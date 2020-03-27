

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



НАШ ОБЩИЙ ЮБИЛЕЙ

Норильску из Санкт–Петербурга

«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

Я совершенно не жалею о том, что в конце 1970–х приехал на Север. И сейчас часто бываю в Норильске по рабочим вопросам. Из самых ярких воспоминаний первым делом на ум приходит запуск Надеждинского металлургического завода. Я принимал в этом непосредственное участие, чем очень горжусь. Ещё бы! Такой масштаб! Из других важных событий, что есть на моей памяти, хочу отметить закрытие никелевого завода и строительство второго пускового комплекса на Талнахской обогатительной фабрике. В преддверии юбилея компании хочу пожелать её работникам и всем норильчанам крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех делах, которые они задумали. Чтобы мечты превращались в реальность. Время сейчас, конечно, непростое, учитывая напряжённую экономическую ситуацию. Плюс пандемия короновируса существенно осложнила нашу жизнь. Но, я уверен, норильчане всё преодолеют, а мои коллеги успешно справятся с производственными заданиями и взятыми на себя обязательствами, ведь северяне всегда отличались боевым духом, и поэтому им всё по плечу. Виктор Тозик • Виктор Тозик начал свою трудовую деятельность в 1978 году на Норильском горно–металлургическом комбинате аппаратчиком–гидрометаллургом лаборатории автоклавных процессов. • Почти за 40 лет работы прошёл все ступени профессионального роста — от рабочего до главного инженера Заполярного филиала. • Сейчас трудится в департаменте управления стратегическими проектами «Норникеля». Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



Надежда Петрова Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Я совершенно не жалею о том, что в конце 1970–х приехал на Север. И сейчас часто бываю в Норильске по рабочим вопросам. Из самых ярких воспоминаний первым делом на ум приходит запуск Надеждинского металлургического завода. Я принимал в этом непосредственное участие, чем очень горжусь. Ещё бы! Такой масштаб! Из других важных событий, что есть на моей памяти, хочу отметить закрытие никелевого завода и строительство второго пускового комплекса на Талнахской обогатительной фабрике.В преддверии юбилея компании хочу пожелать её работникам и всем норильчанам крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех делах, которые они задумали. Чтобы мечты превращались в реальность.Время сейчас, конечно, непростое, учитывая напряжённую экономическую ситуацию. Плюс пандемия короновируса существенно осложнила нашу жизнь. Но, я уверен, норильчане всё преодолеют, а мои коллеги успешно справятся с производственными заданиями и взятыми на себя обязательствами, ведь северяне всегда отличались боевым духом, и поэтому им всё по плечу.

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