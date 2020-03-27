

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



Акция

Эстафета добра

Волонтёры корпоративной программы «Комбинат добра» подготовили продуктовые наборы для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Подготовка продуктовых наборов требует внимания, аккуратности и времени На эти цели компания «Норникель» выделила миллион рублей. Средства пошли на формирование и доставку более 200 продуктовых наборов и товаров первой необходимости для слабо защищённых категорий горожан: инвалидов, многодетных семей, студентов–сирот. Благополучатели являются подопечными реабилитационного центра «Виктория», Норильского и Кайерканского обществ инвалидов, Общества слепых, Центра социальной помощи семье и детям «Норильский», а также это студенты–сироты, которые обучаются в Норильском государственном индустриальном институте, политехническом и педагогическом колледжах, Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса. Продуктовый набор включает 20 наименований, в том числе: картофель, морковь, яблоки, молоко, растительное и сливочное масло, колбаса, майонез, рыбные консервы, тушёнка, варенье, стиральный порошок, мыло и так далее. Общая стоимость набора — 3 700 рублей. Собирают их более 30 добровольцев. По словам ведущего специалиста управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Оксаны Тетенькиной, работа по формированию продуктовых наборов идёт оперативно и в тесном тандеме с торговой сетью «Подсолнух», которая и предоставила все необходимые продукты. А фасуются они в помещениях Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. Работа ведётся с соблюдением требований безопасности в период пандемии. — Работники «Норникеля» сами предлагают свою помощь, осознавая важность того, что они делают, — говорит Оксана Тетенькина. — В такой ситуации ты чувствуешь двойную ответственность и понимаешь, что приносишь реальную пользу людям, которые по ряду причин оказались в трудной жизненной ситуации. Также волонтёры «Комбината добра» продолжают помогать в подготовке продуктовых наборов по онлайн–заявкам норильчан, находящихся на самоизоляции. Начиная с 30 марта и по настоящее время продуктовые наборы в магазинах торговой сети «Подсолнух» собирают около 40 волонтёров, и работы хватает всем.



Наталья Черкашина Фото Натальи ЧЕРКАШИНОЙ

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На эти цели компания «Норникель» выделила миллион рублей. Средства пошли на формирование и доставку более 200 продуктовых наборов и товаров первой необходимости для слабо защищённых категорий горожан: инвалидов, многодетных семей, студентов–сирот. Благополучатели являются подопечными реабилитационного центра «Виктория», Норильского и Кайерканского обществ инвалидов, Общества слепых, Центра социальной помощи семье и детям «Норильский», а также это студенты–сироты, которые обучаются в Норильском государственном индустриальном институте, политехническом и педагогическом колледжах, Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса.Продуктовый набор включает 20 наименований, в том числе: картофель, морковь, яблоки, молоко, растительное и сливочное масло, колбаса, майонез, рыбные консервы, тушёнка, варенье, стиральный порошок, мыло и так далее. Общая стоимость набора —3 700 рублей. Собирают их более 30 добровольцев.По словам ведущего специалиста управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Оксаны Тетенькиной, работа по формированию продуктовых наборов идёт оперативно и в тесном тандеме с торговой сетью «Подсолнух», которая и предоставила все необходимые продукты. А фасуются они в помещениях Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. Работа ведётся с соблюдением требований безопасности в период пандемии.— Работники «Норникеля» сами предлагают свою помощь, осознавая важность того, что они делают, — говорит Оксана Тетенькина. — В такой ситуации ты чувствуешь двойную ответственность и понимаешь, что приносишь реальную пользу людям, которые по ряду причин оказались в трудной жизненной ситуации.Также волонтёры «Комбината добра» продолжают помогать в подготовке продуктовых наборов по онлайн–заявкам норильчан, находящихся на самоизоляции. Начиная с 30 марта и по настоящее время продуктовые наборы в магазинах торговой сети «Подсолнух» собирают около 40 волонтёров, и работы хватает всем.

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