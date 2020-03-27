

[Индекс номера 33 (24.04.2020)]



НАродная азбука

Украинцы

«Заполярная Правда» продолжает рассказ о горожанах разных национальностей. Сейчас в Норильске проживают представители 80 народностей, и мы предлагаем познакомиться с нашими земляками, начав с азов.

Украинцы — восточнославянский народ, родственный русским и белорусам. Этноним «украинцы» — довольно поздний, окончательно закрепился только в начале XX века. Согласно основной версии, распространённой в академической среде (в том числе самой Украины), этноним «украинец» и название «Украина» этимологически связаны с древнерусским словом «оукраина» — «пограничье», «окраинная земля». В России украинцы — третий по численности народ после русских и татар, в Норильске — второй. По данным Всероссийской переписи 2010 года, в нашей стране проживают 1,9 млн украинцев, в том числе 9 165 человек в Норильске. Также большие диаспоры есть в Канаде, США и Бразилии. Всего в мире насчитывается 45 млн представителей этого народа. Лариса Фоменко Лариса Фоменко родом из города Черновцы на Юго–Западной Украине. Окончила Черновицкий государственный университет им. Юрия Федьковича, факультет романо–германской филологии. В Норильск переехала в конце 1970–х. Долгое время работала переводчиком на Норильском горно–металлургическом комбинате. Владеет семью иностранными языками. Украинскую диаспору возглавила в 2003 году. Лариса Петровна убеждена, что в Норильске, который стал для неё родным, живут добрые и отважные люди, и именно в них наше главное богатство. — Город, в котором я родилась, всегда был многонациональным, поэтому с самого детства у меня было много разных по происхождению друзей и знакомых. Все жили мирно и дружно. Поскольку в доме всегда много читали, я тоже полюбила книги, стала интересоваться языками. Решила поступить в наш Черновицкий университет и, к счастью, не прогадала. К нам часто приезжали студенты из других стран, мы тоже ездили за границу — в Канаду, Францию, Чехословакию, ГДР... Студенческая жизнь была прекрасна: с четвёртого курса мы уже работали по специальности, имели отличную практику, а также, что немаловажно, помимо учебной программы могли дополнительно изучать и другие языки. Тогда же я познакомилась со своим будущим супругом, иранцем по происхождению и инженером–биохимиком по образованию, ко всему прочему на тот момент возглавлявшему десятку лучших спортсменов СССР в беге на средние дистанции. Мы сыграли свадьбу, какое–то время пожили в Батуми и в Черновцах. Потом по комсомольской путёвке он уехал в Норильск строить «Надежду». Был обычным рабочим, имея при этом два высших образования и владея несколькими иностранными языками. В 1978 году я приехала к нему, так сказать, на экскурсию. А уже на следующий год окончательно перебралась в Норильск. Как и многих, поначалу Север меня не впечатлил: холод, серость. Но со временем я освоилась и привыкла к нему. Начинала работать пионервожатой в 14–й школе, затем получила приглашение в отдел внешних сношений комбината. Это как раз был разгар строительства, и переводчиков в городе не хватало. В Норильске тогда жилось намного лучше, чем на материке: в магазинах было всё, люди получали очень хорошие зарплаты, будущее казалось перспективным и светлым. Всё изменилось с распадом Советского Союза. В один миг жизнь повернулась на 180 градусов, и тогда–то многие украинцы, с которыми я уже давно была знакома, стали уезжать — не только из города, но и из страны. В Норильске второй по численности национальностью были и остаются украинцы. Поэтому неудивительно, что ещё в советское время наше землячество было очень заметно. Саму же историю становления украинской диаспоры в Норильске я бы поделила на три основных периода: до 1990–х, с 1991 года и с начала 2000–х. Третье рождение нашей диаспоры произошло в 2003 году — 13 июня. Получив название «общественная культурно–национальная организация (ОКНО) «Украина», мы первыми стали проводить свои массовые праздники, со временем придав некоторым из них общегородской характер. Например, это мы организовали в 2005 году первый Фестиваль национальных культур. За прошедшие 18 лет у нас произошла смена поколений. Из состава, который сложился в 2003 году, со мной остался только один человек. Но при этом у нас сохраняется костяк активистов — 15–20 человек, которые всегда готовы от лица нашей диаспоры выступить на разных фестивалях и праздниках. Особенно хорошо у нас получаются национальные песни и танцы. К примеру, у меня есть украинский национальный костюм, которому уже много лет и который я с удовольствием и гордостью ношу во время праздников. А учитывая, что русская и украинская культуры очень схожи, нам легко донести до горожан наши задумки и идеи. Не отстаём мы и в национальной кухне. Вообще, украинское застолье — это, конечно, отдельная тема для разговора: борщ с пампушками, голубцы, вареники — все эти блюда с детства знакомы любому россиянину. За прошедшие сорок с лишним лет, что я живу на Севере, Норильск стал моим домом. Собираюсь ли я отсюда уезжать? Нет. А зачем? Мне здесь нравится. А ещё я твёрдо знаю: для того чтобы жить в мире и согласии, достаточно уважать друг друга. И для этого в первую очередь нужно интересоваться историей, культурой и традициями людей, которые тебя окружают. Проще говоря, нужно быть открытым для новых знакомств, и тогда в жизни появится много нового и интересного, а на ненависть и вражду просто не останется времени и сил. Нетерпимость, как мне кажется, возникает от элементарной неграмотности и безразличия к окружающим. Пётр Жмурко В 1940 году был арестован по политической статье, осуждён к пяти годам лишения свободы и отправлен в Норильлаг. После освобождения в 1945–м остался здесь. Работал начальником подземного участка, главным инженером рудника 7/9, директором рудника «Заполярный», был замом директора НГМК по горным работам. В 1974–м переехал в Москву — стал замминистра цветной металлургии СССР. Алексей Козюра В 1957 году приехал в Норильск. Был главным инженером НМЗ, много лет возглавлял институт «Норильскпроект». В общей сложности прожил в Норильске 42 года. Почётный гражданин города. Михаил Кравец В Норильске — с 1946 года. Первостроитель Талнаха, первый руководитель управления «Талнахрудстрой», начальник управления строительства, заместитель директора НГМК. Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, награждён тремя медалями, заслуженный строитель РСФСР.



Михаил Туаев Фото из личного архива Ларисы Фоменко

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Лариса Фоменко родом из города Черновцы на Юго–Западной Украине. Окончила Черновицкий государственный университет им. Юрия Федьковича, факультет романо–германской филологии. В Норильск переехала в конце 1970–х. Долгое время работала переводчиком на Норильском горно–металлургическом комбинате. Владеет семью иностранными языками. Украинскую диаспору возглавила в 2003 году. Лариса Петровна убеждена, что в Норильске, который стал для неё родным, живут добрые и отважные люди, и именно в них наше главное богатство.— Город, в котором я родилась, всегда был многонациональным, поэтому с самого детства у меня было много разных по происхождению друзей и знакомых. Все жили мирно и дружно. Поскольку в доме всегда много читали, я тоже полюбила книги, стала интересоваться языками. Решила поступить в наш Черновицкий университет и, к счастью, не прогадала. К нам часто приезжали студенты из других стран, мы тоже ездили за границу — в Канаду, Францию, Чехословакию, ГДР... Студенческая жизнь была прекрасна: с четвёртого курса мы уже работали по специальности, имели отличную практику, а также, что немаловажно, помимо учебной программы могли дополнительно изучать и другие языки.Тогда же я познакомилась со своим будущим супругом, иранцем по происхождению и инженером–биохимиком по образованию, ко всему прочему на тот момент возглавлявшему десятку лучших спортсменов СССР в беге на средние дистанции. Мы сыграли свадьбу, какое–то время пожили в Батуми и в Черновцах. Потом по комсомольской путёвке он уехал в Норильск строить «Надежду». Был обычным рабочим, имея при этом два высших образования и владея несколькими иностранными языками. В 1978 году я приехала к нему, так сказать, на экскурсию. А уже на следующий год окончательно перебралась в Норильск.Как и многих, поначалу Север меня не впечатлил: холод, серость. Но со временем я освоилась и привыкла к нему. Начинала работать пионервожатой в 14–й школе, затем получила приглашение в отдел внешних сношений комбината. Это как раз был разгар строительства, и переводчиков в городе не хватало.В Норильске тогда жилось намного лучше, чем на материке: в магазинах было всё, люди получали очень хорошие зарплаты, будущее казалось перспективным и светлым. Всё изменилось с распадом Советского Союза. В один миг жизнь повернулась на 180 градусов, и тогда–то многие украинцы, с которыми я уже давно была знакома, стали уезжать — не только из города, но и из страны.В Норильске второй по численности национальностью были и остаются украинцы. Поэтому неудивительно, что ещё в советское время наше землячество было очень заметно. Саму же историю становления украинской диаспоры в Норильске я бы поделила на три основных периода: до 1990–х, с 1991 года и с начала 2000–х. Третье рождение нашей диаспоры произошло в 2003 году — 13 июня. Получив название «общественная культурно–национальная организация (ОКНО) «Украина», мы первыми стали проводить свои массовые праздники, со временем придав некоторым из них общегородской характер. Например, это мы организовали в 2005 году первый Фестиваль национальных культур.За прошедшие 18 лет у нас произошла смена поколений. Из состава, который сложился в 2003 году, со мной остался только один человек. Но при этом у нас сохраняется костяк активистов — 15–20 человек, которые всегда готовы от лица нашей диаспоры выступить на разных фестивалях и праздниках. Особенно хорошо у нас получаются национальные песни и танцы. К примеру, у меня есть украинский национальный костюм, которому уже много лет и который я с удовольствием и гордостью ношу во время праздников. А учитывая, что русская и украинская культуры очень схожи, нам легко донести до горожан наши задумки и идеи. Не отстаём мы и в национальной кухне. Вообще, украинское застолье — это, конечно, отдельная тема для разговора: борщ с пампушками, голубцы, вареники — все эти блюда с детства знакомы любому россиянину.За прошедшие сорок с лишним лет, что я живу на Севере, Норильск стал моим домом. Собираюсь ли я отсюда уезжать? Нет. А зачем? Мне здесь нравится. А ещё я твёрдо знаю: для того чтобы жить в мире и согласии, достаточно уважать друг друга. И для этого в первую очередь нужно интересоваться историей, культурой и традициями людей, которые тебя окружают. Проще говоря, нужно быть открытым для новых знакомств, и тогда в жизни появится много нового и интересного, а на ненависть и вражду просто не останется времени и сил. Нетерпимость, как мне кажется, возникает от элементарной неграмотности и безразличия к окружающим.В 1940 году был арестован по политической статье, осуждён к пяти годам лишения свободы и отправлен в Норильлаг. После освобождения в 1945–м остался здесь. Работал начальником подземного участка, главным инженером рудника 7/9, директором рудника «Заполярный», был замом директора НГМК по горным работам. В 1974–м переехал в Москву — стал замминистра цветной металлургии СССР.В 1957 году приехал в Норильск. Был главным инженером НМЗ, много лет возглавлял институт «Норильскпроект». В общей сложности прожил в Норильске 42 года. Почётный гражданин города.В Норильске — с 1946 года. Первостроитель Талнаха, первый руководитель управления «Талнахрудстрой», начальник управления строительства, заместитель директора НГМК. Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, награждён тремя медалями, заслуженный строитель РСФСР.

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