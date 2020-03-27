Волонтёры корпоративной программы «Комбинат добра» подготовили продуктовые наборы для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
|Подготовка продуктовых наборов требует внимания, аккуратности и времени
На эти цели компания «Норникель» выделила миллион рублей. Средства пошли на формирование и доставку более 200 продуктовых наборов и товаров первой необходимости для слабо защищённых категорий горожан: инвалидов, многодетных семей, студентов–сирот. Благополучатели являются подопечными реабилитационного центра «Виктория», Норильского и Кайерканского обществ инвалидов, Общества слепых, Центра социальной помощи семье и детям «Норильский», а также это студенты–сироты, которые обучаются в Норильском государственном индустриальном институте, политехническом и педагогическом колледжах, Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса.
Продуктовый набор включает 20 наименований, в том числе: картофель, морковь, яблоки, молоко, растительное и сливочное масло, колбаса, майонез, рыбные консервы, тушёнка, варенье, стиральный порошок, мыло и так далее. Общая стоимость набора —
3 700 рублей. Собирают их более 30 добровольцев.
По словам ведущего специалиста управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Оксаны Тетенькиной, работа по формированию продуктовых наборов идёт оперативно и в тесном тандеме с торговой сетью «Подсолнух», которая и предоставила все необходимые продукты. А фасуются они в помещениях Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. Работа ведётся с соблюдением требований безопасности в период пандемии.
— Работники «Норникеля» сами предлагают свою помощь, осознавая важность того, что они делают, — говорит Оксана Тетенькина. — В такой ситуации ты чувствуешь двойную ответственность и понимаешь, что приносишь реальную пользу людям, которые по ряду причин оказались в трудной жизненной ситуации.
Также волонтёры «Комбината добра» продолжают помогать в подготовке продуктовых наборов по онлайн–заявкам норильчан, находящихся на самоизоляции. Начиная с 30 марта и по настоящее время продуктовые наборы в магазинах торговой сети «Подсолнух» собирают около 40 волонтёров, и работы хватает всем.Наталья ЧеркашинаФото Натальи ЧЕРКАШИНОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда