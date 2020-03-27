[Индекс номера 33 (24.04.2020)]

 Интервью 
Давай дружить

Виртуальное общение сегодня актуально как никогда. Опытом поиска друзей в интернете поделилась ответственный секретарь «Заполярки» Наталия Попова, которая свободно владеет английским и активно переписывается с иностранцами.
Наталия Попова на Универсиаде в Красноярске
— С чего, а вернее, с кого всё началось?
— С нами в университете по обмену учились студенты из Турции, а литературу преподавали англичанин и американец. И когда они все вернулись домой, мы стали писать друг другу письма. Со временем общение с ними сошло на нет, но появился интернет, а с ним и возможность обрастать друзьями–иностранцами в геометрической прогрессии. Интересно, что самый первый сайт — postcrossing.com, на который я наткнулась, поставив себе задачу найти виртуальных собеседников, предлагал общаться с людьми по всему миру через... почтовые открытки. Работает это так: регистрируешься на ресурсе, и система предлагает тебе адрес конкретного человека. Первой мне выпала жительница Йоханнесбурга. Представляете, я — на Крайнем Севере, она — в Южной Африке, и при этом мы можем подружиться. Это было захватывающе. На почте я выбрала открытку с видом Норильска, написала, что буду рада получить весточку от неё, отправила и стала ждать ответа. И он пришёл! Мы долго с ней переписывались. Также я отправляла открытки в Японию, Австралию, Новую Зеландию, Китай, Белоруссию, и в ответ получала изображения знаковых мест этих стран и рассказ о тамошней жизни.
— Сколько у тебя сегодня виртуальных друзей?
— Около ста пятидесяти человек. Мне всегда хотелось не только переписываться, но и разговаривать. И я зарегистрировалась на сайте speaky.com, специально созданном для языкового обмена. Одним из первых мне написал Девендра — программист из Индии, изучающий английский с малолетства и отлично им владеющий. К тому же он оказался очень интересным, всесторонне развитым человеком, и мы обменялись номерами телефонов. Но общением лишь друг с другом не ограничились и создали WhatsApp–группу, в которую стали добавлять других посетителей сайта, близких нам по духу.
С канадцем Реймондом Уолшем и ливанцем Джорджем Халяфом — участниками проекта Follow Up Siberia
— Как реагируют собеседники, когда узнают, что ты живёшь на Крайнем Севере?
— Сразу же задают массу вопросов. Им непонятно, как можно жить в столь суровых погодных условиях. Просят присылать как можно больше фото зимних пейзажей и видео, сделанных в метель. Благодаря нашему общению у многих появилась мечта воочию увидеть сугробы и северное сияние, побывать на «Большом Аргише» и подлёдной рыбалке. И мечта эта для большинства несбыточна. Мне же на отдыхе в Турции удалось встретиться с моей виртуальной турецкой подругой воочию. Было очень интересно пообщаться. Надеюсь, смогу ещё с кем-нибудь увидеться.
— Легко ли найти общий язык людям с разным менталитетом?
— Изначально нас объединило желание прокачать английский, и общение строится в первую очередь исходя из этого. Мы обмениваемся лайфхаками, помогающими в изучении языка. Закрепляем устойчивые выражения, которых в английском — учить не переучить, рассказывая истории из жизни, используя конкретные речевые обороты. У нас даже название группы меняется еженедельно, в зависимости от того, какую конкретно идиому мы практикуем. На этой неделе, например, мы используем в разных контекстах устойчивое английское выражение speak your mind — «говори всё, что думаешь». Особо оживлённо, конечно же, в последнее время обсуждаем коронавирус и меры, принимаемые правительствами разных государств для сдерживания распространения этой инфекции.
Общение в «Заполярке» с инженером Дипаком Паваром, который запускал нашу новую печатную машину
— Ссоры случаются?
— Конфликты не допускаем, идя на компромиссы. Вспоминаю один случай, когда мне как модератору группы пришлось несладко. Проблема была в том, что девушка из Бразилии отправила в общий чат видео, сделанное на пляже. Понятно, что для жительницы жаркой страны нет ничего особенного в том, что она в бикини, но остальные участники группы к столь откровенному, на их взгляд, видео отнеслись негативно. Мне пришлось проявить всё своё терпение, чтобы объяснить участникам, что она никого не хотела оскорбить, а её убедить в том, что подобные изображения здесь недопустимы. К счастью, вопрос удалось уладить.
А ещё мои друзья из Индии были категорически против того, чтобы я добавила в группу преподавателя английского языка из Пакистана. Дело в том, что между этими странами существует длительный территориальный конфликт. И с пакистанцами мне приходится общаться в другом сообществе. Здесь, кстати, немало очень образованных мусульманок, которым мужья запрещают работать, но при этом разрешают посредством онлайн–общения изучать иностранные языки. В этот чат мы отсылаем исключительно голосовые сообщения, чтобы развивать разговорную речь. А по субботам — день песен. Умеешь не умеешь, но спой на английском. Так что не только обучаемся, но и развлекаемся.
— А можешь посоветовать сайт для начинающих изучать английский язык?
— Ресурс speak–peak.club. Он создан для онлайн–общения русскоязычных, желающих практиковаться в английском. Система подбирает собеседника по уровню владения языком, который ты указываешь при регистрации. Разговорная сессия длится от десяти минут и начинается с описания картинки: то есть два человека видят одно и то же изображение и сообща описывают его. Если разговор клеится, можно обменяться телефонами и беседовать уже вне этой платформы. Вообще, сайтов для общения на английском языке великое множество. Главное, не писать в строку поиска «сайты для знакомства с иностранцами», а то выйдут совсем другие ресурсы.
Секретами преподавания английского с Наталией делится учитель из Британии Крис Роланд
— На интернет–мошенников нарывалась?
— И у меня, и у каждого из моих виртуальных друзей был опыт «встречи» на просторах интернета с непорядочными людьми. И к этому тоже надо быть готовым и не терять бдительность. Особо впечатлительным особам, легко попадающим под чужое влияние, не умеющим сказать «нет», наверное, лучше не общаться с незнакомцами вовсе.
Втираются в доверие и пытаются поживиться в основном представители африканских республик. Они могут мило общаться с тобой продолжительно время, а потом заявить: «В нашей бедной и измученной войнами и революциями стране очередной переворот, и я не могу снять со счёта свои сбережения. Можно я переведу их тебе на карту? Я знаю, ты честный человек, и я могу на тебя положиться». Получив подобное сообщение, я просто прерываю общение. Потому что знаю от друзей, чем это может закончиться. На твою карту действительно поступят деньги. Но потом, когда ты должен будешь их вернуть отправителю, у тебя попросят код подтверждения операции и снимут вместе со своими и твои сбережения.
А одна из участниц нашей группы чуть не попалась на уловку американца. Отмечу, что для любого человека, серьёзно изучающего иностранный, самое ценное — переписка и разговор именно с носителем языка. Так вот, она с большим удовольствием общалась с очень начитанным и интеллигентным жителем Вашингтона. И спустя год он вдруг пишет ей: «У моей мамы обнаружили серьёзное заболевание, а я нахожусь в командировке в Кувейте и не имею доступа к своим американским счетам. Ты не могла бы меня выручить и одолжить 12 тысяч долларов на операцию?» У девушки не было таких денег. А если бы были? Она очень ему сочувствовала, расстраивалась, что не может помочь, а он постепенно снижал сумму, которая всё равно оставалась неподъёмной... В итоге он обвинил её в чёрствости и прервал общение. Через полгода, всё ещё допуская, что ему действительно нужны были деньги для мамы, и надеясь, что эта ситуация благополучно разрешилась, она написала ему: «Как дела?» И получила в ответ: «А не могла бы ты мне прислать хотя бы 500 долларов?..» Вот такие бывают побочные эффекты. Но в любом случае это отличный и жизненный опыт, и языковой.


Надежда Сидор
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА, Надежды СИДОР и из личного архива Наталии ПОПОВОЙ

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