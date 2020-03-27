

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



ЖКХ

Главные по ремонтам

Капитальный ремонт жилых домов Норильска продолжается и в сложный период самоизоляции.

Задачи перед УЖКХ в этом году — масштабные Планы у управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска на этот год серьёзные: ремонты фасадов, крыш, фундаментов, систем ТВС в десятках домов. Чем в преддверии летнего сезона живёт управление, рассказал его директор Андрей Беспалов. С начала нынешнего года два управления администрации Норильска — жилищно–коммунального и городского хозяйства — перераспределили обязанности между собой. Обновлённое УЖКХ теперь занимается всем, что касается строительных работ: ремонтами многоквартирных домов, благоустройством города во всех его проявлениях, а также ежедневным мониторингом состояния жилфонда и систем инженерной инфраструктуры. Управление сейчас состоит из восьми отделов, два из них — благоустройства и оперативного контроля — перешли из ведения управления городского хозяйства. Коллектив небольшой: в штате УЖКХ всего 50 человек, 40 из них — женщины. Но в зоне их ответственности — исполнение сразу нескольких муниципальных и региональных программ. Именно от этих специалистов зависит, насколько качественно и быстро в Норильске будут проводиться ремонты объектов коммунальной инфраструктуры, фундаментов, общедомового имущества — фасадов, крыш, систем электро–, тепло– и водоснабжения. Они же отвечают за асфальтировку и благоустройство дворов и общественных территорий, за состояние детских игровых и спортивных площадок. Также специалисты управления принимают заявки от жителей города на оснащение муниципальных квартир приборами учёта ресурсов либо возмещают нанимателям затраты за самостоятельно установленные приборы. — Ответственность на наших плечах огромная, — говорит Андрей Беспалов. — Нужно и аукционы по отбору подрядчика провести, и договоры заключить, и ход ремонтов проконтролировать, и выполненные работы принять. А ещё приходится отрабатывать жалобы, которые хоть и нечасто, но поступаются от жильцов, в домах которых ведутся какие–либо ремонты. Поводы для недовольства бывают разными: то рабочие мусор вовремя не убрали, то ещё хуже — по их вине произошло залитие квартир. Меры по устранению недочётов и брака в работе подрядчика принимаются оперативно. Андрей Беспалов в жилищно–коммунальной сфере не новичок. Несколько лет он работал в Дудинке, в «Таймырбыте». В августе 2018 года переехал в Норильск, начинал в управлении городского хозяйства — возглавлял отдел благоустройства, затем был заместителем руководителя УГХ. После, в связи с реорганизацией управления, стал заместителем директора УЖКХ, с января 2020 года — он на посту директора. Как говорит Андрей Беспалов, задачи на этот год перед управлением поставлены масштабные. Предстоит отремонтировать 22 фасада и 33 крыши, в трёх домах — привести в порядок системы тепло– и водоснабжения, ещё в трёх — системы электроснабжения. Запланирован ремонт фундаментов 63 домов, при этом 50 объектов надо завершить в отчётном году. Ещё предстоит отремонтировать 245 муниципальных квартир для норильчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также сирот, приезжих специалистов. Кроме того, увы, этим летом будет снесено два здания: дом № 20 на улице Комсомольской и дом № 19 на улице Надеждинской. Скоро мастера придут и в Комсомольский парк — там начнётся ремонт мемориала «Чёрный тюльпан». Эти работы рассчитаны на два года, но в нынешнем предстоит выполнить их наибольший объём. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» будут благоустроены шесть дворов в разных районах Большого Норильска: на ул. Федоровского, 1 и 3, на ул. Югославской, 6 и 8, ул. Строительной, 6, и на пл. Металлургов, 21. Во дворах положат новый асфальт, поставят лавочки и урны. На ул. Федоровского, 3, и пл. Металлургов, 21, появятся и детские площадки. В первом случае расходы на установку игрового комплекса взяла на себя управляющая компания «СеверныйБыт», во втором — вложились сами собственники жилья. Продолжится благоустройство и общественных пространств. Так, возобновятся работы на набережной ручья Кайерканский и начнутся — возле дома № 6 на проезде Михайличенко и в районе ул. Рудной, 39 — 45. Ещё три детских и одну спортивную площадку обустроят в Центральном районе в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории». Будет продолжена и асфальтировка дворовых территорий. В планах — ремонт 8 тысяч квадратных метров покрытия. Новое полотно появится во дворах Ленинского проспекта, 20, ул. Севастопольской, 8/3 и 10а, ул. Кирова, 38, ул. Талнахской, 39, ул. Дзержинского, 7 (1–й корпус), ул. Нансена, 80 и 82. Как считает Андрей Беспалов, работу управления УЖКХ жители города заметят и по достоинству оценят. Выполнению запланированного вряд ли что–то помешает: подрядчики — в основном проверенные, коллектив — надёжный, уже сработавшийся. — Сейчас сложный период, работать приходится в нестандартных условиях, но даже при этом всё идёт по планам, — резюмирует Андрей Беспалов. — Своим коллегам я желаю терпения, плодотворной работы на благо родного города и реализации интересных проектов.



Наталья Никитина Фото Владимира МАКУШКИНА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Планы у управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска на этот год серьёзные: ремонты фасадов, крыш, фундаментов, систем ТВС в десятках домов. Чем в преддверии летнего сезона живёт управление, рассказал его директор Андрей Беспалов.С начала нынешнего года два управления администрации Норильска — жилищно–коммунального и городского хозяйства — перераспределили обязанности между собой. Обновлённое УЖКХ теперь занимается всем, что касается строительных работ: ремонтами многоквартирных домов, благоустройством города во всех его проявлениях, а также ежедневным мониторингом состояния жилфонда и систем инженерной инфраструктуры. Управление сейчас состоит из восьми отделов, два из них — благоустройства и оперативного контроля — перешли из ведения управления городского хозяйства.Коллектив небольшой: в штате УЖКХ всего 50 человек, 40 из них — женщины. Но в зоне их ответственности — исполнение сразу нескольких муниципальных и региональных программ. Именно от этих специалистов зависит, насколько качественно и быстро в Норильске будут проводиться ремонты объектов коммунальной инфраструктуры, фундаментов, общедомового имущества — фасадов, крыш, систем электро–, тепло– и водоснабжения. Они же отвечают за асфальтировку и благоустройство дворов и общественных территорий, за состояние детских игровых и спортивных площадок. Также специалисты управления принимают заявки от жителей города на оснащение муниципальных квартир приборами учёта ресурсов либо возмещают нанимателям затраты за самостоятельно установленные приборы.— Ответственность на наших плечах огромная, — говоритАндрей Беспалов. — Нужно и аукционы по отбору подрядчика провести, и договоры заключить, и ход ремонтов проконтролировать, и выполненные работы принять. А ещё приходится отрабатывать жалобы, которые хоть и нечасто, но поступаются от жильцов, в домах которых ведутся какие–либо ремонты. Поводы для недовольства бывают разными: то рабочие мусор вовремя не убрали, то ещё хуже — по их вине произошло залитие квартир. Меры по устранению недочётов и брака в работе подрядчика принимаются оперативно.Андрей Беспалов в жилищно–коммунальной сфере не новичок. Несколько лет он работал в Дудинке, в «Таймырбыте». В августе 2018 года переехал в Норильск, начинал в управлении городского хозяйства — возглавлял отдел благоустройства, затем был заместителем руководителя УГХ. После, в связи с реорганизацией управления, стал заместителем директора УЖКХ, с января 2020 года — он на посту директора.Как говорит Андрей Беспалов, задачи на этот год перед управлением поставлены масштабные. Предстоит отремонтировать 22 фасада и 33 крыши, в трёх домах — привести в порядок системы тепло– и водоснабжения, ещё в трёх — системы электроснабжения. Запланирован ремонт фундаментов 63 домов, при этом 50 объектов надо завершить в отчётном году. Ещё предстоит отремонтировать 245 муниципальных квартир для норильчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также сирот, приезжих специалистов. Кроме того, увы, этим летом будет снесено два здания: дом № 20 на улице Комсомольской и дом № 19 на улице Надеждинской.Скоро мастера придут и в Комсомольский парк — там начнётся ремонт мемориала «Чёрный тюльпан». Эти работы рассчитаны на два года, но в нынешнем предстоит выполнить их наибольший объём.В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» будут благоустроены шесть дворов в разных районах Большого Норильска: на ул. Федоровского, 1 и 3, на ул. Югославской, 6 и 8, ул. Строительной, 6, и на пл. Металлургов, 21. Во дворах положат новый асфальт, поставят лавочки и урны. На ул. Федоровского, 3, и пл. Металлургов, 21, появятся и детские площадки. В первом случае расходы на установку игрового комплекса взяла на себя управляющая компания «СеверныйБыт», во втором — вложились сами собственники жилья.Продолжится благоустройство и общественных пространств. Так, возобновятся работы на набережной ручья Кайерканский и начнутся — возле дома № 6 на проезде Михайличенко и в районе ул. Рудной, 39 — 45.Ещё три детских и одну спортивную площадку обустроят в Центральном районе в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории».Будет продолжена и асфальтировка дворовых территорий. В планах — ремонт 8 тысяч квадратных метров покрытия. Новое полотно появится во дворах Ленинского проспекта, 20, ул. Севастопольской, 8/3 и 10а, ул. Кирова, 38, ул. Талнахской, 39, ул. Дзержинского, 7 (1–й корпус), ул. Нансена, 80 и 82.Как считает Андрей Беспалов, работу управления УЖКХ жители города заметят и по достоинству оценят. Выполнению запланированного вряд ли что–то помешает: подрядчики — в основном проверенные, коллектив — надёжный, уже сработавшийся.— Сейчас сложный период, работать приходится в нестандартных условиях, но даже при этом всё идёт по планам, — резюмирует Андрей Беспалов. — Своим коллегам я желаю терпения, плодотворной работы на благо родного города и реализации интересных проектов.

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