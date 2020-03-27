[Индекс номера 33 (24.04.2020)]

 Торговый ряд 
Заводской «Подсолнух»

На Надеждинском металлургическом заводе открылся магазин торговой сети «Подсолнух».
Первый покупатель — директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин
В центральном административно–бытовом корпусе завода на первом этаже были расширены площади некогда располагавшегося здесь буфета, на которых и разместился «Подсолнух». Магазин максимально адаптирован под нужды заводчан, график работы согласован со всеми сменами так, что сделать покупки может каждый работник в удобное для него время: «Подсолнух» работает с 6.30 до 00.30.
Прежде чем было принято решение об открытии магазина на НМЗ, сотрудники НТПО провели опрос среди заводчан, который подтвердил: люди заинтересованы в «Подсолнухе». Связано это не только с необходимостью купить что–нибудь на рабочую смену, здесь можно приобрести продукты и для дома, чтобы не тратить время на походы по магазинам.
Как отметил заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов Сергей Ткаченко, не последнюю роль в размещении магазина на «Надежде» сыграл положительный опыт работы аналогичного торгового предприятия на медном заводе.
На ремонт, подготовку помещения и приобретение оборудования для нового магазина ушло около четырёх месяцев. Площадь торгового зала теперь составляет порядка 100 квадратных метров.
В магазине представлены наиболее популярные у работников завода категории товаров — всего около 1 500 позиций. Это: консервы, напитки, соки, молочная продукция, кондитерские изделия, овощи, фрукты. Планируется доставлять сюда кулинарную продукцию собственного производства из пекарен и цехов «Подсолнуха» в «Арене». Отсутствует только алкоголь, поскольку магазин находится на производственном объекте.
Фрукты-овощи в ассортименте
Представители торгово–производственного объединения и администрация завода считают, что магазин станет хорошим подспорьем для тех, кому придётся в случае непогоды остаться в расположенном на «Надежде» штабе «Шторм». Генеральный директор НТПО Ирина Коселовская заверила, что в данных обстоятельствах «Подсолнух» готов даже поменять график работы в соответствии с оперативной обстановкой.
В заводском «Подсолнухе» действуют все акции торговой сети, здесь также действительны фирменные дисконтные карты.
Первую покупку в новом «Подсолнухе» сделал директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин, приехавший на завод с рабочим визитом, — он выбрал пачку печенья. По яблочку–апельсинчику приобрели его заместители. Директор НМЗ Илья
Сарычев назвал открытие магазина настоящим подарком к грядущему юбилею компании и отметил, что это очень удобно для работников всех трёх технологических смен завода.
Напомним, сеть магазинов «Подсолнух» была создана Заполярным филиалом «Норникеля» в рамках реализации социального проекта, направленного на стабильное обеспечение норильчан качественными продуктами питания и бытовыми товарами по низкой цене. Как полноценная торговая сеть работает в Норильске с 2011 года и входит в тройку лидеров территории на рынке розничной торговли. Включает восемь супермаркетов, две пекарни, распределительный центр площадью восемь тысяч кв. м, сотрудничает с порядка 400 поставщиками и имеет штат численностью 790 человек.
Под торговой маркой «Подсолнух» выпускаются товары
повседневного спроса, которые реализуются только в собственных магазинах и являются уникальным преимуществом компании. За счёт скидок от поставщиков товары в магазинах «Подсолнух» на 20–30 процентов дешевле, чем в других торговых точках.


Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

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