

Эпидемия коронавируса, разразившаяся в Китае, по последней информации, охватила более 4 400 человек, погибли не менее 107 человек. «Заполярка» разбиралась, настолько ли страшна напасть, как об этом кричат на всех углах?

Быстрее вируса распространяются только ложные новости и мифы о смертельной инфекции О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань с населением в 11 миллионов человек стало известно в конце 2019 года. Как выяснилось, болезнь вызывает коронавирус, ранее не передававшийся людям. Он получил название 2019–nCoV, дословно: «новый коронавирус 2019 года». Несмотря на то что панике поддался весь мир, по официальным данным, большая часть заболевших локализована в Китае. Единичные факты распространения инфекции зафиксированы в Японии, США, Австралии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, Франции, Германии, Канаде и некоторых других странах. В России отмечено несколько подозрительных эпизодов, однако симптомы оказались вызваны обычной вирусной инфекцией. Так же как и в случае с норильской школьницей, прилетевшей неделю назад из Китая. Галина Меньшикова, заведующая инфекционным отделением городской больницы № 2, рассказала: – У девочки сразу же взяли мазок из рото-глотки, кровь, сыворотку и мочу, чтобы исследовать генетический материал вируса. Все анализы отправили в Центр гигиены. Лабораторные исследования показали — мы имеем дело с ОРВИ. Симптомы простудных инфекций и поражения китайским вирусом спутать действительно легко, говорит Галина Меньшикова. У больного поднимается температура, появляются кашель, насморк, ломота в суставах мышц, рвота и жидкий стул. Да и передаётся вирус в основном воздушно–капельным путём. Поэтому без лабораторных исследований наличие коронавируса не выявить. Но то, что вылечиться от нового китайского вируса нельзя — это миф. Убедиться в этом можно, сверившись с данными официального онлайн–сервиса, созданного для мониторинга распространения коронавируса на основе информации ВОЗ. На данный момент 63 человека уже выписаны из больниц. Главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь опровергла слухи том, что заразиться можно через посылку из Китая. В окружающей среде на поверхностях коронавирус сохраняется недолго. Поэтому оснований для опасений нет. Кроме того, все отправления проходят санитарную обработку, которая повышает гарантии инфекционной безопасности, успокаивают эксперты. В Роспотребнадзоре Красноярского края заверяют, что предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации на территории не наблюдается. Несмотря на это, край готов к встрече с китайским вирусом. 28 января губернатор региона Александр Усс утвердил план профилактических мероприятий по предупреждению завоза коронавируса. Им предусмотрено обеспечение медучреждений дезинфицирующими средствами, медикаментами, средствами защиты, оборудованием, проведение лабораторных исследований и диагностики, создание резерва противовирусных препаратов в аптеках. Что ж: предупреждён — значит вооружён!

Галина Навроцкая Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань с населением в 11 миллионов человек стало известно в конце 2019 года. Как выяснилось, болезнь вызывает коронавирус, ранее не передававшийся людям. Он получил название 2019–nCoV, дословно: «новый коронавирус 2019 года». Несмотря на то что панике поддался весь мир, по официальным данным, большая часть заболевших локализована в Китае. Единичные факты распространения инфекции зафиксированы в Японии, США, Австралии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, Франции, Германии, Канаде и некоторых других странах. В России отмечено несколько подозрительных эпизодов, однако симптомы оказались вызваны обычной вирусной инфекцией. Так же как и в случае с норильской школьницей, прилетевшей неделю назад из Китая.Галина Меньшикова, заведующая инфекционным отделением городской больницы № 2, рассказала:– У девочки сразу же взяли мазок из рото-глотки, кровь, сыворотку и мочу, чтобы исследовать генетический материал вируса. Все анализы отправили в Центр гигиены. Лабораторные исследования показали — мы имеем дело с ОРВИ.Симптомы простудных инфекций и поражения китайским вирусом спутать действительно легко, говорит Галина Меньшикова. У больного поднимается температура, появляются кашель, насморк, ломота в суставах мышц, рвота и жидкий стул. Да и передаётся вирус в основном воздушно–капельным путём. Поэтому без лабораторных исследований наличие коронавируса не выявить.Но то, что вылечиться от нового китайского вируса нельзя — это миф. Убедиться в этом можно, сверившись с данными официального онлайн–сервиса, созданного для мониторинга распространения коронавируса на основе информации ВОЗ. На данный момент 63 человека уже выписаны из больниц.Главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь опровергла слухи том, что заразиться можно через посылку из Китая. В окружающей среде на поверхностях коронавирус сохраняется недолго. Поэтому оснований для опасений нет. Кроме того, все отправления проходят санитарную обработку, которая повышает гарантии инфекционной безопасности, успокаивают эксперты.В Роспотребнадзоре Красноярского края заверяют, что предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации на территории не наблюдается. Несмотря на это, край готов к встрече с китайским вирусом. 28 января губернатор региона Александр Усс утвердил план профилактических мероприятий по предупреждению завоза коронавируса. Им предусмотрено обеспечение медучреждений дезинфицирующими средствами, медикаментами, средствами защиты, оборудованием, проведение лабораторных исследований и диагностики, создание резерва противовирусных препаратов в аптеках. Что ж: предупреждён — значит вооружён!