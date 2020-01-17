Отлавливать бездомных собак будут по краткосрочным контрактам. А чтобы создать в Норильске приют для животных, предстоит провести масштабную подготовительную работу.
|Отлавливать бродячих собак будут частные организации
До передачи Красноярским краем Норильску полномочий в части организации деятельности по обращению с бездомными животными работы будут вестись по краткосрочному контракту в рамках федерального законодательства. Документ заключается на три месяца начиная с февраля.
После отлова собаки проходят процедуры, предусмотренные законом и санитарно–эпидемиологическими требованиями. Контракт на отлов в Талнахе уже заключён, по Центральному району и Кайеркану документы находятся в процессе согласования и на днях будут подписаны. Сумма каждого контракта — 300 тысяч рублей.
– После того как на территории появится приют, соглашение на отлов бездомных собак будет заключаться с учётом поправок, которые были внесены в закон «Об ответственном обращении с животными», — говорит начальник управления городского хозяйства администрации Норильска Константин Купреенко.
Сейчас заявку на отлов бродячих животных можно подать по телефону 43–70–57. Также придётся написать заявление с указанием места, где были замечены псы. Сделать это можно в УГХ на улице Севастопольской, 7. Дополнительная информация — на сайте norilsk–city.ru
, в разделе «Управление городского хозяйства». В соответствии с федеральным законом приюты для животных могут быть государственными, муниципальными и частными.
– Работы по созданию приюта мы можем начать только после того, как Красноярский край передаст нам полномочия, — сообщил Константин Купреенко. — Сейчас у нас таких полномочий нет, как нет и муниципального приюта, на строительство которого необходимы немалые деньги из краевого бюджета.
Требования к приюту чётко прописаны в законодательстве и в проекте, который подготовил Красноярский край. Так, например, приют для животных должен размещаться в отдельно стоящем здании, иметь территорию для выгула собак и находиться на удалении от жилых домов. Также прописаны требования к вольерам, ветеринарной помощи, наличию изоляторов и так далее. На данный момент идёт согласование документации.
– Вопрос о создании муниципального приюта рассматривается, но всё зависит от объёма денежных средств, которые нам будут выделены из краевого бюджета, — поясняет Константин Купреенко. — На строительство с нуля нового приюта, соответствующего требованиям закона, может потребоваться до 300 миллионов рублей. Пока мы больше склоняемся к тому, что создавать приюты должны сторонние организации, с которыми администрация Норильска заключит соответствующие договоры.
Сейчас управление имущества подбирает возможные помещения под будущий приют, а муниципалитет готов оказать помощь организациям, заинтересованным в его создании.
Что касается восстановления приюта на ул. Заводской, 19, то специалисты управления городского хозяйства выезжали туда и проводили осмотр здания, часть которого не пострадала при пожаре. Принято решение, что восстанавливать его нецелесообразно. Наталья ЧеркашинаФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда