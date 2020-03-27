«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.
Я совершенно не жалею о том, что в конце 1970–х приехал на Север. И сейчас часто бываю в Норильске по рабочим вопросам. Из самых ярких воспоминаний первым делом на ум приходит запуск Надеждинского металлургического завода. Я принимал в этом непосредственное участие, чем очень горжусь. Ещё бы! Такой масштаб! Из других важных событий, что есть на моей памяти, хочу отметить закрытие никелевого завода и строительство второго пускового комплекса на Талнахской обогатительной фабрике.
В преддверии юбилея компании хочу пожелать её работникам и всем норильчанам крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех делах, которые они задумали. Чтобы мечты превращались в реальность.
Время сейчас, конечно, непростое, учитывая напряжённую экономическую ситуацию. Плюс пандемия короновируса существенно осложнила нашу жизнь. Но, я уверен, норильчане всё преодолеют, а мои коллеги успешно справятся с производственными заданиями и взятыми на себя обязательствами, ведь северяне всегда отличались боевым духом, и поэтому им всё по плечу.Виктор Тозик
Надежда ПетроваФото Дениса КОЖЕВНИКОВАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|• Виктор Тозик начал свою трудовую деятельность в 1978 году на Норильском горно–металлургическом комбинате аппаратчиком–гидрометаллургом лаборатории автоклавных процессов.• Почти за 40 лет работы прошёл все ступени профессионального роста — от рабочего до главного инженера Заполярного филиала.• Сейчас трудится в департаменте управления стратегическими проектами «Норникеля». Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.