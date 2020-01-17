[Индекс номера 6 (31.01.2020)]

 Закон и порядок 
Ты убегаешь, я догоняю

За прошлый год в Норильске зарегистрировано 1 863 преступления, на 40 больше, чем в 2018–м, — в основном за счёт мошенничеств. Львиную долю составили хищения денег с банковских карт.
Что до особо тяжких преступлений, статистика на стороне мирных граждан, говорит Геннадий Маслов, полковник полиции, начальник норильского ОМВД:
— Их зафиксировано меньше, чем годом раньше. Сказалась активная профилактическая работа. Мы говорили с людьми, предупреждали, в иных случаях ставили на учёт, контролируя «потенциально опасных» граждан.
Отсюда и закономерный результат — работа полиции в городе признана удовлетворительной на уровне главного управления МВД России по Красноярскому краю. Она оценивается по балльной системе с учётом конкретных направлений деятельности. Более того: норильские полицейские отработали год одними из лучших в регионе.
— Я уже поблагодарил личный состав за эффективную службу. Особенно приятно, что таких успехов мы достигли даже сокращённым личным составом. Оптимизация кадров идёт с расчётом на то, что людей заменит техника, например, автоматизированные станции контроля скоростного режима в обеспечении безопасности дорожного движения. Правда, это только планы: у нас установлено лишь одно такое техсредство, но оно пока не работает. Сейчас решается вопрос с подрядчиком, выполнявшим монтаж, — делится руководитель полиции города.
Между тем, плановая оптимизация личного состава в 2018– 2019 годах продолжалась: только в ГИБДД сокращено почти 25% от общего числа автоинспекторов Норильска. Но сокращения проводятся максимально гуманно, говорят в ОМВД, стараясь не резать по живому. В наступившем году нормативных документов на эту тему пока не поступало, но исключать такую вероятность рано.
Тем не менее эффективность работы не уменьшается: так, в прошлом году произошло серьёзное снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В 2019 году их зарегистрировали 252, годом ранее было 344. Полицейские изъяли у наркокурьеров около 8 кг синтетического наркотика, что равно
30 000 индивидуальных доз. Впрочем, это говорит не об ослаблении преступного мира, считает собеседник, а об активной работе полиции по выявлению преступных групп и целого сообщества, организованно реализовывавшего наркотики в городе. Преступники провозили запрещённые вещества из других регионов, причём сразу крупными партиями для более мелкого распространения. Параллельно в 2019–м возросла раскрываемость сбыта таких веществ, а это ещё более трудная задача, требующая серьёзных профессиональных навыков. В этом году будет продолжена столь же кропотливая работа силовиков.
А вот что тревожит самих полицейских, так это рост краж и мошенничеств с банковскими картами.
— Эта проблема общероссийская. Коснулась она и нас. В 2019 году таких преступлений совершено на 36% больше, чем в 2018—м. Причём обманутыми оказываются люди всех возрастов и рода занятий — и работающие, и пенсионеры, и молодёжь. Иногда пострадавшие говорят, что их зомбировали. К сожалению, нередко происходит утечка личных данных из банков, и мошенники пользуются этим, чтобы втереться в доверие к гражданам. Дальше люди уже верят, что им звонят из банка, — рассказывает Геннадий Маслов.
Самый частый развод такой: звонящие представляются сотрудниками службы безопасности (чаще Сбербанка) и говорят, что посторонние лица пытались списать деньги со счёта абонента. Далее просят помощи для пресечения действий злоумышленников. Держатели карт сами говорят свои данные, попавшись на эту удочку. Есть вопиющие случаи, когда люди отправляли мошенникам накопления за всю жизнь.
К сожалению, раскрываемость таких преступлений сегодня не превышает 40%. А пропавшие деньги часто невозможно вернуть. Усугубляет задачу и то, что преступники звонят из других регионов страны, что увеличивает срок разбирательства. Это заставляет чаще обращаться к профилактической работе. Сегодня полиция доводит предостережения до людей разными способами: через СМИ, интернет–сайты, социальные группы. Сотрудничество с управляющими компаниями позволило вывешивать информацию в подъездах, печатать на обороте платёжных квитанций за услуги ЖКХ.
— Мы пошли и дальше: заказали в типографии объявления, разместили их в местах массового пребывания людей, в городских автобусах, запустили социальные ролики в кинотеатрах города, на уличных экранах. А с прошлого года начали проводить встречи с коллективами предприятий и учреждений города. Наши сотрудники рассказывают о примерах мошенничеств и о том, как себя обезопасить. Но, к сожалению, не все люди готовы прислушаться: буквально на днях возбуждено очередное дело о – похищении с карты норильчанки 247 тысяч рублей. И всё же мы надеемся, что сработает накопительный эффект от предупреждений и люди станут внимательнее, — уверен Геннадий Маслов.
А вообще норильчане склонны доверять силовым службам, говорит он, основываясь на опыте работы в других регионах (Норильск — уже десятое место службы полковника Маслова). И полагает, что это отражение отношения полиции к гражданам.
— С момента звонка к нам мы относимся к людям вежливо и тактично, ставя себя на место пострадавшего. Это важно, ведь часто люди растеряны, не знают нашей работы, терминов, и главное — им нужна помощь. А мы как раз те, кто призван помогать. Будет так и впредь, — обещает он.

Татьяна Зачупейко
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