

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



другие берега

Картина карантина – 2

Друзья «Заполярки» из разных стран продолжают рассказывать о том, как им живётся в условиях пандемии.

Чехия. Жизнь налаживается Фото: weather.com Чехия Мона Кларк, преподаватель английского языка, Прага: — У нас жизнь налаживается. Правительство Чехии после внеочередного заседания 14 апреля предоставило график снятия карантинных мер. Ограничения будут снимать в пять этапов. 20 апреля открылись мастерские и магазины ремесленников, фермерские лавки, авторынки и автосалоны. На свежем воздухе могут тренироваться профессиональные спортсмены, но без зрителей. Разрешено проводить свадьбы, но участников торжества не должно быть более десяти. 27 апреля откроются все магазины и производства, площадь помещений которых не превышает 200 квадратных метров. Крупные торговые точки и предприятия будут работать с 11 мая. Тогда же откроются тренажёрные залы и фитнес–центры, но посетителям всё ещё будет запрещено пользоваться раздевалками и душевыми. Летние террасы кафе, ресторанов, баров и кофеен начнут принимать посетителей с 25 мая. Но с условием: блюда должны продаваться через окошко выдачи. Также откроют двери парикмахерские, маникюрные и массажные кабинеты, музеи, галереи и зоопарки, но лишь наружные павильоны. Отели, хостелы, заведения общепита, такси, салоны тату и пирсинга, театры, замки и тому подобные заведения в полном режиме начнут работать 8 июня. По мнению большинства жителей страны, постепенный выход из карантина — это правильное решение властей. Да и вообще многие в Чехии поддерживают правительство и благодарны ему за заботу. Так, например, моя подруга из города Зноймо, недалеко от границы с Австрией, написала, что всем, у кого есть местная прописка, в карантин раздавали маски из наноматериала, которые произвела местная фирма. Те, у кого нет регистрации, могли купить маски за 50 крон в автомате. Также горожанам раздавали бутылки объёмом 0,7 литра с дезинфицирующим средством. Семьям с детьми выдали пособие. И люди чувствовали себя защищёнными. А один из моих друзей разместил в соцсетях такой пост: «Не могу не отметить, как к трагедии, которая так неожиданно потрясла мир, отнеслись в Чехии, моё уважение руководству страны. Например, проезд в период карантина бесплатный как в городском, так и в междугородном транспорте. Всем предпринимателям государство единоразово предоставило помощь в размере 25 000 крон (примерно тысяча евро). Можно получить отсрочку на все кредиты и ипотеки. Магазины переполнены продуктами, скидки 30–50%, очередей нет. Бензин в период карантина подешевел на 40%. Если не можешь ходить на работу, получаешь 80% от зарплаты. Чувствуется, что государство делает всё, чтобы максимально помочь населению страны пережить сложные времена». Так что даже в самый разгар карантина никто из моих знакомых не паниковал. Сначала, конечно, не очень верили, что всё настолько серьёзно. Потом появилась тревога. Но к ограничениям в итоге привыкли и надеялись на лучшее. Больницы не были переполнены. Более того, к нам везли больных из Италии, Испании, Германии и Франции. Главная проблема: все набрали по два–три лишних килограмма. Мне повезло: я с семьёй живу в собственном доме на окраине, а дел в саду весной хватает. Конечно, скучали по реальному, а не виртуальному общению с друзьями, по живым концертам, но что поделать... Очень обрадовались, когда в начале апреля разрешили кататься на велосипеде без масок. Болгария. Поначалу люди ринулись в гипермаркеты закупаться на несколько месяцев вперёд Фото: news.myseldon.com Болгария Татьяна Нешева, председатель Русского клуба, руководитель вокального ансамбля, Тырговиште: — В нашем клубе 60 участников, в ансамбле — девять, и мы теперь не можем собираться все вместе, да и Дом культуры, где проходили встречи, опечатан. Власти города просят жителей, выходя на улицу, носить маски, но так как у нас заболевших нет, все ходят свободно, не защищаясь. Детские сады и школы не работают, но остальные учреждения функционируют в обычном режиме. Единственное, сотрудники, контактирующие с посетителями, например, банковские служащие, надевают защитную маску с пластиковым забралом, как у сварщиков. В гипермаркет пускают по пять человек, в супермаркет — по одному, остальные ждут на улице, соблюдая дистанцию. По записи, не пересекаясь с другими клиентами, можно воспользоваться услугами салона красоты. Не возбраняется гулять в парках, но также поодиночке либо с теми, с кем живёшь, но больше трёх собираться нельзя. За прогулку группой штраф 2 500 евро с человека. Уже были случаи, что штрафовали молодёжь. Из города в город без важных причин перемещаться нельзя. Так, например, я не могу поехать в Варну в гости к дочери, но съездить к врачу, имея направление, разрешено. Обратно в родной город впустят, лишь убедившись, что я здесь прописана. Живущие в сёлах, но работающие в городах должны предъявить справку от работодателя. Такой режим будет действовать как минимум до 12 мая. Знаю, что в некоторых гостиницах в прибрежных городках забронированы места на июнь, и отказов пока нет. Сотрудники отелей, ресторанов, экскурсионных фирм очень надеются на то, что всё–таки смогут принять туристов летом. Иначе придётся очень туго. От государства поддержки для бизнеса пока нет. У меня самой маленький продуктовый магазинчик. Поначалу продажи очень сильно упали, потому что люди ринулись в гипермаркеты затариваться на несколько месяцев вперёд. Сейчас покупатели вернулись, но их стало меньше — основными клиентами были студенты экономического техникума, а он закрыт. Цены чуть–чуть поднялись, дефицита нет. Масками городок снабжает местная швейная фабрика — пенсионерам их дарят, остальные могут купить в аптеке недорого. А вообще у нас всё ещё спокойная, размеренная жизнь. Правда, проблему могут создать граждане Болгарии, работающие в странах ЕС и теперь активно возвращающиеся домой. Только в нашем маленьком городе их 700, но они две недели сидят в строжайшем карантине. Одна женщина вернулась из Испании и пошла в магазин, так её соседи сразу же сообщили о нарушении режима в полицию. Украина. Несмотря на запреты, в пасхальных богослужениях участвовали 130 тысяч верующих Фото: news.bigmir.net Украина Александр Хлебник, пенсионер, Киев: — Некоторые думают, что эпидемия коронавируса в Киеве началась где–то в середине января, но тогда заболевание диагностировалось как ОРВИ... Сегодня власти страны принимают различные меры по борьбе с напастью: налаживается производство масок, перчаток, защитной одежды, перепрофилируются больницы и санатории, корректируется бюджет, ведётся необходимая разъяснительная работа во многих СМИ. Также правительство пытается хоть как–то поддержать потерявших работу или ушедших на вынужденные каникулы. На некоторых предприятиях выплачивают какую–то часть зарплаты. Где–то перепрофилируют производство, объявляют мораторий на выплату кредитов. И паники среди населения пока нет, если не считать отдельных сёл в Западной Украине, полностью закрытых на карантин. Большинство украинцев выполняют карантинные требования формально: маски носят на подбородке, молодёжь собирается в группы, маршрутки (при закрытом метро) набиты под завязку — конечно, водителям невыгодно возить лишь десять человек, как указано. Был случай, когда спортсмены попытались прорваться к опечатанному тренажёрному городку в гидропарке. Один энтузиаст даже переплыл рукав Днепра, но, выйдя на берег, был тут же задержан полицией. Нашей семье карантин больших неудобств не принёс. Питаемся в основном запасами, которые заготовили осенью, — благо у нас есть дача и погреб. Раз в месяц, надев маски, поздним вечером, когда меньше очередь, идём за продуктами в местное сельпо. Стараемся соблюдать дистанцию в два метра. С друзьями общаемся через мессенджеры, по телефону, шлём друг другу письма по электронной почте. Продолжаем бегать, гулять и ездить на велосипеде в лесу недалеко от дома. За дверные ручки голыми руками не берёмся — если нет перчаток, используем полиэтиленовый пакет. Всегда при возвращении с улицы тщательно моем руки с мылом. Укрепляем иммунитет, принимая в пищу чеснок, лук, мёд, фрукты и овощи. Соки пьём только свежевыжатые. Духом не падаем и верим в неизбежное светлое и бескоронавирусное будущее — как наше личное, так и всего многострадального человечества. И оптимистами остаёмся, даже регулярно следя за новостями в Украине и в мире, понимая, насколько слаба украинская медицина... Дания. Правительство выделило средства зоопаркам страны на покупку кормов Фото: yandex.ru Дания Татьяна Белевская, пенсионер, Копенгаген: — К врачу у нас сегодня просто так не попадёшь, надо позвонить и объяснить проблему либо обратиться в службу экстренной помощи. Плановые госпитализации отменены, но можно получить консультацию специалиста онлайн или по телефону. По радио постоянно повторяют, какие правила следует соблюдать, иначе — штраф. Так, нельзя собираться компанией более десяти человек как на улице, так и в помещениях. Детям с симптомами простуды запрещается играть на детской площадке. Большинство датчан к требованиям относятся с пониманием и выполняют их. Но вот маски носят единицы. Чтобы небольшие частные фирмы не разорились, правительство их материально поддерживает. Например, была проблема у зоопарка: поскольку нет посетителей и доходов, возникла угроза, что животных нечем будет кормить. Сотрудники обратились за помощью к властям, и те выделили денежные средства на покупку кормов. Была ещё одна загвоздка: в стране не хватало спиртовой дезинфекции для рук. И предприятия, выпускающие парфюмерию, по заказу правительства перестроили производство на изготовление дезинфекторов. Если постоянно быть в курсе происходящего, психика не выдержит. Поэтому я особо не слежу за новостями. Ирландия Сергей Темченко, специалист компании PayPal, Дублин: — Ещё в начале марта стало ясно, что мы перейдём на удалённую работу, и все получили необходимое оборудование и инструкции. Компания предоставила оплачиваемый отпуск всем, кто не смог работать вне офиса. Заболевшим была сохранена зарплата и оказана поддержка семьям. Для сотрудников и членов их семей по корпоративному каналу проводят онлайн–тренировки по йоге. Последние три недели введены ограничения на выход из дома. Можно посетить лишь магазин и аптеку в радиусе 2 км от места жительства. Всё это время я провожу дома, высаживая цветы на большой террасе. Погода в Ирландии в этом году как никогда тёплая, очень солнечно. Маску я не покупал и не носил, просто не хожу часто на улицу и держу дистанцию в магазине. Для потерявших работу назначено пособие — 50 евро в сутки. Выплаты идут еженедельно, в том числе и нетрудоспособным, студентам, а также негражданам ЕС. При сокращении рабочей недели предусмотрены доплаты. Я лично никакой помощи от государства не получаю. Спасибо моему работодателю, который предоставил все гарантии. В магазинах есть всё необходимое, цены остались прежние. Например, лимоны и имбирь, которые сейчас так подорожали в России, в Дублине стоят по 100–300 рублей за кг. Интересно, что премьер–министр Ирландии Лео Варадкар, в прошлом врач, обязался работать один день в неделю в больнице. Аэропорт работает, но рейсов очень мало. Наш родной лоукостер Ryanair, например, поставил почти все свои 400 самолётов Boeing–737 на прикол. Для нас, островитян, это настоящий удар. Гостиницы по–прежнему закрыты, а также все винокурни и пивоварни, в том числе и «Гиннесс» в моём районе. Эпидемия, несомненно, пройдёт, но последствия для экономики будут катастрофичными. И понятно, что всё оплатит налогоплательщик в следующем году, поэтому я ожидаю поднятия налогов. Карантин же продлён до 5 мая. Бразилия. Президент Жаир Болсонару поддержал участников демонстрации против ограничительных мер Фото: infos.by Бразилия Эриадне да Коста, офис–менеджер, Сан–Паулу: — Я без работы уже четыре недели. Дело в том, что мой офис находится в округе Либердади, именно там, где у нас заражено больше всего людей. Так что только дома я могу быть в безопасности, и то относительной: мои четыре сестры, брат и его жена работают в больнице. Они приходят домой и рассказывают, сколько человек умерли, в том числе и их близкие друзья. А ведь многие бразильцы не верят, что всё настолько страшно. Даже вечеринки устраивают. Кстати, и в правительстве не все понимают серьёзность ситуации. Так министр здравоохранения призывает граждан сидеть дома, а президент Жаир Болсонару говорит, что можно выходить на улицу, работать и жить, как прежде. Я, понимая что к чему, каждый раз, выходя из дома, например, в банк или к стоматологу, испытываю стресс. Мне, кстати, нравится хлопотать по хозяйству, я не скучаю, занимаясь шитьём. Очень люблю ходить в центр города и есть мороженое, но сейчас обойдусь и без этого. Надеюсь, что богатые страны ЕС, США, у которых не только денег много, но и различных технологий, найдут решение этой мировой проблемы. Австралия. Иностранцы, работающие на фермах, могут не уезжать из страны даже в период карантина Фото: martybugs.net Австралия Людмила Ойберман, домохозяйка, Мельбурн: — В нашем штате Виктория, где заболевших больше тысячи, противоэпидемические меры строгие. Разрешают выходить из дома только на работу, в магазин, аптеку и если нужна помощь пожилому родственнику или знакомому. Раз в день не возбраняется заниматься физкультурой в парке рядом с домом. Главное — соблюдать дистанцию. Маски здоровым людям на улице надевать необязательно, в супермаркете — желательно. Детские сады и школы открыты, но посещение свободное, по решению родителей. Супруг–чертёжник и сын–программист работают дистанционно. Зарплаты упали на 20%, но это вынужденная мера, чтобы не пришлось никого сокращать. Полиция строго следит за соблюдением новых правил: оштрафовали даже министра, который поехал на дачу за 100 километров от дома. Штраф до 5 000 австралийских долларов грозит за неуважительное отношение к людям при исполнении своих должностных обязанностей — даже за то, что кашлянул в сторону полицейского, врача, сотрудника банка или продавца. К вечеру в магазинах полки пустеют, но по утрам дефицита снова нет, видимо, не выносят теперь сразу много, чтобы не скупали в больших количествах. С 7.00 до 8.00 в больших супермаркетах — время для пожилых и инвалидов. Они, конечно, могут оформить доставку на дом, но предпочитают всё же прогуляться. В Мельбурне всегда было много приезжих. Сейчас власти говорят так: иностранцы с визами на год и более, работающие на ферме, могут не просто остаться, а даже рассчитывать на продление визы. Те, у кого нет дохода, должны выехать из страны, но их при этом силой никто не выгоняет. Австралийцы, возвращающиеся из–за границы, две недели находятся на строгом карантине в специально отведённой для этого гостинице. Государство поддерживает бизнес. Например, сотрудники фирм, чьи доходы упали более чем на 30%, могут получить пособие. Многие сегодня не в состоянии оплачивать съёмное жильё, фирмы — платить за аренду, и государство запретило арендодателям выселять их в течение ближайших шести месяцев. Египет. Дезинфекция фонарных столбов у Луксорского храма Фото: bloomberg.com Египет Махмуд Юсеф, переводчик, Танта: — По работе я нахожусь сейчас в Индии. Не знаю, сколько придётся здесь оставаться, так как и аэропорт Каира не работает, и индийская граница на замке. Но знаю, что это не навсегда. Нужно просто подождать, найти плюсы и в нынешнем положении, как бы нелепо это ни прозвучало. Вообще, в Египте ситуация с распространением коронавируса мало отличается от европейской. Количество заболевших увеличивается. Правительство приняло некоторые меры против распространения вируса: магазины и другие общественные места закрыты после шести вечера, и до утра никто не должен выходить из дома. Днём всем рекомендуется носить маски и ограничить посещение общественных мест, насколько это возможно. Да, мы не можем позволить себе так же активно встречаться с друзьями, как раньше, посещать развлекательные заведения. Есть о чём волноваться. Но, с другой стороны, сейчас почти всё время можно проводить с семьёй, чего работающим людям обычно не хватает, есть время поразмышлять, поучиться. Если говорить о работе, мне легче, чем другим согражданам. Я переводчик и в основном тружусь удалённо, для меня в этом плане ничего не поменялось. Но, думаю, многие люди сейчас лишились дохода. А сложнее всего сегодня врачам, которые борются за жизни людей, подвергая опасности свои. Малави. Гигиена теперь прежде всего Фото: slavdelo.dn.ua Малави (Юго–Восточная Африка) Пилираниб Дорин, медсестра, Мзузу: — У нас всё только начинается. Первые заболевшие коронавирусом — малавийцы, которые прилетели из Великобритании, Дубая и Южной Африки, — были выявлены в начале апреля, и практически сразу же два человека умерли... Жители государства моментально впали в панику. Малави — одна из самых бедных стран в мире. Наша экономика и так не очень хорошо развивалась, но многие выживали за счёт того, что продавали чай, кофе и табак иностранцам, покупали что–то у них по интернету и продавали дома. Но после того как почти во всём мире начался карантин, многие малавийцы остались без средств к существованию. А тут ещё и к нам в страну пришла эта инфекция, и президент Артур Питер Мутарика сказал, что многие предприятия будут закрыты, потому что мы должны сидеть дома. Уже встало обучение детей. Например, мой ребёнок должен был в начале мая сдавать экзамены, но с закрытием школ он просто перестал учиться — практики дистанционного образования у нас нет. Мне, можно сказать, повезло: помимо того что занимаюсь торговлей, я ещё и медсестра, по-этому без работы не останусь, но всё равно очень страшно... Люди требуют от правительства выработать стратегию помощи, они хотят получать пособия и еду. И могут последовать демонстрации. Да, мы всегда жили бедно, но спокойно. А сегодня возможны беспорядки. Потому что даже те, кто имел работу, сейчас точно её потеряют — мы видим, как это происходит в богатых странах, что уж говорить о нас... Продолжение следует.



Надежда Сидор, Ирина Даниленко Переводчик Наталья Попова

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — У нас жизнь налаживается. Правительство Чехии после внеочередного заседания 14 апреля предоставило график снятия карантинных мер. Ограничения будут снимать в пять этапов. 20 апреля открылись мастерские и магазины ремесленников, фермерские лавки, авторынки и автосалоны. На свежем воздухе могут тренироваться профессиональные спортсмены, но без зрителей. Разрешено проводить свадьбы, но участников торжества не должно быть более десяти. 27 апреля откроются все магазины и производства, площадь помещений которых не превышает 200 квадратных метров. Крупные торговые точки и предприятия будут работать с 11 мая. Тогда же откроются тренажёрные залы и фитнес–центры, но посетителям всё ещё будет запрещено пользоваться раздевалками и душевыми. Летние террасы кафе, ресторанов, баров и кофеен начнут принимать посетителей с 25 мая. Но с условием: блюда должны продаваться через окошко выдачи. Также откроют двери парикмахерские, маникюрные и массажные кабинеты, музеи, галереи и зоопарки, но лишь наружные павильоны. Отели, хостелы, заведения общепита, такси, салоны тату и пирсинга, театры, замки и тому подобные заведения в полном режиме начнут работать 8 июня. По мнению большинства жителей страны, постепенный выход из карантина — это правильное решение властей.Да и вообще многие в Чехии поддерживают правительство и благодарны ему за заботу. Так, например, моя подруга из города Зноймо, недалеко от границы с Австрией, написала, что всем, у кого есть местная прописка, в карантин раздавали маски из наноматериала, которые произвела местная фирма. Те, у кого нет регистрации, могли купить маски за 50 крон в автомате. Также горожанам раздавали бутылки объёмом 0,7 литра с дезинфицирующим средством. Семьям с детьми выдали пособие. И люди чувствовали себя защищёнными. А один из моих друзей разместил в соцсетях такой пост: «Не могу не отметить, как к трагедии, которая так неожиданно потрясла мир, отнеслись в Чехии, моё уважение руководству страны. Например, проезд в период карантина бесплатный как в городском, так и в междугородном транспорте. Всем предпринимателям государство единоразово предоставило помощь в размере 25 000 крон (примерно тысяча евро). Можно получить отсрочку на все кредиты и ипотеки. Магазины переполнены продуктами, скидки 30–50%, очередей нет. Бензин в период карантина подешевел на 40%. Если не можешь ходить на работу, получаешь 80% от зарплаты. Чувствуется, что государство делает всё, чтобы максимально помочь населению страны пережить сложные времена».Так что даже в самый разгар карантина никто из моих знакомых не паниковал. Сначала, конечно, не очень верили, что всё настолько серьёзно. Потом появилась тревога. Но к ограничениям в итоге привыкли и надеялись на лучшее. Больницы не были переполнены. Более того, к нам везли больных из Италии, Испании, Германии и Франции. Главная проблема: все набрали по два–три лишних килограмма. Мне повезло: я с семьёй живу в собственном доме на окраине, а дел в саду весной хватает. Конечно, скучали по реальному, а не виртуальному общению с друзьями, по живым концертам, но что поделать... Очень обрадовались, когда в начале апреля разрешили кататься на велосипеде без масок.— В нашем клубе 60 участников, в ансамбле — девять, и мы теперь не можем собираться все вместе, да и Дом культуры, где проходили встречи, опечатан. Власти города просят жителей, выходя на улицу, носить маски, но так как у нас заболевших нет, все ходят свободно, не защищаясь. Детские сады и школы не работают, но остальные учреждения функционируют в обычном режиме. Единственное, сотрудники, контактирующие с посетителями, например, банковские служащие, надевают защитную маску с пластиковым забралом, как у сварщиков. В гипермаркет пускают по пять человек, в супермаркет — по одному, остальные ждут на улице, соблюдая дистанцию. По записи, не пересекаясь с другими клиентами, можно воспользоваться услугами салона красоты. Не возбраняется гулять в парках, но также поодиночке либо с теми, с кем живёшь, но больше трёх собираться нельзя. За прогулку группой штраф 2 500 евро с человека. Уже были случаи, что штрафовали молодёжь.Из города в город без важных причин перемещаться нельзя. Так, например, я не могу поехать в Варну в гости к дочери, но съездить к врачу, имея направление, разрешено. Обратно в родной город впустят, лишь убедившись, что я здесь прописана. Живущие в сёлах, но работающие в городах должны предъявить справку от работодателя. Такой режим будет действовать как минимум до 12 мая. Знаю, что в некоторых гостиницах в прибрежных городках забронированы места на июнь, и отказов пока нет. Сотрудники отелей, ресторанов, экскурсионных фирм очень надеются на то, что всё–таки смогут принять туристов летом. Иначе придётся очень туго. От государства поддержки для бизнеса пока нет.У меня самой маленький продуктовый магазинчик. Поначалу продажи очень сильно упали, потому что люди ринулись в гипермаркеты затариваться на несколько месяцев вперёд. Сейчас покупатели вернулись, но их стало меньше — основными клиентами были студенты экономического техникума, а он закрыт. Цены чуть–чуть поднялись, дефицита нет. Масками городок снабжает местная швейная фабрика — пенсионерам их дарят, остальные могут купить в аптеке недорого. А вообще у нас всё ещё спокойная, размеренная жизнь. Правда, проблему могут создать граждане Болгарии, работающие в странах ЕС и теперь активно возвращающиеся домой. Только в нашем маленьком городе их 700, но они две недели сидят в строжайшем карантине. Одна женщина вернулась из Испании и пошла в магазин, так её соседи сразу же сообщили о нарушении режима в полицию.— Некоторые думают, что эпидемия коронавируса в Киеве началась где–то в середине января, но тогда заболевание диагностировалось как ОРВИ... Сегодня власти страны принимают различные меры по борьбе с напастью: налаживается производство масок, перчаток, защитной одежды, перепрофилируются больницы и санатории, корректируется бюджет, ведётся необходимая разъяснительная работа во многих СМИ. Также правительство пытается хоть как–то поддержать потерявших работу или ушедших на вынужденные каникулы. На некоторых предприятиях выплачивают какую–то часть зарплаты. Где–то перепрофилируют производство, объявляют мораторий на выплату кредитов. И паники среди населения пока нет, если не считать отдельных сёл в Западной Украине, полностью закрытых на карантин.Большинство украинцев выполняют карантинные требования формально: маски носят на подбородке, молодёжь собирается в группы, маршрутки (при закрытом метро) набиты под завязку — конечно, водителям невыгодно возить лишь десять человек, как указано. Был случай, когда спортсмены попытались прорваться к опечатанному тренажёрному городку в гидропарке. Один энтузиаст даже переплыл рукав Днепра, но, выйдя на берег, был тут же задержан полицией.Нашей семье карантин больших неудобств не принёс. Питаемся в основном запасами, которые заготовили осенью, — благо у нас есть дача и погреб. Раз в месяц, надев маски, поздним вечером, когда меньше очередь, идём за продуктами в местное сельпо. Стараемся соблюдать дистанцию в два метра. С друзьями общаемся через мессенджеры, по телефону, шлём друг другу письма по электронной почте. Продолжаем бегать, гулять и ездить на велосипеде в лесу недалеко от дома. За дверные ручки голыми руками не берёмся — если нет перчаток, используем полиэтиленовый пакет. Всегда при возвращении с улицы тщательно моем руки с мылом. Укрепляем иммунитет, принимая в пищу чеснок, лук, мёд, фрукты и овощи. Соки пьём только свежевыжатые. Духом не падаем и верим в неизбежное светлое и бескоронавирусное будущее — как наше личное, так и всего многострадального человечества. И оптимистами остаёмся, даже регулярно следя за новостями в Украине и в мире, понимая, насколько слаба украинская медицина...— К врачу у нас сегодня просто так не попадёшь, надо позвонить и объяснить проблему либо обратиться в службу экстренной помощи. Плановые госпитализации отменены, но можно получить консультацию специалиста онлайн или по телефону. По радио постоянно повторяют, какие правила следует соблюдать, иначе — штраф. Так, нельзя собираться компанией более десяти человек как на улице, так и в помещениях. Детям с симптомами простуды запрещается играть на детской площадке. Большинство датчан к требованиям относятся с пониманием и выполняют их. Но вот маски носят единицы.Чтобы небольшие частные фирмы не разорились, правительство их материально поддерживает. Например, была проблема у зоопарка: поскольку нет посетителей и доходов, возникла угроза, что животных нечем будет кормить. Сотрудники обратились за помощью к властям, и те выделили денежные средства на покупку кормов. Была ещё одна загвоздка: в стране не хватало спиртовой дезинфекции для рук. И предприятия, выпускающие парфюмерию, по заказу правительства перестроили производство на изготовление дезинфекторов.Если постоянно быть в курсе происходящего, психика не выдержит. Поэтому я особо не слежу за новостями.— Ещё в начале марта стало ясно, что мы перейдём на удалённую работу, и все получили необходимое оборудование и инструкции. Компания предоставила оплачиваемый отпуск всем, кто не смог работать вне офиса. Заболевшим была сохранена зарплата и оказана поддержка семьям. Для сотрудников и членов их семей по корпоративному каналу проводят онлайн–тренировки по йоге.Последние три недели введены ограничения на выход из дома. Можно посетить лишь магазин и аптеку в радиусе 2 км от места жительства. Всё это время я провожу дома, высаживая цветы на большой террасе. Погода в Ирландии в этом году как никогда тёплая, очень солнечно. Маску я не покупал и не носил, просто не хожу часто на улицу и держу дистанцию в магазине.Для потерявших работу назначено пособие — 50 евро в сутки. Выплаты идут еженедельно, в том числе и нетрудоспособным, студентам, а также негражданам ЕС. При сокращении рабочей недели предусмотрены доплаты. Я лично никакой помощи от государства не получаю. Спасибо моему работодателю, который предоставил все гарантии. В магазинах есть всё необходимое, цены остались прежние. Например, лимоны и имбирь, которые сейчас так подорожали в России, в Дублине стоят по 100–300 рублей за кг. Интересно, что премьер–министр Ирландии Лео Варадкар, в прошлом врач, обязался работать один день в неделю в больнице.Аэропорт работает, но рейсов очень мало. Наш родной лоукостер Ryanair, например, поставил почти все свои 400 самолётов Boeing–737 на прикол. Для нас, островитян, это настоящий удар. Гостиницы по–прежнему закрыты, а также все винокурни и пивоварни, в том числе и «Гиннесс» в моём районе. Эпидемия, несомненно, пройдёт, но последствия для экономики будут катастрофичными. И понятно, что всё оплатит налогоплательщик в следующем году, поэтому я ожидаю поднятия налогов. Карантин же продлён до 5 мая.— Я без работы уже четыре недели. Дело в том, что мой офис находится в округе Либердади, именно там, где у нас заражено больше всего людей. Так что только дома я могу быть в безопасности, и то относительной: мои четыре сестры, брат и его жена работают в больнице. Они приходят домой и рассказывают, сколько человек умерли, в том числе и их близкие друзья. А ведь многие бразильцы не верят, что всё настолько страшно. Даже вечеринки устраивают. Кстати, и в правительстве не все понимают серьёзность ситуации. Так министр здравоохранения призывает граждан сидеть дома, а президент Жаир Болсонару говорит, что можно выходить на улицу, работать и жить, как прежде.Я, понимая что к чему, каждый раз, выходя из дома, например, в банк или к стоматологу, испытываю стресс. Мне, кстати, нравится хлопотать по хозяйству, я не скучаю, занимаясь шитьём. Очень люблю ходить в центр города и есть мороженое, но сейчас обойдусь и без этого. Надеюсь, что богатые страны ЕС, США, у которых не только денег много, но и различных технологий, найдут решение этой мировой проблемы.— В нашем штате Виктория, где заболевших больше тысячи, противоэпидемические меры строгие. Разрешают выходить из дома только на работу, в магазин, аптеку и если нужна помощь пожилому родственнику или знакомому. Раз в день не возбраняется заниматься физкультурой в парке рядом с домом. Главное — соблюдать дистанцию. Маски здоровым людям на улице надевать необязательно, в супермаркете — желательно. Детские сады и школы открыты, но посещение свободное, по решению родителей. Супруг–чертёжник и сын–программист работают дистанционно. Зарплаты упали на 20%, но это вынужденная мера, чтобы не пришлось никого сокращать.Полиция строго следит за соблюдением новых правил: оштрафовали даже министра, который поехал на дачу за 100 километров от дома. Штраф до 5 000 австралийских долларов грозит за неуважительное отношение к людям при исполнении своих должностных обязанностей — даже за то, что кашлянул в сторону полицейского, врача, сотрудника банка или продавца.К вечеру в магазинах полки пустеют, но по утрам дефицита снова нет, видимо, не выносят теперь сразу много, чтобы не скупали в больших количествах. С 7.00 до 8.00 в больших супермаркетах — время для пожилых и инвалидов. Они, конечно, могут оформить доставку на дом, но предпочитают всё же прогуляться.В Мельбурне всегда было много приезжих. Сейчас власти говорят так: иностранцы с визами на год и более, работающие на ферме, могут не просто остаться, а даже рассчитывать на продление визы. Те, у кого нет дохода, должны выехать из страны, но их при этом силой никто не выгоняет. Австралийцы, возвращающиеся из–за границы, две недели находятся на строгом карантине в специально отведённой для этого гостинице.Государство поддерживает бизнес. Например, сотрудники фирм, чьи доходы упали более чем на 30%, могут получить пособие. Многие сегодня не в состоянии оплачивать съёмное жильё, фирмы — платить за аренду, и государство запретило арендодателям выселять их в течение ближайших шести месяцев.— По работе я нахожусь сейчас в Индии. Не знаю, сколько придётся здесь оставаться, так как и аэропорт Каира не работает, и индийская граница на замке. Но знаю, что это не навсегда. Нужно просто подождать, найти плюсы и в нынешнем положении, как бы нелепо это ни прозвучало.Вообще, в Египте ситуация с распространением коронавируса мало отличается от европейской. Количество заболевших увеличивается. Правительство приняло некоторые меры против распространения вируса: магазины и другие общественные места закрыты после шести вечера, и до утра никто не должен выходить из дома. Днём всем рекомендуется носить маски и ограничить посещение общественных мест, насколько это возможно.Да, мы не можем позволить себе так же активно встречаться с друзьями, как раньше, посещать развлекательные заведения. Есть о чём волноваться. Но, с другой стороны, сейчас почти всё время можно проводить с семьёй, чего работающим людям обычно не хватает, есть время поразмышлять, поучиться.Если говорить о работе, мне легче, чем другим согражданам. Я переводчик и в основном тружусь удалённо, для меня в этом плане ничего не поменялось. Но, думаю, многие люди сейчас лишились дохода. А сложнее всего сегодня врачам, которые борются за жизни людей, подвергая опасности свои.— У нас всё только начинается. Первые заболевшие коронавирусом — малавийцы, которые прилетели из Великобритании, Дубая и Южной Африки, — были выявлены в начале апреля, и практически сразу же два человека умерли... Жители государства моментально впали в панику. Малави — одна из самых бедных стран в мире. Наша экономика и так не очень хорошо развивалась, но многие выживали за счёт того, что продавали чай, кофе и табак иностранцам, покупали что–то у них по интернету и продавали дома. Но после того как почти во всём мире начался карантин, многие малавийцы остались без средств к существованию. А тут ещё и к нам в страну пришла эта инфекция, и президент Артур Питер Мутарика сказал, что многие предприятия будут закрыты, потому что мы должны сидеть дома. Уже встало обучение детей. Например, мой ребёнок должен был в начале мая сдавать экзамены, но с закрытием школ он просто перестал учиться — практики дистанционного образования у нас нет.Мне, можно сказать, повезло: помимо того что занимаюсь торговлей, я ещё и медсестра, по-этому без работы не останусь, но всё равно очень страшно... Люди требуют от правительства выработать стратегию помощи, они хотят получать пособия и еду. И могут последовать демонстрации. Да, мы всегда жили бедно, но спокойно. А сегодня возможны беспорядки. Потому что даже те, кто имел работу, сейчас точно её потеряют — мы видим, как это происходит в богатых странах, что уж говорить о нас...Продолжение следует.

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