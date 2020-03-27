

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



Промышленный словарь

Обозначенные запасы... ...открытая разработка

Все мы, норильчане, даже не являясь работниками компании, знаем о производственной цепочке больше, чем многие жители материка. И это понятно и правильно. Ведь «Норникель», который в нынешнем году празднует 85–летний юбилей, — градообразующее предприятие. «Заполярка» решила отметить эту дату по–особенному и предлагает читателям проверить себя, а именно заглянуть в промышленный словарь. И ещё раз сказать слова благодарности нашим землякам, чей труд связан с непростым делом производства металлов.

Обозначенные запасы полезных ископаемых — наличие этих запасов определяется на основе информации, полученной в ходе геологоразведки, взятия проб и исследований, которая при этом была собрана соответствующими методами в таких местах, как обнажение пород, канавы, карьеры, разработки и пробуренные скважины. Эти места слишком удалены друг от друга или расположены через неподходящие интервалы для подтверждения геологической непрерывности и (или) непрерывности уровня содержания, но при этом расположены достаточно близко друг к другу для того, чтобы было возможно делать предположения о такой непрерывности. «Норникель» обладает значительным потенциалом для поддержания экономических запасов руды на высоком уровне за счёт существенных минеральных ресурсов в действующих месторождениях. Для восполнения отрабатываемых запасов богатых и медистых руд на действующих рудниках в основном используются предполагаемые ресурсы на флангах эксплуатируемых месторождений. Перспективы развития горных работ связаны с невскрытыми пока залежами богатых руд, а также с горизонтами вкрапленных и медистых руд, которые будут последовательно и интенсивно вовлекаться в эксплуатацию. Открытая разработка на руднике «Медвежий ручей» Открытая разработка месторождений — добыча полезных ископаемых с поверхности Земли с помощью открытых горных выработок. В Норильске открытая разработка используется на «Медвежьем ручье» — старейшем карьере, где добыча медно–никелевых руд идёт открытым способом. Он ведёт свою историю с ноября 1945 года, в 1966–м на «Медвежке» была достигнута рекордная производственная мощность — 8 миллионов 700 тысяч тонн руды. Но постепенно в карьере шло снижение объёмов добычи до двух миллионов тонн в год с последующим снижением до полной отработки запасов. В 1990–е годы поднимался вопрос о консервации «Медвежьего ручья» из–за нерентабельности, но благодаря грамотным инженерно–техническим решениям работников рудника удалось не только отстоять предприятие, но и увеличить объём добычи руды за счёт вовлечения в отработку запасов межкарьерного поля. Наряду с этим неоднократно расширялись границы карьера за счёт вовлечения в отработку запасов, находящихся в так называемом охранном целике, значительном по площади участке недр, отделяющем открытые и подземные горные работы. Недавно рудник «Заполярный», Норильская обогатительная фабрика и карьер «Медвежий ручей» вошли в общество «Медвежий ручей». Основная цель — выделить в самостоятельный актив предприятия по добыче металлов платиновой группы и тем самым разделить финансовые потоки компании.



Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — наличие этих запасов определяется на основе информации, полученной в ходе геологоразведки, взятия проб и исследований, которая при этом была собрана соответствующими методами в таких местах, как обнажение пород, канавы, карьеры, разработки и пробуренные скважины. Эти места слишком удалены друг от друга или расположены через неподходящие интервалы для подтверждения геологической непрерывности и (или) непрерывности уровня содержания, но при этом расположены достаточно близко друг к другу для того, чтобы было возможно делать предположения о такой непрерывности. «Норникель» обладает значительным потенциалом для поддержания экономических запасов руды на высоком уровне за счёт существенных минеральных ресурсов в действующих месторождениях. Для восполнения отрабатываемых запасов богатых и медистых руд на действующих рудниках в основном используются предполагаемые ресурсы на флангах эксплуатируемых месторождений. Перспективы развития горных работ связаны с невскрытыми пока залежами богатых руд, а также с горизонтами вкрапленных и медистых руд, которые будут последовательно и интенсивно вовлекаться в эксплуатацию.— добыча полезных ископаемых с поверхности Земли с помощью открытых горных выработок. В Норильске открытая разработка используется на «Медвежьем ручье» — старейшем карьере, где добыча медно–никелевых руд идёт открытым способом. Он ведёт свою историю с ноября 1945 года, в 1966–м на «Медвежке» была достигнута рекордная производственная мощность — 8 миллионов 700 тысяч тонн руды. Но постепенно в карьере шло снижение объёмов добычи до двух миллионов тонн в год с последующим снижением до полной отработки запасов. В 1990–е годы поднимался вопрос о консервации «Медвежьего ручья» из–за нерентабельности, но благодаря грамотным инженерно–техническим решениям работников рудника удалось не только отстоять предприятие, но и увеличить объём добычи руды за счёт вовлечения в отработку запасов межкарьерного поля. Наряду с этим неоднократно расширялись границы карьера за счёт вовлечения в отработку запасов, находящихся в так называемом охранном целике, значительном по площади участке недр, отделяющем открытые и подземные горные работы. Недавно рудник «Заполярный», Норильская обогатительная фабрика и карьер «Медвежий ручей» вошли в общество «Медвежий ручей». Основная цель — выделить в самостоятельный актив предприятия по добыче металлов платиновой группы и тем самым разделить финансовые потоки компании.

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