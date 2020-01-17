

В Заполярном театре драмы состоялась первая в новом году премьера. Зрителям представили французскую комедию.

Этот спектакль — для лёгкого вечера после трудного дня Спектакль по пьесе французского драматурга Жана–Мари Шевре поставила главный режиссёр театра Анна Бабанова. Роли исполняли Лариса и Сергей Ребрий, Дарья Дороготовцева, Сергей Назимов, Александр Герасимчев и Сергей Даданов. «Счастливый номер» — это лёгкая незамысловатая история о простой провинциальной семье Леблан, живущей обыкновенными радостями вроде вечерней пиццы у телевизора под концерт Джо Дассена. И заботы у них тоже не хитрые: как бы пацаны во дворе машину не испортили, да как бы на распродаже в «Ашане» кур подешевле урвать. При этом все трое — родители и их взрослая дочь — счастливы, любят друг друга и готовы на всё, чтобы приумножить это счастье. А тут вдруг выигрыш в лотерею! Много миллионов, открывающих семье путь в высшее общество. И жизнь меняется. Принесло ли это нашим героям радость? Вряд ли, но для того чтобы понять, что счастье вовсе не в деньгах, им пришлось пройти нелёгкий путь. Кому будет интересен этот спектакль? Широкому кругу зрителей, которые не готовы искать в постановке высокие смыслы и скрытую мысль автора. Для интеллектуалов наш театр предлагает другие работы, эта — для лёгкого вечера после тяжёлого трудового дня. А уже 2 февраля малая сцена соберёт самых маленьких норильчан на сказочный сторителлинг «Волшебное дерево», который увлечёт их в путешествие на фантастическую планету О. Малыши познакомятся с её диковинными обитателями: мечтающими о полётах пингвинами, прирученными стрекозами, космическими «коровеллами», кокетливыми медузками и моллюсками, морскиеми ежами, драконом и другими существами. Спектакль по книге «Волшебное дерево» известного современного детского писателя и поэта Андрея Усачёва ставят режиссёр Тимур Файрузов и художник Ольга Атмадзас. А рассказчиками станут артисты Александр Жуйков, Степан Мамойкин, Александр Носырев и Евгения Хитрина.

Марина Андриюк Фото Александра Харитонова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Спектакль по пьесе французского драматурга Жана–Мари Шевре поставила главный режиссёр театра Анна Бабанова. Роли исполняли Лариса и Сергей Ребрий, Дарья Дороготовцева, Сергей Назимов, Александр Герасимчев и Сергей Даданов.«Счастливый номер» — это лёгкая незамысловатая история о простой провинциальной семье Леблан, живущей обыкновенными радостями вроде вечерней пиццы у телевизора под концерт Джо Дассена. И заботы у них тоже не хитрые: как бы пацаны во дворе машину не испортили, да как бы на распродаже в «Ашане» кур подешевле урвать. При этом все трое — родители и их взрослая дочь — счастливы, любят друг друга и готовы на всё, чтобы приумножить это счастье. А тут вдруг выигрыш в лотерею! Много миллионов, открывающих семье путь в высшее общество. И жизнь меняется. Принесло ли это нашим героям радость? Вряд ли, но для того чтобы понять, что счастье вовсе не в деньгах, им пришлось пройти нелёгкий путь.Кому будет интересен этот спектакль? Широкому кругу зрителей, которые не готовы искать в постановке высокие смыслы и скрытую мысль автора. Для интеллектуалов наш театр предлагает другие работы, эта — для лёгкого вечера после тяжёлого трудового дня.А уже 2 февраля малая сцена соберёт самых маленьких норильчан на сказочный сторителлинг «Волшебное дерево», который увлечёт их в путешествие на фантастическую планету О. Малыши познакомятся с её диковинными обитателями: мечтающими о полётах пингвинами, прирученными стрекозами, космическими «коровеллами», кокетливыми медузками и моллюсками, морскиеми ежами, драконом и другими существами.Спектакль по книге «Волшебное дерево» известного современного детского писателя и поэта Андрея Усачёва ставят режиссёр Тимур Файрузов и художник Ольга Атмадзас. А рассказчиками станут артисты Александр Жуйков, Степан Мамойкин, Александр Носырев и Евгения Хитрина.