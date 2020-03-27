

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



Право руля

Внеклассная работа

«Право руля» — совместный проект газеты «Заполярная Правда», Госавтоинспекции и норильских школ. Сейчас, в период пандемии коронавируса и самоизоляции, норильские школьники изучают правила дорожного движениял онлайн. Особенно в этом преуспела школа № 36.

Задание по правилам дорожного движения требует не только знаний, но и сосредоточенности Учитель химии Светлана Макарова, ответственная за профилактику дорожной безопасности и пропаганду правил дорожного движения, говорит, что онлайн– учёба открыла новые возможности как для детей, так и родителей. В некоторых семьях совместное тестирование по ПДД стало одной из форм семейного досуга. — Находясь на самоизоляции, мы стараемся искать любые возможности для обучения и участия в различных проектах, — рассказывает педагог. — Например, узнали, что проходят дистанционные олимпиады по ПДД, и наши ученики с первого по 11–й класс приняли участие в международной олимпиаде «Глобус». Ребята показали очень хорошие результаты. Плановые занятия для школьников с 6–го по 8–й классы в Норильском центре безопасности движения также проходили онлайн. На сайте центра были выложены тесты, которые дети успешно прошли дистанционно. Такие занятия помогают школьникам не только разбираться в дорожных ситуациях, но и понять степень своей ответственности перед законом. Занятия вдвоём превращают тест в интересный квест Сейчас Светлана Макарова планирует уроки онлайн с ребятами из отряда юных инспекторов движения «Зелёный свет». У них своя программа. Кроме того, юные инспекторы вместе с педагогом придумывают памятки по ПДД для детей и родителей. Это можно делать и дистанционно. Регулярно учащиеся школы № 36 участвуют в краевом конкурсе «Знатоки дорожных правил». Он состоит из двух этапов. Сначала ученики соревнуются между собой, а те, кто показал лучшие результаты, представляют свою школу на краевом уровне. — Пандемия рано или поздно закончится, и наша жизнь вернётся в прежнее русло: дети с родителями поедут в отпуска на материк, пойдут в школу, и знания правил дорожного движения им всегда пригодятся, — уверен старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров. — Например, чтобы распознать дорожную ловушку, сориентироваться в дорожной ситуации, грамотно выбрать экипировку для езды на велосипеде и так далее. Опять же в весенне–летнее время становятся актуальными навыки безопасного поведения во дворах, при поездках в автомобиле. Чтобы не родители напоминали детям о ремнях безопасности, а они сами, садясь в машину, автоматически пристёгивались. И подсказывали родителям, где те не соблюдают правила дорожного движения. Хочу отметить, что благодаря работе педагогов, занимающихся профилактикой дорожной безопасности, нарушителей среди детей становится год от года всё меньше.



Наталья Черкашина

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Учитель химии Светлана Макарова, ответственная за профилактику дорожной безопасности и пропаганду правил дорожного движения, говорит, что онлайн– учёба открыла новые возможности как для детей, так и родителей. В некоторых семьях совместное тестирование по ПДД стало одной из форм семейного досуга.— Находясь на самоизоляции, мы стараемся искать любые возможности для обучения и участия в различных проектах, — рассказывает педагог. — Например, узнали, что проходят дистанционные олимпиады по ПДД, и наши ученики с первого по 11–й класс приняли участие в международной олимпиаде «Глобус». Ребята показали очень хорошие результаты.Плановые занятия для школьников с 6–го по 8–й классы в Норильском центре безопасности движения также проходили онлайн. На сайте центра были выложены тесты, которые дети успешно прошли дистанционно. Такие занятия помогают школьникам не только разбираться в дорожных ситуациях, но и понять степень своей ответственности перед законом.Сейчас Светлана Макарова планирует уроки онлайн с ребятами из отряда юных инспекторов движения «Зелёный свет». У них своя программа. Кроме того, юные инспекторы вместе с педагогом придумывают памятки по ПДД для детей и родителей. Это можно делать и дистанционно.Регулярно учащиеся школы № 36 участвуют в краевом конкурсе «Знатоки дорожных правил». Он состоит из двух этапов. Сначала ученики соревнуются между собой, а те, кто показал лучшие результаты, представляют свою школу на краевом уровне.— Пандемия рано или поздно закончится, и наша жизнь вернётся в прежнее русло: дети с родителями поедут в отпуска на материк, пойдут в школу, и знания правил дорожного движения им всегда пригодятся, — уверен старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров. — Например, чтобы распознать дорожную ловушку, сориентироваться в дорожной ситуации, грамотно выбрать экипировку для езды на велосипеде и так далее. Опять же в весенне–летнее время становятся актуальными навыки безопасного поведения во дворах, при поездках в автомобиле. Чтобы не родители напоминали детям о ремнях безопасности, а они сами, садясь в машину, автоматически пристёгивались. И подсказывали родителям, где те не соблюдают правила дорожного движения. Хочу отметить, что благодаря работе педагогов, занимающихся профилактикой дорожной безопасности, нарушителей среди детей становится год от года всё меньше.

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