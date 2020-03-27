

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



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Не спеши, а то успеешь

Посильный вклад в сдерживание распространения коронавируса, который может сделать ответственный гражданин, — ограничение личных контактов. Каждому из нас необходимо свести свои перемещения к минимуму. Правительство в этом вопросе старается поддерживать сознательных граждан, а не очень сознательных – вразумить.

Граница на замке Россия полностью закрыла международное авиасообщение 27 марта. На тот момент случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы уже в 170 странах мира. Исключение предусмотрено для грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных перевозок. Перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой. Международные авиарейсы из России начали постепенно сокращаться с 1 февраля в несколько этапов. Сначала ограничения коснулись маршрутов в Китай, Южную Корею и ещё несколько стран, позже — в Испанию, Италию, Германию, Францию, через несколько дней распространились на всю Европу. Наиболее масштабное ограничение было введено 23 марта — тогда запрет на полёты затронул 95 стран. Во всех случаях подразумевалась возможность полётов исключительно из терминала F аэропорта «Шереметьево» в столицу закрытой страны. Впрочем, российские авиакомпании продолжат вывоз граждан РФ из–за рубежа. В частности, рейсами «Аэрофлота» с 14 по 25 марта в Россию были возвращены более 52 тысяч человек. Перевозчик планирует и дальше вывозить россиян из–за границы чартерными рейсами. Если говорить об авиасообщении внутри страны, то Рос- авиация не вносила инициативу ограничить перелёты. Что касается путешествий поездами, то тут действительно отменяется часть рейсов. Это связано с падением спроса на билеты. РЖД оптимизирует расписание и интенсивность движения поездов, чтобы сократить вынужденные издержки. Пассажиры смогут поменять билет или вернуть деньги за уже приобретённые билеты в полном объёме. В частности, речь идёт о ряде поездов, следующих по маршруту Москва — Санкт–Петербург, а также следовавших в Белгород, Нижний Новгород, Смоленск, Тамбов, Казань и другие города. В центре событий В Москве, между тем, введены жёсткие ограничительные меро- приятия. Тем не менее и в режиме самоизоляции предусмотрены послабления. С 13 апреля контроль за перемещениями жителей и гостей города и области осуществляется с помощью электронных пропусков. Пропуска представляют собой специальный код, состоящий из цифр и букв. Оформить его можно совершенно бесплатно тремя способами: онлайн на сайте mos.ru, с помощью СМС и через единую справочную службу правительства Москвы. Пропуск потребуется тем, кто планирует передвигаться по городу на автомобиле, такси или общественном транспорте. Если ходить пешком и соблюдать ограничения, установленные указом мэра, разрешение не понадобится. Например, можно выгулять собаку, вынести мусор, сходить в магазин или аптеку недалеко от дома. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до пяти тысяч рублей. Также административная ответственность предусмотрена для должностных и юрлиц за неисполнение требований о временной приостановке мероприятий с очным присутствием людей, работы предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, оказания услуг с посещением граждан таких организаций и объектов. Для ИП и должностных лиц штраф составит от 30 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей; за повторное нарушение — 40–50 тысяч и 300–500 тысяч рублей соответственно. КРАЙний случай В Красноярском крае для предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничили передвижение между некоторыми городами региона. К зонам с особым режимом отнесены: Красноярск, Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск, посёлок Берёзовка, Бархатовский, Есаульский, Зыковский сельсоветы Берёзовского района, Еловский, Мининский, Солонцовский, Элитовский сельсоветы Емельяновского района, а также территории деревни Кубеково и посёлка Сухая Балка, посёлка Курагино и посёлка Краснокаменск Курагинского района. Проезд граждан на территории возможен, если работа их организаций разрешена действующими в крае ограничениями. Также указывается, что проезд будет осуществляться через контрольные пункты. Гражданам с повышенной температурой въезд на территорию запрещён. В организации пунктов задействуют медиков, сотрудников силовых ведомств и других структур. В пресс–службе правительства региона сообщили, что вокруг Красноярска создадут восемь пропускных пунктов. 19 апреля вступили в силу поправки в закон, увеличивающие размер штрафов за нарушение самоизоляции в период борьбы с коронавирусом. Денежное наказание за нарушение режима самоизоляции теперь следующее: • для физлиц — штраф до 3 тысяч рублей (ранее максимальный штраф — 1 тысяча рублей); • для должностных лиц — штраф до 30 тысяч рублей (ранее максимальный штраф — 4 тысячи рублей); • для юридических лиц — штраф до 200 тысяч рублей (ранее максимальный штраф — до 30 тысяч рублей). Также законом предусмотрена возможность повторного привлечения к ответственности за данное нарушение с повышенными штрафами. Для граждан — 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, для юридических лиц — 400 тысяч рублей. На данный момент в нарушениях режима самоизоляции уличили более пяти тысяч красноярцев. Вы откуда и куда? Со вторника в столице региона введена система обязательных электронных пропусков. Для работающих в период самоизоляции граждан ничего на сайте оформлять не нужно — их данные в базу заносит работодатель. Тем, кто находится на самоизоляции, разработана специальная инструкция. Для разового выхода на улицу вначале следует зарегирегстрируоваться на официальном портале «Госуслуги». Потом зайти на сайт si.krskcit.ru и нажать кнопку «Получить пропуск», следом за ней – кнопку «Зайти через «Госуслуги» и, наконец, подтвердить получение пропуска. Дальше нужно заполнить анкету, выбрав причину выхода из дома, список вариантов невелик: • Посещение несовершеннолетних детей. • Посещение пожилых и больных родственников. • Посещение несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра. • Помощь нуждающимся. • Участие в похоронах. • Поездка на дачные и садовые участки. • Посещение адвокатов и нотариусов. • Иные экстренные случаи. Если вы выбрали последний вариант, то в графе «Дополнительная информация» можете написать, что это за случай. Например: «Сломался смеситель на кухне, иду за новым» или «Заболел зуб, иду к стоматологу». Дальше указываете дату и время выхода из дома. В первом окошке — день и час, во втором — минута выхода.



Надежда Петрова

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Россия полностью закрыла международное авиасообщение 27 марта. На тот момент случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы уже в 170 странах мира. Исключение предусмотрено для грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных перевозок. Перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой.Международные авиарейсы из России начали постепенно сокращаться с 1 февраля в несколько этапов. Сначала ограничения коснулись маршрутов в Китай, Южную Корею и ещё несколько стран, позже — в Испанию, Италию, Германию, Францию, через несколько дней распространились на всю Европу.Наиболее масштабное ограничение было введено 23 марта — тогда запрет на полёты затронул 95 стран. Во всех случаях подразумевалась возможность полётов исключительно из терминала F аэропорта «Шереметьево» в столицу закрытой страны.Впрочем, российские авиакомпании продолжат вывоз граждан РФ из–за рубежа. В частности, рейсами «Аэрофлота» с 14 по 25 марта в Россию были возвращены более 52 тысяч человек. Перевозчик планирует и дальше вывозить россиян из–за границы чартерными рейсами.Если говорить об авиасообщении внутри страны, то Рос-авиация не вносила инициативу ограничить перелёты. Что касается путешествий поездами, то тут действительно отменяется часть рейсов. Это связано с падением спроса на билеты. РЖД оптимизирует расписание и интенсивность движения поездов, чтобы сократить вынужденные издержки.Пассажиры смогут поменять билет или вернуть деньги за уже приобретённые билеты в полном объёме. В частности, речь идёт о ряде поездов, следующих по маршруту Москва — Санкт–Петербург, а также следовавших в Белгород, Нижний Новгород, Смоленск, Тамбов, Казань и другие города.В Москве, между тем, введены жёсткие ограничительные меро-приятия. Тем не менее и в режиме самоизоляции предусмотрены послабления. С 13 апреля контроль за перемещениями жителей и гостей города и области осуществляется с помощью электронных пропусков.Пропуска представляют собой специальный код, состоящий из цифр и букв. Оформить его можно совершенно бесплатно тремя способами: онлайн на сайте mos.ru, с помощью СМС и через единую справочную службу правительства Москвы.Пропуск потребуется тем, кто планирует передвигаться по городу на автомобиле, такси или общественном транспорте. Если ходить пешком и соблюдать ограничения, установленные указом мэра, разрешение не понадобится. Например, можно выгулять собаку, вынести мусор, сходить в магазин или аптеку недалеко от дома.Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до пяти тысяч рублей. Также административная ответственность предусмотрена для должностных и юрлиц за неисполнение требований о временной приостановке мероприятий с очным присутствием людей, работы предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, оказания услуг с посещением граждан таких организаций и объектов.Для ИП и должностных лиц штраф составит от 30 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей; за повторное нарушение — 40–50 тысяч и 300–500 тысяч рублей соответственно.В Красноярском крае для предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничили передвижение между некоторыми городами региона. К зонам с особым режимом отнесены: Красноярск, Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск, посёлок Берёзовка, Бархатовский, Есаульский, Зыковский сельсоветы Берёзовского района, Еловский, Мининский, Солонцовский, Элитовский сельсоветы Емельяновского района, а также территории деревни Кубеково и посёлка Сухая Балка, посёлка Курагино и посёлка Краснокаменск Курагинского района.Проезд граждан на территории возможен, если работа их организаций разрешена действующими в крае ограничениями. Также указывается, что проезд будет осуществляться через контрольные пункты. Гражданам с повышенной температурой въезд на территорию запрещён. В организации пунктов задействуют медиков, сотрудников силовых ведомств и других структур. В пресс–службе правительства региона сообщили, что вокруг Красноярска создадут восемь пропускных пунктов.19 апреля вступили в силу поправки в закон, увеличивающие размер штрафов за нарушение самоизоляции в период борьбы с коронавирусом. Денежное наказание за нарушение режима самоизоляции теперь следующее:• для физлиц — штраф до 3 тысяч рублей (ранее максимальный штраф — 1 тысяча рублей);• для должностных лиц — штраф до 30 тысяч рублей (ранее максимальный штраф — 4 тысячи рублей);• для юридических лиц — штраф до 200 тысяч рублей (ранее максимальный штраф — до 30 тысяч рублей).Также законом предусмотрена возможность повторного привлечения к ответственности за данное нарушение с повышенными штрафами. Для граждан — 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, для юридических лиц — 400 тысяч рублей. На данный момент в нарушениях режима самоизоляции уличили более пяти тысяч красноярцев.Со вторника в столице региона введена система обязательных электронных пропусков. Для работающих в период самоизоляции граждан ничего на сайте оформлять не нужно — их данные в базу заносит работодатель.Тем, кто находится на самоизоляции, разработана специальная инструкция. Для разового выхода на улицу вначале следует зарегирегстрируоваться на официальном портале «Госуслуги». Потом зайти на сайт si.krskcit.ru и нажать кнопку «Получить пропуск», следом за ней – кнопку «Зайти через «Госуслуги» и, наконец, подтвердить получение пропуска. Дальше нужно заполнить анкету, выбрав причину выхода из дома, список вариантов невелик:• Посещение несовершеннолетних детей.• Посещение пожилых и больных родственников.• Посещение несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра.• Помощь нуждающимся.• Участие в похоронах.• Поездка на дачные и садовые участки.• Посещение адвокатов и нотариусов.• Иные экстренные случаи.Если вы выбрали последний вариант, то в графе «Дополнительная информация» можете написать, что это за случай. Например: «Сломался смеситель на кухне, иду за новым» или «Заболел зуб, иду к стоматологу». Дальше указываете дату и время выхода из дома. В первом окошке — день и час, во втором — минута выхода.

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