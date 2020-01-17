

Участники проекта «Право руля» — «Заполярная Правда», Госавтоинспекция, специалисты НПОПАТ и студенты НКИ — провели акцию «Держись крепко!», напомнив пассажирам о правилах безопасности в автобусах.

Безопасность пассажиров — в их собственных руках За 2019 год в автобусах НПОПАТ зарегистрировано пять случаев падения пассажиров — они попросту не держались за поручни. По статистике, такая беспечность оборачивается синяками и ушибами, иногда люди даже ломают конечности и выбивают себе зубы. Евгений Князев, государственный инспектор безопасности дорожного движения по линии технического надзора отдела ГИБДД, напоминает: в автобусе следует перемещаться, придерживаясь за поручни и спинки сидений. Часто пассажиры пренебрегают этим или опираются спиной о поручень, надеясь, что так они удержатся. Но в таком случае велика вероятность поскользнуться и упасть – особенно если автобус едет по неровной дороге или резко тормозит. Чем старше человек, тем выше риск травмы. Молодёжь же теряет равновесие во время движения автобуса, потому что увлечена гаджетами. – Наши пассажиры продвигаются к выходу ещё до того, как автобус остановился, — сетует Дмитрий Ковалёв, начальник отдела безопасности дорожного движения, охраны труда и техники безопасности НПОПАТ. — По правилам пассажир должен дождаться полной остановки автобуса. Памятка–напоминание от Софьи Цветовой Водитель контролирует процесс посадки и высадки пассажиров в зеркало заднего вида. Все автобусы НПОПАТ оборудованы поручнями, ручками, кнопками остановки по требованию. Перевозчик заинтересован в безопасности пассажиров, поскольку он несёт ответственность за них, и в случае инцидента проводится проверка надзорными службами. Они определяют, имелись ли нарушения со стороны водителя и перевозчика. От результатов проверки зависит — накажут водителя или нет. Для студентов Норильского колледжа искусств Вячеслава Гребенюка, Глеба Дрокина и Софьи Цветовой это был первый опыт участия в акции по дорожной безопасности, но со своей задачей они справились блестяще. Бдительным должен быть даже кондуктор Ребята объяснили пассажирам цель мероприятия, подарили им флаеры–памятки и напомнили правила безопасного поведения. Например, в салоне лучше сесть на свободное место или устойчиво встать. Держаться за поручень – обязательно. При падении в салоне автобуса полицейские рекомендуют обратиться к кондуктору или водителю, вызвать скорую помощь и сотрудников ГИБДД.

Наталья Черкашина Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда За 2019 год в автобусах НПОПАТ зарегистрировано пять случаев падения пассажиров — они попросту не держались за поручни. По статистике, такая беспечность оборачивается синяками и ушибами, иногда люди даже ломают конечности и выбивают себе зубы.Евгений Князев, государственный инспектор безопасности дорожного движения по линии технического надзора отдела ГИБДД, напоминает: в автобусе следует перемещаться, придерживаясь за поручни и спинки сидений.Часто пассажиры пренебрегают этим или опираются спиной о поручень, надеясь, что так они удержатся. Но в таком случае велика вероятность поскользнуться и упасть – особенно если автобус едет по неровной дороге или резко тормозит.Чем старше человек, тем выше риск травмы. Молодёжь же теряет равновесие во время движения автобуса, потому что увлечена гаджетами.– Наши пассажиры продвигаются к выходу ещё до того, как автобус остановился, — сетует Дмитрий Ковалёв, начальник отдела безопасности дорожного движения, охраны труда и техники безопасности НПОПАТ. — По правилам пассажир должен дождаться полной остановки автобуса.Водитель контролирует процесс посадки и высадки пассажиров в зеркало заднего вида. Все автобусы НПОПАТ оборудованы поручнями, ручками, кнопками остановки по требованию.Перевозчик заинтересован в безопасности пассажиров, поскольку он несёт ответственность за них, и в случае инцидента проводится проверка надзорными службами. Они определяют, имелись ли нарушения со стороны водителя и перевозчика. От результатов проверки зависит — накажут водителя или нет.Для студентов Норильского колледжа искусств Вячеслава Гребенюка, Глеба Дрокина и Софьи Цветовой это был первый опыт участия в акции по дорожной безопасности, но со своей задачей они справились блестяще.Ребята объяснили пассажирам цель мероприятия, подарили им флаеры–памятки и напомнили правила безопасного поведения. Например, в салоне лучше сесть на свободное место или устойчиво встать. Держаться за поручень – обязательно.При падении в салоне автобуса полицейские рекомендуют обратиться к кондуктору или водителю, вызвать скорую помощь и сотрудников ГИБДД.