[Индекс номера 6 (31.01.2020)]

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Как не вылететь с трассы

В том, что улицы города из года в год становятся всё опаснее, участники движения винят друг друга, состояние дорог, нехватку технических средств или их переизбыток, дефицит сотрудников ГИБДД и несовершенство законов. В законодательных нововведениях 2020 года были учтены многие проблемные места.
Все участники дорожного движения признают, что повсеместная установка камер видеонаблюдения на дорогах дисциплинирует. Очевидный плюс всевозможных средств видеофиксации — беспристрастность в оценке дорожной ситуации и неизбежность наказания. Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД могут зафиксировать до 16 видов правонарушений. Например, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на стоп–линию, на перекрёсток при заторе или на полосу встречного движения, непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах и так далее.
С 2013 года для указания наличия видеокамер на том или ином участке дороги используются табличка «Фотовидеофиксация» и горизонтальная дорожная разметка. Многие водители до сих пор ошибочно считают, что эти условия необходимы для каждой камеры.Но согласно ПДД они могут и не обозначаться, и это не является нарушением.
Однако у камер видеонаблюдения есть и минусы, и уповать только на видеофиксацию — опрометчиво. Особенно в Норильске. Как отмечает Сергей Приходько, директор Норильского центра безопасности движения, камера не может выявить водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или лишённого права управлять автомобилем. Впрочем, не сможет камера и поймать за руку пешехода–нарушителя. Не помощник она и при составлении протокола. В Норильске из–за нехватки автоинспекторов люди после ДТП вынуждены часами ждать, пока приедет наряд, ведь не все происшествия можно оформить европротоколом. Так, на ДТП с пострадавшими, с участием нескольких транспортных средств или большим материальным ущербом обязательно должен приезжать инспектор.
Штрафы и выплаты
Ужесточилось наказание за езду без номеров: штраф в размере минимум пять тысяч рублей, а также лишение водительских прав. Обусловлено это тем, что установка номеров будет осуществляться прямо в автосалонах. Правда, к регистрации автомобилей салоны пока ещё не готовы, и автомобилисты вынуждены пользоваться эвакуатором, чтобы доставить машину из салона домой, а затем в ГИБДД, или ехать на свой страх и риск на авто без номеров. Стоит добавить, что госномер будет иметь код, который соответствует прописке владельца машины. В документах будет указан класс машины в соответствии с правилами Таможенного союза. Транспортные средства несовершеннолетних, зарегистрированные на родителей, автоматически снимут с учёта, когда владельцам исполнится 16 лет. Чтобы зарегистрировать автомобиль с существенными изменениями в конструкции, необходимо будет предъявить специальное свидетельство. Процесс постановки на учёт автомобилей с изношенной маркировкой планируют упростить.
С 500 тысяч до двух миллионов рублей выросла максимальная сумма страховых выплат по ДТП за вред здоровью. Как это отразится на стоимости страховки, покажет время. Оформлять
ОСАГО придётся всем. Штрафовать за отсутствие полиса «автогражданки» будут не только инспекторы, но и дорожные камеры. Сам штраф остаётся прежним — 800 рублей.
Новшества ждут и любителей тонировки. Штраф за это нарушение остался прежним — 500 рублей, но после привлечения нарушителя к административной ответственности ему даются сутки, чтобы убрать тонировку со стёкол.
С этого года под запретом праворульные самосвалы, рефрижераторы и прочая спецтехника, а каждая единица должна проверяться и сертифицироваться в индивидуальном порядке.
С 1 февраля увеличится размер коэффициента при расчёте штрафа за перегруз, а именно — за причинение вреда дорогам из–за транспортировки по ним тяжёлых грузов на тяжеловесных авто.
Предложено ужесточить административную ответственность для водителей, нарушивших ПДД в тот момент, когда в салоне у них находились дети. Срок для выполнения поручения правительства установлен до 31 марта 2020 года. В правительстве отметили, что с 2012 по 2018 год зафиксировано сокращение количества ДТП с участием детей на 4,5%, но в 2019 году отмечается рост данного показателя на 1,2%, а числа раненных в них детей — на 1,6%.
Максимальная сумма выплаты по европротоколу с 1 октября вырастет до 400 тысяч рублей для всех аварий в любом регионе страны. Для этого необходимо будет оформить ДТП через соответствующее приложение.
Автошколы
С 1 октября изменятся требования к сдаче экзамена на водительские права в ГИБДД, а у кандидатов в водители появится возможность оспорить результаты тестов, если они не согласны с оценкой и уверены, что хорошо знают правила. Минимальный срок проведения повторных экзаменов остался без изменений — семь дней. После трёх неудачных попыток повторный экзамен можно сдать не ранее чем через 30 дней.
В ПДД узаконят термины «обучаемый вождению» и «обучающий вождению». Теперь обучаемый обязан иметь первоначальные навыки управления и должен знать ПДД, а обучающий — иметь статус педагогического работника в автошколе и соответствовать квалификационным требованиям. Уточняется и минимальный возраст обучаемых вождению: для категорий В и С — 16 лет, для категории D (автобусы) — 20 лет. Ещё одно нововведение — обучающимся разрешат отрабатывать навыки вождения на автомагистралях. Экзамен на автодромах отменён. Однако они остаются необходимыми атрибутами для подготовки водителей. Для мотоциклистов госэкзамены на площадке остаются обязательными.
Начинающих водителей осенью ждёт практический тест в городских условиях, для проведения которого будут использоваться закрытые территории, улицы и дороги с малоинтенсивным движением. При успешной сдаче теста водители могут выезжать уже на дороги общего пользования, где инспекторы проверят, как они проезжают регулируемые и нерегулируемые перекрёстки равнозначных и неравнозначных дорог, левые и правые повороты и так далее.
ДТП по вине пьяных водителей
Наказания
С 30 июня вступает в силу закон, запрещающий перевозить детей на автобусах, выпущенных более десяти лет назад. С 1 июля во всех пассажирских автобусах в обязательном порядке должны быть установлены тахографы.
Поправки в Уголовный кодекс ужесточают наказания за ДТП, совершённые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и повлекшие за собой серьёзные травмы или гибель людей. Фактически «пьяные ДТП» приравниваются к умышленному убийству. В случае гибели по вине пьяного водителя двух и более человек наказание может достигать 15 лет лишения свободы.
Более серьёзной становится ответственность и за непропуск скорой помощи и воспрепятствование деятельности медработников. Если такие действия не содержат уголовного состава, штраф будет от четырёх до пяти тысяч рублей, а срок лишения прав — до года. Если же здоровью пациента был причинён тяжкий вред — наступает уже уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до четырёх лет.

Наталья Черкашина
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