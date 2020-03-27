

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



КОНКУРСЫ

Гармония «Вдохновения»

В праздник Пасхи норильский хор «Вдохновение» планировал подарить горожанам концерт в честь своего 15–летия. Песенный праздник из–за карантина перенесли на осень. Но мы решили, что будет справедливо не откладывать поздравления на страницах газеты.

Хор «Вдохновение» называют культурным феноменом Норильска Первые песенные посиделки проходили в комитете территориального самоуправления на Ленинском проспекте, 7. По идее руководителя КТОС, почётного гражданина Норильска Василия Иваницкого это была особая терапия, чтобы поддерживать бодрость духа у подопечных пожилых норильчан. А после закрытия КТОС чаепития с песнями проходили уже в двухкомнатной сталинке этого известного норильского подвижника. Рождение хора поддержала его вторая половина, Надежда Михайловна Онищенко, ставшая деятельным художественным руководителем коллектива. В домашней штаб–квартире наши ветераны начинали учиться петь по–настоящему с помощью профессионалов. Все расходы, в том числе и на первые сценические костюмы, оплачивали, скинувшись с пенсий. Хористы с благодарностью вспоминают своих первых музыкальных наставников, все они Владимиры: Команчуков, Андреев и Примак. Последний и сосватал энтузиастам в помощь талантливого педагога КДШИ Светлану Батову. Вместе с этим надёжным и терпеливым музыкальным руководителем и сегодня продолжается серьёзная репетиционная работа, идёт поиск нового материала. Хористы не только от души поют для земляков на главных городских площадках, но и дарят свои программы на Рождество и Пасху КЦСОН, библиотеке на Солнечном проезде, 2, православному реабилитационному центру «Лествица», духовно–просветительскому центру Норильской епархии. С песнями и подарками они навещают одиноких больных стариков, вместе с сёстрами милосердия взяли шефство над дудинским детским домом «Ромашка». Эти немолодые люди, которые могли бы спокойно отдыхать на пенсии, выступают уже 15 лет, чтобы объединить северян своей любовью к задушевным песням о Родине и вере. И стремятся удивлять. Эту жажду экспериментировать оценили многие творческие люди. Хористы лихо спели «Песенку крокодила Гены» в Музее Норильска с панк–аккордеонистом из США Джейсоном Уэбли, участвовали в необычном спектакле Тимура Файрузова «Хор Харона» в Заполярной драме. Среди хитов коллектива и «Алюминиевые огурцы» Виктора Цоя. Придумали они сюрпризы и для юбилейного концерта, намеченного на праздник Пасхи в ГЦК, подготовили около двадцати новых песен. В апреле прошлого года хор «Вдохновение» стал коллективом ГЦК. Это была особая радость для основательницы — Надежды Михайловны Онищенко, которая уехала на родную Украину. Недавно из Черкасс она написала в «Заполярную Правду»: — Все эти годы мы старались рассказать в песнях о любви к нашему Отечеству, о значимости Господа, православной веры на нашей греховной земле... Стремились тронуть душу норильчан, чтобы они становились соучастниками концерта, с уверенностью, что проникновенная песня или стихи могут расплавить любое жестокое сердце. Особенно мы это чувствовали, выступая перед осуждёнными. Когда солистка Наталья Яблокова исполняла песню о матери, сразу менялась духовная обстановка, блестели от слёз глаза людей, от которых отказались многие родные... Уверена, что программу с участием нашего хора «Бабушки–ладушки» о воспитании детей в традициях русской культуры надо постоянно показывать детям. Не забуду, как благодарили бабушки за песенные встречи «Играй, гармонь!» на турбазе. Счастлива, что ГЦК взял хор под своё крыло, теперь творческих возможностей будет больше. И важно, чтобы в коллектив приходили новые люди: здесь многому можно научиться, прежде всего — гармонии пения и общения. Люди, которые уезжают из хора, и на материке стараются найти подходящую нишу, чтобы быть востребованными: кто–то поёт в храме, в творческих коллективах, помогает в общественных организациях. Я очень благодарна каждому из хористов, особенно дорогим ветеранам, за верность и трудолюбие — не секрет, что многие уходили, не выдерживали напряжения репетиций и концертов. Сейчас хор «Вдохновение» возглавляет многодетная мама, инвалид 1–й группы Наталья Саламатина. Два года назад она пришла петь ради радости жизни, старалась не пропускать репетиций, которые проходят в гостеприимной библиотеке семейного чтения на проезде Котульского, 15. Сейчас хористы учат свои партии дома, общаются онлайн и надеются осенью подарить горожанам свой юбилейный концерт, для которого заботами управления культуры приобрели новые яркие костюмы. Наталья постоянно на связи с основателями коллектива, к мудрым советам которых всегда с уважением прислушивается. Рассказывает, что хотелось бы спеть для норильчан в День Победы, ведь среди 150 песен в репертуаре хора немало произведений, посвящённых подвигу народа в Великой Отечественной войне. Очень надеется, что, как только закончится карантин, репетиции продолжатся, и в дружном коллективе, в котором сейчас 21 человек в возрасте от сорока до восьмидесяти, появятся новые голоса, особенно мужские. Хор «Вдохновение» будет рад звонкам от желающих петь по телефону 8–913–496–25–42. И пусть ещё долгие годы вдохновляет и согревает души норильчан этот коллектив бескорыстных энтузиастов, так горячо и деятельно любящих свой Норильск.



Ирина Даниленко Фото Ирины ЯРИНСКОЙ

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Первые песенные посиделки проходили в комитете территориального самоуправления на Ленинском проспекте, 7. По идее руководителя КТОС, почётного гражданина Норильска Василия Иваницкого это была особая терапия, чтобы поддерживать бодрость духа у подопечных пожилых норильчан. А после закрытия КТОС чаепития с песнями проходили уже в двухкомнатной сталинке этого известного норильского подвижника. Рождение хора поддержала его вторая половина, Надежда Михайловна Онищенко, ставшая деятельным художественным руководителем коллектива. В домашней штаб–квартире наши ветераны начинали учиться петь по–настоящему с помощью профессионалов. Все расходы, в том числе и на первые сценические костюмы, оплачивали, скинувшись с пенсий. Хористы с благодарностью вспоминают своих первых музыкальных наставников, все они Владимиры: Команчуков, Андреев и Примак. Последний и сосватал энтузиастам в помощь талантливого педагога КДШИ Светлану Батову. Вместе с этим надёжным и терпеливым музыкальным руководителем и сегодня продолжается серьёзная репетиционная работа, идёт поиск нового материала.Хористы не только от души поют для земляков на главных городских площадках, но и дарят свои программы на Рождество и Пасху КЦСОН, библиотеке на Солнечном проезде, 2, православному реабилитационному центру «Лествица», духовно–просветительскому центру Норильской епархии. С песнями и подарками они навещают одиноких больных стариков, вместе с сёстрами милосердия взяли шефство над дудинским детским домом «Ромашка».Эти немолодые люди, которые могли бы спокойно отдыхать на пенсии, выступают уже 15 лет, чтобы объединить северян своей любовью к задушевным песням о Родине и вере. И стремятся удивлять. Эту жажду экспериментировать оценили многие творческие люди. Хористы лихо спели «Песенку крокодила Гены» в Музее Норильска с панк–аккордеонистом из США Джейсоном Уэбли, участвовали в необычном спектакле Тимура Файрузова «Хор Харона» в Заполярной драме. Среди хитов коллектива и «Алюминиевые огурцы» Виктора Цоя. Придумали они сюрпризы и для юбилейного концерта, намеченного на праздник Пасхи в ГЦК, подготовили около двадцати новых песен.В апреле прошлого года хор «Вдохновение» стал коллективом ГЦК. Это была особая радость для основательницы — Надежды Михайловны Онищенко, котораяуехала на родную Украину. Недавно из Черкасс она написала в «Заполярную Правду»:— Все эти годы мы старались рассказать в песнях о любви к нашему Отечеству, о значимости Господа, православной веры на нашей греховной земле... Стремились тронуть душу норильчан, чтобы они становились соучастниками концерта, с уверенностью, что проникновенная песня или стихи могут расплавить любое жестокое сердце. Особенно мы это чувствовали, выступая перед осуждёнными. Когда солистка Наталья Яблокова исполняла песню о матери, сразу менялась духовная обстановка, блестели от слёз глаза людей, от которых отказались многие родные... Уверена, что программу с участием нашего хора «Бабушки–ладушки» о воспитании детей в традициях русской культуры надо постоянно показывать детям. Не забуду, как благодарили бабушки за песенные встречи «Играй, гармонь!» на турбазе. Счастлива, что ГЦК взял хор под своё крыло, теперь творческих возможностей будет больше. И важно, чтобы в коллектив приходили новые люди: здесь многому можно научиться, прежде всего — гармонии пения и общения. Люди, которые уезжают из хора, и на материке стараются найти подходящую нишу, чтобы быть востребованными: кто–то поёт в храме, в творческих коллективах, помогает в общественных организациях. Я очень благодарна каждому из хористов, особенно дорогим ветеранам, за верность и трудолюбие — не секрет, что многие уходили, не выдерживали напряжения репетиций и концертов.Сейчас хор «Вдохновение» возглавляет многодетная мама, инвалид 1–й группы Наталья Саламатина. Два года назад она пришла петь ради радости жизни, старалась не пропускать репетиций, которые проходят в гостеприимной библиотеке семейного чтения на проезде Котульского, 15. Сейчас хористы учат свои партии дома, общаются онлайн и надеются осенью подарить горожанам свой юбилейный концерт, для которого заботами управления культуры приобрели новые яркие костюмы. Наталья постоянно на связи с основателями коллектива, к мудрым советам которых всегда с уважением прислушивается. Рассказывает, что хотелось бы спеть для норильчан в День Победы, ведь среди 150 песен в репертуаре хора немало произведений, посвящённых подвигу народа в Великой Отечественной войне. Очень надеется, что, как только закончится карантин, репетиции продолжатся, и в дружном коллективе, в котором сейчас 21 человек в возрасте от сорока до восьмидесяти, появятся новые голоса, особенно мужские. Хор «Вдохновение» будет рад звонкам от желающих петь по телефону 8–913–496–25–42. И пусть ещё долгие годы вдохновляет и согревает души норильчан этот коллектив бескорыстных энтузиастов, так горячо и деятельно любящих свой Норильск.

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