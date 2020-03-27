

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



Перспективы

Ставки сделаны

Сразу несколько серьёзнейших факторов определили нынешнее состояние российского рынка недвижимости: падение цен на нефть, ослабление рубля и пандемия коронавируса. Что ждёт эту отрасль в будущем, в целом по стране и в Норильске в частности?

Два пути Аналитики говорят о двух сценариях развития событий на российском рынке жилья после кризиса. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что российский рынок жилой недвижимости может показать быстрый «отскок» после окончания карантинных мер по примеру Китая. При другом раскладе уже с лета–осени может начаться сокращение спроса на жильё на фоне сокращения доходов и роста цен. В этом случае застройщикам придётся предлагать скидки, чтобы оживить рынок. В марте россияне «откликнулись» на девальвацию рубля, устремившись вкладывать деньги в недвижимость. Опасались и роста ипотечных ставок. За январь и февраль банки одолжили деньги на квартиры рекордным для России 170 тысячам человек — это на 15 тысяч больше, чем в прошлом году, приводит данные портал «Волгоград на удалёнке». А затем количество сделок по ипотеке резко сократилось. «Стало практически невозможно посмотреть квартиру или прийти в банк для открытия счёта. Для банков серьёзным препятствием стало отсутствие возможности дозвониться до работодателя заёмщика, потому что многие организации закрылись. Теперь нельзя спросить, числится ли у них определённый сотрудник. Кроме того, сроки согласования недвижимости увеличились вплоть до двух недель, столько же может проходить и регистрация сделки, хотя раньше на это уходило всего четыре дня», — рассказывает порталу Иван Синеев, сооснователь Института финансового планирования. Параллельно некоторые банки повысили процентную ставку. В риелторской среде закрепился ставший уже популярным термин «китайский сценарий», в данном случае подразумевающий быстрое восстановление спроса после пандемии. Однако такое мнение чаще складывается в отношении московского жилья, отмечают эксперты. В других регионах значимого всплеска может и не быть. «Можно ожидать, что уже летом–осенью спрос заметно упадёт, и его восстановление станет возможным только при кардинальном изменении экономической обстановки. Ипотека уже не станет панацеей», — приводит слова одного из экспертов «Газета.Ru». Впрочем, другие специалисты считают, что, несмотря на вероятность снижения покупательной способности населения, тенденция снижения ипотечных ставок даёт основание полагать, что в течение трёх–шести месяцев после преодоления пандемии спрос на недвижимость восстановится до прежнего уровня. Между тем президент России Владимир Путин распорядился запустить программу льготной ипотеки. «В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% на покупку нового жилья комфорт–класса», — заявил Путин. До такого уровня ставка будет субсидироваться государством, уточнил президент. Стоимость покупки жилья в ипотеку по субсидированной ставке в Москве и Петербурге не должна превышать 8 млн руб., в других регионах — 3 млн руб., добавил Путин. Пониженная ставка будет действовать весь срок кредита, за такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года. Как это подействует на рынок — ещё один серьёзный вопрос для экспертов... Временное затишье В нашем городе ситуация на рынке недвижимости тоже поменялась, но незначительно. Сейчас наблюдается явное затишье. Причина проста: покупатели и продавцы опасаются встречаться лично на показах жилья. — Рынок поутих, есть даже продавцы, которые сняли квартиры с продажи, опасаясь дальнейшего падения рубля: они и не знают, что будут делать с полученными за жильё деньгами, смогут ли на эту сумму купить то, что уже приглянулось, например, на материке, — говорит риелтор одного из норильских агентств недвижимости. Люди не спешат принимать решения о покупке недвижимости ещё и потому, что при приобретении вторички особенно важно оценить квартиру собственными глазами, осмотреть сантехнику, оценить нагрев батарей и т. д. Так что потенциальные покупатели пользуются организованными агентствами недвижимости сервисами по удалённым продажам, например, видеопоказом жилья, но покупать не спешат. Как правило, сделку оформляют те, кому надо сделать это срочно по ряду личных причин либо у покупателя истекает срок одобрения по ипотечной заявке. Риелторы отмечают и снижение покупательной способности. — Сделок сейчас проходит раза в три меньше. Даже те, кто в марте внёс задаток и планировал в апреле купить жильё, не смогли реализовать свои планы. Некоторые, те, кто собирался приобретать жильё на материке, сейчас испытывают заметные трудности, поскольку МФЦ на приём документов не работает, и хотя есть альтернативные варианты — электронная регистрация, нотариальные сделки, — не все сделки могут быть оформлены таким образом. Поэтому бОльшая их часть не состоялась, — поясняет директор другого крупного агентства недвижимости в Норильске. Огромное число сделок ведётся по ипотеке, и в последние годы таких заявок всё больше. Риелторы считают, что таким образом люди пытаются успеть вложить деньги. Процентная ставка по сравнению с предыдущими годами вполне доступна, говорят местные эксперты, есть и много льготных программ: для молодых семей или для семей, воспитывающих двоих и более детей. — Сейчас выгодно брать ипотеку. Но если вы вкладываетесь в новостройку на материке, выбирайте только проверенных, сертифицированных застройщиков с лицензией. К сожалению, бывают ещё долгострои, — отмечает один из наших экспертов. Цены на жильё, несмотря ни на что, пока не меняются: вторичный рынок жилья в Норильске не зависит от подорожания стройматериалов, говорят специалисты. Курс доллара тоже не отразился на стоимости местного жилья, как было и в предыдущие кризисы. Более того, норильский рынок по–прежнему сезонный. Цены на квартиры традиционно будут снижаться и этим летом, хотя и ненамного. — Те, кто приостановил продажу, придут снова, и у нас будет приток товара на рынок. Рост числа предложений создаст конкуренцию, а значит, цены начнут снижаться, — считает директор агентства недвижимости. Она же отмечает, что в городе трудно определить строгую вилку цен на жильё, поскольку наблюдается огромный разбег в стоимости квартир одного и того же типа. Например, однокомнатная хрущёвка может стартовать от 500 тысяч рублей и дойти до 1,6 миллиона — в зависимости от её состояния. И люди будут брать! — Тут всё зависит от ремонта: есть покупатели, которые не желают им заниматься, а хотят заселиться и жить. Либо квадратные метры берут для сдачи в аренду — она сейчас, кстати, процветает. Так что самую популярную квартиру трудно выделить: я бы сказала любая, но с ремонтом. Ну и желательно центр — Ленинский проспект, улицы Талнахская, Кирова, — говорит специалист. Цена квадратного метра в Норильске больше всего зависит от района. Однушка в центре стоит в три–пять раз дороже аналогичного объекта на окраине. Усреднённый вариант — недвижимость в спальном районе. Стоимость также зависит от года постройки здания (в приоритете — дома поновее); ремонта — жильё с качественным ремонтом стоит дороже, чем с черновой/чистовой отделкой; площади; инфраструктуры района; этажности — «первый и последний этажи не предлагать». Каковы прогнозы на рынке? В Норильске всё стабильно, считают риелторы: — Если банки поднимут процентные ставки, цены на квартиры снизятся, потому что начнёт падать спрос. А вот будет ли выгодно покупать недвижимость сразу после кризиса? На материке — возможно, у нас ситуация, скорее всего, не изменится.



Татьяна Зачупейко

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Аналитики говорят о двух сценариях развития событий на российском рынке жилья после кризиса. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что российский рынок жилой недвижимости может показать быстрый «отскок» после окончания карантинных мер по примеру Китая. При другом раскладе уже с лета–осени может начаться сокращение спроса на жильё на фоне сокращения доходов и роста цен. В этом случае застройщикам придётся предлагать скидки, чтобы оживить рынок.В марте россияне «откликнулись» на девальвацию рубля, устремившись вкладывать деньги в недвижимость. Опасались и роста ипотечных ставок. За январь и февраль банки одолжили деньги на квартиры рекордным для России 170 тысячам человек — это на 15 тысяч больше, чем в прошлом году, приводит данные портал «Волгоград на удалёнке». А затем количество сделок по ипотеке резко сократилось. «Стало практически невозможно посмотреть квартиру или прийти в банк для открытия счёта. Для банков серьёзным препятствием стало отсутствие возможности дозвониться до работодателя заёмщика, потому что многие организации закрылись. Теперь нельзя спросить, числится ли у них определённый сотрудник. Кроме того, сроки согласования недвижимости увеличились вплоть до двух недель, столько же может проходить и регистрация сделки, хотя раньше на это уходило всего четыре дня», — рассказывает порталу Иван Синеев, сооснователь Института финансового планирования. Параллельно некоторые банки повысили процентную ставку.В риелторской среде закрепился ставший уже популярным термин «китайский сценарий», в данном случае подразумевающий быстрое восстановление спроса после пандемии. Однако такое мнение чаще складывается в отношении московского жилья, отмечают эксперты. В других регионах значимого всплеска может и не быть. «Можно ожидать, что уже летом–осенью спрос заметно упадёт, и его восстановление станет возможным только при кардинальном изменении экономической обстановки. Ипотека уже не станет панацеей», — приводит слова одного из экспертов «Газета.Ru».Впрочем, другие специалисты считают, что, несмотря на вероятность снижения покупательной способности населения, тенденция снижения ипотечных ставок даёт основание полагать, что в течение трёх–шести месяцев после преодоления пандемии спрос на недвижимость восстановится до прежнего уровня.Между тем президент России Владимир Путин распорядился запустить программу льготной ипотеки. «В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% на покупку нового жилья комфорт–класса», — заявил Путин. До такого уровня ставка будет субсидироваться государством, уточнил президент. Стоимость покупки жилья в ипотеку по субсидированной ставке в Москве и Петербурге не должна превышать 8 млн руб., в других регионах — 3 млн руб., добавил Путин. Пониженная ставка будет действовать весь срок кредита, за такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года. Как это подействует на рынок — ещё один серьёзный вопрос для экспертов...В нашем городе ситуация на рынке недвижимости тоже поменялась, но незначительно. Сейчас наблюдается явное затишье. Причина проста: покупатели и продавцы опасаются встречаться лично на показах жилья.— Рынок поутих, есть даже продавцы, которые сняли квартиры с продажи, опасаясь дальнейшего падения рубля: они и не знают, что будут делать с полученными за жильё деньгами, смогут ли на эту сумму купить то, что уже приглянулось, например, на материке, — говорит риелтор одного из норильских агентств недвижимости.Люди не спешат принимать решения о покупке недвижимости ещё и потому, что при приобретении вторички особенно важно оценить квартиру собственными глазами, осмотреть сантехнику, оценить нагрев батарей и т. д. Так что потенциальные покупатели пользуются организованными агентствами недвижимости сервисами по удалённым продажам, например, видеопоказом жилья, но покупать не спешат. Как правило, сделку оформляют те, кому надо сделать это срочно по ряду личных причин либо у покупателя истекает срок одобрения по ипотечной заявке.Риелторы отмечают и снижение покупательной способности.— Сделок сейчас проходит раза в три меньше. Даже те, кто в марте внёс задаток и планировал в апреле купить жильё, не смогли реализовать свои планы. Некоторые, те, кто собирался приобретать жильё на материке, сейчас испытывают заметные трудности, поскольку МФЦ на приём документов не работает, и хотя есть альтернативные варианты — электронная регистрация, нотариальные сделки, — не все сделки могут быть оформлены таким образом. Поэтому бОльшая их часть не состоялась, — поясняет директор другого крупного агентства недвижимости в Норильске.Огромное число сделок ведётся по ипотеке, и в последние годы таких заявок всё больше. Риелторы считают, что таким образом люди пытаются успеть вложить деньги. Процентная ставка по сравнению с предыдущими годами вполне доступна, говорят местные эксперты, есть и много льготных программ: для молодых семей или для семей, воспитывающих двоих и более детей.— Сейчас выгодно брать ипотеку. Но если вы вкладываетесь в новостройку на материке, выбирайте только проверенных, сертифицированных застройщиков с лицензией. К сожалению, бывают ещё долгострои, — отмечает один из наших экспертов.Цены на жильё, несмотря ни на что, пока не меняются: вторичный рынок жилья в Норильске не зависит от подорожания стройматериалов, говорят специалисты. Курс доллара тоже не отразился на стоимости местного жилья, как было и в предыдущие кризисы. Более того, норильский рынок по–прежнему сезонный. Цены на квартиры традиционно будут снижаться и этим летом, хотя и ненамного.— Те, кто приостановил продажу, придут снова, и у нас будет приток товара на рынок. Рост числа предложений создаст конкуренцию, а значит, цены начнут снижаться, — считает директор агентства недвижимости.Она же отмечает, что в городе трудно определить строгую вилку цен на жильё, поскольку наблюдается огромный разбег в стоимости квартир одного и того же типа. Например, однокомнатная хрущёвка может стартовать от 500 тысяч рублей и дойти до 1,6 миллиона — в зависимости от её состояния. И люди будут брать!— Тут всё зависит от ремонта: есть покупатели, которые не желают им заниматься, а хотят заселиться и жить. Либо квадратные метры берут для сдачи в аренду — она сейчас, кстати, процветает. Так что самую популярную квартиру трудно выделить: я бы сказала любая, но с ремонтом. Ну и желательно центр — Ленинский проспект, улицы Талнахская, Кирова, — говорит специалист.Цена квадратного метра в Норильске больше всего зависит от района. Однушка в центре стоит в три–пять раз дороже аналогичного объекта на окраине. Усреднённый вариант — недвижимость в спальном районе. Стоимость также зависит от года постройки здания (в приоритете — дома поновее); ремонта — жильё с качественным ремонтом стоит дороже, чем с черновой/чистовой отделкой; площади; инфраструктуры района; этажности — «первый и последний этажи не предлагать».Каковы прогнозы на рынке? В Норильске всё стабильно, считают риелторы:— Если банки поднимут процентные ставки, цены на квартиры снизятся, потому что начнёт падать спрос. А вот будет ли выгодно покупать недвижимость сразу после кризиса? На материке — возможно, у нас ситуация, скорее всего, не изменится.

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