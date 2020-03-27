

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



Будьте здоровы

В мельчайших подробностях

Медицинский центр «Диалог плюс», где по полису ДМС получают врачебную помощь сотрудники «Норникеля», расширяет свои возможности.

Мультиспиральный компьютерный томограф — техника последнего поколения Рентгенологическое отделение многопрофильного центра, где уже вовсю работали цифровой рентген-аппарат и малодозовый флюорограф, пополнилось мультиспиральным компьютерным томографом (МСКТ), рентгеновским аппаратом для снимков зубов (так называемым дентальником) и цифровым маммографом. Это современное высокотехнологичное оборудование приобрели в лизинг. Доставить его до Норильска помог «Норникель». Всю эту технику отличает высокая диагностическая точность — более чёткие снимки позволяют увидеть большинство патологий на ранних сроках. Для сравнения: МСКТ производства Германии делает 64 среза, тогда как компьютерный томограф горбольницы — 16. А ведь чем этих срезов больше, тем быстрее и точнее идёт исследование. — На мониторе высвечивается чёткая послойная картина внутренних органов, костей, мягких тканей и сосудов, — рассказал врач–рентгенолог Андрей Левшак. — А в специальном режиме можно даже «выпрямить» рёбра, что позволяет рассмотреть их на экране более детально и увидеть мельчайшие изменения. Также доктор подчеркнул, что при обследовании на томографах последнего поколения лучевая нагрузка на пациента намного меньше. Исследование длится от двух до 40 минут в зависимости от сложности случая. В среднем в день могут быть обследованы 15–20 человек. Что важно: заключение пациент как правило получает в тот же день. При этом помимо снимка на плёнке ему выдают ещё и компьютерный диск. По желанию клиента результат исследования записывают на флешку. То есть если человек планирует проконсультироваться со специалистами вне Норильска, он без проблем сможет отправить полученное изображение по электронной почте. Причём, как рассказала генеральный директор «Диалог плюс» Татьяна Другова, сегодня ведутся переговоры с крупнейшими московскими клиниками, к которым в особо сложных случаях смогут обращаться за консультацией рентгенологи центра. — Такого компьютерного томографа, который установлен у нас, больше нигде в Норильске нет, — говорит Татьяна Другова. — И мы решили по направлению докторов детской и городской больницы обследовать нуждающихся в этом ребятишек бесплатно. Подчеркну: строго по направлению. Просто по желанию родителей даже платно детям томографию мы проводить не будем. Прицельные снимки позволяет делать и южнокорейский цифровой маммограф модели 2019 года. Этот аппарат, созданный по последнему слову техники, незаменим при диагностике патологий молочных желез. В использовании прост: легко подгоняется под рост пациентки, разворачивается на 45 градусов для снимка в нескольких проекциях, автоматически регулируется давление на молочную железу. Процедура безболезненна. – Каждой женщине после 40 лет необходимо проходить маммографию ежегодно, — подчеркнула Татьяна Другова. — Мы предлагаем норильчанкам обследоваться как в рамках профосмотров, которые мы проводим для многих предприятий, так и в случае подозрений на заболевание. Другова отметила, что работники компании все обследования могут пройти бесплатно в рамках добровольного медицинского страхования по направлению терапевта, невролога, хирурга и других специалистов центра. Помимо того, услугами рентгенологической службы клиники «Диалог плюс» могут воспользоваться все желающие за свой счёт, предварительно обратившись в регистратуру либо в call–центр. Также Татьяна Другова рассказала, что в прошлом году центр получил лицензию на открытие полноценного стационара терапевтического отделения. Его обустройство уже подходило к концу, когда стало понятно, что есть более насущные проблемы — пандемия коронавирусной инфекции. — Сегодня мы переоборудуем стационар, а он имеет отдельный вход, под кабинеты для забора анализов на коронавирус, — поделилась Другова. — Начать обследования планируем в конце апреля. К нам смогут обращаться потенциально здоровые норильчане, которые не контактировали с заболевшими, не выезжали из города, не имеют признаков заболевания, но при этом желают подстраховаться. Также договор на обследование своих работников может заключить работодатель, и тогда за дело возьмётся выездная бригада. Забор анализов на дому исключён — либо только на предприятии, либо у нас в клинике. Услуга платная. Цена пока неизвестна, так как это зависит от стоимости расходных материалов, которые сегодня ещё закупаются. Взятый из ротоглотки пациента биологический материал будет исследоваться в лаборатории детской больницы. Результат — на следующий день. И если он окажется положительным, в известность тут же будет поставлен Роспотребнадзор. Также в центре в ближайшем будущем появятся такие услуги, как лечение зубов детям под наркозом, приём врача–онколога, обследование на магнитно–резонансном томографе (МРТ) высокой мощности. Напомним, «Диалог плюс» работает в Норильске с 2016 года. Программа добровольного медицинского страхования для сотрудников «Норникеля» стартовала в мае 2019 года. И менее чем за год количество застрахованных с 50 тысяч человек увеличилось до 80 тысяч. Также отметим, что изначально здесь вели приём исключительно приезжие доктора, сегодня же 90% врачей — сотрудники норильских медучреждений, работающие в центре по совместительству.



Надежда Сидор Фото Владимира МАКУШКИНА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Рентгенологическое отделение многопрофильного центра, где уже вовсю работали цифровой рентген-аппарат и малодозовый флюорограф, пополнилось мультиспиральным компьютерным томографом (МСКТ), рентгеновским аппаратом для снимков зубов (так называемым дентальником) и цифровым маммографом. Это современное высокотехнологичное оборудование приобрели в лизинг. Доставить его до Норильска помог «Норникель».Всю эту технику отличает высокая диагностическая точность — более чёткие снимки позволяют увидеть большинство патологий на ранних сроках. Для сравнения: МСКТ производства Германии делает 64 среза, тогда как компьютерный томограф горбольницы — 16. А ведь чем этих срезов больше, тем быстрее и точнее идёт исследование.— На мониторе высвечивается чёткая послойная картина внутренних органов, костей, мягких тканей и сосудов, — рассказал врач–рентгенолог Андрей Левшак. — А в специальном режиме можно даже «выпрямить» рёбра, что позволяет рассмотреть их на экране более детально и увидеть мельчайшие изменения.Также доктор подчеркнул, что при обследовании на томографах последнего поколения лучевая нагрузка на пациента намного меньше. Исследование длится от двух до 40 минут в зависимости от сложности случая. В среднем в день могут быть обследованы 15–20 человек.Что важно: заключение пациент как правило получает в тот же день. При этом помимо снимка на плёнке ему выдают ещё и компьютерный диск. По желанию клиента результат исследования записывают на флешку. То есть если человек планирует проконсультироваться со специалистами вне Норильска, он без проблем сможет отправить полученное изображение по электронной почте.Причём, как рассказала генеральный директор «Диалог плюс» Татьяна Другова, сегодня ведутся переговоры с крупнейшими московскими клиниками, к которым в особо сложных случаях смогут обращаться за консультацией рентгенологи центра.— Такого компьютерного томографа, который установлен у нас, больше нигде в Норильске нет, — говорит Татьяна Другова. — И мы решили по направлению докторов детской и городской больницы обследовать нуждающихся в этом ребятишек бесплатно. Подчеркну: строго по направлению. Просто по желанию родителей даже платно детям томографию мы проводить не будем.Прицельные снимки позволяет делать и южнокорейский цифровой маммограф модели 2019 года. Этот аппарат, созданный по последнему слову техники, незаменим при диагностике патологий молочных желез. В использовании прост: легко подгоняется под рост пациентки, разворачивается на 45 градусов для снимка в нескольких проекциях, автоматически регулируется давление на молочную железу. Процедура безболезненна.– Каждой женщине после 40 лет необходимо проходить маммографию ежегодно, — подчеркнула Татьяна Другова. — Мы предлагаем норильчанкам обследоваться как в рамках профосмотров, которые мы проводим для многих предприятий, так и в случае подозрений на заболевание.Другова отметила, что работники компании все обследования могут пройти бесплатно в рамках добровольного медицинского страхования по направлению терапевта, невролога, хирурга и других специалистов центра. Помимо того, услугами рентгенологической службы клиники «Диалог плюс» могут воспользоваться все желающие за свой счёт, предварительно обратившись в регистратуру либо в call–центр.Также Татьяна Другова рассказала, что в прошлом году центр получил лицензию на открытие полноценного стационара терапевтического отделения. Его обустройство уже подходило к концу, когда стало понятно, что есть более насущные проблемы — пандемия коронавирусной инфекции.— Сегодня мы переоборудуем стационар, а он имеет отдельный вход, под кабинеты для забора анализов на коронавирус, — поделилась Другова. — Начать обследования планируем в конце апреля. К нам смогут обращаться потенциально здоровые норильчане, которые не контактировали с заболевшими, не выезжали из города, не имеют признаков заболевания, но при этом желают подстраховаться. Также договор на обследование своих работников может заключить работодатель, и тогда за дело возьмётся выездная бригада. Забор анализов на дому исключён — либо только на предприятии, либо у нас в клинике. Услуга платная. Цена пока неизвестна, так как это зависит от стоимости расходных материалов, которые сегодня ещё закупаются. Взятый из ротоглотки пациента биологический материал будет исследоваться в лаборатории детской больницы. Результат — на следующий день. И если он окажется положительным, в известность тут же будет поставлен Роспотребнадзор.Также в центре в ближайшем будущем появятся такие услуги, как лечение зубов детям под наркозом, приём врача–онколога, обследование на магнитно–резонансном томографе (МРТ) высокой мощности.Напомним, «Диалог плюс» работает в Норильске с 2016 года. Программа добровольного медицинского страхования для сотрудников «Норникеля» стартовала в мае 2019 года. И менее чем за год количество застрахованных с 50 тысяч человек увеличилось до 80 тысяч. Также отметим, что изначально здесь вели приём исключительно приезжие доктора, сегодня же 90% врачей — сотрудники норильских медучреждений, работающие в центре по совместительству.

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