

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



Тема недели

Покажу тебе я тундру

Как раз сейчас на Таймыре должен был проходить День оленевода. Понятно, что праздник отменили в силу известных причин. Но медики из Дудинки всё равно выезжают в посёлки для того, чтобы провести плановый медосмотр коренного населения. И это правильно: здоровье — дорого, время — тоже.

День сегодняшний Как рассказала главный врач Таймырской межрайонной больницы Наталья Морозова, подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на сегодняшний день на территории нет. «Под медицинским наблюдением находятся 134 таймырца, по данным на 20 апреля, эта цифра за сутки увеличилась на 24 человека — это прибывшие из других городов России. Кроме того, закончился срок изоляции у 22 жителей города, летевших 4 апреля одним рейсом с норильчанином, у которого подтвердился коронавирус. Анализы каждого из них были направлены в Красноярск на исследование», — отметила главврач. Встреча двух миров Народы Севера, Сибири и Дальнего Востока — ненцы, са-ами, ханты, манси, эвенки, нанайцы, долганы, чукчи, эскимосы, коряки, ительмены, юкагиры и многие другие — славятся хорошим здоровьем, напоминает Лента.ру. Они многие века адаптировались к суровым климатическим условиям, ведут активный образ жизни охотников и оленеводов. А в их традиционной кухне преобладают биологически ценные пищевые продукты — оленина, мясо диких животных и птиц, жирная морская и речная рыба, панты, ягоды — морошка, брусника, клюква, черника, голубика, смородина, черёмуха. До освоения Сибири северные этносы в основном боролись с травмами, простудой, желудочными расстройствами, возрастными заболеваниями. В старости особенно страдали от болезней глаз — видимо, оттого, что дым очага был их постоянным спутником. Им были известны сибирская язва, чесотка, малярия, паразитарные заболевания. А вот с проникновением в Сибирь пришлого населения среди северян распространились инфекционные заболевания — оспа, сифилис, корь, туберкулёз, от которых вымирали целые стойбища. Считалось, что эти болезни не мог вылечить даже шаман. Такая ситуация длилась вплоть до установления советской власти, когда было налажено медицинское обслуживание кочевого населения. «Дары» цивилизации Коренные народы Севера и Сибири демонстрируют лучшую приспособленность к холоду, однако имеют специфические генетические заболевания, связанные с длительным проживанием в изолированных замкнутых группах. Однако сегодня самой большой проблемой для них является даже не это, а болезни цивилизации: сахарный диабет, ожирение, атеросклероз. «Мы, учёные, являемся свидетелями той эволюции, которую эти народы прошли в отношении указанных заболеваний, — рассказывает заместитель директора Института цитологии и генетики СО РАН Михаил Воевода. — Ещё в 1970–1980–е годы распространённость таких патологий среди коренного населения была низкая, а сейчас уже — почти как у некоренного населения. Более того, если мы посмотрим на родственные в генетическом отношении народности, проживающие в Америке, то можем прогнозировать — коренные народы Сибири имеют все шансы по сахарному диабету и атеросклерозу опередить некоренное население. Поэтому можно говорить, что наряду со специфическими генетическими заболеваниями они имеют ещё и повышенную предрасположенность к болезням цивилизации. И это очень серьёзная проблема». Специфика Севера По словам директора Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН доктора медицинских наук Евгения Бойко, не все народы Севера адаптированы к суровым климатическим условиям одинаково. Например, ненцы, якуты и эскимосы демонстрируют неплохую приспособленность к холоду. А народы, которые пришли на Север исторически недавно, более предрасположены к сердечно–сосудистым заболеваниям. В то же время коренные этносы Севера и Сибири зачастую испытывают сложности с переходом на европейский рацион питания. «Многие трудности связаны с исключением из медицинской статистики информации о национальности, — отмечает Михаил Воевода. — На протяжении 20 лет мы имеем усреднённые цифры и обобщённые характеристики для северных регионов, где есть большая доля как коренного, так и некоренного населения. И мы не знаем, какой вклад в эти цифры принадлежит каждому из них. Более того, это настолько искажает реальную ситуацию, что по многим ключевым медицинским показателям, например, смертности, северные регионы оказываются в гораздо лучшем положении, чем в среднем население России». Рациональное зерно Почему ненцы не страдают от цинги? Цинга — серьёзное заболевание, вызванное недостатком витамина С. По идее, она должна быть распространена у северных народов, испытывающих недостаток в овощах и фруктах. Однако ненцы и некоторые другие народы, живущие в самых суровых северных условиях, никогда ею не болеют. Откуда же они берут витамины? Всё дело в оленях, ведь ненцы — одни из самых известных оленеводов в России. Это их исконный промысел, определивший всю их культуру. Кроме того, у ненцев, как и, к примеру, у хантов, оленье мясо принято есть в сыром виде. Не проходя термическую обработку, оленина сохраняет в себе все витамины, в первую очередь С и В2, которых в ней особенно много. Люди, выросшие в южных регионах, считают, что сырое мясо есть опасно, ведь в нём содержатся болезнетворные микроорганизмы. Однако в условиях Крайнего Севера микроорганизмы не выживают, по-этому сырое мясо является вполне безопасным продуктом. Чтобы ещё дольше сохранить оленину, ненцы подвергают её солению — самому простому виду консервирования. Денис Кожевников, корреспондент «Заполярной Правды» Сбор в посёлках таймырских районов никто пока не отменял. Праздника не будет, но оленеводы всё равно поедут в Тухард, Потапово, Носок, Караул — на Енисее, в Сындасско и Попигай — в Хатангском районе. Надо отдать должное авторам праздничных программ советского времени — такие сходки они успешно использовали для проведения праздника. У каждого народа в стране должен был быть свой «день», считали пропагандисты середины прошлого века. По сложившейся десятилетиями даже не традиции, а, скорее, практике люди из тундры тянутся в это время в посёлки для того, чтобы сделать необходимые приготовления перед большим переходом к летним пастбищам, отёлом оленей. Прежде всего — купить продукты, топливо, медикаменты. Еда покупается центнерами, ГСМ — тоннами, брезент, ткань для пошива одежды, запчасти и прочая бытовая мелочь в ассортименте — тюками. Немаловажная деталь — в эти несколько дней можно оформить нужные документы и получить деньги по разным социальным выплатам и субсидиям, положенным кочевому люду. Речь идёт не только о пенсиях, пособиях на детей и прочих выплатах, но и о поголовье домашнего стада. На одну голову домашнего северного оленя приходится субсидия от государства в несколько сотен рублей. Прокочевав по тундре почти год, оленевод получает в поселковой администрации своего района приличную сумму и тут же её тратит, поскольку в тундре деньги девать особо некуда. К этим же дням в посёлки как правило подтягивается фотограф — сделать для тундровиков фото на документы и просто на память. Но самым главным по значимости можно назвать посещение местной больницы. Здесь как минимум проводится обязательный медосмотр кочевого населения. Северяне, кстати, относятся к врачебным делам с большой ответственностью, понимая, что в далёкую тундру медик может добраться только санитарным рейсом и только в экстренном случае. Большинство и в самом деле наделено недюжинным здоровьем — сказываются жизнь на свежем воздухе и натуральная пища, но от услуг врачей никто не отказывается, памятуя о завезённых болезнях цивилизации. Кроме того, в особой цене медицинская помощь молодым мамам и детям — в поселковых клиниках не протолкнуться. Именно для этого сюда всегда приезжает усиленный контингент педиатров, соперничать с которым может разве что боевая группа фтизиатров. Эта область у врачей тоже в приоритете, поэтому медики везут с собой передвижные аппараты флюорографии и целые лаборатории к ним. Другой вопрос: не станет ли такое скопление людей из тундры почвой для распространения очередной болезни цивилизации? Будем надеяться, что компетентность таймырских медиков вкупе с повсеместным ограничением перемещения, в том числе и по тундре, где и без того особо не разгонишься, послужит достаточно надёжным барьером на пути инфекции.



www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сбор в посёлках таймырских районов никто пока не отменял. Праздника не будет, но оленеводы всё равно поедут в Тухард, Потапово, Носок, Караул — на Енисее, в Сындасско и Попигай — в Хатангском районе. Надо отдать должное авторам праздничных программ советского времени — такие сходки они успешно использовали для проведения праздника. У каждого народа в стране должен был быть свой «день», считали пропагандисты середины прошлого века.По сложившейся десятилетиями даже не традиции, а, скорее, практике люди из тундры тянутся в это время в посёлки для того, чтобы сделать необходимые приготовления перед большим переходом к летним пастбищам, отёлом оленей. Прежде всего — купить продукты, топливо, медикаменты. Еда покупается центнерами, ГСМ — тоннами, брезент, ткань для пошива одежды, запчасти и прочая бытовая мелочь в ассортименте — тюками.Немаловажная деталь — в эти несколько дней можно оформить нужные документы и получить деньги по разным социальным выплатам и субсидиям, положенным кочевому люду. Речь идёт не только о пенсиях, пособиях на детей и прочих выплатах, но и о поголовье домашнего стада. На одну голову домашнего северного оленя приходится субсидия от государства в несколько сотен рублей. Прокочевав по тундре почти год, оленевод получает в поселковой администрации своего района приличную сумму и тут же её тратит, поскольку в тундре деньги девать особо некуда. К этим же дням в посёлки как правило подтягивается фотограф — сделать для тундровиков фото на документы и просто на память.Но самым главным по значимости можно назвать посещение местной больницы. Здесь как минимум проводится обязательный медосмотр кочевого населения. Северяне, кстати, относятся к врачебным делам с большой ответственностью, понимая, что в далёкую тундру медик может добраться только санитарным рейсом и только в экстренном случае. Большинство и в самом деле наделено недюжинным здоровьем — сказываются жизнь на свежем воздухе и натуральная пища, но от услуг врачей никто не отказывается, памятуя о завезённых болезнях цивилизации.Кроме того, в особой цене медицинская помощь молодым мамам и детям — в поселковых клиниках не протолкнуться. Именно для этого сюда всегда приезжает усиленный контингент педиатров, соперничать с которым может разве что боевая группа фтизиатров. Эта область у врачей тоже в приоритете, поэтому медики везут с собой передвижные аппараты флюорографии и целые лаборатории к ним.Другой вопрос: не станет ли такое скопление людей из тундры почвой для распространения очередной болезни цивилизации? Будем надеяться, что компетентность таймырских медиков вкупе с повсеместным ограничением перемещения, в том числе и по тундре, где и без того особо не разгонишься, послужит достаточно надёжным барьером на пути инфекции.

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