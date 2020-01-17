

В редакцию «Заполярки» обратились норильчане с вопросом: где и как можно оплатить установку коллективных приборов учёта, чтобы не копился долг.

«Я перечисляю квартплату через сайт РКЦ, а за установку общедомовых приборов учёта там рассчитаться нельзя. Надо платить отдельно «Северстрою». А я забываю, в итоге копится долг. Почему нельзя на одном сайте за всё сразу перечислить?» «Так неудобно! В XXI веке живём, на материке давно можно дистанционно платить за всё, почему у нас так?» «По-моему, раньше платили за всё в РКЦ, а потом ещё какой–то «Северстрой» появился? В связи с чем мы раздельно платим?» «Плачу квартплату через «Сбербанк онлайн». Можно ли так рассчитаться со всеми организациями сразу или лучше обращаться с наличными в РКЦ?» Александр Белов, генеральный директор «Северстроя» Как пояснил «Заполярке» Александр Белов, гендиректор «Северстроя», между его предприятием, РКЦ и КОС заключено трёхстороннее соглашение об уступке прав требования на оплату расходов по установке общедомовых приборов учёта и процентов за рассрочку оплаты. Внести плату можно несколькими способами, пояснила руководитель РКЦ Наталья Ларина. Во–первых, наличными в пунктах приёма платежей РКЦ (без комиссии). Во–вторых, безналичной оплатой через Сбербанк. На сайте РКЦ, в разделе «Оплата», размещена пошаговая инструкция. В–третьих, с помощью QR–кода, размещённого на платёжном документе. Ещё один способ безналичной оплаты — через любой банк, переводом в пользу «Северстроя» по реквизитам: ИНН 2457071780, КПП 772201001, ОГРН 1112457000644, р/с 40702810631160008725, Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк России г. Красноярск, БИК 040407627. Не забывайте, что при безналичной оплате с плательщика взимается комиссия. – Если люди решают внести не всю сумму, начисленную им за установку ОДПУ, а частями, в течение 60 месяцев, на которые предоставляется рассрочка, на остаток суммы начисляется процентная ставка рефинансирования Центробанка. Так что выгоднее рассчитаться сразу, чтобы не терять деньги. Избежать оплаты совсем не получится: в этом случае «Северстрой» вправе начать претензионную работу с должниками. Ещё важно, чтобы люди уточняли размер задолженности по процентам на день оплаты, потому что пеня начисляется ежедневно, — пояснили в РКЦ. Узнать о задолженности, а также о всей сумме уплаченных средств можно в пунктах приёма платежей РКЦ, а также в платёжках, ежемесячно предоставляемых собственникам жилых помещений. Кроме того, РКЦ предоставляет доступ в личный кабинет, где также можно ознакомиться с платёжными документами. Для доступа необходимо написать заявление, форму которого можно скачать с сайта ркцнорильск.рф, а затем обратиться с ним в любой пункт приёма платежей РКЦ. При себе необходимо иметь оригинал и копию паспорта, а также документ, удостоверяющий право пользования жилым помещением.

Татьяна Сергеева Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как пояснил «Заполярке» Александр Белов, гендиректор «Северстроя», между его предприятием, РКЦ и КОС заключено трёхстороннее соглашение об уступке прав требования на оплату расходов по установке общедомовых приборов учёта и процентов за рассрочку оплаты.Внести плату можно несколькими способами, пояснила руководитель РКЦ Наталья Ларина. Во–первых, наличными в пунктах приёма платежей РКЦ (без комиссии). Во–вторых, безналичной оплатой через Сбербанк. На сайте РКЦ, в разделе «Оплата», размещена пошаговая инструкция. В–третьих, с помощью QR–кода, размещённого на платёжном документе. Ещё один способ безналичной оплаты — через любой банк, переводом в пользу «Северстроя» по реквизитам: ИНН 2457071780, КПП 772201001, ОГРН 1112457000644, р/с 40702810631160008725, Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк России г. Красноярск, БИК 040407627. Не забывайте, что при безналичной оплате с плательщика взимается комиссия.– Если люди решают внести не всю сумму, начисленную им за установку ОДПУ, а частями, в течение 60 месяцев, на которые предоставляется рассрочка, на остаток суммы начисляется процентная ставка рефинансирования Центробанка. Так что выгоднее рассчитаться сразу, чтобы не терять деньги. Избежать оплаты совсем не получится: в этом случае «Северстрой» вправе начать претензионную работу с должниками. Ещё важно, чтобы люди уточняли размер задолженности по процентам на день оплаты, потому что пеня начисляется ежедневно, — пояснили в РКЦ.Узнать о задолженности, а также о всей сумме уплаченных средств можно в пунктах приёма платежей РКЦ, а также в платёжках, ежемесячно предоставляемых собственникам жилых помещений. Кроме того, РКЦ предоставляет доступ в личный кабинет, где также можно ознакомиться с платёжными документами. Для доступа необходимо написать заявление, форму которого можно скачать с сайта ркцнорильск.рф, а затем обратиться с ним в любой пункт приёма платежей РКЦ. При себе необходимо иметь оригинал и копию паспорта, а также документ, удостоверяющий право пользования жилым помещением.