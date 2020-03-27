[Индекс номера 33 (24.04.2020)]

 ПАМЯТЬ 
С Норильском навсегда

В канун Пасхи не стало замечательной норильчанки Ольги Сапрыкиной, которая верно хранила память о своих знаменитых родителях — Григории и Марфе Сапрыкиных.
Ольга Сапрыкина
Ольга Григорьевна Сапрыкина, коренная норильчанка, ветеран института «Норильскпроект», была инициатором уникального сборника об отце — именитом геологе, почётном гражданине Норильска, и маме, заведующей первым норильским детсадом. Памяти Григория и Марфы Сапрыкиных, удивительных первых норильчан, можно поклониться у мемориальной доски на Ленинском проспекте, 2, и на погосте Голиково, где они упокоились друг за другом, прожив в любви и радости более 65 лет. В наших библиотеках хранятся два издания сборника «...И вся жизнь», составителем которого была их подвижница–дочь. Переизданная книга со множеством фотографий, документов, воспоминаний, статей из городских газет о чете Сапрыкиных вышла в 2003 году в серии «Библиотека «Норильского никеля» и была подарена городу в год его золотого юбилея. Рассказы Ольги Сапрыкиной о родителях опубликованы и в одном из томов воспоминаний норильчан «О времени, о Норильске, о себе...»
В начале 2000–х Ольга Григорьевна покинула Норильск, переехав в город Ярцево Смоленской области, чтобы быть ближе к старшей сестре Галине, которую вскоре проводила в последний путь. Ольга Григорьевна, истинный патриот Норильска, всегда была в курсе местных событий, живо интересовалась новостями из родного города. Последний раз она приезжала навестить Норильск в 2012 году и постаралась встретиться с оставшимися здесь друзьями, среди которых был и известный норильский геолог Владлик Кургин. Она нередко была участником задушевных встреч с земляками и коллегами в Смоленске и Москве, щедро делилась своими воспоминаниями о норильской истории, продолжала передавать семейные архивы в Норильск.
Трудно поверить, что её, всегда такой оптимистичной, подтянутой и со вкусом одетой, уже нет среди нас — Ольги Сапрыкиной не стало на 82–м году жизни. Она и сама не хотела верить в то, что неизлечимо больна, до последних дней умела радоваться жизни и дарить добро другим. Своей семьи у Ольги Григорьевны не было, её семьей стали многочисленные товарищи и знакомые — истинная норильская родня. Они оказали большую помощь в организации её похорон в Ярцево, куда не смогли приехать из–за карантина близкие родственники из Минска.
Завершилась ещё одна яркая норильская судьба. Пусть деятельная жизнь истинной северянки Ольги Григорьевны Сапрыкиной станет для новых поколений примером того, как бережно относиться к истории родного города и памяти своих близких. Светлая ей память!


Ирина Даниленко
Фото из семейного архива Ольги Сапрыкиной
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ПАМЯТЬ 
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 24 апреля 2020 
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