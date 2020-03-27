

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



Технопарк

Капитальная поддержка

Специалисты «Норильсктрансремонта» ведут работу по поддер-жанию в рабочем состоянии карьерных экскаваторов. Техника со сверхнормативным сроком эксплуатации регулярно требует капитального ремонта.

В машине более тысячи деталей, и каждую нужно проверить На то чтобы вдохнуть жизнь в практически ветерана карьерного труда, требуется в среднем три месяца. Название «ЭКГ–5А», с которым в основном работают в «НТР», расшифровывается как «экскаватор карьерный гусеничный с объёмом ковша пять кубических метров». Модель состоит из поворотной части, включающей в себя поворотную платформу с расположенными на ней механизмами, и рабочее оборудование; ходовой тележки, состоящей из нижней рамы, двух гусеничных рам с колёсами и гусеничными цепями; ходового механизма, зубчатого венца и роликового круга. По большому счёту это электрическая карьерная полноповоротная лопата на гусеничном ходу, предназначенная для выемки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых и вскрышных пород, в том числе тяжёлых скальных, предварительно разрыхлённых взрывом. — В основном автопарк экскаваторов — почтенного для техники возраста, — рассказывает начальник производства по ремонту горного оборудования «Норильск-трансремонта» общества «Норильскникельремонт» Владимир Косырев. — Две или три машины, заказанные уже после 2010 года, находятся на Нулевом пикете. Все остальные — со сверхнормативным сроком эксплуатации. Если бы не капитальные ремонты, они бы уже давно пришли в негодность. Одновременно в цеху на капитальном ремонте стоят два–три экскаватора. В работах задействованы порядка 24 человек. Они полностью разбирают машину весом около 200 тонн. Разборка производится в три этапа. Оборудование снимается целиком, его раскладывают на узлы, а потом – на детали. Их в машине более 1 000 позиций, и каждую необходимо, что называется, дефектовать, чтобы определить, какие можно отремонтировать, а какие подлежат полной замене. Резерв запасных деталей в цеху в наличии практически всегда имеется. Их перечень составляется исходя из накопленного за годы работы опыта. У ремонтников есть чёткое представление о том, какие детали быстрее изнашиваются и чаще ломаются.



Надежда Петрова Фото из архива Владимира КОСЫРЕВА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На то чтобы вдохнуть жизнь в практически ветерана карьерного труда, требуется в среднем три месяца. Название «ЭКГ–5А», с которым в основном работают в «НТР», расшифровывается как «экскаватор карьерный гусеничный с объёмом ковша пять кубических метров». Модель состоит из поворотной части, включающей в себя поворотную платформу с расположенными на ней механизмами, и рабочее оборудование; ходовой тележки, состоящей из нижней рамы, двух гусеничных рам с колёсами и гусеничными цепями; ходового механизма, зубчатого венца и роликового круга. По большому счёту это электрическая карьерная полноповоротная лопата на гусеничном ходу, предназначенная для выемки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых и вскрышных пород, в том числе тяжёлых скальных, предварительно разрыхлённых взрывом.— В основном автопарк экскаваторов — почтенного для техники возраста, — рассказывает начальник производства по ремонту горного оборудования «Норильск-трансремонта» общества «Норильскникельремонт» Владимир Косырев. — Две или три машины, заказанные уже после 2010 года, находятся на Нулевом пикете. Все остальные — со сверхнормативным сроком эксплуатации. Если бы не капитальные ремонты, они бы уже давно пришли в негодность.Одновременно в цеху на капитальном ремонте стоят два–три экскаватора. В работах задействованы порядка 24 человек. Они полностью разбирают машину весом около 200 тонн. Разборка производится в три этапа. Оборудование снимается целиком, его раскладывают на узлы, а потом – на детали. Их в машине более 1 000 позиций, и каждую необходимо, что называется, дефектовать, чтобы определить, какие можно отремонтировать, а какие подлежат полной замене. Резерв запасных деталей в цеху в наличии практически всегда имеется. Их перечень составляется исходя из накопленного за годы работы опыта. У ремонтников есть чёткое представление о том, какие детали быстрее изнашиваются и чаще ломаются.

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