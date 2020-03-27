

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



Резонанс

Чистота – залог здоровья

В период пандемии коронавируса особое внимание уделяется дезинфекции подъездов. О том, как это делают в управляющей компании «Заполярный жилищный трест», рассказала её генеральный директор Ольга Арапова.

— Каждая управляющая компания сама решает, какие дезинфицирующие средства она будет использовать. Узнать об этом можно по телефонам УК. Пожаловаться на качество дезинфекции можно по телефону единой диспетчерской службы 43–70–57. Ольга Арапова, генеральный директор управляющей компании «Заполярный жилищный трест» — Все расходы по дезинфекции подъездов управляющая компания взяла на себя. Это значит, что никакой дополнительной финансовой нагрузки жильцы не понесут, а в платёжках не появится новая строчка, — заверила Ольга Арапова. Дезинфекция подъездов 59 многоквартирных домов, находящихся на территории «Заполярного жилищного треста», проводится ежедневно силами более 50 дворников и уборщиц. В подъездах обрабатываются все контактные поверхности: дверные ручки, почтовые ящики, кнопки лифтовых кабин и вызова лифта, перила и поручни. Вся остальная работа в подъездах проводится по графику и в соответствии с перечнем работ. Дез-инфекция выполняется в дневное время, когда работающие жильцы трудятся, а находящиеся на самоизоляции занимаются домашними делами. Уже на протяжении длительного времени в «Заполярном жилищном тресте» используются дезинфицирующие таблетки «ОКА–ТАБ». Это отечественное средство, которое разрешено к использованию не только в местах общего пользования, но и в медицинских учреждениях. Оно уничтожает множество болезнетворных бактерий и вирусов. Раствор практически не имеет запаха хлора, возможно, поэтому некоторым жильцам и кажется, что никаких работ по дезинфекции управляющая компания не проводит. К слову, «ОКА–ТАБ» обеззараживает поверхности лучше привычной нам хлорки. Помимо дезинфекции дворники выполняют и другую работу: скалывают лёд на крылечках; выносят из подъезда бытовой, порой крупногабаритный мусор, который жильцы оставляют на лестничных площадках; оттирают надписи со стен. — Хочу обратиться к жильцам с просьбой уважительно относиться к чужому труду, — говорит Ольга Арапова. – Не мусорить в подъездах и всячески поддерживать там чистоту. Ведь чтобы добиться надлежащего санитарного состояния общедомового имущества, приходится затрачивать немало усилий.



Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Все расходы по дезинфекции подъездов управляющая компания взяла на себя. Это значит, что никакой дополнительной финансовой нагрузки жильцы не понесут, а в платёжках не появится новая строчка, — заверила Ольга Арапова.Дезинфекция подъездов 59 многоквартирных домов, находящихся на территории «Заполярного жилищного треста», проводится ежедневно силами более 50 дворников и уборщиц. В подъездах обрабатываются все контактные поверхности: дверные ручки, почтовые ящики, кнопки лифтовых кабин и вызова лифта, перила и поручни. Вся остальная работа в подъездах проводится по графику и в соответствии с перечнем работ. Дез-инфекция выполняется в дневное время, когда работающие жильцы трудятся, а находящиеся на самоизоляции занимаются домашними делами.Уже на протяжении длительного времени в «Заполярном жилищном тресте» используются дезинфицирующие таблетки «ОКА–ТАБ». Это отечественное средство, которое разрешено к использованию не только в местах общего пользования, но и в медицинских учреждениях. Оно уничтожает множество болезнетворных бактерий и вирусов. Раствор практически не имеет запаха хлора, возможно, поэтому некоторым жильцам и кажется, что никаких работ по дезинфекции управляющая компания не проводит. К слову, «ОКА–ТАБ» обеззараживает поверхности лучше привычной нам хлорки.Помимо дезинфекции дворники выполняют и другую работу: скалывают лёд на крылечках; выносят из подъезда бытовой, порой крупногабаритный мусор, который жильцы оставляют на лестничных площадках; оттирают надписи со стен.— Хочу обратиться к жильцам с просьбой уважительно относиться к чужому труду, — говорит Ольга Арапова. – Не мусорить в подъездах и всячески поддерживать там чистоту. Ведь чтобы добиться надлежащего санитарного состояния общедомового имущества, приходится затрачивать немало усилий.

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