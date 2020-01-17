Участники проекта «Право руля» — «Заполярная Правда», Госавтоинспекция, специалисты НПОПАТ и студенты НКИ — провели акцию «Держись крепко!», напомнив пассажирам о правилах безопасности в автобусах.
|Безопасность пассажиров — в их собственных руках
За 2019 год в автобусах НПОПАТ зарегистрировано пять случаев падения пассажиров — они попросту не держались за поручни. По статистике, такая беспечность оборачивается синяками и ушибами, иногда люди даже ломают конечности и выбивают себе зубы.
Евгений Князев, государственный инспектор безопасности дорожного движения по линии технического надзора отдела ГИБДД, напоминает: в автобусе следует перемещаться, придерживаясь за поручни и спинки сидений.
Часто пассажиры пренебрегают этим или опираются спиной о поручень, надеясь, что так они удержатся. Но в таком случае велика вероятность поскользнуться и упасть – особенно если автобус едет по неровной дороге или резко тормозит.
Чем старше человек, тем выше риск травмы. Молодёжь же теряет равновесие во время движения автобуса, потому что увлечена гаджетами.
– Наши пассажиры продвигаются к выходу ещё до того, как автобус остановился, — сетует Дмитрий Ковалёв, начальник отдела безопасности дорожного движения, охраны труда и техники безопасности НПОПАТ. — По правилам пассажир должен дождаться полной остановки автобуса.
|Памятка–напоминание от Софьи Цветовой
Водитель контролирует процесс посадки и высадки пассажиров в зеркало заднего вида. Все автобусы НПОПАТ оборудованы поручнями, ручками, кнопками остановки по требованию.
Перевозчик заинтересован в безопасности пассажиров, поскольку он несёт ответственность за них, и в случае инцидента проводится проверка надзорными службами. Они определяют, имелись ли нарушения со стороны водителя и перевозчика. От результатов проверки зависит — накажут водителя или нет.
Для студентов Норильского колледжа искусств Вячеслава Гребенюка, Глеба Дрокина и Софьи Цветовой это был первый опыт участия в акции по дорожной безопасности, но со своей задачей они справились блестяще.
|Бдительным должен быть даже кондуктор
Ребята объяснили пассажирам цель мероприятия, подарили им флаеры–памятки и напомнили правила безопасного поведения. Например, в салоне лучше сесть на свободное место или устойчиво встать. Держаться за поручень – обязательно.
При падении в салоне автобуса полицейские рекомендуют обратиться к кондуктору или водителю, вызвать скорую помощь и сотрудников ГИБДД.Наталья ЧеркашинаФото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда