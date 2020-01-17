

На механическом заводе, в только что открывшемся после ремонта спортзале, вовсю идёт подготовка к соревнованиям в зачёт 59–й спартакиады РОКС «Норникеля».

Совсем недавно в спортзале АБК механического завода Норильского обеспечивающего комплекса (НОК) перерезали красную ленту. Неизвестно, откуда пошла эта традиция, но красный цвет считается символом всего нового. Это не первый ремонт на заводе по программе «Быт на производстве». Сначала были душевые в АБК, сейчас спортзал, на очереди прачечная и столовая. — Проще всего — разрушать, сложнее — созидать, — сказал на церемонии открытия генеральный директор НОКа Игорь Гринспон. — Тем приятнее созидать объекты действительно долгожданные. Спасибо нашему подрядчику компании «Стройтекс», которая выполнила все работы качественно и в срок. Новый спортзал смогут посещать не только спортсмены–профессионалы, но и рядовые сотрудники с семьями для укрепления своего здоровья. – Мы очень ждали обновленный зал, ведь у нас тренируются команды по разным видам спорта: бадминтону, мини–футболу, настольному теннису, баскетболу, волейболу, — рассказала Марина Армизонова, специалист 1–й категории приемной по производственным и социально–трудовым вопросам НОКа. — Планируем приглашать различные предприятия на дружеские встречи. У нас появились цифровое табло, разделительная сетка, чтобы можно было заниматься настольным теннисом и бадминтоном и спортсмены друг другу не мешали. А также прекрасные щиты с кольцами для баскетбола, разметка, музыкальная аппаратура для большего комфорта, отличная система вентиляции, новые раздевалки. Таким образом, на четвертом этаже получился целый спортивный комплекс. В планах — занятия для девушек пилатесом, силовыми видами, аэройогой, для которой закупили гамаки, в традицию вошел домбайский волейбол — для него есть специальная сетка до пола, чтобы, по правилам, противники друг друга не видели. Да мало ли что ещё! Сейчас механический завод с удовольствием ждет коллег по спорту к себе.

Николай Кондрашов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Совсем недавно в спортзале АБК механического завода Норильского обеспечивающего комплекса (НОК) перерезали красную ленту. Неизвестно, откуда пошла эта традиция, но красный цвет считается символом всего нового. Это не первый ремонт на заводе по программе «Быт на производстве». Сначала были душевые в АБК, сейчас спортзал, на очереди прачечная и столовая.— Проще всего — разрушать, сложнее — созидать, — сказал на церемонии открытия генеральный директор НОКа Игорь Гринспон. — Тем приятнее созидать объекты действительно долгожданные. Спасибо нашему подрядчику компании «Стройтекс», которая выполнила все работы качественно и в срок.Новый спортзал смогут посещать не только спортсмены–профессионалы, но и рядовые сотрудники с семьями для укрепления своего здоровья.– Мы очень ждали обновленный зал, ведь у нас тренируются команды по разным видам спорта: бадминтону, мини–футболу, настольному теннису, баскетболу, волейболу, — рассказала Марина Армизонова, специалист 1–й категории приемной по производственным и социально–трудовым вопросам НОКа. — Планируем приглашать различные предприятия на дружеские встречи. У нас появились цифровое табло, разделительная сетка, чтобы можно было заниматься настольным теннисом и бадминтоном и спортсмены друг другу не мешали. А также прекрасные щиты с кольцами для баскетбола, разметка, музыкальная аппаратура для большего комфорта, отличная система вентиляции, новые раздевалки. Таким образом, на четвертом этаже получился целый спортивный комплекс.В планах — занятия для девушек пилатесом, силовыми видами, аэройогой, для которой закупили гамаки, в традицию вошел домбайский волейбол — для него есть специальная сетка до пола, чтобы, по правилам, противники друг друга не видели. Да мало ли что ещё!Сейчас механический завод с удовольствием ждет коллег по спорту к себе.