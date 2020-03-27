

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



Чем занята власть

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В Норильске из-за пандемии приостановлена деятельность многих предприятий малого и среднего бизнеса. Городские власти приняли меры по их поддержке.

Бизнес терпит большие убытки. Норильские власти готовы прийти на помощь В частности, решено снизить единый налог на вменённый доход (ЕНВД) для предпринимателей, наиболее пострадавших в связи с ограничительными мерами. Анализ текущей ситуации, проведённый специалистами городской администрации и Агентства развития Норильска (АРН), показал, что работа примерно половины норильских субъектов малого и среднего предпринимательства сейчас ограничена. Пострадали люди, работающие в сферах парикмахерских услуг, торговли непродовольственными товарами, развлечений, спорта, общепита и другие. Вторая половина предпринимателей, продолжающих работать в сфере производства и торговли продовольственными товарами, строительства, оказывающих транспортные и другие услуги, наряду с дополнительными расходами на выполнение превентивных мер по предупреждению распространения COVID–19 несёт финансовые потери из–за падения покупательной активности населения. В связи с этим администрация города совместно с АРН направила депутатам Норильского горсовета предложение вдвое снизить действующую ставку ЕНВД — с 15% до 7,5%. Это максимально возможное снижение данного налога в рамках действующего законодательства. Такая ставка будет применяться с 1 января 2020 года. Несмотря на то что это приведёт к значительному снижению доходов местного бюджета, парламентарии единогласно поддержали предложение. — По предварительным подсчётам, выпадающие доходы местного бюджета по итогам текущего года составят более 61,5 миллиона рублей. Тем не менее мы, понимая всю сложность ситуации для норильских предпринимателей, идём на такой шаг, чтобы снизить нагрузку на бизнес. Это не единственные меры поддержки, которые введены на территории Норильска. Глава города Ринат Ахметчин уже сообщал о том, что для арендаторов муниципальных площадей и земель до конца года введены отсрочка и рассрочка арендных платежей. Их предприниматели могут начать платить с января 2021 года вплоть до 2023 года. Считаю, что это тоже существенное подспорье для бизнеса. Аналогичные меры в отношении своих арендаторов принял и «Норникель», — сообщил спикер местного парламента Александр Пестряков. Напомним, что в АРН для норильских предпринимателей открыта горячая линия 8–913–499–08–01 – в целях сбора информации о проблемах бизнеса в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.



Николай Кондрашов Фото Ирины ЯРИНСКОЙ

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В частности, решено снизить единый налог на вменённый доход (ЕНВД) для предпринимателей, наиболее пострадавших в связи с ограничительными мерами.Анализ текущей ситуации, проведённый специалистами городской администрации и Агентства развития Норильска (АРН), показал, что работа примерно половины норильских субъектов малого и среднего предпринимательства сейчас ограничена. Пострадали люди, работающие в сферах парикмахерских услуг, торговли непродовольственными товарами, развлечений, спорта, общепита и другие. Вторая половина предпринимателей, продолжающих работать в сфере производства и торговли продовольственными товарами, строительства, оказывающих транспортные и другие услуги, наряду с дополнительными расходами на выполнение превентивных мер по предупреждению распространения COVID–19 несёт финансовые потери из–за падения покупательной активности населения.В связи с этим администрация города совместно с АРН направила депутатам Норильского горсовета предложение вдвое снизить действующую ставку ЕНВД — с 15% до 7,5%. Это максимально возможное снижение данного налога в рамках действующего законодательства. Такая ставка будет применяться с 1 января 2020 года. Несмотря на то что это приведёт к значительному снижению доходов местного бюджета, парламентарии единогласно поддержали предложение.— По предварительным подсчётам, выпадающие доходы местного бюджета по итогам текущего года составят более 61,5 миллиона рублей. Тем не менее мы, понимая всю сложность ситуации для норильских предпринимателей, идём на такой шаг, чтобы снизить нагрузку на бизнес. Это не единственные меры поддержки, которые введены на территории Норильска. Глава города Ринат Ахметчин уже сообщал о том, что для арендаторов муниципальных площадей и земель до конца года введены отсрочка и рассрочка арендных платежей. Их предприниматели могут начать платить с января 2021 года вплоть до 2023 года. Считаю, что это тоже существенное подспорье для бизнеса. Аналогичные меры в отношении своих арендаторов принял и «Норникель», — сообщил спикер местного парламента Александр Пестряков.Напомним, что в АРН для норильских предпринимателей открыта горячая линия 8–913–499–08–01 – в целях сбора информации о проблемах бизнеса в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

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