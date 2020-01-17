

Многодетная семья — звучит гордо. Но далеко не всегда экономически выгодно. И, даже имея теоретическое право на ту или иную льготу, порой сложно это право доказать.

Активно готовиться к предстоящим отпускам норильчане начали ещё в декабре прошлого года. Помимо стандартных проблем из разряда покупки билетов и бронирования апартаментов многодетные родители задались вопросом о том, как в отпуске подтвердить свой льготный статус. Для этой категории граждан предусмотрены значительные скидки при посещении аквапарков, музеев, зоопарков... Вот только как доказать на кассе, что все приведённые тобой дети действительно твои? Помочь решить специфичную проблему могло бы удостоверение многодетного родителя. Носить с собой миниатюрную корочку гораздо практичнее, чем пакет документов из паспорта и минимум трёх свидетельств о рождении. Однако в Норильске такой документ не выдаётся. За ответом на вопрос «Почему?» мы обратились в управление социальной политики. Нам пояснили, что федерального закона, обязывающего выдавать подобные удостоверения, нет. Да и юридической силы такая «корочка» не имеет, поскольку для подтверждения прав на те или иные социальные льготы для многодетных требуются разные пакеты документов. Например, в одних случаях учитывается количество несовершеннолетних детей, зарегистрированных по одному адресу, в других — количество детей в целом (студенты, обучающиеся в других городах, тоже). Соответственно избавить себя полностью от сбора справок и предоставления их в органы социальной защиты не удастся. Получается, такой документ, как удостоверение многодетной семьи, предоставляется только в Москве и Московской области. Во всех остальных регионах ситуация с подтверждением своего статуса ничем не отличается от норильской. Что касается периода отпусков и скидок на посещение культурно–развлекательных мест, в управлении социальной политики советуют заблаговременно обратиться к ним за справкой о том, что семья стоит на учёте и получает те или иные льготы как многодетная. Эта справка хорошо известна родителям, приобретающим с помощью неё субсидированные авиабилеты. Для тех же, кто не успел или спохватился уже на материке, есть совет бывалых: можно сфотографировать документы на телефон и на кассе показать фотографии. Как правило, сотрудники музеев, галерей и парков идут таким посетителям навстречу.

Надежда Петрова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Активно готовиться к предстоящим отпускам норильчане начали ещё в декабре прошлого года. Помимо стандартных проблем из разряда покупки билетов и бронирования апартаментов многодетные родители задались вопросом о том, как в отпуске подтвердить свой льготный статус. Для этой категории граждан предусмотрены значительные скидки при посещении аквапарков, музеев, зоопарков... Вот только как доказать на кассе, что все приведённые тобой дети действительно твои?Помочь решить специфичную проблему могло бы удостоверение многодетного родителя. Носить с собой миниатюрную корочку гораздо практичнее, чем пакет документов из паспорта и минимум трёх свидетельств о рождении. Однако в Норильске такой документ не выдаётся. За ответом на вопрос «Почему?» мы обратились в управление социальной политики.Нам пояснили, что федерального закона, обязывающего выдавать подобные удостоверения, нет. Да и юридической силы такая «корочка» не имеет, поскольку для подтверждения прав на те или иные социальные льготы для многодетных требуются разные пакеты документов. Например, в одних случаях учитывается количество несовершеннолетних детей, зарегистрированных по одному адресу, в других — количество детей в целом (студенты, обучающиеся в других городах, тоже). Соответственно избавить себя полностью от сбора справок и предоставления их в органы социальной защиты не удастся.Получается, такой документ, как удостоверение многодетной семьи, предоставляется только в Москве и Московской области. Во всех остальных регионах ситуация с подтверждением своего статуса ничем не отличается от норильской. Что касается периода отпусков и скидок на посещение культурно–развлекательных мест, в управлении социальной политики советуют заблаговременно обратиться к ним за справкой о том, что семья стоит на учёте и получает те или иные льготы как многодетная.Эта справка хорошо известна родителям, приобретающим с помощью неё субсидированные авиабилеты. Для тех же, кто не успел или спохватился уже на материке, есть совет бывалых: можно сфотографировать документы на телефон и на кассе показать фотографии. Как правило, сотрудники музеев, галерей и парков идут таким посетителям навстречу.