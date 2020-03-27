

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



Эхо праздника

Вера без границ

Светлое Христово Воскресение в этом году в православных храмах впервые встречали без прихожан. Но карантин не смог омрачить пасхальной радости и не отменил добрые дела.

Пасху отмечают сорок дней – до Вознесения Господня В канун Пасхи Роспотребнадзор прислал особое распоряжение о том, что из–за угрозы распространения коронавируса до 30 апреля на службах могут находиться только священники с необходимыми помощниками. Священство также призвало народ к благоразумию. Для верующего, конечно, это тяжелое переживание, но послушание, как говорится, превыше поста и молитвы. В Норильской и Туруханской епархии праздник отметили во всех приходах. Как поделился с «Заполярной Правдой» секретарь епархии иеромонах Герман (Мельников), сослуживший владыке Агафангелу в кафедральном соборе города Норильска, священники горячо молились за всех и в своём сердце услышали дружный отклик паствы на призыв: «Христос воскресе!». В пасхальную ночь по традиции был освящён артос — святой хлеб, который в Светлую седмицу находится в центре открытых Царских врат. В субботу, перед Антипасхой, его положено, раздробив на частицы, раздавать верующим. На девятый день после Пасхи придёт Радоница, когда православные поминают своих усопших. Погост на Голиково также будет закрыт для посещений до 30 апреля, но заупокойные службы в храмах будут совершаться. Батюшки также продолжают по благословению владыки Агафангела совершать требы, если есть острая необходимость, — крестить и причащать страждущих на дому. По этим вопросам можно звонить в соборную лавку по телефонам: 42–32–96, 8–913–500–72–12. Норильчане интересуются, доставят ли частицу Благодатного огня, сошедшего в Страстную субботу в иерусалимском храме Гроба Господня, в норильские приходы. Впервые реликвию в Красноярской митрополии встретили очень тихо и без скопления паствы. В Покровский кафедральный собор её доставил депутат Государственной думы Российской Федерации от Красноярского края Сергей Натаров. А священник, который привёз огонь в Красноярск, сразу ушёл на необходимый двухнедельный карантин. Святыня сейчас находится в храме Рождества Христова, оттуда её доставляют по городам и районам края. Но в Норильск передать частицу огня не получилось. Игумен Софроний, настоятель Свято–Троицкого монастыря в Туруханске, который в прошлые годы привозил к нам безопасную лампаду со святыней, не смог вылететь в Красноярск из–за сложностей, связанных с карантином. Интересно, что в норильском храме Рождества Иоанна Предтечи есть две неугасимые лампады, в которых хранится Благодатный огонь, сошедший в прошлом году. Эти светильники находятся над Царскими вратами и пред образом Иоанна Предтечи в правой части иконостаса. За ними тщательно ухаживают, подчищают фитильки, подливают масло. И гасят только после того, как в Норильск доставляют новую частицу Благодатного огня. Но есть надежда, что в праздник Отдания Пасхи, 27 мая, служба пройдёт по пасхальному чину в присутствии прихожан. И к этому времени, возможно, и получится доставить частицу Благодатного огня в Норильск. Многие норильчане зажгли святые огоньки в пасхальную ночь, откликнувшись на призыв православного журнала «Фома». Люди с радостью приняли участие в акции #окнаПасхи, поставив свечи и лампады у своих окон в честь праздника и в знак того, что, даже не находясь в храмах во время самоизоляции, они едины в своей вере в Воскресение Христово и готовы нести его свет миру. Свои фото «Заполярке» прислала из Москвы семья любимого норильчанами композитора Бориса Вершинина. Пришли снимки из Израиля от родных известного норильского поэта Эдуарда Нонина и от московской правнучки писателя и журналиста Сергея Щеглова–Норильского. Откликнулись и бывшие норильчане, ныне проживающие в Пятигорске, Кисловодске, Сланцах, Санкт–Петербурге, Красноярске, Ростове–на–Дону, Новосибирске, Анапе, Йошкар–Оле, Владимире. Сейчас в социальных сетях опубликовано огромное количество публикаций под хештегом #окнаПасхи, только в Instagram их уже более шести тысяч, среди них и послания норильчан. Конкурс детского творчества «Пасхальный перезвон» в этом году Норильская епархия проводит дистанционно. Участники от 5 до 15 лет прислали онлайн около 500 работ: это творческие поделки и рисунки на тему Пасхи. Есть творения и от ребятишек из далёкого посёлка Бор Туруханского района. Наградить победителей планируют 27 мая, в праздник Отдания Пасхи. А воспитанники воскресной школы уже получили пасхальные подарки, которые на Светлой седмице развезли по домам их руководители и волонтёры. Центр милосердия Норильской епархии совместно с фондом «Территория добра» поздравил подопечных с Пасхой Христовой. Одиноким пожилым людям, мамочкам с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, дары к празднику помогли развезти на личных автомобилях по домам добровольцы. Акция проходила поэтапно в течение двух недель, с соблюдением всех гигиенических правил. 75 подопечных получили помощь в виде продуктовых наборов, а 150 пасхальных подарков вручили детям и ветеранам. Куличи и веточки вербы накануне Пасхи освятили, а красивые пряники вручную расписали родители с детьми из воскресной школы. Норильское сестричество занимается делами милосердия уже десятый год, с любовью ухаживает и за больными, находящимися в хосписе городской больницы, но визиты из–за карантина сюда пока запрещены. Сёстры милосердия, чтобы поднять настроение подопечным, передали им пасхальные открытки, сделанные первоклассниками 4–й гимназии. Центр милосердия также провёл онлайн пасхальные мастер–классы по изготовлению сувениров для традиционной пасхальной ярмарки, которую пока пришлось отложить. Но торжество Пасхи по древней традиции отмечается сорок дней, до праздника Вознесения, а за ним придёт и торжество Святой Троицы, так что поводов для благотворительности у деятельных сестёр милосердия, как и у каждого доброго христианина, будет ещё немало.



Ирина Даниленко Фото Ирины ЯРИНСКОЙ

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В канун Пасхи Роспотребнадзор прислал особое распоряжение о том, что из–за угрозы распространения коронавируса до 30 апреля на службах могут находиться только священники с необходимыми помощниками. Священство также призвало народ к благоразумию. Для верующего, конечно, это тяжелое переживание, но послушание, как говорится, превыше поста и молитвы. В Норильской и Туруханской епархии праздник отметили во всех приходах. Как поделился с «Заполярной Правдой» секретарь епархии иеромонах Герман (Мельников), сослуживший владыке Агафангелу в кафедральном соборе города Норильска, священники горячо молились за всех и в своём сердце услышали дружный отклик паствы на призыв: «Христос воскресе!». В пасхальную ночь по традиции был освящён артос — святой хлеб, который в Светлую седмицу находится в центре открытых Царских врат. В субботу, перед Антипасхой, его положено, раздробив на частицы, раздавать верующим.На девятый день после Пасхи придёт Радоница, когда православные поминают своих усопших. Погост на Голиково также будет закрыт для посещений до 30 апреля, но заупокойные службы в храмах будут совершаться. Батюшки также продолжают по благословению владыки Агафангела совершать требы, если есть острая необходимость, — крестить и причащать страждущих на дому. По этим вопросам можно звонить в соборную лавку по телефонам: 42–32–96, 8–913–500–72–12.Норильчане интересуются, доставят ли частицу Благодатного огня, сошедшего в Страстную субботу в иерусалимском храме Гроба Господня, в норильские приходы. Впервые реликвию в Красноярской митрополии встретили очень тихо и без скопления паствы. В Покровский кафедральный собор её доставил депутат Государственной думы Российской Федерации от Красноярского края Сергей Натаров. А священник, который привёз огонь в Красноярск, сразу ушёл на необходимый двухнедельный карантин. Святыня сейчас находится в храме Рождества Христова, оттуда её доставляют по городам и районам края. Но в Норильск передать частицу огня не получилось. Игумен Софроний, настоятель Свято–Троицкого монастыря в Туруханске, который в прошлые годы привозил к нам безопасную лампаду со святыней, не смог вылететь в Красноярск из–за сложностей, связанных с карантином. Интересно, что в норильском храме Рождества Иоанна Предтечи есть две неугасимые лампады, в которых хранится Благодатный огонь, сошедший в прошлом году. Эти светильники находятся над Царскими вратами и пред образом Иоанна Предтечи в правой части иконостаса. За ними тщательно ухаживают, подчищают фитильки, подливают масло. И гасят только после того, как в Норильск доставляют новую частицу Благодатного огня. Но есть надежда, что в праздник Отдания Пасхи, 27 мая, служба пройдёт по пасхальному чину в присутствии прихожан. И к этому времени, возможно, и получится доставить частицу Благодатного огня в Норильск.Многие норильчане зажгли святые огоньки в пасхальную ночь, откликнувшись на призыв православного журнала «Фома». Люди с радостью приняли участие в акции #окнаПасхи, поставив свечи и лампады у своих окон в честь праздника и в знак того, что, даже не находясь в храмах во время самоизоляции, они едины в своей вере в Воскресение Христово и готовы нести его свет миру. Свои фото «Заполярке» прислала из Москвы семья любимого норильчанами композитора Бориса Вершинина. Пришли снимки из Израиля от родных известного норильского поэта Эдуарда Нонина и от московской правнучки писателя и журналиста Сергея Щеглова–Норильского. Откликнулись и бывшие норильчане, ныне проживающие в Пятигорске, Кисловодске, Сланцах, Санкт–Петербурге, Красноярске, Ростове–на–Дону, Новосибирске, Анапе, Йошкар–Оле, Владимире. Сейчас в социальных сетях опубликовано огромное количество публикаций под хештегом #окнаПасхи, только в Instagram их уже более шести тысяч, среди них и послания норильчан.Конкурс детского творчества «Пасхальный перезвон» в этом году Норильская епархия проводит дистанционно. Участники от 5 до 15 лет прислали онлайн около 500 работ: это творческие поделки и рисунки на тему Пасхи. Есть творения и от ребятишек из далёкого посёлка Бор Туруханского района. Наградить победителей планируют 27 мая, в праздник Отдания Пасхи. А воспитанники воскресной школы уже получили пасхальные подарки, которые на Светлой седмице развезли по домам их руководители и волонтёры.Центр милосердия Норильской епархии совместно с фондом «Территория добра» поздравил подопечных с Пасхой Христовой. Одиноким пожилым людям, мамочкам с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, дары к празднику помогли развезти на личных автомобилях по домам добровольцы. Акция проходила поэтапно в течение двух недель, с соблюдением всех гигиенических правил. 75 подопечных получили помощь в виде продуктовых наборов, а 150 пасхальных подарков вручили детям и ветеранам. Куличи и веточки вербы накануне Пасхи освятили, а красивые пряники вручную расписали родители с детьми из воскресной школы. Норильское сестричество занимается делами милосердия уже десятый год, с любовью ухаживает и за больными, находящимися в хосписе городской больницы, но визиты из–за карантина сюда пока запрещены. Сёстры милосердия, чтобы поднять настроение подопечным, передали им пасхальные открытки, сделанные первоклассниками 4–й гимназии.Центр милосердия также провёл онлайн пасхальные мастер–классы по изготовлению сувениров для традиционной пасхальной ярмарки, которую пока пришлось отложить. Но торжество Пасхи по древней традиции отмечается сорок дней, до праздника Вознесения, а за ним придёт и торжество Святой Троицы, так что поводов для благотворительности у деятельных сестёр милосердия, как и у каждого доброго христианина, будет ещё немало.

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