[Индекс номера 6 (31.01.2020)]

 Тема недели 
Эволюция называется

Когда говорят о глобальном потеплении, жители северных районов страны только ухмыляются: мы пока от жары не страдаем. Но если рассуждать серьёзно, глобальные изменения климата скажутся на всех географических зонах, и северян эти последствия затронут едва ли не в первую очередь.









Готовь сани летом
По мнению учёных, полностью предотвратить изменения климата человечеству вряд ли удастся. Однако международное сообщество способно сдержать рост температуры, чтобы избежать необратимых последствий экологии. Для этого необходимо ограничивать выбросы парниковых газов, развивать альтернативную энергетику и разработать стратегию снижения рисков из–за потепления. Планы по минимизации ущерба от изменения климата должны охватить все сферы деятельности человека, в том числе здравоохранение, сельское хозяйство и инфраструктуру.
В России, например, нужно менять ливневую канализацию, готовиться к штормовым ветрам, пересчитывая прочность конструкций, изменять систему пожаротушения — засухи повышают опасность пожаров. В Киргизии поднялась снеговая граница в горах Тянь–Шаня, что вызвало проблемы с выпасом скота — нужно принимать меры к сохранению пастбищ.
Однако у разных государств разные возможности нивелировать влияние изменения климата. Так, например, Нидерланды и Бангладеш сталкиваются с одинаковыми проблемами: стало больше штормов, повысился уровень океана. Но у Нидерландов уже есть план действий, они знают, как будут усиливать дамбы, откуда возьмут средства. А в Бангладеш ничего этого нет, причём их береговая линия в 10 раз больше и в 10 раз больше население: на опасных территориях проживают 100 млн человек, которых нужно будет куда–то переселить.
Таким образом, большей частью адаптационные меры достаточно просты и понятны, но для их реализации необходимы средства и эффективное планирование.


Невечная мерзлота
Учёные во всём мире пришли к консенсусу: в последние десятилетия из–за человеческого фактора климат меняется быстрее. Этой позиции придерживаются авторы свыше 97% публикаций в рецензируемых научных журналах. Её же разделяет Российская гидрометеорологическая служба. Изменение климата разрушает благоприятные условия, в которых развивалась наша цивилизация. Под угрозой всё, от чего зависит наша жизнь: погода, сельское хозяйство, биоразнообразие, инфраструктура. В одних частях света гораздо чаще происходят ураганы и наводнения, а в других — засухи. Из–за повышения уровня мирового океана под воду могут уйти города и целые страны, а другие территории станут непригодными для жизни из–за жары. Проблемы с продовольствием и питьевой водой могут увеличить число беженцев и количество вооружённых конфликтов.
Россия может пострадать от изменения климата сильнее, чем другие страны. На территории нашей страны среднегодовая температура растёт в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по миру. Этого недостаточно, чтобы начать в тайге выращивать бананы, но хватило на то, чтобы с 1999 по 2017 год количество опасных погодных явлений выросло больше чем в 3,5 раза (по данным Росгидромета). Более 60% российской территории находится в зоне многолетнемёрзлых грунтов. Из–за изменения климата они тают, а здания и инфраструктура в этих районах разрушаются. Кроме того, увеличивается засушливость на большей части земледельческой зоны России. Здоровью людей вредят также участившиеся волны жары и снижение качества воздуха из–за лесных пожаров.




Снега зимой не допросишься
Зима без снега может привести к сокращению урожая летом, а также исчезновению комаров и других важных для пищевой цепочки насекомых. Об этом рассказал директор финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен. По словам учёного, комары размножаются в прудах, образующихся благодаря таянию снега весной. При нехватке снега у этих насекомых не будет среды для размножения, что, в свою очередь, приведёт к проблемам с питанием у птиц, поедающих мелких насекомых. Отсутствие снега, как отметил Сааринен, также может привести к плохому урожаю некоторых культур, так как снежный покров служит источником влаги для почвы и предохраняет озимые посевы от ветров и переохлаждения.
При этом учёный добавил, что бояться резкого изменения климата, несмотря на отсутствие снега зимой, не стоит. Однако предупредил, что бесснежные зимы не идут на пользу ни одному виду.
Свой взгляд
Денис Кожевников, корреспондент «Заполярной Правды»
Провидцы и ясновидящие не раз говорили: мол, Россия, а конкретно Сибирь, в перспективе может стать местом спасения всего человечества. Эти пророчества можно толковать как кому нравится, однако в случае глобального потепления очень может статься, что именно в наших краях придётся искать защиты от природных катаклизмов.
Иными словами, если где–то станет «тепло» и «горячо» вплоть до засухи и выжженной земли, то пропорционально в Сибири и конкретно за полярным кругом, надо полагать, будет «нормально». То есть в Норильске как раз станет «самое то». Другой вопрос, что при этом Таймыр может превратиться в сплошное болото, а Норильск окончательно уплывёт на своих сваях в переставшую быть вечной мерзлоту. Но у нас ведь ещё и плато Путорана имеется, а самые отчаянные головы говорят даже о переселении под землю, в выработки «Норникеля»...
Если серьёзно, то сегодня столько вариантов развития событий с точки зрения климата, что немудрено растеряться. Как видится многим, глобальное потепление ещё не самое страшное, что нам грозит. Куда более мрачные прогнозы рисуются, если вдруг накроет ледниковый период.
Лучше всего, на мой взгляд, исходить из собственного опыта. Даже прожив за полярным кругом полжизни, трудно утверждать что–то определённое. С одной стороны, кажется, будто стало действительно теплее, чем пару десятков лет назад. Трескучие морозы и жуткие метели вспоминаются вкупе с воспалением лёгких от лишней затяжки на морозе и скрюченными красными пальцами возле духовки.
С другой стороны, борьба с морозами, пургами и переохлаждением шагает вперёд семимильными шагами. Изобретаются новые материалы, которые можно натянуть на себя, системы подогрева и отопления, которые могут греть тебя даже от батарейки в кармане. В магазине продаются термостельки, переломив которые, можно согреть ноги в пути. Опять же, магазины теперь работают круглосуточно — можно забежать в тепло.
Вспоминается такая штука, обладатель которой в Заполярье считался не только гарантированно защищённым зимой, но и являлся франтом. Лет тридцать назад полярные лётчики, моряки и исследователи экипировались спецкостюмом на верблюжьей шерсти – КАЭ, что значило «костюм арктический экспедиционный». На улицах Норильска чаще всего можно было видеть куртку с капюшоном от него, с редкой для того времени «липучкой» и защитным клапаном для лица. «Каэшки» в те времена были не просто модны, но и неимоверно круты.
Полярную верблюжью «спецуху» заменила в разы более лёгкая и крепкая синтетика. А современные туристические комбинезоны на гусином пуху вообще способны выдержать запредельные температуры. Так что независимо от того, теплеет ли на планете или холодает, мы приспосабливаемся к погоде, изобретаем новые технологии в борьбе с окружающим миром. В нашем конкретном случае — одеваемся теплее.
Что касается изменения климата, то остановить процесс в одночасье нам не под силу. Надо работать над этим. Хочется верить, мы успеем приспособиться и подготовиться — эволюция называется.

Денис Кожевников
Фото из личного архива Дениса КОЖЕВНИКОВА
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