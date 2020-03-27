

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



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Остановок не будет

Завершена модернизация первого шахтного автосамосвала рудника «Кайерканский».

Необходимость модернизации шахтных автосамосвалов возникла три года назад. Поступавшие новые машины не успевали выработать гарантийный срок эксплуатации и вставали на внеплановые ремонты. Проблема заключалась в заводской конструкции узла балансира. В процессе работы узел испытывает значительные нагрузки, и в условиях производства изначального конструктивного запаса прочности оказалось недостаточно. Специалисты специализированного шахторемонтного управления «Норильскникельремонта» и рудника «Кайерканский» Норильского обеспечивающего комплекса — владельцы оборудования — провели большую претенциозную работу с производителем по данному вопросу. Представители завода–изготовителя приезжали в Норильск и лично подтвердили обозначенную проблему. Специалисты «ННР» и НОК побывали с рабочим визитом в Швеции, чтобы внести все необходимые рекомендации по совершенствованию данного узла. В итоге в прошлом году в НОК поступили модернизированные балансированные узлы для последующей замены на участке капитального ремонта СШРУ. Для замены проблемного узла на одной машине требуется около двух месяцев. Связанно это с тем, что приходится выполнять полную разборку и сборку автосамосвала. Помимо модернизации работниками участка были также произведены ремонт металлоконструкций, их окраска, а также замена отдельных изношенных элементов и узлов: рукавов высокого давления, карданного вала, коробки передач. Руководил ремонтными работами начальник участка капитальных ремонтов СШРУ Никита Фролов. Контроль качества работ осуществляли инженеры по наладке и испытаниям Вячеслав Водопьянов и Николай Тыщенко. Под их пристальным вниманием трудятся слесари, электрослесари и машинист крана, участвующие в процессе. Численность занятых в процессе рабочих варьируется от трёх до шести, в зависимости от специфики и сложности выполняемых работ. Начальник участка капитальных ремонтов самоходного дизельного оборудования Никита Фролов рассказывает, что графики модернизации и ремонта были жёстко регламентированы в связи с необходимостью скорейшего выпуска автосамосвала на линию. Несмотря на то что модернизация выполнялась впервые, все работы были выполнены в согласованные сроки и с надлежащим качеством. За счёт них в дальнейшем удастся максимально снизить внеплановые простои данной техники. — Да, мы затратили два месяца, зато больше не будет длительных неожиданных остановок, и автосамосвалы будут эксплуатироваться в штатном режиме, — подытожил Никита Фролов. В перспективном плане участка — замена узла балансира ещё на трёх самосвалах Норильского обеспечивающего комплекса. Промышленные испытания покажут, насколько успешно была проведена модернизация.



Надежда Петрова

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Необходимость модернизации шахтных автосамосвалов возникла три года назад. Поступавшие новые машины не успевали выработать гарантийный срок эксплуатации и вставали на внеплановые ремонты. Проблема заключалась в заводской конструкции узла балансира. В процессе работы узел испытывает значительные нагрузки, и в условиях производства изначального конструктивного запаса прочности оказалось недостаточно.Специалисты специализированного шахторемонтного управления «Норильскникельремонта» и рудника «Кайерканский» Норильского обеспечивающего комплекса — владельцы оборудования — провели большую претенциозную работу с производителем по данному вопросу. Представители завода–изготовителя приезжали в Норильск и лично подтвердили обозначенную проблему. Специалисты «ННР» и НОК побывали с рабочим визитом в Швеции, чтобы внести все необходимые рекомендации по совершенствованию данного узла. В итоге в прошлом году в НОК поступили модернизированные балансированные узлы для последующей замены на участке капитального ремонта СШРУ.Для замены проблемного узла на одной машине требуется около двух месяцев. Связанно это с тем, что приходится выполнять полную разборку и сборку автосамосвала. Помимо модернизации работниками участка были также произведены ремонт металлоконструкций, их окраска, а также замена отдельных изношенных элементов и узлов: рукавов высокого давления, карданного вала, коробки передач.Руководил ремонтными работами начальник участка капитальных ремонтов СШРУ Никита Фролов. Контроль качества работ осуществляли инженеры по наладке и испытаниям Вячеслав Водопьянов и Николай Тыщенко. Под их пристальным вниманием трудятся слесари, электрослесари и машинист крана, участвующие в процессе. Численность занятых в процессе рабочих варьируется от трёх до шести, в зависимости от специфики и сложности выполняемых работ.Начальник участка капитальных ремонтов самоходного дизельного оборудования Никита Фролов рассказывает, что графики модернизации и ремонта были жёстко регламентированы в связи с необходимостью скорейшего выпуска автосамосвала на линию.Несмотря на то что модернизация выполнялась впервые, все работы были выполнены в согласованные сроки и с надлежащим качеством. За счёт них в дальнейшем удастся максимально снизить внеплановые простои данной техники.— Да, мы затратили два месяца, зато больше не будет длительных неожиданных остановок, и автосамосвалы будут эксплуатироваться в штатном режиме, — подытожил Никита Фролов.В перспективном плане участка — замена узла балансира ещё на трёх самосвалах Норильского обеспечивающего комплекса. Промышленные испытания покажут, насколько успешно была проведена модернизация.

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