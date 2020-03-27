[Индекс номера 33 (24.04.2020)]

 Перспективы 
Ставки сделаны

Сразу несколько серьёзнейших факторов определили нынешнее состояние российского рынка недвижимости: падение цен на нефть, ослабление рубля и пандемия коронавируса. Что ждёт эту отрасль в будущем, в целом по стране и в Норильске в частности?
Два пути
Аналитики говорят о двух сценариях развития событий на российском рынке жилья после кризиса. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что российский рынок жилой недвижимости может показать быстрый «отскок» после окончания карантинных мер по примеру Китая. При другом раскладе уже с лета–осени может начаться сокращение спроса на жильё на фоне сокращения доходов и роста цен. В этом случае застройщикам придётся предлагать скидки, чтобы оживить рынок.
В марте россияне «откликнулись» на девальвацию рубля, устремившись вкладывать деньги в недвижимость. Опасались и роста ипотечных ставок. За январь и февраль банки одолжили деньги на квартиры рекордным для России 170 тысячам человек — это на 15 тысяч больше, чем в прошлом году, приводит данные портал «Волгоград на удалёнке». А затем количество сделок по ипотеке резко сократилось. «Стало практически невозможно посмотреть квартиру или прийти в банк для открытия счёта. Для банков серьёзным препятствием стало отсутствие возможности дозвониться до работодателя заёмщика, потому что многие организации закрылись. Теперь нельзя спросить, числится ли у них определённый сотрудник. Кроме того, сроки согласования недвижимости увеличились вплоть до двух недель, столько же может проходить и регистрация сделки, хотя раньше на это уходило всего четыре дня», — рассказывает порталу Иван Синеев, сооснователь Института финансового планирования. Параллельно некоторые банки повысили процентную ставку.
В риелторской среде закрепился ставший уже популярным термин «китайский сценарий», в данном случае подразумевающий быстрое восстановление спроса после пандемии. Однако такое мнение чаще складывается в отношении московского жилья, отмечают эксперты. В других регионах значимого всплеска может и не быть. «Можно ожидать, что уже летом–осенью спрос заметно упадёт, и его восстановление станет возможным только при кардинальном изменении экономической обстановки. Ипотека уже не станет панацеей», — приводит слова одного из экспертов «Газета.Ru».
Впрочем, другие специалисты считают, что, несмотря на вероятность снижения покупательной способности населения, тенденция снижения ипотечных ставок даёт основание полагать, что в течение трёх–шести месяцев после преодоления пандемии спрос на недвижимость восстановится до прежнего уровня.
Между тем президент России Владимир Путин распорядился запустить программу льготной ипотеки. «В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% на покупку нового жилья комфорт–класса», — заявил Путин. До такого уровня ставка будет субсидироваться государством, уточнил президент. Стоимость покупки жилья в ипотеку по субсидированной ставке в Москве и Петербурге не должна превышать 8 млн руб., в других регионах — 3 млн руб., добавил Путин. Пониженная ставка будет действовать весь срок кредита, за такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года. Как это подействует на рынок — ещё один серьёзный вопрос для экспертов...
Временное затишье
В нашем городе ситуация на рынке недвижимости тоже поменялась, но незначительно. Сейчас наблюдается явное затишье. Причина проста: покупатели и продавцы опасаются встречаться лично на показах жилья.
— Рынок поутих, есть даже продавцы, которые сняли квартиры с продажи, опасаясь дальнейшего падения рубля: они и не знают, что будут делать с полученными за жильё деньгами, смогут ли на эту сумму купить то, что уже приглянулось, например, на материке, — говорит риелтор одного из норильских агентств недвижимости.
Люди не спешат принимать решения о покупке недвижимости ещё и потому, что при приобретении вторички особенно важно оценить квартиру собственными глазами, осмотреть сантехнику, оценить нагрев батарей и т. д. Так что потенциальные покупатели пользуются организованными агентствами недвижимости сервисами по удалённым продажам, например, видеопоказом жилья, но покупать не спешат. Как правило, сделку оформляют те, кому надо сделать это срочно по ряду личных причин либо у покупателя истекает срок одобрения по ипотечной заявке.
Риелторы отмечают и снижение покупательной способности.
— Сделок сейчас проходит раза в три меньше. Даже те, кто в марте внёс задаток и планировал в апреле купить жильё, не смогли реализовать свои планы. Некоторые, те, кто собирался приобретать жильё на материке, сейчас испытывают заметные трудности, поскольку МФЦ на приём документов не работает, и хотя есть альтернативные варианты — электронная регистрация, нотариальные сделки, — не все сделки могут быть оформлены таким образом. Поэтому бОльшая их часть не состоялась, — поясняет директор другого крупного агентства недвижимости в Норильске.
Огромное число сделок ведётся по ипотеке, и в последние годы таких заявок всё больше. Риелторы считают, что таким образом люди пытаются успеть вложить деньги. Процентная ставка по сравнению с предыдущими годами вполне доступна, говорят местные эксперты, есть и много льготных программ: для молодых семей или для семей, воспитывающих двоих и более детей.
— Сейчас выгодно брать ипотеку. Но если вы вкладываетесь в новостройку на материке, выбирайте только проверенных, сертифицированных застройщиков с лицензией. К сожалению, бывают ещё долгострои, — отмечает один из наших экспертов.
Цены на жильё, несмотря ни на что, пока не меняются: вторичный рынок жилья в Норильске не зависит от подорожания стройматериалов, говорят специалисты. Курс доллара тоже не отразился на стоимости местного жилья, как было и в предыдущие кризисы. Более того, норильский рынок по–прежнему сезонный. Цены на квартиры традиционно будут снижаться и этим летом, хотя и ненамного.
— Те, кто приостановил продажу, придут снова, и у нас будет приток товара на рынок. Рост числа предложений создаст конкуренцию, а значит, цены начнут снижаться, — считает директор агентства недвижимости.
Она же отмечает, что в городе трудно определить строгую вилку цен на жильё, поскольку наблюдается огромный разбег в стоимости квартир одного и того же типа. Например, однокомнатная хрущёвка может стартовать от 500 тысяч рублей и дойти до 1,6 миллиона — в зависимости от её состояния. И люди будут брать!
— Тут всё зависит от ремонта: есть покупатели, которые не желают им заниматься, а хотят заселиться и жить. Либо квадратные метры берут для сдачи в аренду — она сейчас, кстати, процветает. Так что самую популярную квартиру трудно выделить: я бы сказала любая, но с ремонтом. Ну и желательно центр — Ленинский проспект, улицы Талнахская, Кирова, — говорит специалист.
Цена квадратного метра в Норильске больше всего зависит от района. Однушка в центре стоит в три–пять раз дороже аналогичного объекта на окраине. Усреднённый вариант — недвижимость в спальном районе. Стоимость также зависит от года постройки здания (в приоритете — дома поновее); ремонта — жильё с качественным ремонтом стоит дороже, чем с черновой/чистовой отделкой; площади; инфраструктуры района; этажности — «первый и последний этажи не предлагать».
Каковы прогнозы на рынке? В Норильске всё стабильно, считают риелторы:
— Если банки поднимут процентные ставки, цены на квартиры снизятся, потому что начнёт падать спрос. А вот будет ли выгодно покупать недвижимость сразу после кризиса? На материке — возможно, у нас ситуация, скорее всего, не изменится.


Татьяна Зачупейко

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Чем занята власть 
В Норильске из-за пандемии приостановлена деятельность многих предприятий малого и среднего бизнеса. Городские власти приняли меры по их поддержке.

ЖКХ 
Капитальный ремонт жилых домов Норильска продолжается и в сложный период самоизоляции.

Закон и порядок 
Недавний указ губернатора Красноярского края снова заставил родителей задаться вопросом: можно гулять с детьми или нет? И если да, то как правильно это делать?

Перспективы 
Сразу несколько серьёзнейших факторов определили нынешнее состояние российского рынка недвижимости: падение цен на нефть, ослабление рубля и пандемия коронавируса. Что ждёт эту отрасль в будущем, в целом по стране и в Норильске в частности?

Акция 
Волонтёры корпоративной программы «Комбинат добра» подготовили продуктовые наборы для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Торговый ряд 
На Надеждинском металлургическом заводе открылся магазин торговой сети «Подсолнух».

Интервью 
Виртуальное общение сегодня актуально как никогда. Опытом поиска друзей в интернете поделилась ответственный секретарь «Заполярки» Наталия Попова, которая свободно владеет английским и активно переписывается с иностранцами.

НАродная азбука 
«Заполярная Правда» продолжает рассказ о горожанах разных национальностей. Сейчас в Норильске проживают представители 80 народностей, и мы предлагаем познакомиться с нашими земляками, начав с азов.

элементарно 
Мы продолжаем проект, в котором рассказываем о металлах, добываемых «Норникелем» — лидером горно– металлургической промышленности России и мира. Следующий элемент в нашем списке — платина.

НАШ ОБЩИЙ ЮБИЛЕЙ 
«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

Промышленный словарь 
Все мы, норильчане, даже не являясь работниками компании, знаем о производственной цепочке больше, чем многие жители материка. И это понятно и правильно. Ведь «Норникель», который в нынешнем году празднует 85–летний юбилей, — градообразующее предприятие. «Заполярка» решила отметить эту дату по–особенному и предлагает читателям проверить себя, а именно заглянуть в промышленный словарь. И ещё раз сказать слова благодарности нашим землякам, чей труд связан с непростым делом производства металлов.

Эхо праздника 
Светлое Христово Воскресение в этом году в православных храмах впервые встречали без прихожан. Но карантин не смог омрачить пасхальной радости и не отменил добрые дела.

Резонанс 
В период пандемии коронавируса особое внимание уделяется дезинфекции подъездов. О том, как это делают в управляющей компании «Заполярный жилищный трест», рассказала её генеральный директор Ольга Арапова.

Право руля 
«Право руля» — совместный проект газеты «Заполярная Правда», Госавтоинспекции и норильских школ. Сейчас, в период пандемии коронавируса и самоизоляции, норильские школьники изучают правила дорожного движениял онлайн. Особенно в этом преуспела школа № 36.

Тема недели 
Как раз сейчас на Таймыре должен был проходить День оленевода. Понятно, что праздник отменили в силу известных причин. Но медики из Дудинки всё равно выезжают в посёлки для того, чтобы провести плановый медосмотр коренного населения. И это правильно: здоровье — дорого, время — тоже.

Технопарк 
Специалисты «Норильсктрансремонта» ведут работу по поддер-жанию в рабочем состоянии карьерных экскаваторов. Техника со сверхнормативным сроком эксплуатации регулярно требует капитального ремонта.

профи 
Завершена модернизация первого шахтного автосамосвала рудника «Кайерканский».

Будьте здоровы 
Медицинский центр «Диалог плюс», где по полису ДМС получают врачебную помощь сотрудники «Норникеля», расширяет свои возможности.

Подробно 
Посильный вклад в сдерживание распространения коронавируса, который может сделать ответственный гражданин, — ограничение личных контактов. Каждому из нас необходимо свести свои перемещения к минимуму. Правительство в этом вопросе старается поддерживать сознательных граждан, а не очень сознательных – вразумить.

другие берега 
Друзья «Заполярки» из разных стран продолжают рассказывать о том, как им живётся в условиях пандемии.

КОНКУРСЫ 
В праздник Пасхи норильский хор «Вдохновение» планировал подарить горожанам концерт в честь своего 15–летия. Песенный праздник из–за карантина перенесли на осень. Но мы решили, что будет справедливо не откладывать поздравления на страницах газеты.

ПАМЯТЬ 
В канун Пасхи не стало замечательной норильчанки Ольги Сапрыкиной, которая верно хранила память о своих знаменитых родителях — Григории и Марфе Сапрыкиных.

«ЗП»–КОНСУЛЬТАНТ 
В период распространения коронавирусной инфекции ранее установленная группа инвалидности автоматически продлевается на шесть месяцев.

Новости:
 24 апреля 2020 
16:18 Экстренное обучение. В Красноярске навыкам проведения искусственной вентиляции легких научили более 40 врачей края.
15:44 449 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано сегодня по Красноярскому краю. В Норильске новых заболевших нет.
15:23 Опытный образец. Российские ученые избрали таймырского северного оленя для экспериментов по улучшению генетики вида.
14:27 Краевой минздрав согласился с тем, что зданию детской больницы в Норильске требуется ремонт.
12:38 Тяжёлых больных коронавирусом будут доставлять в Красноярск на вертолётах.
12:00 Президент «Норникеля» стал одним из лидеров топа инвесторов в борьбе с коронавирусом.
11:39 Терминалы для передачи показаний счетчиков. В Кайеркане продолжается цифровизация ЖКХ.
11:19 Борьба на своей территории. «Норникель» продолжает активные действия по борьбе с коронавирусом.
11:19 Цены не повышать! Прокуратура Норильска контролирует ценники на прилавках продуктовых магазинов.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх
Array ( [0] => 2020 [1] => 33 [2] => 4 )