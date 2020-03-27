

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



Закон и порядок

Движение приоткрыто

Недавний указ губернатора Красноярского края снова заставил родителей задаться вопросом: можно гулять с детьми или нет? И если да, то как правильно это делать?

Гулять можно только с грудничками в закрытой коляске Указ губернатора хоть и внёс определённые послабления в режим самоизоляции, но это не означает, что теперь можно массово выходить на улицу и тем самым усугублять эпидемиологическую обстановку. И. о. начальника отделения общественного порядка норильского ОМВД Андрей Шевкунов пояснил: — Указ разрешает жителям Красноярского края гулять с детьми, заниматься на улице спортом и ездить на дачу. Ранее всё это было под запретом, а гулять можно было только с собаками и не далее чем в ста метрах от дома. Граждане всегда должны были носить при себе паспорт и готовую объяснительную. Теперь указ чётко прописывает ситуации, когда достаточно только паспорта: при выходе в ближайшие магазин или аптеку, выгуле собаки, выносе мусора, обращении за экстренной медицинской помощью или в правоохранительные органы, на прогулке с детьми (гулять можно только с грудничками в закрытой коляске и на придомовой территории), во время занятий спортом и физкультурой на свежем воздухе индивидуально или с членами семьи. В последнем случае обязательно соблюдать дистанцию в три метра, не создавая групп с другими горожанами и не используя уличный спортинвентарь. Спортивные и игровые площадки под запретом, поскольку их не дезинфецируют. В случае когда человек продолжает ходить на работу, к документу, удостоверяющему личность, прибавляется ещё и справка от работодателя. Объяснительная или цифровой одноразовый пропуск (QR–код) необходимы при посещении несовершеннолетних детей, если они живут отдельно или остались без присмотра: пожилых, больных родственников, при сопровождении нуждающихся в помощи, а также несовершеннолетних, посещающих дежурные группы детских садов. Раньше наличие дежурных групп официально не было закреплено, и теоретически каждого родителя можно было привлекать к административной ответственности по статье «Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий» Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях». Также объяснительная необходима при поездке на похороны родственников или близких, визите к адвокату или нотариусу и в ряде других случаев. Поездка на дачу или земельный участок возможна только с целью садоводства, но для Норильска это неактуально. С 21 апреля 2020 года разовый цифровой пропуск можно оформить на основании электронной заявки на специализированной платформе si.krskcit.ru. Объяснительная пишется заранее, в ней нужно подробно пояснить, куда планируется выезд, в какое время и с какой целью, указать время возвращения домой. Этот документ служит подтверждением того, что человек не нарушает указ губернатора о самоизоляции, по первому требованию сотрудника полиции он обязан предъявить объяснительную вместе с документом, удостоверяющим личность. Стоит добавить, что с 13 апреля увеличилась и сумма штрафов за нарушения, предусмотренные статьёй «Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий». До этой даты размер штрафа варьировался от ста рублей до тысячи. А с 13 апреля за первое правонарушение полицейские оштрафуют на сумму от тысячи до трёх тысяч рублей, при повторном — от трёх до пяти тысяч рублей. Также гражданина могут привлечь к административной ответственности за нарушение предписания Роспотребнадзора о соблюдении самоизоляции. Если норильчанин, нарушив предписание, покинул пределы своей квартиры, в отношении него составляется протокол по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия населения». С 1 апреля ответственность по этой статье предусматривает штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД, удивляется тому, что многие родители легкомысленно относятся к ситуации. Норильчане словно разделились на два лагеря: одни считают, что полицейские нарушают их права, а другие — что принимается недостаточно мер по предотвращению заражения коронавирусом. — Полицией были созданы патрули, для того чтобы разъяснить гражданам основные правила о самоизоляции, — говорит Ольга Курунина. — Мы объясняем прописные истины о социальной дистанции, о необходимости носить маски. К сожалению, родители безответственно относятся к своим обязанностям и не считают нужным напоминать детям, особенно подросткам, об опасности коронавируса. Сейчас то тут, то там можно встретить компании подростков, гуляющих по городу или перемещающихся из одной квартиры в другую. Со 2 апреля по настоящее время вынесено 126 официальных предостережений родителям. Самые богатые на нарушения — выходные дни: родители находятся дома, а дети идут гулять. Ежедневно на патрулирование улиц города и для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции выходит 20 нарядов, которые состоят из полицейских, бойцов Росгвардии и военнослужащих Норильского гарнизона. Патрулирование районов Большого Норильска ведётся 24 часа в сутки семь дней в неделю. С начала 2 апреля силами совместных патрулей было выявлено более 300 нарушений по статье «Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий».



Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Указ губернатора хоть и внёс определённые послабления в режим самоизоляции, но это не означает, что теперь можно массово выходить на улицу и тем самым усугублять эпидемиологическую обстановку.И. о. начальника отделения общественного порядка норильского ОМВД Андрей Шевкунов пояснил:— Указ разрешает жителям Красноярского края гулять с детьми, заниматься на улице спортом и ездить на дачу. Ранее всё это было под запретом, а гулять можно было только с собаками и не далее чем в ста метрах от дома. Граждане всегда должны были носить при себе паспорт и готовую объяснительную. Теперь указ чётко прописывает ситуации, когда достаточно только паспорта: при выходе в ближайшие магазин или аптеку, выгуле собаки, выносе мусора, обращении за экстренной медицинской помощью или в правоохранительные органы, на прогулке с детьми (гулять можно только с грудничками в закрытой коляске и на придомовой территории), во время занятий спортом и физкультурой на свежем воздухе индивидуально или с членами семьи. В последнем случае обязательно соблюдать дистанцию в три метра, не создавая групп с другими горожанами и не используя уличный спортинвентарь. Спортивные и игровые площадки под запретом, поскольку их не дезинфецируют. В случае когда человек продолжает ходить на работу, к документу, удостоверяющему личность, прибавляется ещё и справка от работодателя.Объяснительная или цифровой одноразовый пропуск (QR–код) необходимы при посещении несовершеннолетних детей, если они живут отдельно или остались без присмотра: пожилых, больных родственников, при сопровождении нуждающихся в помощи, а также несовершеннолетних, посещающих дежурные группы детских садов. Раньше наличие дежурных групп официально не было закреплено, и теоретически каждого родителя можно было привлекать к административной ответственности по статье «Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий» Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях». Также объяснительная необходима при поездке на похороны родственников или близких, визите к адвокату или нотариусу и в ряде других случаев. Поездка на дачу или земельный участок возможна только с целью садоводства, но для Норильска это неактуально.С 21 апреля 2020 года разовый цифровой пропуск можно оформить на основании электронной заявки на специализированной платформе si.krskcit.ru.Объяснительная пишется заранее, в ней нужно подробно пояснить, куда планируется выезд, в какое время и с какой целью, указать время возвращения домой. Этот документ служит подтверждением того, что человек не нарушает указ губернатора о самоизоляции, по первому требованию сотрудника полиции он обязан предъявить объяснительную вместе с документом, удостоверяющим личность. Стоит добавить, что с 13 апреля увеличилась и сумма штрафов за нарушения, предусмотренные статьёй «Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий». До этой даты размер штрафа варьировался от ста рублей до тысячи. А с 13 апреля за первое правонарушение полицейские оштрафуют на сумму от тысячи до трёх тысяч рублей, при повторном — от трёх до пяти тысяч рублей. Также гражданина могут привлечь к административной ответственности за нарушение предписания Роспотребнадзора о соблюдении самоизоляции. Если норильчанин, нарушив предписание, покинул пределы своей квартиры, в отношении него составляется протокол по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия населения». С1 апреля ответственность по этой статье предусматривает штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД, удивляется тому, что многие родители легкомысленно относятся к ситуации. Норильчане словно разделились на два лагеря: одни считают, что полицейские нарушают их права, а другие — что принимается недостаточно мер по предотвращению заражения коронавирусом.— Полицией были созданы патрули, для того чтобы разъяснить гражданам основные правила о самоизоляции, — говорит Ольга Курунина. — Мы объясняем прописные истины о социальной дистанции, о необходимости носить маски. К сожалению, родители безответственно относятся к своим обязанностям и не считают нужным напоминать детям, особенно подросткам, об опасности коронавируса. Сейчас то тут, то там можно встретить компании подростков, гуляющих по городу или перемещающихся из одной квартиры в другую.Со 2 апреля по настоящее время вынесено 126 официальных предостережений родителям. Самые богатые на нарушения — выходные дни: родители находятся дома, а дети идут гулять. Ежедневно на патрулирование улиц города и для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции выходит 20 нарядов, которые состоят из полицейских, бойцов Росгвардии и военнослужащих Норильского гарнизона. Патрулирование районов Большого Норильска ведётся 24 часа в сутки семь дней в неделю. С начала 2 апреля силами совместных патрулей было выявлено более 300 нарушений по статье «Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий».

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