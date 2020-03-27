

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



«ЗП»–КОНСУЛЬТАНТ

Без личного участия

В период распространения коронавирусной инфекции ранее установленная группа инвалидности автоматически продлевается на шесть месяцев.

Как пояснил «Заполярной Правде» руководитель бюро МСЭ № 41 Антон Беляков, 9 апреля 2020 года правительство РФ приняло Постановление № 476 об утверждении Временного порядка признания лица инвалидом, который вводится на период распространения коронавирусной инфекции. Согласно этому документу, признание гражданина инвалидом, срок переосвидетельствования которого наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 года, при отсутствии направления на медико–социальную экспертизу осуществляется путём продления ранее установленной группы инвалидности (или категории «ребёнок–инвалид») с сохранением причины инвалидности на срок шесть месяцев. – Допустим, если у инвалида третьей группы дата переосвидетельствования наступила в указанный период и направление на МСЭ медицинской организацией ему не оформлено, то на следующие шесть месяцев у него также остаётся третья группа, — пояснил Беляков. — То же касается и детей, которым установлена категория «ребёнок–инвалид», — она будет продлена. Если же ребёнку–инвалиду в это время исполняется 18 лет, ему на шесть месяцев будет установлена группа инвалидности — на основании оценки данных о степени выраженности стойких расстройств функций организма, которые были указаны в медико–экспертных документах предыдущего освидетельствования. Антон Беляков также отметил, что сведения об окончании срока инвалидности лиц, указанных в проекте Временного порядка, будут регулярно поступать из Пенсионного фонда РФ в бюро медико–социальной экспертизы. Специалисты бюро оформят продление статуса и индивидуальной программы реабилитации на шесть месяцев с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании. Результаты экспертизы представляются учреждением МСЭ в территориальный Пенсионный фонд для размещения в федеральном реестре инвалидов. Выписка из индивидуальной программы реабилитации в части обеспечения техническими средствами реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребёнку–инвалиду) за счёт средств федерального бюджета, направляется учреждением медико–социальной экспертизы в Фонд социального страхования РФ в форме электронного документа. – Гражданину справка об инвалидности и программа реабилитации будут направлены по почте заказным письмом. При этом ему никуда ходить с полученными документами не нужно, — подчеркнул Антон Беляков. — Таким образом, введение Временного порядка продления инвалидности позволит не подвергать инвалидов риску заражения коронавирусом. Заочно, на основании анализа медицинских документов, освидетельствуют тех, кому необходимо установить инвалидность впервые, усилить группу инвалидности или внести новые рекомендации в ИПРА в связи с изменением состояния здоровья. Медицинские организации оформят направление на медико–социальную экспертизу этих граждан и передадут в бюро. В случае признания лица инвалидом выписка из акта освидетельствования об установлении инвалидности направляется из бюро МСЭ в территориальный Пенсионный фонд, а справка об инвалидности и ИПРА — самому гражданину по почте; являться за ними в бюро не нужно. Такая форма освидетельствования не противоречит действующим нормативно–правовым актам РФ и позволяет в режиме проводимых ограничительных мероприятий не ущемлять права граждан по предоставлению государственной услуги. Кроме того, Минтруда России 31 марта определил, что МСЭ лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, также проводится в заочном порядке, несмотря на то что действующие нормативно–правовые документы предусматривают только очное освидетельствование таких граждан. Также стоит отметить, что с 1 января этого года вступили в силу новые классификации и критерии, которыми руководствуются специалисты медико–социальной экспертизы при установлении инвалидности и в период пандемии. Руководитель бюро МСЭ № 40 Анатолий Полячек рассказал, что вопросы организации деятельности учреждений МСЭ по освидетельствованию граждан находятся в процессе постоянного усовершенствования. Так, например, сокращены сроки направления на медико–социальную экспертизу и установления инвалидности для отдельных категорий граждан. – Во–первых, находящиеся на лечении в стационаре в связи с ампутацией конечностей и нуждающиеся в первичном протезировании граждане направляются на МСЭ в срок, не превышающий трёх рабочих дней после проведения операции, — пояснил Полячек. — Во–вторых, медицинские организации, в которых находятся нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи (то есть страдающие неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями), должны оформлять таким пациентам направления на медико–социальную экспертизу незамедлительно — в течение одного рабочего дня с даты получения заключения о необходимости оказания паллиативной помощи.



Надежда Сидор

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как пояснил «Заполярной Правде» руководитель бюро МСЭ № 41 Антон Беляков, 9 апреля 2020 года правительство РФ приняло Постановление № 476 об утверждении Временного порядка признания лица инвалидом, который вводится на период распространения коронавирусной инфекции. Согласно этому документу, признание гражданина инвалидом, срок переосвидетельствования которого наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 года, при отсутствии направления на медико–социальную экспертизу осуществляется путём продления ранее установленной группы инвалидности (или категории «ребёнок–инвалид») с сохранением причины инвалидности на срок шесть месяцев.– Допустим, если у инвалида третьей группы дата переосвидетельствования наступила в указанный период и направление на МСЭ медицинской организацией ему не оформлено, то на следующие шесть месяцев у него также остаётся третья группа, — пояснил Беляков. — То же касается и детей, которым установлена категория «ребёнок–инвалид», — она будет продлена. Если же ребёнку–инвалиду в это время исполняется 18 лет, ему на шесть месяцев будет установлена группа инвалидности — на основании оценки данных о степени выраженности стойких расстройств функций организма, которые были указаны в медико–экспертных документах предыдущего освидетельствования.Антон Беляков также отметил, что сведения об окончании срока инвалидности лиц, указанных в проекте Временного порядка, будут регулярно поступать из Пенсионного фонда РФ в бюро медико–социальной экспертизы. Специалисты бюро оформят продление статуса и индивидуальной программы реабилитации на шесть месяцев с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании. Результаты экспертизы представляются учреждением МСЭ в территориальный Пенсионный фонд для размещения в федеральном реестре инвалидов. Выписка из индивидуальной программы реабилитации в части обеспечения техническими средствами реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребёнку–инвалиду) за счёт средств федерального бюджета, направляется учреждением медико–социальной экспертизы в Фонд социального страхования РФ в форме электронного документа.– Гражданину справка об инвалидности и программа реабилитации будут направлены по почте заказным письмом. При этом ему никуда ходить с полученными документами не нужно, — подчеркнул Антон Беляков. — Таким образом, введение Временного порядка продления инвалидности позволит не подвергать инвалидов риску заражения коронавирусом.Заочно, на основании анализа медицинских документов, освидетельствуют тех, кому необходимо установить инвалидность впервые, усилить группу инвалидности или внести новые рекомендации в ИПРА в связи с изменением состояния здоровья. Медицинские организации оформят направление на медико–социальную экспертизу этих граждан и передадут в бюро. В случае признания лица инвалидом выписка из акта освидетельствования об установлении инвалидности направляется из бюро МСЭ в территориальный Пенсионный фонд, а справка об инвалидности и ИПРА — самому гражданину по почте; являться за ними в бюро не нужно.Такая форма освидетельствования не противоречит действующим нормативно–правовым актам РФ и позволяет в режиме проводимых ограничительных мероприятий не ущемлять права граждан по предоставлению государственной услуги. Кроме того, Минтруда России 31 марта определил, что МСЭ лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, также проводится в заочном порядке, несмотря на то что действующие нормативно–правовые документы предусматривают только очное освидетельствование таких граждан.Также стоит отметить, что с 1 января этого года вступили в силу новые классификации и критерии, которыми руководствуются специалисты медико–социальной экспертизы при установлении инвалидности и в период пандемии. Руководитель бюро МСЭ № 40 Анатолий Полячек рассказал, что вопросы организации деятельности учреждений МСЭ по освидетельствованию граждан находятся в процессе постоянного усовершенствования. Так, например, сокращены сроки направления на медико–социальную экспертизу и установления инвалидности для отдельных категорий граждан.– Во–первых, находящиеся на лечении в стационаре в связи с ампутацией конечностей и нуждающиеся в первичном протезировании граждане направляются на МСЭ в срок, не превышающий трёх рабочих дней после проведения операции, — пояснил Полячек. — Во–вторых, медицинские организации, в которых находятся нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи (то есть страдающие неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями), должны оформлять таким пациентам направления на медико–социальную экспертизу незамедлительно — в течение одного рабочего дня с даты получения заключения о необходимости оказания паллиативной помощи.

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