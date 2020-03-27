[Индекс номера 33 (24.04.2020)]

 элементарно 
Как рождается Pt

Мы продолжаем проект, в котором рассказываем о металлах, добываемых «Норникелем» — лидером горно– металлургической промышленности России и мира. Следующий элемент в нашем списке — платина.
Часть платины идёт в медицинскую промышленность. Из неё и её сплавов в том числе изготавливают хирургические инструменты
Платина (Pt) — химический элемент десятой группы шестого периода периодической системы химических элементов, с атомным номером 78, блестящий благородный металл серебристо–белого цвета, один из самых дорогих и редких. По твёрдости превосходит золото и серебро, и в то же время легко поддаётся обработке давлением (ковке, прокатке, волочению). Также отличается повышенной химической стойкостью, при этом не окисляется на воздухе даже при сильном накаливании, а при остывании сохраняет свой естественный цвет.
История открытия
Открытие платины тесно связано с другим величайшим открытием в истории — открытием Нового Света. Первопроходцами в познании свойств этого благородного металла и в его «приручении» стали мастера таких исчезнувших цивилизаций Южной Америки, как инки, ацтеки и майя. Ими на протяжении многих веков велась добыча платины, они также создавали украшения из этого металла. Ювелирные изделия того времени были выполнены из чистой платины либо из сплавов золота и платины и отличались сложностью дизайна и высоким мастерством исполнения.
В Европе платину стали изучать с середины XVIII века, когда испанский математик Антонио де Ульоа привёз образцы этого металла с золотоносных месторождений Перу.
Первое практическое применение ему нашли фальшивомонетчики. В то время платина ценилась в два раза ниже серебра. Но благодаря высокой плотности она хорошо сплавляется и с золотом, и серебром. Пользуясь этим, мошенники стали подмешивать платину в золото и серебро, сначала в украшениях, а затем и в монетах. Узнав об этом, испанское правительство издало указ, предписывающий уничтожать всю платину, добываемую попутно с золотом. В соответствии с этим указом чиновники монетных дворов периодически топили накопившуюся платину в реках Боготе и Кауке. Только в 1778 году этот указ был отменён, и более того, испанское правительство, приобретая платину по очень низким ценам, стало само подмешивать её в золото монет.
В России платина была впервые найдена на Урале, в Верх–Исетском округе, в 1819 году. При промывке золотоносных пород в золоте заметили белые блестящие зёрна, которые не растворялись даже в самых сильных кислотах. Россия первой в 1828 году освоила выпуск платиновых монет достоинством 3, 6 и 12 рублей, которые изготавливались до середины 40–х годов XIX века. В ХХ веке основными месторождениями платины и других платиновых металлов в нашей стране стали заполярные месторождения Таймыра — Норильское, Талнахское, Октябрьское.
В недрах Таймыра
Платиноиды и драгметаллы в Норильске производили и производят в составе плановых концентратов из металлургических шламов в МЦ. Но в норильской истории есть воспоминания и о рассыпной платине.
В книге «Драгоценные металлы Норильска», куда вошли воспоминания ветеранов–металлургов, в одной из глав Фёдор Киреенко, который в 1950–х годах был старшим инженером опытно–металлургического цеха Норильского комбината, рассказывает, как в 1942–м была создана бригада заключённых, управлял которой Константин Бродницкий, известный специалист–металлург. Эта бригада всё лето вела добычу шлиховых платиноидов. Было получено несколько килограммов шлихов.
В этой же главе составитель книги Алексей Свечников приводит заметку сотрудников ГМОИЦ Эдуарда Кулагова и Ларисы Коваленко, которую они под названием «Платина Заполярья» опубликовали в 1983 году в «Заполярке»:
«Ещё только на листах ватмана проектировщиков были основные горно–металлургические предприятия комбината, а он уже начал выдавать продукцию для нашей Родины. Это были ценные и по тем временам металлы платиновой группы, обнаруженные в виде шлиховой платины при строительстве дороги в районе будущего рудника открытых работ «Угольный ручей».
В тот период не было узких специалистов, и горняк Лев Александрович Савва в начале своей норильской биографии был назначен Завенягиным начальником дорожного строительства Норильского комбината.
Осадочные отложения верхней террасы левобережья ручья Угольный привлекли внимание Саввы и других геологов и горняков рядом специфических особенностей. Обычно такие отложения могли содержать включения тяжёлых цветных и редких металлов.
Нашли опытных промышленников, которые в самодельных деревянных лотках получили небольшие по выходу, но очень ощутимые по весу «чёрные шлихи». Их с большой осторожностью собрали в металлическую коробку и передали Завенягину. Вскоре после этого Авраамий Павлович издал Приказ по комбинату за номером 390 от 5 октября 1938 года «Об организации Приискового управления».
Под руководством Саввы до войны было добыто несколько пудов россыпной платины, которая специальным самолётом была отправлена в Москву. То был самый первый весомый вклад строителей Норильского комбината в валютную копилку нашей страны».
Технология успеха
Сегодня после Южно–Африканской Республики Россия занимает второе место в мире по объёму разведанных запасов и производству платины. При этом лидером добычи этого металла в нашей стране является «Норникель», на долю которого приходится более 95% от общего производства.
Добытые платиносодержащие руды проходят комплексную высокотехнологичную переработку, включающую многостадийное гравитационное и флотационное обогащение, автогенную плавку в печах Ванюкова, конвертирование и электрорафинирование с последующей селективной переработкой обогащённого платинового шлама. Основным конечным продуктом Заполярного филиала являются концентраты платиновых металлов, получаемые в МЦ-1, часть платины направляется в переработку на смежное предприятие – Кольскую горно-металлургическую компанию – в составе медно-никелевого файнштейна.
В 2019 году Заполярным филиалом компании было произведено около 700 тысяч унций платины, что на 8% больше показателя 2018 года. Цена платины на мировом рынке сейчас составляет примерно 750 долларов за унцию.
Товарный вид
Ювелирные изделия
Платина широко применяется для изготовления разного рода украшений, которые отличаются не только красотой, но и долговечностью. Наибольшей популярностью в ювелирной промышленности пользуется металл 950-й пробы. В такой сплав входят 95% платины и 5% иридия. Металл подобного состава отличается высокой степенью упругости и твёрдости.
Электроника и приборостроение
В сплавах с иридием платина используется для изготовления качественных контактов высокоточных приборов, в сплавах с кобальтом - магнитов. В космической промышленности и самолётостроении платина применяется в производстве электродов топливных элементов.
Нефтепереработка
С помощью платиновых катализаторов в нефтеперерабатывающей отрасли на установках каталитического риформинга получают высокооктановый бензин, ароматические углеводороды и технический водород из бензиновых и лигроиновых фракций нефти.
Медицина
Применяется при изготовлении хирургических инструментов, а также в качестве напылителя для лечебных стоматологических инструментов. Электроды из сплава платины с иридием используют в кардиологии для стимуляции сердечной деятельности и слухопротезировании в имплантах для людей с нарушениями слуха. Комплексный хлорид–аммиакат платины (цисплатин) стал первым эффективным противораковым препаратом.


Михаил Туаев
Фото из открытых источников

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