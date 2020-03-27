«Право руля» — совместный проект газеты «Заполярная Правда», Госавтоинспекции и норильских школ. Сейчас, в период пандемии коронавируса и самоизоляции, норильские школьники изучают правила дорожного движениял онлайн. Особенно в этом преуспела школа № 36.
| Задание по правилам дорожного движения требует не только знаний, но и сосредоточенности
Учитель химии Светлана Макарова, ответственная за профилактику дорожной безопасности и пропаганду правил дорожного движения, говорит, что онлайн– учёба открыла новые возможности как для детей, так и родителей. В некоторых семьях совместное тестирование по ПДД стало одной из форм семейного досуга.
— Находясь на самоизоляции, мы стараемся искать любые возможности для обучения и участия в различных проектах, — рассказывает педагог. — Например, узнали, что проходят дистанционные олимпиады по ПДД, и наши ученики с первого по 11–й класс приняли участие в международной олимпиаде «Глобус». Ребята показали очень хорошие результаты.
Плановые занятия для школьников с 6–го по 8–й классы в Норильском центре безопасности движения также проходили онлайн. На сайте центра были выложены тесты, которые дети успешно прошли дистанционно. Такие занятия помогают школьникам не только разбираться в дорожных ситуациях, но и понять степень своей ответственности перед законом.
|Занятия вдвоём превращают тест в интересный квест
Сейчас Светлана Макарова планирует уроки онлайн с ребятами из отряда юных инспекторов движения «Зелёный свет». У них своя программа. Кроме того, юные инспекторы вместе с педагогом придумывают памятки по ПДД для детей и родителей. Это можно делать и дистанционно.
Регулярно учащиеся школы № 36 участвуют в краевом конкурсе «Знатоки дорожных правил». Он состоит из двух этапов. Сначала ученики соревнуются между собой, а те, кто показал лучшие результаты, представляют свою школу на краевом уровне.
— Пандемия рано или поздно закончится, и наша жизнь вернётся в прежнее русло: дети с родителями поедут в отпуска на материк, пойдут в школу, и знания правил дорожного движения им всегда пригодятся, — уверен старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров. — Например, чтобы распознать дорожную ловушку, сориентироваться в дорожной ситуации, грамотно выбрать экипировку для езды на велосипеде и так далее. Опять же в весенне–летнее время становятся актуальными навыки безопасного поведения во дворах, при поездках в автомобиле. Чтобы не родители напоминали детям о ремнях безопасности, а они сами, садясь в машину, автоматически пристёгивались. И подсказывали родителям, где те не соблюдают правила дорожного движения. Хочу отметить, что благодаря работе педагогов, занимающихся профилактикой дорожной безопасности, нарушителей среди детей становится год от года всё меньше.Наталья Черкашинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда