

Все мы, норильчане, даже не являясь работниками компании, знаем о производственной цепочке больше, чем многие жители материка. И это понятно и правильно. Ведь «Норникель», который в нынешнем году празднует 85–летний юбилей, — градообразующее предприятие. «Заполярка» решила отметить эту дату по–особенному и предлагает читателям проверить себя, а именно заглянуть в промышленный словарь. И ещё раз сказать слова благодарности нашим землякам, чей труд связан с непростым делом производства металлов.

Новая буровая установка на руднике «Заполярный» Богатые руды — руды, представленные сульфидами более чем на 70%. Содержание полезных компонентов составляет: никель — 2–5%, медь — 2–25%, металлы платиновой группы — 5–100 г/т. Богатые руды имеют большое содержание полезных компонентов. Сейчас их в основном добывают рудники «Скалистый» и «Таймырский». Чем глубже находится залежь, тем больше содержание полезного компонента. Рудник «Скалистый» в Норильске — самый глубокий в Евразии. Его стволы вскрывают самые глубокие залежи Октябрьского месторождения. Концепция развития сырьевой базы «Норникеля» предполагает, что объёмы добычи на «Скалистом» к 2030 году должны увеличиться по богатой руде на 14% (с 2,1 млн тонн в настоящее время до 2,4 млн тонн). Проект развития рудника оценивается в сумму порядка 134 млрд руб. Как только «Скалистый» начал выдавать товарную продукцию, инвестиции компании в проект начали окупаться. В прошлом году было выдано на– гора почти 1 млн 900 тыс. тонн руды, в этом году руководство Заполярного филиала обещает выйти на показатели 2,2 млн. Буровая установка — техника для бурения горной массы, используемая на всех рудниках Заполярного филиала. С её помощью в породе по определённой схеме пробуриваются шпуры, куда закладывается взрывчатое вещество. После взрыва горная масса обрушается и вывозится на–гора для дальнейшей переработки. Одно из последних технических решений — использование специальной буровой установки в виде навесного оборудования на погрузочно–доставочную машину. При образовании крупных фракций породы после взрыва её дробят на месте. Такой метод применяется в шахте «Заполярная» на руднике «Медвежий ручей». Вероятные запасы руды — подсчитаны на основе части «выявленных» или в некоторых случаях «оценённых ресурсов полезных ископаемых», добыча которых экономически оправдана. Они включают в себя разубоживающие породы и предусматривают возможные потери в процессе добычи. «Норникель» обладает значительным потенциалом для поддержания экономических запасов руды на высоком уровне за счёт существенных минеральных ресурсов в действующих месторождениях. Для восполнения отрабатываемых запасов богатых и медистых руд на действующих рудниках в основном используются предполагаемые ресурсы на флангах эксплуатируемых месторождений. Перспективы развития горных работ связаны с невскрытыми пока залежами богатых руд, а также с горизонтами вкрапленных и медистых руд, которые будут последовательно и интенсивно вовлекаться в эксплуатацию. В Норильске перспективным считается Масловское месторождение, расположенное в 12 км к югу от месторождения «Норильск–1». По своим запасам оно относится к числу крупнейших в мире. В 2015 году компания получила лицензию на право пользования недрами для разведки и добычи сульфидных платино– медно–никелевых руд Масловского месторождения.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Богатые руды — руды, представленные сульфидами более чем на 70%. Содержание полезных компонентов составляет: никель — 2–5%, медь — 2–25%, металлы платиновой группы — 5–100 г/т. Богатые руды имеют большое содержание полезных компонентов. Сейчас их в основном добывают рудники «Скалистый» и «Таймырский». Чем глубже находится залежь, тем больше содержание полезного компонента.Рудник «Скалистый» в Норильске — самый глубокий в Евразии. Его стволы вскрывают самые глубокие залежи Октябрьского месторождения. Концепция развития сырьевой базы «Норникеля» предполагает, что объёмы добычи на «Скалистом» к 2030 году должны увеличиться по богатой руде на 14% (с 2,1 млн тонн в настоящее время до 2,4 млн тонн). Проект развития рудника оценивается в сумму порядка 134 млрд руб. Как только «Скалистый» начал выдавать товарную продукцию, инвестиции компании в проект начали окупаться. В прошлом году было выдано на– гора почти 1 млн 900 тыс. тонн руды, в этом году руководство Заполярного филиала обещает выйти на показатели 2,2 млн.Буровая установка — техника для бурения горной массы, используемая на всех рудниках Заполярного филиала. С её помощью в породе по определённой схеме пробуриваются шпуры, куда закладывается взрывчатое вещество. После взрыва горная масса обрушается и вывозится на–гора для дальнейшей переработки. Одно из последних технических решений — использование специальной буровой установки в виде навесного оборудования на погрузочно–доставочную машину. При образовании крупных фракций породы после взрыва её дробят на месте. Такой метод применяется в шахте «Заполярная» на руднике «Медвежий ручей».Вероятные запасы руды — подсчитаны на основе части «выявленных» или в некоторых случаях «оценённых ресурсов полезных ископаемых», добыча которых экономически оправдана. Они включают в себя разубоживающие породы и предусматривают возможные потери в процессе добычи.«Норникель» обладает значительным потенциалом для поддержания экономических запасов руды на высоком уровне за счёт существенных минеральных ресурсов в действующих месторождениях. Для восполнения отрабатываемых запасов богатых и медистых руд на действующих рудниках в основном используются предполагаемые ресурсы на флангах эксплуатируемых месторождений.Перспективы развития горных работ связаны с невскрытыми пока залежами богатых руд, а также с горизонтами вкрапленных и медистых руд, которые будут последовательно и интенсивно вовлекаться в эксплуатацию.В Норильске перспективным считается Масловское месторождение, расположенное в 12 км к югу от месторождения «Норильск–1». По своим запасам оно относится к числу крупнейших в мире. В 2015 году компания получила лицензию на право пользования недрами для разведки и добычи сульфидных платино– медно–никелевых руд Масловского месторождения.