга Арапова, главный инженер и начальник РСУ своими машинами перегородили дорогу. Это уже потом подтянулись УДМ и машины ГИБДД. И за это гендиректор «ЗЖТ» благодарна начальнику УГХ администрации Норильска Константину Купреенко, который откликнулся сразу. Сейчас крышу многострадального дома готовят к капремонту. Идут переговоры с подрядчиком. На очереди пострадавшие от шторма дома № 3 и 5 на Ленинском проспекте.
«ЗЖТ» обслуживает 59 домов в Центральном районе и шесть — в Снежногорске, последние — уже более двух лет. Каждый визит в Снежногорск, делится впечатлениями Ольга Арапова, как путешествие в прошлое. Там в подъездах цветы и коврики. А люди приветливые и понимающие. Им не нужно по несколько раз объяснять, что зимой расчищаются только подъездные пути, снег складируется во дворах и вывозится только весной, а уборка подъездов, в том числе и влажная, делается по утверждённому графику.
Это сейчас, в связи с эпидемиологической обстановкой, проводится ещё и дезинфекция: специальным раствором обрабатываются дверные ручки, почтовые ящики, перила, двери и кнопки лифтов. Мыть с дезинфицирующими средствами лестничные пролёты никто и не должен, объясняет Ольга Арапова.
— Никаких дополнительных затрат, связанных со специальной обработкой подъездов, жильцы нести не будут. Все расходы взяли на себя управляющие компании. Дополнительной строки «За обработку хлором подъездов» в платёжке нет и не появится. Сообщения, распространяемые сейчас по соцсетям и мессенджерам, иначе как фейком и не назовёшь. Зачем придумывать, распространять, а после собирать гневные отклики и комментарии? — недоумевает Ольга Арапова.
«ЗЖТ» — компания открытая, на её сайте предоставлена вся необходимая информация, специалисты готовы ответить на вопросы лично и в телефонном режиме. Даже в нынешней ситуации они не теряют контакта с собственниками и нанимателями жилья. Единственное, сейчас пришлось отказаться от частных и платных заявок, аварийные же отрабатываются, как и раньше. С 13 апреля в «Заполярном жилищном тресте» в привычном режиме работают бухгалтерия, паспортный стол и кассы. И это несмотря на то, что некоторых сотрудников из–за режима самоизоляции пришлось отправить в отпуск.
Ольга Арапова говорит, что сейчас коммунальщики, как и врачи, находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Ведь именно от них зависит, насколько безопасными будут условия проживания в городе. Она благодарна своим коллегам, которые, не боясь ничего, ходят на работу. Желает им здоровья и терпения.


Наталья Никитина
Фото Владимира МАКУШКИНА

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