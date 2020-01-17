

Производственные цеха механического завода заработали на газе. Завершено строительство газопровода ГРС–1.

Строительство газопровода и газораспределительной станции–1 велось общестроительным участком № 50 ремонтно–строительного треста (РСТ). Этот участок единственный в тресте, полностью специализирующийся на капитальном строительстве. Именно поэтому в его составе трудятся буровики, строители, монтажники, которые берутся за любую работу и делают её качественно и профессионально. Ввод в эксплуатацию газопровода позволил сделать работу механического завода более экологичной и экономичной. Газ намного дешевле дизельного топлива, он увеличивает срок службы производственного оборудования, а главное — причиняет меньший вред окружающей среде. Последнему пункту уделяется особое внимание в политике «Норникеля». Работы по строительству и монтажу газопровода производил ремонтно–строительный трест, участок общестроительных работ, начались они полтора года назад, в июле 2018–го. Протяжённость газопровода — 4 215 метров. Для его строительства использовались трубы различного диаметра — от большого (219 мм) до маленького (57 мм), на основной части газо-провода длиной 2 530 метров использовались трубы диаметром 133 миллиметра. Узел подключения находится на заводе строительных материалов (ЗСМ), и этот объект стал отправной точкой для всего процесса возведения. Строители и монтажники трудились в тесном тандеме. Первые выполнили бетонные работы в объёме 344 м3 и смонтировали железобетонные конструкции – 256 штук, а вторые занималась непосредственным монтажом трубы. — На объекте трудилась бригада монтажников во главе с бригадиром Михаилом Власкиным, коллектив строителей возглавляли Николай Костов и Ямил Ахмадишин, — рассказывает Георгий Чкареули, начальник участка № 50 РСТ. — Строителей разделили на две группы. Одна начала работы по возведению газопровода от ЗСМ, а вторая — с термообрубного цеха, который находится в районе пожарной части. Группы двигались навстречу друг другу. Основные строительные и монтажные работы пришлись на зимний период, и серьёзной проблемой стали сильные морозы, когда столбик термометра опускался ниже -35. В такие дни техника просто отказывалась работать. Металл не выдерживал, а люди справлялись. Другая проблема связана со снегом. Территория механического завода при малейшем ветерке сильно заметается. Особенно остро вопрос стоял в 2019 году, когда на некоторых участках дороги высота сугробов достигала шести–семи метров, и очень много времени отнимала расчистка площадей. В пургу и при -40 техника актировалась. Из–за работы в экстремальных условиях приходилось тщательно соблюдать режим труда и отдыха и одеваться теплее, а также решать массу вопросов, связанных с согласованием тех или иных работ. Интересна и технология подачи газа к цехам. От ЗСМ, где находится точка врезки, до газораспределительной станции газ идёт холодным. Подходит до ГРПБ, и здесь специальным оборудованием происходит обогрев до необходимой положительной температуры, и далее по утеплённой трубе он поступает к цехам механического завода. Добавим, что заводские цеха подключались последовательно. Первым стал кузнечный, затем литейный, сборочно–сварочное производство, термообрубное, цех ремонта подвижного состава и прокатный. На строительстве газопровода использовалось современное импортное оборудование. Газораспределительные датчики следят за температурой газа, а в помещениях постоянно поддерживается плюсовая температура. Весь процесс полностью автоматизирован, поэтому сотрудникам механического завода, которые раньше имели дело с дизельным топливом, пришлось пройти переобучение — другая специфика работы. Основные действия уже завершены, процесс ввода газопровода в эксплуатацию прошёл, а официальное открытие намечено на конец января. Сейчас идёт наладка оборудования, дооформляется документация. Помимо строительства ГРС–1 бригада Георгия Чкареули принимала участие в демонтаже старого оборудования на ТОФ. Скоро там начнётся строительство третьего пускового комплекса. Стоит добавить, что работникам участка № 50 РСТ предстоит ещё одна не менее важная стройка — это локальные очистные сооружения, состоящие из трёх объектов: один находится на медном, а два — в районе ПЕСХ. Здесь будут обустроены специальные резервуары для воды и производственных отходов. Георгий Чкареули работает в Заполярье уже три года, и о решении приехать из Северной Осетии ничуть не жалеет. Азы строительства осваивал в Северо–Кавказском горно–металлургическом институте, на факультете промышленного и гражданского строительства. После производственной практики в Норильске поработал во Владикавказе. Прошёл трудовой путь от мастера до начальника участка и понял, что хочется профессионального роста, поэтому, когда пришло приглашение на работу в компанию, долго не думал: собрался и прилетел на Север. Здесь интересно работать, говорит Георгий, и жить можно совсем неплохо.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Строительство газопровода и газораспределительной станции–1 велось общестроительным участком № 50 ремонтно–строительного треста (РСТ). Этот участок единственный в тресте, полностью специализирующийся на капитальном строительстве. Именно поэтому в его составе трудятся буровики, строители, монтажники, которые берутся за любую работу и делают её качественно и профессионально.Ввод в эксплуатацию газопровода позволил сделать работу механического завода более экологичной и экономичной. Газ намного дешевле дизельного топлива, он увеличивает срок службы производственного оборудования, а главное — причиняет меньший вред окружающей среде. Последнему пункту уделяется особое внимание в политике «Норникеля».Работы по строительству и монтажу газопровода производил ремонтно–строительный трест, участок общестроительных работ, начались они полтора года назад, в июле 2018–го. Протяжённость газопровода — 4 215 метров. Для его строительства использовались трубы различного диаметра — от большого (219 мм) до маленького (57 мм), на основной части газо-провода длиной 2 530 метров использовались трубы диаметром 133 миллиметра. Узел подключения находится на заводе строительных материалов (ЗСМ), и этот объект стал отправной точкой для всего процесса возведения. Строители и монтажники трудились в тесном тандеме. Первые выполнили бетонные работы в объёме 344 м3 и смонтировали железобетонные конструкции – 256 штук, а вторые занималась непосредственным монтажом трубы.— На объекте трудилась бригада монтажников во главе с бригадиром Михаилом Власкиным, коллектив строителей возглавляли Николай Костов и Ямил Ахмадишин, — рассказывает Георгий Чкареули, начальник участка № 50 РСТ. — Строителей разделили на две группы. Одна начала работы по возведению газопровода от ЗСМ, а вторая — с термообрубного цеха, который находится в районе пожарной части. Группы двигались навстречу друг другу.Основные строительные и монтажные работы пришлись на зимний период, и серьёзной проблемой стали сильные морозы, когда столбик термометра опускался ниже -35. В такие дни техника просто отказывалась работать. Металл не выдерживал, а люди справлялись. Другая проблема связана со снегом. Территория механического завода при малейшем ветерке сильно заметается. Особенно остро вопрос стоял в 2019 году, когда на некоторых участках дороги высота сугробов достигала шести–семи метров, и очень много времени отнимала расчистка площадей. В пургу и при -40 техника актировалась. Из–за работы в экстремальных условиях приходилось тщательно соблюдать режим труда и отдыха и одеваться теплее, а также решать массу вопросов, связанных с согласованием тех или иных работ.Интересна и технология подачи газа к цехам. От ЗСМ, где находится точка врезки, до газораспределительной станции газ идёт холодным. Подходит до ГРПБ, и здесь специальным оборудованием происходит обогрев до необходимой положительной температуры, и далее по утеплённой трубе он поступает к цехам механического завода. Добавим, что заводские цеха подключались последовательно. Первым стал кузнечный, затем литейный, сборочно–сварочное производство, термообрубное, цех ремонта подвижного состава и прокатный.На строительстве газопровода использовалось современное импортное оборудование. Газораспределительные датчики следят за температурой газа, а в помещениях постоянно поддерживается плюсовая температура. Весь процесс полностью автоматизирован, поэтому сотрудникам механического завода, которые раньше имели дело с дизельным топливом, пришлось пройти переобучение — другая специфика работы.Основные действия уже завершены, процесс ввода газопровода в эксплуатацию прошёл, а официальное открытие намечено на конец января. Сейчас идёт наладка оборудования, дооформляется документация.Помимо строительства ГРС–1 бригада Георгия Чкареули принимала участие в демонтаже старого оборудования на ТОФ. Скоро там начнётся строительство третьего пускового комплекса.Стоит добавить, что работникам участка № 50 РСТ предстоит ещё одна не менее важная стройка — это локальные очистные сооружения, состоящие из трёх объектов: один находится на медном, а два — в районе ПЕСХ. Здесь будут обустроены специальные резервуары для воды и производственных отходов.Георгий Чкареули работает в Заполярье уже три года, и о решении приехать из Северной Осетии ничуть не жалеет. Азы строительства осваивал в Северо–Кавказском горно–металлургическом институте, на факультете промышленного и гражданского строительства. После производственной практики в Норильске поработал во Владикавказе. Прошёл трудовой путь от мастера до начальника участка и понял, что хочется профессионального роста, поэтому, когда пришло приглашение на работу в компанию, долго не думал: собрался и прилетел на Север. Здесь интересно работать, говорит Георгий, и жить можно совсем неплохо.