

Для обеспечения стабилизации технологического процесса, а главное — для безопасности работников на Надеждинском металлургическом заводе, на участке подготовки сырья и шихты № 3, с нуля возвели сушильный передел.

С появлением сушильного участка достигать нужного уровня влажности материалов стало проще Участок подготовки сырья и шихты № 3 готовит технологические материалы для плавильных агрегатов цеха. Поступившие материалы шихтуются в необходимых пропорциях, дробятся до необходимого размера и сушатся. — По стандарту материалы для плавильного агрегата должны быть определённого качества. Для электропечей — с влажностью не выше 5%, — рассказывает Владимир Бабаков, заместитель начальника цеха по производству и подготовке сырья и шихты. — Подача влажных материалов может привести к внеплановой остановке обеднительной электропечи. Перед тем как материал поступит в работу согласно карте аналитического контроля, он проходит лабораторные исследования, где в том числе определяется содержание в нём влаги. До введения в эксплуатацию сушильного участка достигать уровень необходимой влажности было проблематично и затратно по времени. Усредняли влажность сразу в приёмных отсеках, смешивая с сухим материалом. Потом его дробили и дальше по заявке подавали в плавильный цех. Для стабилизации работы передела было решено возвести сушильный участок. Принцип работы его прост: сырой материал с влажностью 7–9%, уже пройдя дробление, конвейером подаётся в сушильный барабан, который нагревается газовой горелкой. За счёт перегребателей внутри барабана материал перемещается вперёд и на выходе имеет требуемые 3% влажности. Подсушенная продукция складируется в приёмных отсеках и по заявке плавильного цеха подаётся в бункеры плавильных агрегатов. Помимо барабанной сушилки на участке построили пять аспирационных установок, которые очищают запылённый воздух, образующийся во время сушки. Отходящие газы через рукавной фильтр проходят очистку от пыли и выбрасываются в атмосферу. — И всё это, — говорит Владимир Бабаков, — сделано для улучшения технологического процесса, а главное — для безопасности работников предприятия. Ввели в эксплуатацию, научились с ним работать, вышли на проектные показали, заложенные при строительстве, тем самым обеспечиваем плавильный цех материалами в полном объёме.

Галина Навроцкая Фото Галины НАВРОЦКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Участок подготовки сырья и шихты № 3 готовит технологические материалы для плавильных агрегатов цеха. Поступившие материалы шихтуются в необходимых пропорциях, дробятся до необходимого размера и сушатся.— По стандарту материалы для плавильного агрегата должны быть определённого качества. Для электропечей — с влажностью не выше 5%, — рассказывает Владимир Бабаков, заместитель начальника цеха по производству и подготовке сырья и шихты. — Подача влажных материалов может привести к внеплановой остановке обеднительной электропечи.Перед тем как материал поступит в работу согласно карте аналитического контроля, он проходит лабораторные исследования, где в том числе определяется содержание в нём влаги. До введения в эксплуатацию сушильного участка достигать уровень необходимой влажности было проблематично и затратно по времени. Усредняли влажность сразу в приёмных отсеках, смешивая с сухим материалом. Потом его дробили и дальше по заявке подавали в плавильный цех.Для стабилизации работы передела было решено возвести сушильный участок. Принцип работы его прост: сырой материал с влажностью 7–9%, уже пройдя дробление, конвейером подаётся в сушильный барабан, который нагревается газовой горелкой. За счёт перегребателей внутри барабана материал перемещается вперёд и на выходе имеет требуемые 3% влажности. Подсушенная продукция складируется в приёмных отсеках и по заявке плавильного цеха подаётся в бункеры плавильных агрегатов.Помимо барабанной сушилки на участке построили пять аспирационных установок, которые очищают запылённый воздух, образующийся во время сушки. Отходящие газы через рукавной фильтр проходят очистку от пыли и выбрасываются в атмосферу.— И всё это, — говорит Владимир Бабаков, — сделано для улучшения технологического процесса, а главное — для безопасности работников предприятия. Ввели в эксплуатацию, научились с ним работать, вышли на проектные показали, заложенные при строительстве, тем самым обеспечиваем плавильный цех материалами в полном объёме.