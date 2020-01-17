[Индекс номера 6 (31.01.2020)]

 Вопрос недели 
Удобны ли норильские дороги?

— Камеры видеонаблюдения и прочие средства фиксации правонарушений дисциплинировали бы водителей, но камера не распознает пьяного. Поймать за руку такого нарушителя может только инспектор. А их, увы, не хватает.
Говорит эсперт
Сергей Приходько,
директор Норильского центра безопасности движения
– Удобство, как и безопасность дорог, зависит от законопослушности автомобилистов и пешеходов. Нам повезло — Норильск ещё не захлестнула волна пробок. Думаю, что у нас никогда и не будет такой ситуации с пробками, как на материке. В 1990 году, когда я пришёл работать в ГИБДД, на учёте стояло порядка 13 тысяч единиц транспорта, в последние годы эта цифра увеличилась до 40–42 тысяч. В среднем за год количество автомобилей в нашем городе прирастает на 1,5–2 тысячи единиц, для Норильска это не проблема. Сейчас дороги с имеющимся объёмом транспорта справляются.
В Норильске неудобства на дорогах часто носят временный характер и связаны с метеоусловиями, ремонтами, ДТП и нарушителями. Например, ремонтные работы на улице Октябрьской создали ощутимые неудобства для автомобилистов. Из–за изменения схемы движения в разы возросла нагрузка на дорогу, которая проходит через перекрёсток Ленинский проспект — 50 лет Октября и далее через ТЭЦ. На этом же перекрёстке могут возникнуть сложности после завершения строительства ФОКа. Ещё до того, как откроются реконструируемые мосты и новый спорткомплекс, стоит подумать и о проезде с улицы 50 лет Октября на Октябрьскую. Например, сделать со стороны автодрома перед упомянутым перекрёстком что–то вроде заездного кармана. Это позволило бы разгрузить участок. Предстоит обустроить и пешеходные переходы. Сейчас их здесь нет ни одного. Кроме того, возле ФОКа придётся оборудовать парковку, подъездные пути, и об этом нужно думать заранее.
Второй участок, требующий вмешательства дорожных служб, — поворот на Оганер. Аварийность здесь растёт, хотя обзор большой, проезжая часть хорошая, и, тем не менее, тут часто происходят ДТП. Вероятно, всё дело в человеческом факторе. Я считаю, есть два способа решения проблемы на этом участке: установка светофора или организация кругового движения. Также необходимо достроить Северную объездную дорогу, и тогда бы на неё ушёл весь грузовой транспорт, а тяжеловозы не заходили бы на улицу Хантайскую.
В самом городе кардинально поменять что–то сложно, и многое зависит от сознательности и ответственности людей. У нас не хватает парковочных мест, к магазинам подъехать трудно, и автомобилисты ставят машины на автобусных остановках. Пресечь эти правонарушения непросто из–за нехватки инспекторов ГИБДД. Так, в 2009 году там работали 126 сотрудников, а сейчас их едва наберётся 50, и это с учётом специалистов РЭО ГИБДД и административной практики. Предполагалось, что после сокращения штата начнут активно использоваться технические средства: камеры видеонаблюдения, радары и так далее, но за последние десять лет в этом направлении ничего не изменилось. Установили на Оль–Гуле камеру — она не работает. Не введена в эксплуатацию. Проблема в том, что пока нет возможности отладить механизм взаимодействия Норильска с краем, а именно с Центром автоматической фиксации административных правонарушений. Он должен обрабатывать видеозаписи с камер и на их основании присылать «письма счастья» норильским нарушителям ПДД. Но пока так не получается, хотя наша администрация готова поддержать эту инициативу.
Отвечают горожане
Евгений Зырянов, водитель джипа:
— Дороги у нас нормальные. Правда, только зимой и в том случае, если они почищены. Одна из главных бед нашей дорожной сети в зимний период — ограничение видимости из–за сугробов, мешает снег на разделительных газонах. А летом возникает другая проблема — ямы. Кстати, летом они появляются зачастую оттого, что снегоуборочная техника зимой в процессе очистки улиц портит дорожное покрытие. А летом мы эти ямы заделываем. Так и получается: зимой плохо от снега, летом от его отсутствия.

Светлана Полунина, автоледи:
– Наши дороги вполне удобны. Правда, дорожных знаков и светофоров перебор. Если честно, от такого количества указателей и различных регулировщиков уже в глазах рябит. Мои иногородние знакомые, приезжая сюда в гости, удивляются. Да и я сама столько средств регулирования нигде больше не видела. Кроме того, некоторые светофоры имеют слишком большой «красный» интервал и короткий «зелёный», поэтому в час пик на отдельных участках образуются пробки. Но специалисты заверяют, что всё делается ради безопасности и по ГОСТам. А я уверена, что лучше всего соблюдение ПДД регулируется неотвратимостью наказания. У нас же в Норильске ничего для этого нет: ни требуемого количества инспекторов ДПС, ни систем фото– и видеофиксации нарушений. Зато есть недостаток количества полос движения на дорогах. Но это ошибки при паспортизации автодорог, которые, как обещают ответственные лица, обязательно будут исправлены. А в общем дороги неплохие для Крайнего Севера, да и чистят их зимой на порядок лучше, чем на материке.

Антон Богатов, горняк:
– Дороги в Норильске, учитывая климатические условия, вполне подходящие. Конечно, случается, зимой и машины не могут проехать, и пешеходам трудно добраться до места, но в наших реалиях дорожные службы работают более чем хорошо. Другое дело, что на дорогах не всегда бывает безопасно, но это уже вопрос к водителям и пешеходам. Когда участники дорожного движения не уважают друг друга, то это общая беда. Хотя в этом плане у нас ситуация на порядок лучше по сравнению со многими материковскими городами.

Юрий Мельчаков, автолюбитель:
– Норильск — комфортный для водителей город. Наше преимущество перед крупными населенными пунктами — компактность и отсутствие километровых пробок. Тем не менее аварийных ситуаций гораздо больше, чем на материке. Это связано с отсутствием культуры и этики вождения. Я уже не говорю о пренебрежительном отношении к учебным машинам. Как правило, хамят в сторону начинающих водителей те, у кого стаж вождения не превышает 2–3 лет, забывая, что они сами были такими. Дорога не то место, где можно кому–то что–то доказывать. К сожалению, в нашем городе не все водители это понимают.

Марина, за рулём почти 10 лет:
– На дорогах всё больше транспорта, так что пробки всё длиннее. Как пешеход могу сказать, что с появлением новых светофоров стало удобнее, но вызывает недоумение, почему в одних местах они дают зелёный свет на 18 секунд, а в других — на две минуты, хотя там вроде не самые оживлённые переходы... Где логика? Плюс непонятен график снегоуборки: часто техника работает средь бела дня, мешая движению. И это происходит не в метель и не сразу после неё... Ещё из неудобств — очень узкий проезд на ул. 50 лет Октября в районе института: там прямая дорога и поворот к больнице, днём движение очень интенсивное, две остановки друг напротив друга.

Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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