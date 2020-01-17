Эпидемия коронавируса, разразившаяся в Китае, по последней информации, охватила более 4 400 человек, погибли не менее 107 человек. «Заполярка» разбиралась, настолько ли страшна напасть, как об этом кричат на всех углах?
|Быстрее вируса распространяются только ложные новости и мифы о смертельной инфекции
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань с населением в 11 миллионов человек стало известно в конце 2019 года. Как выяснилось, болезнь вызывает коронавирус, ранее не передававшийся людям. Он получил название 2019–nCoV, дословно: «новый коронавирус 2019 года». Несмотря на то что панике поддался весь мир, по официальным данным, большая часть заболевших локализована в Китае. Единичные факты распространения инфекции зафиксированы в Японии, США, Австралии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, Франции, Германии, Канаде и некоторых других странах. В России отмечено несколько подозрительных эпизодов, однако симптомы оказались вызваны обычной вирусной инфекцией. Так же как и в случае с норильской школьницей, прилетевшей неделю назад из Китая.
Галина Меньшикова, заведующая инфекционным отделением городской больницы № 2, рассказала:
– У девочки сразу же взяли мазок из рото-глотки, кровь, сыворотку и мочу, чтобы исследовать генетический материал вируса. Все анализы отправили в Центр гигиены. Лабораторные исследования показали — мы имеем дело с ОРВИ.
Симптомы простудных инфекций и поражения китайским вирусом спутать действительно легко, говорит Галина Меньшикова. У больного поднимается температура, появляются кашель, насморк, ломота в суставах мышц, рвота и жидкий стул. Да и передаётся вирус в основном воздушно–капельным путём. Поэтому без лабораторных исследований наличие коронавируса не выявить.
Но то, что вылечиться от нового китайского вируса нельзя — это миф. Убедиться в этом можно, сверившись с данными официального онлайн–сервиса, созданного для мониторинга распространения коронавируса на основе информации ВОЗ. На данный момент 63 человека уже выписаны из больниц.
Главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь опровергла слухи том, что заразиться можно через посылку из Китая. В окружающей среде на поверхностях коронавирус сохраняется недолго. Поэтому оснований для опасений нет. Кроме того, все отправления проходят санитарную обработку, которая повышает гарантии инфекционной безопасности, успокаивают эксперты.
В Роспотребнадзоре Красноярского края заверяют, что предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации на территории не наблюдается. Несмотря на это, край готов к встрече с китайским вирусом. 28 января губернатор региона Александр Усс утвердил план профилактических мероприятий по предупреждению завоза коронавируса. Им предусмотрено обеспечение медучреждений дезинфицирующими средствами, медикаментами, средствами защиты, оборудованием, проведение лабораторных исследований и диагностики, создание резерва противовирусных препаратов в аптеках. Что ж: предупреждён — значит вооружён!Галина НавроцкаяФото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда